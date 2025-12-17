O țară europeană va depune câte 10 euro lunar în conturile de pensie ale copiilor și adolescenților: „Un venit sigur la bătrâneţe”
Libertatea, 17 decembrie 2025 22:20
Un proiect de lege care întărește pensiile private și prevede o subvenție garantată de stat de 10 euro pe lună pentru copiii și adolescenții între 6 și 18 ani, pentru a crea economii destinate pensiei, a fost aprobat de Guvernul Germaniei, potrivit Agerpres. Presiune imensă asupra sistemului public de pensii Aceasta reprezintă o mișcare strategică […]
• • •
Acum 10 minute
22:20
Acum 30 minute
22:10
Horoscop 18 decembrie 2025. Vărsătoii au cu adevărat nevoie de un prieten sincer, care să le spună ce gândește fără teamă # Libertatea
Horoscop 18 decembrie 2025. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 18 decembrie 2025: Ai șansa de a vedea mai limpede anumite probleme, inclusiv pe cele pe care ai crezut că […]
22:00
O femeie și-a comandat trei arme letale, în Galați: intermediarul i le-a livrat în fața mall-ului, direct din Elveția # Libertatea
O femeie din Galați și-a comandat trei arme letale, iar intermediarul i le-a livrat direct în fața mall-ului din oraș, aduse tocmai din Elveția. În momentul în care s-au întâlnit, cei doi au avut o surpriză din partea polițiștilor. Un bărbat din Galați, reținut pentru contrabandă cu arme Un bărbat în vârstă de 38 de […]
22:00
5 știri by Libertatea – Monden. Antonia, în pericol din cauza unei intervenţii estetice. Irinel Columbeanu şi-a schimbat religia la 68 de ani # Libertatea
5 știri by Libertatea – Monden, rubrica de știri mondene găzduită de Denisa Macovei, ne aduce, și în această săptămână, cele mai virale cinci știri din lumea mondenă din România. Antonia a vrut un fund mai bombat, dar a ajuns la un pas de tragedie! Artista a apelat, acum câțiva ani, la Aquafilling, însă „surpriza” […]
Acum o oră
21:50
Friedrich Merz a anunțat „următorul pas” în negocierile de pace, după ce s-a ajuns la „o poziție comună între Ucraina, UE și SUA” # Libertatea
Ucraina, Uniunea Europeană și Statele Unite au ajuns la o „poziție comună” asupra planului de pace, iar „următorul pas” este ca Statele Unite să prezinte Rusiei varianta revizuită, a declarat cancelarul german Friedrich Merz înainte de summitul UE, programat joi și vineri la Bruxelles. Noul plan de pace are 20 de puncte „Acum este vorba […]
Acum 2 ore
21:00
Judecătoarea Raluca Moroșanu a primit prima pedeapsă după ce a vorbit despre corupția din sistemul de justiție. Decizia a fost luată de alți judecători de la Curtea de Apel București # Libertatea
Judecătoarea Raluca Moroșanu, care a intrat în atenția publică după ce a semnalat neregulile de la Curtea de Apel București, a primit prima pedeapsă, ca urmare a acțiunilor sale. Iar decizia, potrivit Recorder, a fost luată de alți judecători de la Curtea de Apel București. Judecătoarea Raluca Moroșanu a fost îndepărtată dintr-un dosar printr-o decizie […]
21:00
Frații Pavăl, aproape de preluarea Carrefour România. Tranzacție estimată la până la 900 de milioane de euro # Libertatea
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, ar fi cumpărat magazinele Carrefour din România, conform unor informații apărute în spațiul public. Tranzacția este estimată la 750-900 milioane euro. Profit.ro a anunțat interesul antreprenorilor Dragoș și Adrian Pavăl pentru achiziția rețelei Carrefour. Carrefour își evaluează opțiunile de vânzare pe piața din România La acest moment, nici Pavăl Holding și […]
20:40
Impozitul pe clădiri nu se modifică până în 2027. Primăriile trebuie să aprobe înainte de 31 decembrie 2025 taxele pentru anul viitor # Libertatea
Impozitul pe clădiri nu se va modifica până în 2027. Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care modifică regulile pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru 2026. Consiliile locale trebuie să adopte hotărârile până la 31 decembrie 2025, oferind predictibilitate contribuabililor. OUG pentru modificarea regulilor privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, adoptată de Guvernul […]
20:40
Sistemul de rachete balistice Oreșnik va intra în luptă până la sfârșitul anului 2025, anunță Vladimir Putin # Libertatea
Vladimir Putin a anunțat, miercuri, că sistemul de rachete balistice Oreșnik va intra în luptă până la sfârșitul anului 2025, relatează Ukrainska Pravda. Liderul de la Kremlin a dezvăluit acest detaliu în discursul său adresat conducerii Ministerului Apărării, conform agenției de știri ruse TASS. I-ar permite Rusiei să lovească cea mai mare parte a Europei „Până […]
Acum 4 ore
20:00
Viktor Orban a impus o lege care l-ar putea băga în închisoare pe primarul Budapestei, un membru al opoziției # Libertatea
Parlamentul Ungariei, dominat de Fidesz, partidul premierului Viktor Orban, a adoptat miercuri o lege care ar putea obliga primăria capitalei Budapesta, aflată în lipsă de lichidități, să contracteze împrumuturi în condiții neclare și prin care actualul primar, un membru al opoziției, ar putea ajunge la închisoare, relatează AFP. Legea a fost supusă votului la câteva săptămâni […]
20:00
Laura Codruța Kovesi intervine după documentarul Recorder: „Am fost șocată din două motive” # Libertatea
Laura Codruța Koveși, șefa Parchetului European, intervine după documentarul Recorder „Justiție capturată” și spune că a fost „șocată” din două motive, relatează Hotnews. Magistratul a vorbit, miercuri, în podcastul „Friendly Fire cu Moise și Vlad” despre problemele din sistemul de justiție din România. „Am fost din nou șocată de reacțiile de după” „Eu am reacționat […]
19:30
Alcoolul ar fi putut juca un rol surprinzător de important în tranziția omenirii de la vânătoare și cules la agricultură, conform unor noi dovezi arheologice. Această descoperire ridică întrebarea: a fost berea mai importantă decât pâinea în dezvoltarea civilizației umane? Potrivit New Scientist, cercetătorii au găsit indicii că fabricarea berii ar putea fi mai veche […]
19:30
Coaliția de guvernare a decis creșterea salariului minim la 4.325 lei din iulie 2026. Ce alte măsuri sunt pregătite pentru anul viitor # Libertatea
Coaliția de guvernare a stabilit reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrația centrală și creșterea salariului minim la 4.325 lei din iulie 2026. Se vor reduce și sumele forfetare pentru parlamentari și subvențiile partidelor. Coaliția a decis reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrație Coaliția de guvernare a luat decizii importante privind reducerea cheltuielilor și […]
19:00
Taxele pentru serviciile de evidență a persoanelor în Alba vor fi actualizate pentru anul 2026. Printre acestea se numără costuri pentru furnizarea datelor din Registrul Național și eliberarea cărților de identitate, dar și noi tarife pentru schimbarea numelui sau a certificatului de domiciliu. Taxele pentru serviciile de evidență a persoanelor din Alba, majorate în 2026 […]
19:00
Marea Britanie se întoarce într-un program UE pe care l-a părăsit din cauza Brexit: „O victorie majoră pentru tinerii noștri. Lărgim orizonturi” # Libertatea
Marea Britanie se pregăteşte să reintre în programul UE pentru educație Erasmus, din care a ieşit în urmă cu aproape cinci ani, din cauza Brexitului, relatează AFP. Planul de revenire în Erasmus face parte din revizuirea relațiilor cu UE, un proces dorit de premierul Marii Britanii, laburistul Keir Starmer. Conform discuțiilor purtate între Londra și […]
19:00
O femeie a ascuns lame de ras în pâine și a încercat să mutileze clienții unui supermarket # Libertatea
O femeie a fost arestată în Mississippi, SUA, pentru că a ascuns lame de ras în pâine și a încercat să mutileze clienții a două magazine Walmart, relatează RTL Info. Cum a fost identificată suspecta Totul a început pe 5 decembrie în Biloxi, un oraș din sudul Statelor Unite. Un client a reclamat că a […]
18:40
Haos în Parlament, în timp ce era adoptată „Legea Vexler”. Un deputat AUR a pus muzică rap la microfon, în timpul ședinței # Libertatea
Adoptarea așa-numitei „Legi Vexler” a fost marcată miercuri de un moment tensionat și fără precedent în plenul Camerei Deputaților, după ce un parlamentar AUR a difuzat o melodie rap direct la microfonul oficial al Parlamentului, relatează Știrile ProTv. În timpul dezbaterilor, deputatul AUR Bogdan Velcescu a redat de pe telefonul mobil o piesă rap cu […]
18:40
Oricine își parchează mașina afară în toiul iernii trebuie să curețe gheața dimineața. Răzuirea este enervantă și te lasă cu degetele amorțite. Nu e de mirare că alternativele sunt atât de binevenite. Dar nu funcționează de fiecare dată, relatează Kronen Zeitung, Nu folosiți apă fierbinte! Se știe deja că apa fierbinte nu ar trebui folosită […]
Acum 6 ore
18:20
Instructorii de schi din Poiana Brașov se pregătesc pentru sezonul de iarnă, în ciuda lipsei de zăpadă naturală. Potrivit Radio Brașov Fm, temperaturile scăzute au permis producerea de zăpadă artificială în partea superioară a Masivului Postăvaru. Deși condițiile nu sunt încă optime, instructorii sunt gata să primească elevi de toate vârstele. Tarifele variază de la […]
18:10
Ce a pățit Gabriela Cristea după ce a fost la concertul lui Ricky Martin. „Știu că o să-mi sară toată lumea în cap. E o mare încălcare a dreptului meu” # Libertatea
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost aseară, 16 decembrie, la concertul susținut de Ricky Martin în Capitală, iar la scurt timp după ce a ajuns acasă, vedeta a transmis un mesaj în care își declară nemulțumirea pentru situația neplăcută în care a fost pusă în timpul spectacolului. Fosta prezentatoare TV le declară război fumătorilor […]
18:10
Primul mesaj de la MAE pe care în primește un român când ajunge în China: „Sunt sancționate cu pedeapsa capitală” # Libertatea
Românii care călătoresc în China sunt avertizați încă de la sosire de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu privire la legile extrem de severe privind anumite activități. Mesajul transmis prin sistemul oficial de alertă SMS atrage atenția asupra faptului că infracțiunile legate de droguri pot duce la pedepse drastice, inclusiv pedeapsa capitală, în Republica Populară Chineză. […]
18:10
Vladimir Putin amenință că va continua războiul până când va obține concesii asupra „cauzelor profunde”. Administrația Trump pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei # Libertatea
Liderul rus Vladimir Putin sugerează că nu este interesat de actualele negocieri de pace impulsionate de administrația Trump atât timp cât nu își obține doleanțele asupra așa-ziselor „cauze profunde” ale războiului pe care îl poartă împotriva Ucrainei. Vladimir Putin nu negociază, ci caută doar să-și impună condițiile Vladimir Putin (73 de ani) s-a dus miercuri […]
17:40
Stranger Things, sezonul 5. Cum este transformat Jamie Campbell Bower în Vecna. Secretele din culise # Libertatea
În sezonul 5 din Stranger Things, transformarea lui Jamie Campbell Bower în Vecna rămâne un proces impresionant, bazat pe ore întregi de machiaj, efecte vizuale și CGI. Culisele dezvăluie munca uriașă din spatele unuia dintre cei mai înfricoșători antagoniști ai serialului. Creat de frații Duffer, „Stranger Things” este produs de Upside Down Pictures și 21 […]
17:40
Ionuț Sabadac, tbi: Consumatorul de azi nu mai are răbdare: vrea totul rapid, sigur și la un click distanță # Libertatea
Comportamentul de cumpărare al românilor nu mai este cel de acum câțiva ani. Într-o lume digitală care se mișcă tot mai repede, oamenii vor acces imediat, soluții flexibile și experiențe de plată simple și rapide. Ionuț Sabadac, VP Merchant Solutions la tbi bank, una dintre cele mai dinamice bănci de tip challenger din Europa de […]
17:40
Ce le răspunde Jorge oamenilor care spun că vedetele scriu cărți doar pentru bani sau imagine: „Nu poți să minți hârtia” # Libertatea
În luna septembrie, Jorge și-a lansat prima carte, intitulată „Ceapa sufletului”, în paginile căreia vorbește cu sinceritate despre vindecare. Acum, artistul a stat de vorbă cu Libertatea și a spus ce și-ar dori să înțeleagă publicul despre el. „Mi-aș dori să înțeleagă că dincolo de zâmbete și de muzică e un om care încă descoperă […]
17:40
Fundația Tinmar — „Educație pentru viitor”: 413 burse pentru elevii din Sectorul 3, București # Libertatea
Fundația Tinmar consolidează angajamentul său pe termen lung față de educație, prin acordarea a 413 burse elevilor din Sectorul 3 al Capitalei, în cadrul programului strategic „Educație pentru viitor”. Fiecare bursier primește o bursă în valoare de 2.000 de lei, oferită sub formă de tichete educaționale furnizate printr-un partener autorizat. În completarea sprijinului financiar, elevii […]
17:40
Un pompier scapă miraculos în timpul intervenției la un incendiu urmat de o explozie de gaze devastatoare # Libertatea
O explozie devastatoare a zguduit un apartament în flăcări din Ural, Kazahstan, pe 12 decembrie, în timp ce pompierii se luptau cu incendiul. Imaginile atestă violența deflagrației. În mod miraculos, un pompier a scăpat nevătămat, relatează 7sur7. O operațiune de salvare aproape s-a transformat într-o tragedie, vinerea trecută. Pompierii se luptau cu un incendiu într-un […]
17:10
Scandal la Primăria Ploiești: Arhitecta-șefă, acuzată că a condus și votat ilegal în comisia tehnică # Libertatea
Roxana Pandele, arhitecta-șefă a Ploieștiului, este acuzată că a participat și a votat ilegal în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, potrivit portalului de știri locale Observatorulph.ro. Mai mulți consilieri locali îi cer demisia, susținând că nu a fost numită oficial în comisie. Arhitecta-șefă de la Ploiești se confruntă cu acuzații grave Arhitecta-șefă […]
17:10
Cum a apărut Elena Gheorghe la concertul Andrei de la Sala Palatului din București: „Ne cunoaștem de când eram mici. Nu eram căsătorite, nu aveam copii” # Libertatea
Concertul „Reverie” susținut de Andra la Sala Palatului din București a fost unul dintre cele mai emoționante momente ale acestui final de an, iar una dintre surprizele serii a fost apariția Elenei Gheorghe, invitată specială pe scenă. Cele două artiste, legate de o prietenie veche și sinceră, au cântat împreună pentru prima dată, oferind publicului […]
17:10
Primarul din Timișoara, Dominic Fritz, devine rămân sadea, mâine. Depunerea jurământului de credință față de România este un eveniment cu o semnificație profundă, atât la nivel personal, cât și politic și simbolic. O alegere importantă De la preluarea mandatului de primar, Dominic Fritz, care în iunie 2025 a devenit liderul USR, a fost adesea ținta […]
17:10
Societatea Națională de Medicina Familiei îndeamnă populația să se vaccineze antigripal odată cu debutul sezonului gripal # Libertatea
Societatea Națională de Medicină a Familiei (SNMF) dorește să aducă la cunoștința medicilor de familie și a populației că Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a confirmat debutul sezonului gripal în România. În acest context, reamintim că ne aflăm în plină campanie de vaccinare și facem apel la întreaga populație să meargă la medicul de […]
17:00
Rockstadt Extreme Fest, cel mai mare festival de rock și metal din România, continuă să își extindă lineupul și anunță noi adăugiri importante, confirmând încă o dată statutul evenimentului ca punct de referință pentru scena heavy din Europa de Est. În paralel, organizatorii lansează o campanie specială de sărbători, dedicată comunității naționale și internaționale de […]
17:00
Ministrul Economiei, amendat cu 15.000 de lei după ce a numit șefi interimari la Avioane Craiova: „Prețul pentru a face dreptate” # Libertatea
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, susține că a fost amendat abuziv cu 15.000 de lei pe persoannă fizică după ce anumit șef interimari la Avioane Craiova. Într-o postre pe Facebook, Miruță spune că nu îi pare rău și că va plăti sancțiunea. „Următoarea etapă a absurdului” „Următoarea etapă a absurdului: astăzi am […]
17:00
Reacția lui Jador după ce s-a spus că Oana Ciocan se află la un pas de anorexie. De ce este atât de slabă. „Nu-mi mai criticați soția” # Libertatea
La scurt timp după ce Jador și Oana Ciocan au postat pe contul de socializare un video în care cântă și dansează, mesajele din partea urmăritorilor au curs lanț, mulți dntre ei spunând că fosta concurentă de la Survivor este mult prea slabă. Jador s-a afișat în mediul online alături de soția sa, în timp […]
16:30
Accidentele au o caracteristică aparte: se întâmplă într-o secundă, dar te pot costa luni întregi. O căzătură la sală, o gleznă luxată la ski sau o lovitură mai serioasă la fotbal pot părea accidente banale, până vezi nota de plată: zile de spitalizare, recuperare, poate chiar o intervenție chirurgicală. Iar ce doare cel mai tare […]
Acum 8 ore
16:10
A părut că este 1 aprilie atunci când șeful ANAF a argumentat că „gemul făcut încasă” afectează „golul de TVA”, adică furtul de la buget. Această aiureală, alături depropaganda nesinceră a ministrului finanțelor că s-a îmbunătățit colectarea de TVA(în fapt s-a majorat TVA iar încasările nu țin pasul nici măcar cu inflația) îmi maiconfirmă ceva: […]
16:10
Balurile bobocilor ar putea fi standardizate: organizatorii cer autorităților reguli clare și alcool zero pentru siguranța elevilor # Libertatea
Doi tineri antreprenori români cer autorităților să reglementeze Balurile Bobocilor, evenimente populare în rândul elevilor de liceu. Phillipe Christopher Mantu și Marian Niculae, fondatorii XCLSV Entertainment, solicită crearea unui cadru legal clar pentru standardizarea și reglementarea acestor evenimente, conform unui comunicat de presă recent. Cei doi organizatori de evenimente subliniază necesitatea urgentă de a stabili […]
16:10
Câți bani ar trebui să ai în cont pentru un viitor fără griji, în funcție de vârsta și de ritmul tău de economisire # Libertatea
Ideea de a avea un viitor fără griji este atrăgătoare pentru oricine. Însă, în ceea ce privește suma de bani de care ai nevoie pentru a atinge acest obiectiv, nevoile pot fi diferite. Nu toți avem aceleași dorințe, dar există, totuși, niște principii financiare care ne pot ghida în acest proces. Un viitor fără griji […]
16:10
Ce se întâmplă cu Irinel Columbeanu după ce și-a schimbat religia: „De când s-a pocăit este vioi ca un tinerel”. Gestul făcut de Irina pentru tatăl ei # Libertatea
Ajuns la 68 de ani și fără averea de altădată, Irinel Columbeanu trăiește de aproape doi ani într-un azil din Ghermănești. Potrivit directorului centrului, fostul milionar este mai liniștit, s-a apropiat de credință și va fi ajutat, pe viitor, de frații de la Biserica Baptistă. Irinel Columbeanu, fostul milionar cunoscut pentru viața sa extravagantă, traversează […]
16:10
Marea Britanie va transfera 2,5 miliarde de lire din banii lui Abramovich către un fond pentru Ucraina # Libertatea
Guvernul britanic se pregătește să emită instrucțiuni oficiale pentru transferul a 2,5 miliarde de lire sterline din vânzarea clubului Chelsea FC către cauze umanitare în Ucraina. Oligarhul rus Roman Abramovici, fostul proprietar al clubului, este somat să angajeze aceste fonduri sau să se confrunte cu acțiuni în justiție, potrivit The Guardian. Presiuni asupra lui Abramovici […]
16:10
Ultimul cocoș de munte vestic, urmărit prin GPS, a murit. Eșec al programului de repopulare # Libertatea
Mulți bani pentru nimic ? Ultimul cocoș de munte reintrodus în Munții Vosges și dotat cu un dispozitiv de urmărire GPS a murit, a anunțat Parcul Natural Regional Ballons des Vosges pe site-ul său, pe 11 decembrie. Moartea a fost cauzată, se pare, de atacul unui mamifer carnivor, relatează Reporterre.net. Un proiect, aspru criticat Această pasăre a fost una dintre cele șapte […]
16:10
Ce spune Ryan Reynolds despre Matthew Lillard după comentariile controversate ale lui Quentin Tarantino. Replica a devenit reclamă cu ironie fină # Libertatea
Controversa declanșată de Quentin Tarantino în jurul unor actori pe care a declarat că nu îi suportă a primit un răspuns neașteptat, cu tentă comercială și umor autoironic. Ryan Reynolds, cunoscut pentru modul în care transformă subiectele virale în campanii de marketing, a decis să intervină public în sprijinul lui Matthew Lillard, folosind exact arma […]
16:10
O româncă din China a spus câți bani cheltuie pe zi, ca studentă. Sticla de Coca-Cola de 680ml costă doar 2,46 lei # Libertatea
O românca din China a povestit cum e viața de student și câți bani cheltuie pe zi. Pentru o sticlă de Coca-Cola de 680 ml plătește echivalentul a 2,46 de lei, iar pe transportul public nu dă bani pentru că merge cu bicicleta. Cum își începe ziua românca din China și câți bani cheltuie încă […]
16:10
LIVE TEXT. Protest-coregrafie în Piața Victoriei, cu mesaj direct pentru premierul Ilie Bolojan # Libertatea
Mii de oameni sunt așteptați la un protest uriaș în Piața Victoriei, miercuri, 17 decembrie, de la ora 18:30, inițiat de Declic și adresat inclusiv primului ministru Ilie Bolojan. Libertatea va acoperi în timp real evenimentul cu detalii și imagini din fața sediului Guvernului. Comunitatea Declic, Funky Citizens, Corupția Ucide și Inițiativa România anunță o […]
15:50
PDD Holdings, proprietarul Temu, a concediat mai mulți angajați, inclusiv un director de conformitate a produselor, după ce a avut loc o altercație fizică între angajați ai companiei și autoritățile de reglementare a pieței din China. În plus, aceasta nu este prima dată când se întâmplă așa ceva, informează publicația spaniolă El Confidencial. Potrivit agenției […]
15:50
Un angajat a fost dat afară pentru că a spus că are nevoie de medic și de fapt a mers să-și lanseze noul album cu trupa, dar concedierea e abuzivă # Libertatea
Tribunalul Superior de Justiție din Madrid a confirmat caracterul nelegal al concedierii disciplinare a unui angajat care a părăsit mai devreme locul de muncă pentru a merge la medic, iar ulterior, în aceeași zi, a susținut un concert în centrul capitalei spaniole. Angajatorul a susținut că vizita medicală ar fi fost doar un pretext pentru […]
15:50
Papanașii, mai buni decât baclavalele. Pe ce loc sunt în top 100 cele mai bune deserturi din lume # Libertatea
Papanașii sunt mai apreciați decât baclavalele, reiese dintr-un clasament realizat de Tasteatlas. Prăjitura românească s-a clasat pe locul 33 în top 100 cele mai bune deserturi din lume, în timp ce dulcele turcesc ocupă poziția 77. Papanașii pot fi prăjiți sau fierți Nu există gospodină din România care să nu știe o rețetă pentru papanași. […]
15:50
Atacatorul din Sydney a fost pus sub acuzare pentru 59 de infracţiuni: „Inspirat de ISIS” # Libertatea
Naveed Akram (24 de ani), unul dintre cei doi atacatori de pe plaja Bondi din Sydney, a fost pus sub acuzare pentru 59 de infracțiuni, inclusiv terorism și 15 crime, relatează NBC News. Suspectul, grav rănit în timpul atacului armat, va fi înștiințat despre acuzațiile care i se aduc odată ce va ieși din comă […]
15:40
NextUpgrade este podcastul care aduce tehnologia și dezvoltarea personală mai aproape de generația digitală și e o adiție esențială în playlistul tău, fie că ești elev, părinte sau profesor! Primul sezon deja oferă o claritate revigorantă în tumultul de informații haotice și contradictorii al internetului, prin discuții structurate cu specialiști în domeniul digital, elevi pasionați, […]
15:40
Mihai Trăistariu rupe tăcerea despre colegii de breaslă. „Își cumpără singuri vizualizări pe Internet. Am aflat că sunt firme care oferă și spectatori” # Libertatea
Mihai Trăistariu, în vârstă de 49 de ani, a făcut declarații uimitoare despre unii dintre colegii lui de breaslă și despre ce se întâmplă, de fapt, în culisele lumii artistice. Solistul, care a obținut locul 4, la Eurovision, în 2006, cu piesa „Tornero”, nu a avut nicio reținere și a dat cărțile pe față. „Dintotdeauna […]
