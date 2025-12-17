Dezvăluiri uluitoare de la echipa lui Dan Șucu! Acuzații grave făcute de un fost jucător: „Ne trata ca pe gunoaie!”

Sport.ro, 17 decembrie 2025 22:50

Fostul portar al celor de la Genoa, formație patronată de omul de afaceri român Dan Șucu, a lansat un atac fără precedent la adresa unui ex-tehnician al „Grifonului”.

Acum 10 minute
23:20
Sorin Paraschiv: "Este un campionat ciudățel, nu pot să dau o favorită la campionat" Sport.ro
În timp ce FCSB încearcă că revină la forma din sezonul trecut și CFR Cluj suferă enorm, primele locuri în Liga 1 sunt ocupate de Rapid, Dinamo, Botoșani și Craiova. 
Acum 30 minute
23:10
La mâna lui Olăroiu: omul care riscă „decapitarea“ din cauza românului Sport.ro
Selecționerul Emiratelor Arabe Unite e pe picior de plecare. Paradoxal, el poate lăsa șomer și un coleg de breaslă, după finala mică din cadrul FIFA Arab Cup 2025.
Acum o oră
22:50
22:30
Andres Iniesta a devenit proprietarul unei echipe de ciclism! Sport.ro
Fostul star de la FC Barcelona, Vissel Kobe și Emirates Club și vedetă a naționalei Spaniei a preluat o echipă cu probleme din ciclism.
22:30
Răzvan Lucescu, victorie zdrobitoare: PAOK, în cărți pentru o performanță formidabilă în Grecia Sport.ro
PAOK Salonic a făcut o veritabilă demonstrație de forță, în cupă.
Acum 2 ore
22:20
Fostul golgheter cu peste 200 de meciuri la Inter e impresionat de Cristi Chivu: „Echipa e mai ofensivă!” Sport.ro
Cristi Chivu, lăudat în Italia!
22:00
Struțocămila FIFA, câștigată de PSG: Cupa Intercontinentală le aduce francezilor o sumă colosală! Sport.ro
O competiție ciudată, începută la Cairo (Egipt), continuată la Jeddah (Arabia Saudită) și încheiată la Doha (Qatar), a oferit o finală dramatică, PSG (Franța) – Flamengo (Brazilia), decisă la loviturile de departajare.
21:50
Meci de gală pentru FCSB! Campioana a stabilit unicul amical din iarnă Sport.ro
În pauza de iarnă din Superliga, FCSB va efectua un stagiu de pregătire în Turcia și va disputa o partidă amicală.
21:40
Dezvăluire incredibilă: câți bani a cheltuit Rotaru pe transferurile din acest sezon Sport.ro
Formația din Bănie e în fața unui meci crucial pentru calificarea în play-off-ul optimilor Conference League. Joi (ora 22:00), oltenii vor întâlni AEK Atena (Grecia), în deplasare, într-o partidă în care trebuie să smulgă un punct.
21:40
„500 de milioane dintr-un foc!” Dumitru Dragomir a numit afaceristul român care a dat tunul anului Sport.ro
Dumitru Dragomir a dezvăluit numele omului de afaceri din România care a reușit o manevră financiară de proporții.
21:30
Veste uriașă pentru FCSB înaintea derby-ului cu Rapid: "E apt pentru duminică!" Sport.ro
FCSB a primit o veste importantă înainte derby-ului cu Rapid, care se joacă duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională.
Acum 4 ore
21:20
„Nu a fost alegerea mea” Sorana Cîrstea dezvăluie cum a început să practice tenisul, sportul în care e profesionistă din 2006 Sport.ro
Sorana Cîrstea și tatăl său făceau analize video ale antrenamentelor încă din anii '90.
21:10
Fabrizio Romano, update-bombă despre Salah: „Asta va urma!“ Sport.ro
Celebrul jurnalist italian, specialist în transferurile internaționale, a prezentat culisele explozive ale relației Arne Slot – Mo Salah.
21:00
Cristina Neagu, necruțătoare după locul 9 ocupat de România la Mondial: „Am bătut nişte echipe care nu spun mai nimic” Sport.ro
Cristina Neagu (37 de ani), retrasă din activitate în vara acestui an, a vorbit despre rezultatul obținut de naționala României la Campionatul Mondial: locul nouă.
20:40
Florin Prunea a spus cum se termină FCSB - Rapid și cine va termina 2025 pe primul loc Sport.ro
În ultima etapă din 2025, Superliga propune un derby incendiar, FCSB - Rapid, duminică, de la 20:00, pe Arena Națională.
20:30
Nebunia lui Becali, aproape de realitate: FCSB, pe cale să dea lovitura iernii Sport.ro
În acest sezon, campioana României a fost o singură dată în zona de play-off: după etapa a 2-a, când a ocupat locul 6. Apoi, formația bucureșteană a avut o lungă perioadă în care s-a dus în cap. Până de curând, când a început să urce în clasament.
20:30
Andrei Nicolescu recunoaște: Dinamo îl vrea pe fostul jucător al FCU Craiova. Ce blochează mutarea Sport.ro
Dinamo forțează primul titlu după 19 ani de așteptare și caută soluții urgente pentru ofensivă, iar numele lui Vladislav Blănuță a revenit în actualitate. 
20:00
Florin Andone și-a spus drama în Spania: "Sunt trist, sunt frustrat, e o adevărată pacoste" Sport.ro
Florin Andone (32 de ani), atacantul cu 25 de meciuri la naționala României, a jucat în doar patru meciuri din acest sezon și va mai avea nevoie de câteva luni pentru a se recupera după accidentare.
19:50
Craiova, admirată de toată Europa: echipa lui Rotaru, pe cale să reușească un rezultat imens Sport.ro
Universitatea Craiova, la prima prezență într-o grupă UEFA, e în fața unui meci de totul sau nimic, în Conference League, cu AEK Atena (joi, ora 22:00).
19:50
Basarab Panduru, nemilos cu fotbalistul ofertat de Gigi Becali: „Stai cu gluga aia în cap de luni bune!” Sport.ro
Basarab Panduru s-a dezlănțuit!
Acum 6 ore
19:10
Cristi Chivu remaniază lotul pentru Supercupa Italiei! Patru nume noi în avionul de Riad Sport.ro
Cristi Chivu a făcut mutări importante înaintea plecării spre Arabia Saudită. Tehnicianul român al celor de la Inter a decis să împrospăteze lotul cu sânge tânăr pentru semifinala de foc cu Bologna, programată vineri.
19:10
Românul născut în Pretoria. Johan van Heerden, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro: "România mi-a dat șansa să joc la Cupa Mondială!" Sport.ro
Johan van Heerden, rugbistul echipei Dinamo, a dezvăluit secvențe din viața sa la Poveștile Sport.ro.
19:10
Mihăilă, coșmar fără sfârșit: ce i s-a întâmplat astăzi, fără precedent! Sport.ro
La 25 de ani, fostul jucător al Craiovei traversează o perioadă extrem de dificilă. Salvarea sa poate veni însă tot din Bănie.
19:00
Despărțire după 7 ani și jumătate: Marius Marin, pe cale să fie vândut de Pisa Sport.ro
Marius Marin (27 de ani) ar putea pleca de la Pisa încă din ianuarie, cu șase luni înainte de expirarea contractului.
18:40
Coman, numărătoarea inversă a început: ce urmează pentru fostul star al FCSB-ului Sport.ro
De o lună, fotbalistul de 27 de ani a dispărut din echipa celor de la Al-Gharafa (Qatar). Există însă o explicație pentru această situație.
18:30
Sorescu a taxat gafa sezonului în Turcia! Gol din nimic reușit de român, dar Gaziantep e condusă Sport.ro
Deian Sorescu (28 de ani) ține aprinse speranțele lui Gaziantep în deplasarea de la Rizespor, din grupele Cupei Turciei.
18:20
Vladislav Blănuță, OUT: "A plecat acasă!" Sport.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) nu a reușit să se impună la Dinamo Kiev, club care l-a cumpărat în vară de la FC U Craiova.
18:00
Olăroiu, declarații cu iz de adio: „O mare onoare!“ Sport.ro
Tehnicianul român se apropie de sfârșitul mandatului său pe banca Emiratelor Arabe Unite.
17:50
Inter îi umple conturile lui Dan Șucu! Jucătorul așteptat sub comanda lui Chivu din ianuarie Sport.ro
Inter Milano este obligată să transfere în ianuarie din cauza problemelor de lot cu care se confruntă echipa lui Cristi Chivu.
17:50
Fostul star al lui Galatasaray îl cere insistent pe Denis Drăguș! Calitatea pentru care a devenit o prioritate Sport.ro
Denis Drăguș este chemat să rezolve problemele ofensive ale celor de la Kocaelispor în partea a doua a sezonului 2025-2026.
17:40
Gabriel Toncean, președintele FR de Culturism și Fitness, e invitat la Poveștile Sport.ro Sport.ro
Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.
17:30
Arabii confirmă: „Era Olăroiu s-a încheiat!“ Sport.ro
Ceea ce Sport.ro a anunțat, în exclusivitate pentru presa din România, e confirmat de mass-media din Emiratele Arabe Unite.
17:30
Luis Suarez a semnat! Unde va juca uruguayanul în 2026 Sport.ro
Luis Suarez va împlini 39 de ani în ianuarie, însă atacantul uruguayan nu ia în calcul retragerea pentru moment.
Acum 8 ore
17:10
Starul Rapidului, pe radarul olandezilor! Vin să-l vadă în derby pe Arena Națională: suma cerută de giuleșteni Sport.ro
Derby-ul de duminică seară dintre FCSB și Rapid, programat la ora 20:00, are o miză uriașă nu doar pentru clasamentul Superligii, ci și pentru viitorul unuia dintre cei mai buni jucători din Giulești.
17:10
Reghecampf, strivit: „Varză! Geniul ăsta e de vină pentru ce s-a întâmplat“ Sport.ro
Tehnicianul român a făcut minuni, la Al-Hilal Omdurman (Sudan), având în vedere condițiile pe care le are. Chiar și așa, el rămâne „sacul de box“ al criticilor, cum apare un rezultat nefavorabil.
17:00
Antrenorul lui AEK a spus cum sunt împărțite șansele la meciul contra Craiovei + anunț despre Răzvan Marin Sport.ro
Marko Nikolic, antrenorul sârb al lui AEK Atena, a prefațat partida cu Universitatea Craiova, joi, de la ora 22:00, în ultima rundă din faza principală Conference League.
16:40
Giovanni Becali a auzit replica lui Darius Olaru și a schimbat foaia: „Nu vrea să plece!” Sport.ro
Dialogul de la distanță dintre Darius Olaru și Giovanni Becali s-a stins rapid.
16:20
Creștere uriașă anunțată de FIFA: suma pe care o va câștiga România dacă se califică la CM 2026 Sport.ro
FIFA a anunțat premiile puse în joc la Cupa Mondială din 2026, care va fi găzduită de SUA, Canada și Mexic.
16:20
Ladislau Boloni a alcătuit top 5 antrenori români din istorie Sport.ro
Cine sunt cei mai buni antrenori din istoria fotbalului românesc, în opinia lui Ladislau Boloni
16:20
Capăt de drum: Olăroiu pleacă! Următoarea destinație pentru selecționerul Emiratelor Sport.ro
Tehnicianul de 56 de ani va bifa, joi (ora 13:00), ultima sa partidă pe banca „albilor“.
16:00
Ianis Hagi se pune în gardă înainte de Turcia - România: „Nu există altă variantă!” Sport.ro
Primul obstacol al României din drumul spre Campionatul Mondial din 2026 este semifinala barajului cu Turcia. 
15:50
Povestea sfâșietoare a ucraineanului din Superliga: „Mi-am pierdut prieteni care luptau pe front” Sport.ro
Oleksandr Romanchuk, fundașul Universității Craiova, traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale.
15:50
„Și un junior m-ar fi bătut” Garbine Muguruza șochează înainte de „Bătălia Sexelor” dintre Kyrgios și Sabalenka Sport.ro
Garbine Muguruza vede riscul pe care și-l asumă Aryna Sabalenka, înaintea meciului cu Nicholas Kyrgios.
15:40
Avertisment pentru FCSB de la fostul căpitan din Ghencea: "Cluburile mari nu se mulțumesc cu două campionate" Sport.ro
În acest moment, FCSB ocupă locul al 9-lea în Liga 1, are o victorie în două meciuri în grupa sa din Cupa României și este pe poziția a 27-a în Europa League. 
15:30
„Trebuie să ai o nebunie” Mihai Donisan explică la Poveștile Sport.ro secretele săriturii în înălțime Sport.ro
Mihai Donisan a explicat în emisiunea Poveștile Sport.ro elementele unei sărituri în înălțime bine executate.
Acum 12 ore
15:10
Nicușor Dan, contrazis public! Eduard Novak a reacționat după sesizarea la CCR: „Oare hotărârile ÎCCJ nu mai contează?” Sport.ro
Eduard Novak, fost ministru al Sportului, a reacționat dur după ce președintele României, Nicușor Dan, a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu „Legea Novak”.
15:00
Se face stadionul de 100.000.000€: ”Lucrările pot începe oricând” Sport.ro
O echipă din Superligă va avea un stadion nou.
15:00
PSG - Flamengo. Azi, de la ora 19:00! Echipe probabile + care sunt jucătorii importanți din lotul brazilienilor + analiza și pariul lui Dan Chilom Sport.ro
Azi, în Qatar, se dispută finala Cupei Intercontinentale. Campioana Europei, PSG, dă piept cu brazilienii de la Flamengo, formație care a eliminat deja alte două echipe: pe Cruz Azul, din Mexic, scor 2-1, și pe Pyramids, din Egipt, scor 2-0.
14:40
Steaua şi-a comemorat sportivii-eroi care şi-au pierdut viaţa în Decembrie 1989: „Nu îi vom uita niciodată!” Sport.ro
Mesajul Stelei București în memoria sportivilor care și-au pierdut viața în Decembrie 1989.
14:30
13 milioane de euro pentru Dennis Man! Sport.ro
Ca la fiecare final de an, Transfermarkt a publicat o nouă actualizare a cotelor de piață, iar Dennis Man este unul dintre românii care au cel mai mult de câștigat. 
