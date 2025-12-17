Dezvăluiri uluitoare de la echipa lui Dan Șucu! Acuzații grave făcute de un fost jucător: „Ne trata ca pe gunoaie!”
Sport.ro, 17 decembrie 2025 22:50
Fostul portar al celor de la Genoa, formație patronată de omul de afaceri român Dan Șucu, a lansat un atac fără precedent la adresa unui ex-tehnician al „Grifonului”.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 10 minute
23:20
În timp ce FCSB încearcă că revină la forma din sezonul trecut și CFR Cluj suferă enorm, primele locuri în Liga 1 sunt ocupate de Rapid, Dinamo, Botoșani și Craiova.
Acum 30 minute
23:10
Selecționerul Emiratelor Arabe Unite e pe picior de plecare. Paradoxal, el poate lăsa șomer și un coleg de breaslă, după finala mică din cadrul FIFA Arab Cup 2025.
Acum o oră
22:50
Dezvăluiri uluitoare de la echipa lui Dan Șucu! Acuzații grave făcute de un fost jucător: „Ne trata ca pe gunoaie!” # Sport.ro
Fostul portar al celor de la Genoa, formație patronată de omul de afaceri român Dan Șucu, a lansat un atac fără precedent la adresa unui ex-tehnician al „Grifonului”.
22:30
Fostul star de la FC Barcelona, Vissel Kobe și Emirates Club și vedetă a naționalei Spaniei a preluat o echipă cu probleme din ciclism.
22:30
Răzvan Lucescu, victorie zdrobitoare: PAOK, în cărți pentru o performanță formidabilă în Grecia # Sport.ro
PAOK Salonic a făcut o veritabilă demonstrație de forță, în cupă.
Acum 2 ore
22:20
Fostul golgheter cu peste 200 de meciuri la Inter e impresionat de Cristi Chivu: „Echipa e mai ofensivă!” # Sport.ro
Cristi Chivu, lăudat în Italia!
22:00
Struțocămila FIFA, câștigată de PSG: Cupa Intercontinentală le aduce francezilor o sumă colosală! # Sport.ro
O competiție ciudată, începută la Cairo (Egipt), continuată la Jeddah (Arabia Saudită) și încheiată la Doha (Qatar), a oferit o finală dramatică, PSG (Franța) – Flamengo (Brazilia), decisă la loviturile de departajare.
21:50
În pauza de iarnă din Superliga, FCSB va efectua un stagiu de pregătire în Turcia și va disputa o partidă amicală.
21:40
Formația din Bănie e în fața unui meci crucial pentru calificarea în play-off-ul optimilor Conference League. Joi (ora 22:00), oltenii vor întâlni AEK Atena (Grecia), în deplasare, într-o partidă în care trebuie să smulgă un punct.
21:40
„500 de milioane dintr-un foc!” Dumitru Dragomir a numit afaceristul român care a dat tunul anului # Sport.ro
Dumitru Dragomir a dezvăluit numele omului de afaceri din România care a reușit o manevră financiară de proporții.
21:30
FCSB a primit o veste importantă înainte derby-ului cu Rapid, care se joacă duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională.
Acum 4 ore
21:20
„Nu a fost alegerea mea” Sorana Cîrstea dezvăluie cum a început să practice tenisul, sportul în care e profesionistă din 2006 # Sport.ro
Sorana Cîrstea și tatăl său făceau analize video ale antrenamentelor încă din anii '90.
21:10
Celebrul jurnalist italian, specialist în transferurile internaționale, a prezentat culisele explozive ale relației Arne Slot – Mo Salah.
21:00
Cristina Neagu, necruțătoare după locul 9 ocupat de România la Mondial: „Am bătut nişte echipe care nu spun mai nimic” # Sport.ro
Cristina Neagu (37 de ani), retrasă din activitate în vara acestui an, a vorbit despre rezultatul obținut de naționala României la Campionatul Mondial: locul nouă.
20:40
În ultima etapă din 2025, Superliga propune un derby incendiar, FCSB - Rapid, duminică, de la 20:00, pe Arena Națională.
20:30
În acest sezon, campioana României a fost o singură dată în zona de play-off: după etapa a 2-a, când a ocupat locul 6. Apoi, formația bucureșteană a avut o lungă perioadă în care s-a dus în cap. Până de curând, când a început să urce în clasament.
20:30
Andrei Nicolescu recunoaște: Dinamo îl vrea pe fostul jucător al FCU Craiova. Ce blochează mutarea # Sport.ro
Dinamo forțează primul titlu după 19 ani de așteptare și caută soluții urgente pentru ofensivă, iar numele lui Vladislav Blănuță a revenit în actualitate.
20:00
Florin Andone și-a spus drama în Spania: "Sunt trist, sunt frustrat, e o adevărată pacoste" # Sport.ro
Florin Andone (32 de ani), atacantul cu 25 de meciuri la naționala României, a jucat în doar patru meciuri din acest sezon și va mai avea nevoie de câteva luni pentru a se recupera după accidentare.
19:50
Craiova, admirată de toată Europa: echipa lui Rotaru, pe cale să reușească un rezultat imens # Sport.ro
Universitatea Craiova, la prima prezență într-o grupă UEFA, e în fața unui meci de totul sau nimic, în Conference League, cu AEK Atena (joi, ora 22:00).
19:50
Basarab Panduru, nemilos cu fotbalistul ofertat de Gigi Becali: „Stai cu gluga aia în cap de luni bune!” # Sport.ro
Basarab Panduru s-a dezlănțuit!
Acum 6 ore
19:10
Cristi Chivu a făcut mutări importante înaintea plecării spre Arabia Saudită. Tehnicianul român al celor de la Inter a decis să împrospăteze lotul cu sânge tânăr pentru semifinala de foc cu Bologna, programată vineri.
19:10
Românul născut în Pretoria. Johan van Heerden, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro: "România mi-a dat șansa să joc la Cupa Mondială!" # Sport.ro
Johan van Heerden, rugbistul echipei Dinamo, a dezvăluit secvențe din viața sa la Poveștile Sport.ro.
19:10
La 25 de ani, fostul jucător al Craiovei traversează o perioadă extrem de dificilă. Salvarea sa poate veni însă tot din Bănie.
19:00
Marius Marin (27 de ani) ar putea pleca de la Pisa încă din ianuarie, cu șase luni înainte de expirarea contractului.
18:40
De o lună, fotbalistul de 27 de ani a dispărut din echipa celor de la Al-Gharafa (Qatar). Există însă o explicație pentru această situație.
18:30
Sorescu a taxat gafa sezonului în Turcia! Gol din nimic reușit de român, dar Gaziantep e condusă # Sport.ro
Deian Sorescu (28 de ani) ține aprinse speranțele lui Gaziantep în deplasarea de la Rizespor, din grupele Cupei Turciei.
18:20
Vladislav Blănuță (23 de ani) nu a reușit să se impună la Dinamo Kiev, club care l-a cumpărat în vară de la FC U Craiova.
18:00
Tehnicianul român se apropie de sfârșitul mandatului său pe banca Emiratelor Arabe Unite.
17:50
Inter îi umple conturile lui Dan Șucu! Jucătorul așteptat sub comanda lui Chivu din ianuarie # Sport.ro
Inter Milano este obligată să transfere în ianuarie din cauza problemelor de lot cu care se confruntă echipa lui Cristi Chivu.
17:50
Fostul star al lui Galatasaray îl cere insistent pe Denis Drăguș! Calitatea pentru care a devenit o prioritate # Sport.ro
Denis Drăguș este chemat să rezolve problemele ofensive ale celor de la Kocaelispor în partea a doua a sezonului 2025-2026.
17:40
Gabriel Toncean, președintele FR de Culturism și Fitness, e invitat la Poveștile Sport.ro # Sport.ro
Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.
17:30
Ceea ce Sport.ro a anunțat, în exclusivitate pentru presa din România, e confirmat de mass-media din Emiratele Arabe Unite.
17:30
Luis Suarez va împlini 39 de ani în ianuarie, însă atacantul uruguayan nu ia în calcul retragerea pentru moment.
Acum 8 ore
17:10
Starul Rapidului, pe radarul olandezilor! Vin să-l vadă în derby pe Arena Națională: suma cerută de giuleșteni # Sport.ro
Derby-ul de duminică seară dintre FCSB și Rapid, programat la ora 20:00, are o miză uriașă nu doar pentru clasamentul Superligii, ci și pentru viitorul unuia dintre cei mai buni jucători din Giulești.
17:10
Tehnicianul român a făcut minuni, la Al-Hilal Omdurman (Sudan), având în vedere condițiile pe care le are. Chiar și așa, el rămâne „sacul de box“ al criticilor, cum apare un rezultat nefavorabil.
17:00
Antrenorul lui AEK a spus cum sunt împărțite șansele la meciul contra Craiovei + anunț despre Răzvan Marin # Sport.ro
Marko Nikolic, antrenorul sârb al lui AEK Atena, a prefațat partida cu Universitatea Craiova, joi, de la ora 22:00, în ultima rundă din faza principală Conference League.
16:40
Giovanni Becali a auzit replica lui Darius Olaru și a schimbat foaia: „Nu vrea să plece!” # Sport.ro
Dialogul de la distanță dintre Darius Olaru și Giovanni Becali s-a stins rapid.
16:20
Creștere uriașă anunțată de FIFA: suma pe care o va câștiga România dacă se califică la CM 2026 # Sport.ro
FIFA a anunțat premiile puse în joc la Cupa Mondială din 2026, care va fi găzduită de SUA, Canada și Mexic.
16:20
Cine sunt cei mai buni antrenori din istoria fotbalului românesc, în opinia lui Ladislau Boloni
16:20
Tehnicianul de 56 de ani va bifa, joi (ora 13:00), ultima sa partidă pe banca „albilor“.
16:00
Primul obstacol al României din drumul spre Campionatul Mondial din 2026 este semifinala barajului cu Turcia.
15:50
Povestea sfâșietoare a ucraineanului din Superliga: „Mi-am pierdut prieteni care luptau pe front” # Sport.ro
Oleksandr Romanchuk, fundașul Universității Craiova, traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale.
15:50
„Și un junior m-ar fi bătut” Garbine Muguruza șochează înainte de „Bătălia Sexelor” dintre Kyrgios și Sabalenka # Sport.ro
Garbine Muguruza vede riscul pe care și-l asumă Aryna Sabalenka, înaintea meciului cu Nicholas Kyrgios.
15:40
Avertisment pentru FCSB de la fostul căpitan din Ghencea: "Cluburile mari nu se mulțumesc cu două campionate" # Sport.ro
În acest moment, FCSB ocupă locul al 9-lea în Liga 1, are o victorie în două meciuri în grupa sa din Cupa României și este pe poziția a 27-a în Europa League.
15:30
„Trebuie să ai o nebunie” Mihai Donisan explică la Poveștile Sport.ro secretele săriturii în înălțime # Sport.ro
Mihai Donisan a explicat în emisiunea Poveștile Sport.ro elementele unei sărituri în înălțime bine executate.
Acum 12 ore
15:10
Nicușor Dan, contrazis public! Eduard Novak a reacționat după sesizarea la CCR: „Oare hotărârile ÎCCJ nu mai contează?” # Sport.ro
Eduard Novak, fost ministru al Sportului, a reacționat dur după ce președintele României, Nicușor Dan, a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu „Legea Novak”.
15:00
O echipă din Superligă va avea un stadion nou.
15:00
PSG - Flamengo. Azi, de la ora 19:00! Echipe probabile + care sunt jucătorii importanți din lotul brazilienilor + analiza și pariul lui Dan Chilom # Sport.ro
Azi, în Qatar, se dispută finala Cupei Intercontinentale. Campioana Europei, PSG, dă piept cu brazilienii de la Flamengo, formație care a eliminat deja alte două echipe: pe Cruz Azul, din Mexic, scor 2-1, și pe Pyramids, din Egipt, scor 2-0.
14:40
Steaua şi-a comemorat sportivii-eroi care şi-au pierdut viaţa în Decembrie 1989: „Nu îi vom uita niciodată!” # Sport.ro
Mesajul Stelei București în memoria sportivilor care și-au pierdut viața în Decembrie 1989.
14:30
Ca la fiecare final de an, Transfermarkt a publicat o nouă actualizare a cotelor de piață, iar Dennis Man este unul dintre românii care au cel mai mult de câștigat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.