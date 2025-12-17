Ce facem astăzi, 18 decembrie 2025, în Timișoara?

11:00

Dacă ai de gând să conduci după ce ai băut un pahar de alcool sau ai consumat substanțe interzise, mai bine gândește-te de două ori: polițiștii rutieri din Timiș ies în această săptămână pe șosele cu etilotestul și drugtestul pregătit, pentru a preveni accidentele și a-i sancționa pe cei care pun în pericol traficul.