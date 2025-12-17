Conducerea Probațiunii cere explicații sindicatului după solidarizarea cu judecătorii Beșu și Moroșanu
PressHub, 18 decembrie 2025 01:10
Conducerea Direcției Naționale de Probațiune (DNP) a cerut explicații sindicatului instituției după ce membrii acestuia s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu, magistrați ai Curții de Apel București, care au devoalat practicile conducerii instanței, în urma cărora zeci de dosare se prescriu, iar inculpații scapă nepedepsiți. În contextul difuzării documentarului Recorder „Justiția capturată", sindicatul consilierilor
Acum 30 minute
01:10
Acum 4 ore
22:20
Câteva zeci de persoane au protestat miercuri seară, în faţa Curţii de Apel Cluj, "împotriva abuzurilor din justiţie", aceasta fiind a cincea zi din ultima săptămână când în municipiu are loc un astfel de protest pe această temă, informează Agerpres. Protestatarii au purtat pancarte cu mesaje precum „Toţi pentru justiţie" şi „Deficitul bugetar la corupţi
21:40
Aktual24 | De ce nu se revoltă magistrații? Judecători cu cariere distruse, procurori hărțuiți # PressHub
Ne întrebăm mereu „de ce nu au vorbit magistrații înainte de documentarul Recorder despre problemele din justiție? De ce vorbesc atât de puțin acum?". Poate pentru că au văzut ce pățesc cei incomozi. Pe scurt, le sunt distruse carierele și le sunt afectate viețile, scrie Lucian Popescu în Aktual24. Fostul judecător Cristi Dănileț a fost
Acum 6 ore
21:00
Președintele Nicușor Dan a fost primit, miercuri, de Regele Charles al III-lea. „Mulțumesc Majestății Sale, Regele Charles al III-lea, pentru primirea de astăzi la Palatul Buckingham", a transmis șeful statului, pe Facebook. Președintele României a efectuat o vizită la Londra marți și miercuri. El s-a întâlnit cu români din Regatul Unit și cu reprezentanți ai
20:40
O nouă zi de proteste pentru independența justiției, în Piața Victoriei din Capitală: „Bolojan, te sună România!” # PressHub
Comunitatea Declic, Funky Citizens, Corupția Ucide și Inițiativa România au organizat miercuri, de la ora 18.30, în Piața Victoriei, un nou protest pentru independența justiției. Este a șasea manifestare de acest fel după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată". Potrivit G4Media, câteva sute de persoane s-au strâns în fața Guvernului unde scandează sloganuri împotriva ministrului Cătălin
20:20
Parlamentul European cere reguli clare care să limiteze „obiectivitatea” algoritmilor în raporturile de muncă # PressHub
Factorul uman, controlul uman, cu toată doza de subiectivitate pe care o aduce, trebuie să rămână central și dominant în orice raport de muncă, chiar când o parte din munca de „management al personalului", renumitul HR (adică Human Resources), este lăsat pe seama algoritmilor. În consecință, Parlamentul European solicită Comisiei Europene să propună un cadru
Acum 8 ore
19:20
Coaliția a decis reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri la 0,5% a de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027. Crește salariul minim brut. Se reduc veniturile parlamentarilor și subvenția pentru partide # PressHub
Coaliția a decis reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027, în timp ce salariul minim brut va crește la 4325 de lei de la 1 iulie 2026. În același timp, se reduc cu 10% veniturile parlamentarilor și subvenția pentru partide, au
19:00
Cartierul din Calea Girocului, care începe undeva în preajma Spitalului Județean din Timișoara, este unul din locurile dramatice ale Revoluției. Au murit aici împușcate 11 persoane în 17 decembrie 1989, printre care o fetiță de nici 3 ani. În 18 și 23 decembrie s-au mai adăugat două victime. Patru victime, Janos Paris, Ștefan Ferkel, Leontina
Acum 12 ore
17:30
„N-avem toată puterea dacă nu avem justiția" spunea cândva Felix exprimând visul tuturor mafioților. Și după câțiva ani de emoții și disconfort termic (câțiva au intrat la răcoare), soarta le-a surâs: justiția i-a achitat, i-a eliberat, i-a spălat iar capitolul „luptei anticorupție" a fost renegat și compromis (chiar de campionii ei politici) și redus la
17:10
Aktual24 | Garanțiile de securitate propuse de SUA și Europa includ desfășurarea forțelor europene în Ucraina # PressHub
Garanțiile de securitate pentru Ucraina, elaborate în urma întâlnirilor de la Berlin, includ consolidarea Forțelor Armate Ucrainene, desfășurarea forțelor europene în țară și extinderea utilizării informațiilor furnizate de serviciile secrete americane. Potrivit The New York Times, diplomații americani și europeni care s-au întâlnit cu delegația ucraineană la Berlin în perioada 15-16 decembrie au aprobat în
16:50
Cresc presiunile asupra liderilor UE să aprobe „împrumutul de reparații” pentru Ucraina. Rusia contra-atacă juridic # PressHub
În ajunul ultimului summit european (18-19 decembrie), cresc presiunile asupra liderilor Uniunii Europene să aprobe o soluție de compromis, care să permită finanțarea Ucrainei anul viitor din activele rusești înghețate în Europa, după ce Moscova a lansat invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022. Folosirea acelor fonduri are, desigur, o componentă morală –
16:40
Noi dovezi despre represiunea de la Timișoara: ordinele lui Ceaușescu consemnate în arhivele Securității # PressHub
Un document publicat de Consiliul național pentru Studierea Arhivelor Securității indică o nouă dovadă a ordonării represaliilor de către Nicolae Ceaușescu. Pe 17 decembrie, data la care au început acțiunile de reprimare violentă a represaliilor de la Timișoara, generalul de Securitate Alexie Ștefan notează, ordinele șefului Securității (Iulian Vlad): „Se lichidează radical". Documentul în cauză
16:00
Sezonul de schi în staţiunea Straja se va deschide oficial sâmbătă, 20 decembrie, cabanierii estimând că două pârtii ar putea să fie funcţionale cu ajutorul zăpezii artificiale, care măsoară deja circa 20 de centimetri. „Toate tunurile de zăpadă artificială au fost pornite. Am profitat de fiecare grad sub zero, iar dacă vor mai fi două
15:50
Cele mai vehemente reacții de demolare a documentarului, fără argumente, au venit de la cele două televiziuni toxice, Realitatea Plus și RTV. La scurt timp după apariția documentarului „Justiția capturată", realizat de jurnaliștii Andreea Pocotilă și Mihai Voinea de la Recorder, atacurile la magistrații care au dezvăluit putreziciunea din justiție au fost dublate, cu aceeași
15:40
Judecătoarea Raluca Moroșanu, scoasă din dosarul unui traficant de droguri cu sprijinul conducerii CAB. Sistemul atacă magistrații care vorbesc # PressHub
Un banal proces cu obiect „verificare măsuri preventive" a unui traficant de droguri cercetat de DIICOT Ialomița riscă să se transforme într-un scandal de proporții la Curtea de Apel București. Șefa I Penală a CAB a înclinat balanța și, alături de o colegă controversată, a dispus îndepărtarea dintr-un dosar a judecătoarei Raluca Moroșanu, cea care
15:20
Ministrul Economiei: Am primit, pe persoană fizică, o amendă de 15.000 de lei pentru că am vrut conduceri curate și corecte la o companie de stat # PressHub
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat miercuri că a primit o amendă de 15.000 de lei de la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), pentru că a numit o conducere interimară la Avioane Craiova, după ce timp de 9 ani nu s-a finalizat procedura de selecție a unei noi conduceri. „Cum s-a
14:40
DNA: Ciprian Octavian Piștea, administrator public al municipiului Bacău, trimis în judecată pentru abuz în serviciu # PressHub
Ciprian Octavian Piștea, administrator public al municipiului Bacău, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție pentru abuz în servicu în legătură cu patru contracte finanțate din fonduri europene pentru realizarea a 13 parcări publice de biciclete cu sistem de acces RFID, transmite Agerpres. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au
14:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, în cadrul unui interviu la Digi FM, că prescripția ar trebui să fie anulată pentru faptele grave de corupție. El a detaliat anunțând un raport privind prescripțiile din ultimii ani și că modificările legislative din ultimii ani au contribuit la izolarea instituțională a justiției de politic. Premierul a declarat,
14:10
Primul Plan UE pentru locuințe accesibile, salutat de regiuni și orașe: „Fără bani și putere locală, va rămâne doar pe hârtie” # PressHub
Regiunile și orașele europene au primit favorabil lansarea primului Plan al Uniunii Europene pentru locuințe accesibile, prezentat de Comisia Europeană, dar avertizează că inițiativa riscă să aibă un impact limitat dacă nu este dublată de investiții consistente pe termen lung și de o implicare reală a autorităților locale și regionale. Mesajul transmis de Comitetul European
13:50
Filarmonica Banatul din Timişoara invită publicul, miercuri, de la ora 19:00, la un Recviem dedicat memoriei victimelor comunismului, în ziua în care în Timişoara este doliu local pentru jertfa martirilor care au căzut la această dată, în Decembrie 1989, informează Agerpres. Sub bagheta dirijorului Azis Sadikovic, Orchestra simfonică şi Corul „Ion Românu" ale Filarmonicii Banatul
13:50
Cu casa închisă, Filarmonica George Enescu încheie prima parte a Stagiunii 2025–2026 cu două concerte vocal-simfonice de basm și invitați de renume # PressHub
Filarmonica George Enescu încheie prima parte a Stagiunii 2025–2026 cu două concerte vocal-simfonice susținute cu casa închisă, pe 18 și 19 decembrie, într-o lună 100% sold-out. Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu vor fi dirijate de Leo Hussain, iar pe scenă vor evolua ca soliști violonistul Alexander Sitkovetski și invitații vocali Evgenia Sotnikova (soprană) și
13:40
Fermierii români cer amânarea acordului UE–Mercosur: „Protecțiile pentru agricultura europeană nu sunt suficiente” # PressHub
Alianța pentru Agricultură și Cooperare solicită amânarea aprobării finale a acordului comercial UE – Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay) până la punerea în aplicare a "măsurilor legitime de protecție" pentru agricultura europeană, respectând cele trei condiții propuse de Franța: clauze de salvgardare solide, standarde de producție egale (în oglindă) pentru importuri și agricultorii din
13:00
Secretar de stat trimis în judecată de DNA: Constantin Flavius Nedelcea, acuzat de abuz în serviciu la ANPC # PressHub
Constantin Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost trimis în instanță miercuri de către procurorii DNA. Acesta este acuzat de instigare abuz în serviciu. Conform unui comunicat, autoritățile îl suspectează că ar fi mutat o persoană din conducerea A.N.P.C din Caraș-Severin pentru a numi, în locul ei, un individ favorizat politic, transmite
12:40
Sute de jurnaliști, profesori, antreprenori, cetățeni și organizații civice, mesaj de solidaritate cu redacția Recorder: „Condamnăm ferm atacurile la adresa muncii lor” # PressHub
Peste 300 de jurnalişti, reprezentanți ai mediului academic, scriitori, antreprenori și cetățeni, alături de organizaţii civice şi profesionale, au semnat o scrisoare deschisă prin care condamnă atacurile repetate la adresa redacţiei Recorder, apărute după publicarea documentarului „Justiţie capturată". Lista de semnături este deschisă și până miercuri, la ora 11.00, semnaseră 360 de persoane și 24
Acum 24 ore
12:10
Premieră în justiție: magistrații din Brașov denunță concentrarea puterii decizionale în sistemul judiciar # PressHub
Curtea de Apel Brașov a convocat Adunarea Generală a judecătorilor la care au participat 37 de magistrați din cei 41 de judecători din cadrul instanţei. Cu o largă majoritate, judecătorii instanței au stabilit sesizarea CSM pentru o mai mare transparență a deciziilor și au punctat problemele grave și nerezolvate din sistemul judiciar. După întâlnire a
11:00
Statul cere, după 20 de ani, anularea titlurilor de moștenitor emise pentru terenurile boierilor Bădărău din mai multe județe. O cerere de retrocedare a fost depusă de un decedat la 6 ani de la moarte # PressHub
După mai mult de 20 de ani după ce au fost emise titluri de proprietate pentru moștenitorii boierilor Bădărău, pentru suprafețe din Iași, Gorj și Botoșani, chiar instituția statului care verifică dosarele de retrocedare vine și cere anularea lor în instanță. Motivul: la baza emiterii titlurilor stau acte suspecte, dezvăluie Reporter de Iași. Sunt discutate
10:40
Tamponări în lanţ pe DN 1A, în Prahova, din cauza poleiului. 15 mașini implicate. CNAIR a fost amendată # PressHub
Mai multe tamponări în lanţ, în care au fost implicate 15 autovehicule, au avut loc, miercuri dimineaţă, pe DN 1A – Centura de Est a municipiului Ploieşti din cauza poleiului. Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, evenimentele s-au produs la km 79+400, în afara localităţii Moara Nouă, pe podul peste calea ferată.
10:00
Pandemia și frecventele proteste ale grefierilor ori magistraților au reprezentat „motoarele" trecerii sistemului judiciar în online. Dacă la intrarea României în Uniunea Europeană interacțiunea cu justiția însemna deplasări obligatorii la instanță pentru orice fleac, iar telefonul reprezenta vârful de gamă al eficientizării relației cu cetățeanul, acum calculatorul a devenit instrumentul indispensabil, scrie Ziarul de Iași.
06:10
Schimbare majoră în politica de apărare a UE: Parlamentul European modernizează regulile pentru investiții strategice # PressHub
Prin noile norme, aprobate împreună cu Consiliul UE, investițiile pentru apărare și securitate vor putea fi derulate mai rapid, cu proceduri coordonate și flexibilitate pentru statele membre, în contextul Planului „ReArm Europe". Parlamentul European a adoptat marți
02:10
Flancul estic al Europei: România si alte șapte țări din Europa de Nord și de Est cer ca nevoile lor de apărare să devină o „prioritate imediată” # PressHub
„Rusia rămâne o amenințare astăzi, mâine și pentru viitorul previzibil pentru întreaga Europă”, a declarat premierul Finlandei, Petteri Orpo, gazda reuniuni de marți de la Helsinki, la care au participat liderii Bulgariei, României, Poloniei, Letoniei, Lituaniei, Estoniei, Finlandei și Suediei. Toate reunite la primul summit al așa-numitei „Flanc Estic al Europei”. Europenii fac un pas […] Articolul Flancul estic al Europei: România si alte șapte țări din Europa de Nord și de Est cer ca nevoile lor de apărare să devină o „prioritate imediată” apare prima dată în PRESShub.
Ieri
23:50
Tensiuni în coaliție după moțiunea simplă: Diana Buzoianu cere clarificări și acuză joc dublu al PSD # PressHub
În cadrul unei emisiuni la B1 TV, Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a făcut o serie de declarații legate despre coaliție și recent adoptatamoțiune simplă împotriva sa. Ministra Mediului a delcarat, printre altele, că, în cadrul ședinței de coaliție de mâine, vor trebui discutate o serie de chestiuni privind partidele de guvernare. Aceasta a mai susținut […] Articolul Tensiuni în coaliție după moțiunea simplă: Diana Buzoianu cere clarificări și acuză joc dublu al PSD apare prima dată în PRESShub.
19:10
Comisia Europeană și-a prezentat planul de a relaxa interdicția de facto a motoarelor cu combustie internă din 2035, cerând în schimb producătorilor auto să își reducă emisiile cu 90%, și nu cu 100% așa cum era prevăzut inițial. Schimbarea marchează, în fapt, sfârșitul interdicției, reprezentând o victorie majoră pentru partidele de centru-dreapta și pentru industria […] Articolul Industria auto primește „o amânare”: UE renunță la interdicția din 2035 apare prima dată în PRESShub.
18:20
Guvernul de la Chișinău naționalizează activele Lukoil: „Statul nu ia, ci readuce ceea ce a fost înstrăinat abuziv” # PressHub
Guvernul de la Chișinău a decis să naționalizeze partea cea mai importantă pentru securitatea statului a activelor Lukoil din Republica Moldova – terminalul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău. Lukoil era furnizor monopolist de kerosen pentru aeronave. Infrastructura a fost vândută către compania rusă de fosta guvernare comunistă în 2005, iar actualele autorități pro-europene contestă […] Articolul Guvernul de la Chișinău naționalizează activele Lukoil: „Statul nu ia, ci readuce ceea ce a fost înstrăinat abuziv” apare prima dată în PRESShub.
18:10
Aktual24 | Mișcarea extremistă anti-UE va fi spulberată. Noua generație de tineri dorește ”Statele Unite ale Europei”, arată o analiză Politico # PressHub
Un soldat futurist al Uniunii Europene stă de pază, cu un blaster laser pregătit de foc. Avioane de vânătoare europene străbat cerul pe ritmuri puternice de Eurodance. O hartă imaginară arată o Uniune Europeană mult extinsă, care înghite teritorii de la Groenlanda până în Caucaz. Așa începe analiza din Europe dedicată viitorului Uniunii Europene, relatează […] Articolul Aktual24 | Mișcarea extremistă anti-UE va fi spulberată. Noua generație de tineri dorește ”Statele Unite ale Europei”, arată o analiză Politico apare prima dată în PRESShub.
18:00
Guvernul britanic stă în spatele BBC, după ce corporația a fost dată în judecată de Trump # PressHub
BBC a anunțat că se va apărara în procesul de 10 miliarde de dolari deschis de președintele SUA, Donald Trump, care acuză postul public britanic de defăimare. În plângerea depusă luni seară, Trump solicită despăgubiri de câte 5 miliarde de dolari pentru două capete de acuzare, susținând că BBC l-a defăimat și că a încălcat […] Articolul Guvernul britanic stă în spatele BBC, după ce corporația a fost dată în judecată de Trump apare prima dată în PRESShub.
17:50
Ucraina susține că a scos din luptă un submarin rusesc în portul Novorossiisk, într-un atac cu drone subacvatice # PressHub
Ucraina a anunțat luni că a lovit un submarin rusesc în portul Novorossiisk de la Marea Neagră, folosind drone subacvatice, provocând avarii critice navei și scoțând-o practic din uz. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a precizat într-un comunicat că operațiunea, realizată cu drone subacvatice de tip „Sub Sea Baby”, a fost o premieră de […] Articolul Ucraina susține că a scos din luptă un submarin rusesc în portul Novorossiisk, într-un atac cu drone subacvatice apare prima dată în PRESShub.
17:20
Parlamentul European întărește scutul pentru fermieri, în perspectiva semnării acordului UE–Mercosur # PressHub
Parlamentul European a votat marți în favoarea introducerii unor garanții suplimentare în acordul comercial dintre UE și blocul sud-american Mercosur, făcând un pas important spre finalizarea tratatului. Măsurile vizează protejarea fermierilor europeni în cazul în care piețele locale ar fi afectate de importuri masive de produse agricole mai ieftine din America de Sud. Decizia reprezintă […] Articolul Parlamentul European întărește scutul pentru fermieri, în perspectiva semnării acordului UE–Mercosur apare prima dată în PRESShub.
17:10
Protest „Împreună pentru Justiție” la Bistrița: mobilizare civică înaintea manifestației naționale de vineri # PressHub
Un nou protest pentru Justiție a avut loc luni la Bistrița, unde participanții au vorbit despre abuzuri, tăcere instituțională și nevoia unei reforme reale. Organizatorii (Ion Lucian Petraș, Nicu Păvălean și jurnalistul Sorin Istrate) îl descriu drept o repetiție pentru manifestația de vineri, relatează Săptămâna Online. La primul protest pe tema Integrității Justiției au participat […] Articolul Protest „Împreună pentru Justiție” la Bistrița: mobilizare civică înaintea manifestației naționale de vineri apare prima dată în PRESShub.
17:10
Secția pentru procurori a CSM a decis, în unanimitate, ca judecătorul Laurențiu Beșu să devină procuror. Hotărârea va fi transmisă președintelui României. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, în unanimitate, ca judecătorul Laurențiu Beșu să fie numit în funcția de procuror, potrivit unei hotărâri adoptate în ședință. „Secţia pentru procurori […] Articolul Judecătorul Laurențiu Beșu, cunoscut din documentarul Recorder, va deveni procuror apare prima dată în PRESShub.
16:50
Fostul judecător Cristi Danileț a trimis o scrisoare deschisă Liei Savonea, președintele ÎCCJ, în care îi cere demisia după ce i-a încălcat un drept fundamental, dreptul la liberă exprimare și pentru care a trebuit să se judece 6 ani la CEDO. Redăm textul lui Danileț: „Doamnă Savonea, Acum doi ani, când ați candidat pentru ocuparea […] Articolul Cristi Danileț: „Doamnă Savonea, dvs, ca judecător, ați încălcat un drept al omului” apare prima dată în PRESShub.
16:30
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele privind activitatea șefului DNA, Marius Voineag, aspecte semnalate în materialul difuzat de publicaţia Recorder. În aceeași ședință, procurorii din CSM, în unanimitate, au mai decis convocarea adunărilor generale în vederea consultării procurorilor cu […] Articolul Procurorii din CSM îl trimit pe șeful DNA la Inspecția Judiciară apare prima dată în PRESShub.
16:00
Pronunțări întârziate la Curtea de Apel Oradea: zeci de dosare penale, amânate succesiv de același complet # PressHub
Amânări succesive, verdicte întârziate și dosare care „mor” procedural — documentarul Recorder arată că blocajele din Justiția română nu sunt accidente izolate, ci practici repetate, tolerate de sistem, relatează eBihoreanul. Un documentar Recorder a readus în discuție, zilele trecute, una dintre cele mai sensibile vulnerabilități ale Justiției române: dosare lăsate să se stingă prin amânări […] Articolul Pronunțări întârziate la Curtea de Apel Oradea: zeci de dosare penale, amânate succesiv de același complet apare prima dată în PRESShub.
15:50
Danileț acuză nereguli grave în Justiție după decizia CEDO: cere demisia lui Alistar și Drăgușin # PressHub
Printr-o postare pe blogul său, fostul magistrat, Cristi Danileț, a vorbit despre experiența sa, de la sancționarea de către CSM, în 2019, până la sentința favorabilă CEDO, pronunțată pe 15 decembrie 2025. În articol, Danileț a indicat o serie de nereguli comise de judecătorii români, excluzând sancționarea în sine, în mod repetat atât de justiție, […] Articolul Danileț acuză nereguli grave în Justiție după decizia CEDO: cere demisia lui Alistar și Drăgușin apare prima dată în PRESShub.
15:00
Cristi Danileț explică de ce a fost România condamnată la CEDO: „Am fost sancționat pentru că am vorbit” # PressHub
România a fost condamnată definitiv, pe 15 decembrie 2025, de Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), într-un caz care a devenit simbolic pentru libertatea de exprimare a magistraților. Hotărârea stabilește că sancționarea disciplinară a judecătorului Cristi Danileț pentru postări pe Facebook a încălcat drepturile fundamentale garantate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. […] Articolul Cristi Danileț explică de ce a fost România condamnată la CEDO: „Am fost sancționat pentru că am vorbit” apare prima dată în PRESShub.
14:10
Scandal la ANRE: juriștii acuză conducerea că a pierdut intenționat un proces de 100 de milioane de lei # PressHub
Departamentul juridic al Autorității Naționale de Reglementare a Energiei a sesizat DNA pe motiv că instituția ar fi pierdut, în mod premeditat, procesul cu Nova Power& Gas. Litigiul viza o amendă de 100 de milioane de lei. Surse din interiorul departamentului juridic au declarat pentru HotNews că acest eșec plănuit riscă să creeze un precedent […] Articolul Scandal la ANRE: juriștii acuză conducerea că a pierdut intenționat un proces de 100 de milioane de lei apare prima dată în PRESShub.
12:30
Asociațiile magistraților roșii s-au unit contra documentarului Recorder: ”Prezentare profund subiectivă și vădit tendențioasă” # PressHub
Trei asociații de magistrați care în trecut au susținut maltratarea legilor justiției de către rebului lui Liviu Dragnea, fost șef al PSD condamnat ulterior la închisoare cu executare, au emis luni un comunicat comun în care atacă documentarul Recorder legat de capturarea justiției. Este vorba despre despre Uniunea Națională a Judecătorilor din România, Asociația Magistraților […] Articolul Asociațiile magistraților roșii s-au unit contra documentarului Recorder: ”Prezentare profund subiectivă și vădit tendențioasă” apare prima dată în PRESShub.
12:20
Forumul Judecătorilor cere demisia Liei Savonea și a Simonei Marcu după verdictul CEDO în cazul Danileț # PressHub
Asociația Forumul Judecătorilor din România a declarat, luni, că CSM trebuie să își asume responsabilitatea după verdictul dat de CEDO în cazul Danileț. Asociația susține că judecătoarele Lia Savonea și Simona Marcu (principalele responsabile ale sancționării lui Danileț) ar trebui să demisioneze, sau, în caz contrar, ca funcțiile lor să fie revocate. Asociația a mai […] Articolul Forumul Judecătorilor cere demisia Liei Savonea și a Simonei Marcu după verdictul CEDO în cazul Danileț apare prima dată în PRESShub.
11:30
Aktual24 | Pavelescu îi cere lui Trump să intervină în România: ”Lia Savonea trebuie susținută, Nicușor Dan vrea să preia justiția și pune în pericol parteneriatul cu SUA” # PressHub
Un nou mesaj delirant al lui Aurelian Pavelescu, individul care a confiscat partidului lui Corneliu Coposu, PNTCD, și l-a dus în zona pro-rusă a pretinșilor suveraniști. Duminică seara, el i-a cerut președintelui SUA, printr-un mesaj postat pe Facebook, să intervină în România ca să o apere pe Lia Savonea, relatează Aktual24. ”Lia Savonea și-a început […] Articolul Aktual24 | Pavelescu îi cere lui Trump să intervină în România: ”Lia Savonea trebuie susținută, Nicușor Dan vrea să preia justiția și pune în pericol parteneriatul cu SUA” apare prima dată în PRESShub.
11:10
Percheziții DNA într-un dosar de corupție: fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, suspectat # PressHub
Direcția Națională Anticorupție a efectuat. marți, percheziții în București și Ilfov. Persoanele vizate sunt suspectate de acte de corupție săvârșite în decursul anului 2025. Conform G4Media, ar fi vorba despre fostul Ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc. Printr-un comunicat, DNA a a menționat faptul că au loc percheziții în cadrul unui dosar de corupție. „Procurorii din […] Articolul Percheziții DNA într-un dosar de corupție: fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, suspectat apare prima dată în PRESShub.
09:20
„Legile justiției nu au fost ale mele” – Tudorel Toader acuză ONG-uri și grupuri de interese de modificări din umbră # PressHub
Fostul ministru al Justiției din epoca Liviu Dragnea, Tudorel Toader, susține într-un fragment din viitoarea carte de memorii în care prezintă mandatul său ca ministru, că „legile justiției” care s-au dovedit ulterior atât de nocive, au fost create de „Comisia Iordache”, nu de ministerul care a trimis doar un draft în Parlament. „Pe mine, însă, […] Articolul „Legile justiției nu au fost ale mele” – Tudorel Toader acuză ONG-uri și grupuri de interese de modificări din umbră apare prima dată în PRESShub.
