Ilie Bolojan susține că la anul nu vor mai fi creșteri de taxe. Dar până nu semnează și Nicușor Dan că nu creste iar TVA-ul, nu crede nimeni

01:20

La vârsta de 92 de ani, Victor Rebengiuc a anunțat că va include în testament o clauză fermă: nici o stradă, stație de tramvai sau troleibuz să nu îi poarte numele, afirmând că este suficient […] The post Marele actor Victor Rebengiuc va refuza prin testament ca numele lui să fie dat unei străzi. Ce-i drept, nici nu avem străzi de acest nivel appeared first on IMPACT.ro.