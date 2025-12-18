Ilie Bolojan susține că la anul nu vor mai fi creșteri de taxe. Dar până nu semnează și Nicușor Dan că nu creste iar TVA-ul, nu crede nimeni
Impact.ro, 18 decembrie 2025 02:00
Premierul Ilie Bolojan a susținut într-o declarație dată de la tribuna Paramentului că anul viitor Guvernul nu va mai crește taxele și impozitele. E drept că, pentru a evita creșterea de taxe și impozite, se […]
• • •
Acum 2 ore
02:00
Ilie Bolojan susține că la anul nu vor mai fi creșteri de taxe. Dar până nu semnează și Nicușor Dan că nu creste iar TVA-ul, nu crede nimeni # Impact.ro
Premierul Ilie Bolojan a susținut într-o declarație dată de la tribuna Paramentului că anul viitor Guvernul nu va mai crește taxele și impozitele. E drept că, pentru a evita creșterea de taxe și impozite, se […]
Acum 4 ore
00:20
Administrația Națională Apele Române dă asigurări că UE nu ne cere să ne demolam barajele. Dar aurul monoatomic de pe fund unde se duce? # Impact.ro
În urma valului uriaș de fake news de pe internet, val ce nu poate fi stăvilit de niciun baraj, Administrația Națională Apele Române a simțit nevoia să infirme că UE ne-ar cere să ne desființăm […]
Acum 24 ore
08:00
Newcastle – Fulham, meci contând pentru sferturile de finală din Cupa Ligii Angliei, este programat, miercuri, 17 decembrie 2025, de la ora 22:15, pe St James' Park, şi va fi transmis în direct de Digi […]
07:40
Manchester City – Brentford, meci contând pentru sferturile de finală din Cupa Ligii Angliei, este programat, miercuri, 17 decembrie 2025, de la ora 21:30, pe Etihad Stadium, şi va fi transmis în direct de Digi […]
Ieri
00:10
Cu ocazia ultimului termen de la Curtea de Apel București în procesul în care e judecat pentru atitudini neprietenoase la adresa ordinii constituționale, domnul Călin Georgescu a făcut celebrul semn cu degetul la nas – […]
16 decembrie 2025
09:30
Cardiff City – Chelsea, meci contând pentru sferturile de finală din Cupa Ligii Angliei, este programat, marţi, 16 decembrie 2025, de la ora 22:00, pe Cardiff City Stadium, şi va fi transmis în direct de […]
09:10
Guadalajara – Barcelona, meci contând pentru 16-imile de finală din Cupa Spaniei, este programat, marţi, 16 decembrie 2025, de la ora 22:00, pe Estadio Pedro Escartin, şi va fi transmis live stream de site-ul superbet.ro. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
01:10
Moțiunea de cenzură la adresa lui Ilie Bolojan a picat, dar ar fi bine să se pună o taxă pe moțiune, ca să nu se mai facă și altele # Impact.ro
Moțiunea de cenzură depusă de opozitie s-a bucurat de un real insucces – în sensul că a fost foarte departe să atingă numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată și pentru a dărâma guvernul. […]
15 decembrie 2025
06:10
Farul Constanţa – UTA Arad, meci contând pentru etapa a 20-a din campionatul României, este programat, luni, 15 decembrie 2025, de la ora 17:30, pe Stadionul Central din Ovidiu, şi va fi transmis în direct […]
06:10
Unirea Slobozia – FCSB, meci contând pentru etapa a 20-a din campionatul României, este programat, luni, 15 decembrie 2025, de la ora 20:30, pe Arena – 1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct […]
14 decembrie 2025
19:50
Raluca Moroșanu este singurul judecător care nu s-a opus reformei pensiilor speciale. Singurul. Pe țară. Ăsta da curaj! # Impact.ro
Într-un interviu acordat Recorder, judecătoarea Raluca Moroșanu – cea care a „stricat" conferința de presă a șefelor Curții de Apel București și a șefei lor supreme, Lia Savonea – a declarat următoarele vorbe, probabil cele […]
15:50
Nu mai puțin de 8000 de participanți la protestul care a avut loc aseară în Piața Victoriei – protest provocat de criza de onestitate din sistemul de justiție. Pare o grămadă de lume. Și chiar […]
10:00
Hermannstadt – Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 20-a din campionatul României, este programat, duminică, 14 decembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, şi va fi transmis în direct de […]
09:40
Dinamo – Metaloglobus, meci contând pentru etapa a 20-a din campionatul României, este programat, duminică, 14 decembrie 2025, de la ora 17:45, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de Digi […]
13 decembrie 2025
09:30
Petrolul Ploieşti – U Cluj, meci contând pentru etapa a 20-a din campionatul României, este programat, diminică, 14 decembrie 2025, de la ora 15:30, pe Stadionul Ilie Oană, şi va fi transmis în direct de […]
09:10
Rapid – Oţelul Galaţi, meci contând pentru etapa a 20-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 13 decembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Giuleşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […]
02:20
Kovesi a semnat pe lista magistraților români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșan # Impact.ro
Lista magistraților (în funcție sau pensionați) care au semnat pentru susținerea judecătorilor Beșu și Moroșanu a a ajuns la 700 de nume, iar pe ea se află și Codruța Kovesi, fosta șefă a DNA demisă […]
01:00
Mii de români protestează în marile orașe pentru o justiție necapturată. Se cere „să sune Lia” și să își dea demisia # Impact.ro
Vineri fost a treia seară de proteste. În București, numărul protestatarilor a urcat la 1000, iar pe țară la 4-5000. Cam așa au început și protestele din 2017, cele la care s-a cerut de asemenea […]
12 decembrie 2025
09:50
FC Argeş – Botoşani, meci contând pentru etapa a 20-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 13 decembrie 2025, de la ora 17:00, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, şi va fi transmis în direct de […]
09:40
CFR Cluj – Csikszereda, meci contând pentru etapa a 20-a din campionatul României, este programat, vineri, 12 decembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, şi va fi transmis în direct de […]
02:20
Donald Trump a apărut din nou cu mâna dreaptă bandajată. Probabil de unde a făcut prea multă pace în lume # Impact.ro
Donald Trump a fost fotografiat din nou cu mâna dreaptă bandajată, iar oficialii de la Casa Albă au repetat aceeași explicație: președintele „suferă o ușoară iritație" la mână după ce a strâns foarte multe mâini […]
00:00
FCSB a învins în seara asta pe Feyenoord cu scorul de 4-3, după ce a fost condusă cu o diferență de două goluri. Ultimul gol a fost înscris de Tănase, practic în ultimul minut. Ceva […]
11 decembrie 2025
10:00
Conference League: Universitatea Craiova vs Sparta Praga – Se vede „primăvara europeană” # Impact.ro
Universitatea Craiova – Sparta Praga, meci contând pentru etapa a 5-a a fazei principale din Liga Conferinţei, este programat, joi, 11 decembrie 2025, de la ora 19:45, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis […]
10:00
FCSB – Feyenoord, meci contând pentru etapa a 6-a a fazei principale din Liga Europa, este programat, joi, 11 decembrie 2025, de la ora 22:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în […]
09:40
Conferenmce League: Universitatea Craiova vs Sparta Praga – Se vede „primăvara europeană” # Impact.ro
Universitatea Craiova – Sparta Praga, meci contând pentru etapa a 5-a a fazei principale din Liga Conferinţei, este programat, joi, 11 decembrie 2025, de la ora 19:45, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis […]
06:50
Curtea de Apel București anunță că organizează, joi, o conferință extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Este pentru prima dată când Curtea de Apel București anunță o asemenea conferință. „În data de […]
02:10
Lacul Vidraru va fi golit din nou! Suveraniștii pot spune că francezii au nevoie de Evian pentru sărbători # Impact.ro
Și că șampania nu le mai place! Însă adevărul mult mai puțin spectaculos este că golirea barajului se va face pentru lucrări de retehnologizare. De fapt, barajul nu va fi golit în întregime, dacă poate […]
10 decembrie 2025
09:40
Real Madrid vs Manchester City, meci contând pentru etapa a 6-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 10 decembrie 2025, de la ora 22:00, pe Bernabeu, şi va fi transmis în direct […]
09:20
Club Brugge – Arsenal, meci contând pentru etapa a 6-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 10 decembrie 2025, de la ora 22:00, pe Jan Breydel Stadion, şi va fi transmis în […]
01:30
Meteorologii anunță un decembrie extrem de călduros. Se va putea pârli porcul direct la Soare # Impact.ro
Meteorologii avertizează că luna decembrie ar putea aduce temperaturi neobișnuit de ridicate pentru sezon. Chiar recorduri istorice. Adică iarna promite să semene cu o vară târzie și, de ce nu, să infirme o opinie mai […]
00:10
Nicușor Dan l-a învățat pe Emmanuel Macron să spună ceva în română. Nu, nu chestia cu găina lor în curtea noastră # Impact.ro
Președintele Nicușor Dan se află în vizită oficială în Franța, acolo unde se bucură de o găzduire generoasă din partea domnului Macron. Care se fotografiază și se filmează masiv, vorba cuiva, alaturi de președintele nostru. […]
9 decembrie 2025
10:30
Barcelona – Eintracht Frankfurt, meci contând pentru etapa a 6-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, marţi, 9 decembrie 2025, de la ora 22:00, pe Camp Nou, şi va fi transmis în direct […]
10:20
Inter Milano – Liverpool, meci contând pentru etapa a 6-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, marţi, 9 decembrie 2025, de la ora 22:00, pe San Siro, şi va fi transmis în direct […]
01:30
Anca Alexandrescu a pierdut odată cu alegerile pentru PMB posibilitatea de a se angaja în sectorul de stat, dar asta nu o descurajează. Ea anunţă că se întoarce chiar de diseara la televiziune poporului, pentru […]
00:00
Pisica Jessy nu pleacă din Sectorul 6, chiar dacă primarul ei se mută la Primăria Capitalei. Jessy rămâne acasă, acolo unde și-a făcut obiceiuri de funcționar cu blană: doarme toată ziua pe scaune, după cum […]
8 decembrie 2025
09:00
Liberalul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, este câștigătorul detașat al alegerilor pentru Primăria Capitalei, unde va avea un mandat de doi ani și jumătate. Ciucu este singurul care a trecut de 200.000 de voturi. Podiumul […]
08:40
Botoşani – Rapid, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul României, este programat, luni, 8 decembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1 […]
08:30
UTA Arad – Petrolul Ploieşti, meci contând pentru etapa a 18-a din campionatul României, este programat, luni, 8 decembrie 2025, de la ora 17:30, pe Stadionul Francisc Neuman, şi va fi transmis în direct de […]
02:30
Marcel Ciolacu a câștigat alegerile la Buzău. Acolo se câștigă alegerile mai ușor decât se găsește diploma de bac # Impact.ro
Revenire spectaculoasă a domnului Ciolacu în elita politică – chiar dacă nu chiar în elita centrală: fostul premier a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău. Victoria domnului Ciolacu era, desigur, previzibilă, […]
7 decembrie 2025
23:00
Ciprian Ciuciu este noul primar general al capitalei. Anca Alexandrescu poate fi primar locotenent-colonel # Impact.ro
S-au încheiat alegerile din București. Fără mari surprize: Ciprian Ciucu a câștigat, Anca Alexandrescu a scos un scor bun, Băluță a fost sabotat de partid, iar Drulă a obținut un procent jenant – dar jenant […]
06:10
Universitatea Craiova – CFR Cluj, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul României, este programat, duminică, 7 decembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în direct de […]
06:00
Metaloglobus – Farul Constanţa, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul României, este programat, duminică, 7 decembrie 2025, de la ora 17:30, pe Arena – 1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct […]
02:00
Elon Musk a explodat pe
00:00
Ilie Bolojan, cu șapcă la Târgul de Carte Gaudeamus. S-a deghizat ca să nu sperie TVA-ul de doar 5% # Impact.ro
Premierul Iulie Bolojan, care în urmă cu câteva luni a încercat să mărească TVA-ul pentru cărți de la 5% la 11%, a fost văzut și filmat astăzi la Târgul de Carte de la Romexpo. Premierul […] The post Ilie Bolojan, cu șapcă la Târgul de Carte Gaudeamus. S-a deghizat ca să nu sperie TVA-ul de doar 5% appeared first on IMPACT.ro.
6 decembrie 2025
08:50
U Cluj – Hermannstadt, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul României, este programat, duminică, 7 decembrie 2025, de la ora 15:00, pe Cluj Arena, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […] The post SuperLiga: U Cluj vs Hermannstadt – Toţi banii pe „studenţi” appeared first on IMPACT.ro.
08:40
FCSB – Dinamo, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: FCSB vs Dinamo – Derby pentru Europa pe Arena Naţională appeared first on IMPACT.ro.
01:50
Anca Alexandrescu, pe primul loc într-un ultim sondaj. Duminică, bucurestenii aleg cine să nu facă nimic pentru ei în următorii 4 ani # Impact.ro
HotNews a publicat cifrele ultimului sondaj realizat înainte de alegerile din București. Potrivit acestor cifre, doamna Alexandrescu este prima,.dar după ea vine foarte aproape domnul Băluță. Destul de aproape e și domnul Ciucu. Pe locurile […] The post Anca Alexandrescu, pe primul loc într-un ultim sondaj. Duminică, bucurestenii aleg cine să nu facă nimic pentru ei în următorii 4 ani appeared first on IMPACT.ro.
01:20
Marele actor Victor Rebengiuc va refuza prin testament ca numele lui să fie dat unei străzi. Ce-i drept, nici nu avem străzi de acest nivel # Impact.ro
La vârsta de 92 de ani, Victor Rebengiuc a anunțat că va include în testament o clauză fermă: nici o stradă, stație de tramvai sau troleibuz să nu îi poarte numele, afirmând că este suficient […] The post Marele actor Victor Rebengiuc va refuza prin testament ca numele lui să fie dat unei străzi. Ce-i drept, nici nu avem străzi de acest nivel appeared first on IMPACT.ro.
5 decembrie 2025
17:10
La final de an, fiecare dintre noi facem o retrospectivă a ceea ce a fost bun sau mai puțin bun în anul care a trecut. Astăzi, de la ora 20.00, vă aducem unele dintre cele […] The post Moș Nicolae vă aduce Best of 2025 @printreartisti appeared first on IMPACT.ro.
07:50
Csikszereda – FC Argeş, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la ora 17:00, pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: Csikszereda vs FC Argeş – Ciucanii, doar şansa a doua appeared first on IMPACT.ro.
