Trucurile folosite de români pentru a opri pofta de dulciuri iarna. „Dacă ești tentat de un desert, fii atent la porție”
Adevarul.ro, 18 decembrie 2025 03:45
Decembrie este, pentru numeroși români, nu doar luna cadourilor și a sărbătorilor de iarnă, dar și o perioadă a exceselor de dulciuri, lucru care îi îngrijorează și îi face să caute metode de a trece cu bine peste astfel de tentații.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
04:15
Povestea de Hollywood a dascălului român care a înfruntat singur colosul sovietic. „A urcat toate treptele iadului” # Adevarul.ro
Decizia istorică a Ucrainei de elimina „protecția” pentru limba moldovenească este explicată de politologul Dorin Popescu. Expertul laudă contribuția lui Nicolae Gârșcan, unul dintre cei care au luptat împotriva fostei URSS pentru păstrarea identității românești și pentru limba română.
Acum o oră
03:45
Trucurile folosite de români pentru a opri pofta de dulciuri iarna. „Dacă ești tentat de un desert, fii atent la porție” # Adevarul.ro
Decembrie este, pentru numeroși români, nu doar luna cadourilor și a sărbătorilor de iarnă, dar și o perioadă a exceselor de dulciuri, lucru care îi îngrijorează și îi face să caute metode de a trece cu bine peste astfel de tentații.
Acum 2 ore
03:15
De ce scade prețul benzinei. Cum se formează tariful carburanților și ce determină scumpirile în România # Adevarul.ro
Prețul carburanților în România reflectă un mix între costurile de producție sau import, taxele și impozitele impuse de stat, precum și marja de profit a benzinăriilor, fiind influențat direct de evoluția petrolului Brent pe piața internațională.
02:45
Lupta neobosită a piloților de drone de a ține apărarea în cele mai expuse zone ale frontului # Adevarul.ro
Pe una din liniile frontului unde Rusia a înregistrat cele mai mari progrese în ultimele săptămâni, piloții de drone se întreabă cât timp vor mai putea ține pasul și continua să lupte, relatează The Guardian
Acum 4 ore
02:15
Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, ciocolata va face parte din cadourile pe care oamenii le vor găsi în ghete sau sub brad. Dar anul acesta, Moș Crăciun va plăti mai mult pentru a o aduce.
01:45
Rachetele Revoluției, lansate din inima munților. Cum a ajuns cel mai izolat sat în toiul asediului din 1989 # Adevarul.ro
Vadu Dobrii, un sat ascuns în Munții Poiana Ruscă, cu mai puțin de zece locuitori, a trecut printr-un episod tulburător în zilele Revoluției din Decembrie 1989, după ce rachetele din unitatea militară secretă aflată în vecinătatea sa au fost activate.
01:15
Ministerul Educației pregătește concursul pentru directori. Ce noutăți aduce și ce profil ar trebui să aibă un lider de școală # Adevarul.ro
După cinci ani în care nu a mai avut loc vreun concurs, directorii de școală vor trece la anul prin examen. Metodologia nu este încă terminată, dar ministrul Daniel David a anunțat că își dorește ca testul scris să se axeze mai puțin pe memorarea legislației și mai mult pe aplicabilitate.
01:00
Se desființează Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Guvernul aprobă joi reorganizarea Ministerului Culturii prin fuziune cu ORDA # Adevarul.ro
Guvernul va aproba în şedinţa de joi, 18 decembrie, printr-o ordonanţă de urgenţă, reorganizarea Ministerului Culturii, modalitatea fiind aceea de fuziune prin absorbţie cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA),
00:45
Uniunea Europeană se confruntă cu un blocaj în ceea ce privește utilizarea activelor rusești pentru finanțarea unui împrumut destinat reconstrucției Ucrainei, în timp ce mai mulți europarlamentari atrag atenția asupra riscurilor asociate.
Acum 6 ore
00:30
Primul preşedinte de culoare al SUA, trecut pe o placă de la Casa Albă ca „Barack Hussein Obama”. Trump a depășit limita și în cazul lui Biden # Adevarul.ro
După ce i-a insultat deja verbal şi în scris pe predecesorii săi Joe Biden şi Barack Obama, Donald Trump a mai depăşit o limită, prin amplasarea unor plăci la Casa Albă, pe care îşi reiterează atacurile la adresa celor doi foşti preşedinţi democraţi.
00:15
18 decembrie: Ultima vizită a lui Nicolae Ceaușescu în străinătate, în timpul revoltei de la Timişoara. Operaţiunea „Orient-89” şi scopul acesteia # Adevarul.ro
Ziua de 18 decembrie marchează evenimente importante, de la bătălii și nașteri ale unor personalități, până la momente decisive ale secolului XX, inclusiv ultima vizită a lui Nicolae Ceaușescu în străinătate.
00:15
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri” # Adevarul.ro
România a lipsit de la o nouă întâlnire importantă, la Berlin, unde „greii” NATO au dezbătut situația Ucrainei și au negociat cu americanii. Expertul în securitate Marius Ghincea, de la Universitatea ETH Zurich, vorbește despre neputința și lipsa de ambiție pe care România le decontează.
00:00
Un profesor de la universitatea americană MIT a fost împușcat în propria locuinţă. Bărbatul a murit la spital # Adevarul.ro
Un profesor de la prestigioasa universitate americană Massachusetts Institute of Technology (MIT) a murit marţi după ce a fost împuşcat la domiciliul său cu o zi în urmă, a anunţat biroul procurorului.
00:00
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile unei epoci întregi # Adevarul.ro
O evreică născută în Lituania a ajuns să fie considerată „cea mai periculoasă femeie din America” la începutul secolului XX. I se spunea „Emma cea roșie” și era o anarhistă socialistă, un pionier al susținerii libertății sexuale și a controlului sarcinii. A fost deportată în Uniunea Sovietică.
17 decembrie 2025
23:30
Horoscop joi, 18 decembrie. Zodia care riscă să-și rănească persoana iubită. Ce nativi primesc oferte interesante la muncă # Adevarul.ro
Horoscopul arată că joi, 18 decembrie, accentul cade pe felul în care ne raportăm la dorințe, emoții și valoarea personală. Lorina, astrologul Click!, semnalează că relațiile cer mai multă sinceritate și spontaneitate.
23:30
Cât de eficient e învățământul în două schimburi. Ce spun studiile despre randamentul elevilor, în funcție de vârstă și oră # Adevarul.ro
În multe țări din lume, inclusiv în România, elevii învață în două schimburi, adică dimineața și după-amiaza. În acest context s-a pus problema dacă acest sistem este sănătos pentru copii, dar și dacă este eficient din punct de vedere didactic. Răspunsurile specialiștilor sunt împărțite.
23:15
Bătaie între Parlamentul bulgar, în timpul dezbaterii bugetului de stat. Deputații au trecut de la replici tăioase la picioare în stomac # Adevarul.ro
Dezbaterea desfășurată miercuri în Parlamentul bulgar (Adunarea Națională) pe marginea bugetului de stat a escaladat într-o bătaie în toată regula, în care deputații și-au împărțit pumni și picioare.
Acum 8 ore
22:30
Unsprezece bătrâni au fost diagnosticați cu râie după relocarea dintr-un azil insalubru din Timiș într-un alt spațiu mizer # Adevarul.ro
Unsprezece bătrâni care, iniţial, au fost internaţi în azilul din Lenauheim din Timiş, închis de autorităţi din cauza unor nereguli, apoi relocaţi într-o casă particulară mizeră din Cenad, se află în spitale, cu scabie.
22:15
Cine este noul şef al partidului lui Volodimir Zelenski, „Slujitorul poporului”. Ascensiunea lui Oleksandr Kornienko # Adevarul.ro
Partidul ucrainean „Slujitorul poporului”, înfiinţat de Volodimir Zelenski, și-a ales un nou președinte în persoana lui Oleksandr Kornienko, prim-vicepreședinte al parlamentului.
22:00
Apele Române asigură că nu există nicio obligaţie europeană privind demolarea vreunui baraj din țară # Adevarul.ro
Uniunea Europeană nu a emis și nu a transmis României instrucțiuni sau obligații privind demolarea sau dezafectarea barajelor ori golirea acumulărilor importante de pe teritoriul național, a transmis miercuri, 17 decembrie, Administrația Națională Apele Române.
22:00
Dominic Fritz anunță când vom ști cine este noul ministru al Apărării propus de USR. „Un om cu greutate în politică” # Adevarul.ro
Președintele USR Dominic Fritz a declarat miercuri seara că vineri va fi făcută nominalizarea pentru funcția de ministru al Apărării, poziție care revine USR.
21:45
Premiile Oscar vor fi transmise în exclusivitate pe platforma YouTube începând cu anul 2029, a anunţat miercuri Academia care organizează, la Hollywood, cea mai prestigioasă ceremonie de premiere din lumea filmului.
21:30
Putin, mințit în față de subalterni săi. Ministrul rus al Apărării i-a arătat o hartă falsă a operațiunilor militare din Ucraina # Adevarul.ro
La ședința colegiului Ministerului Apărării al Rusiei a avut loc un nou incident rușinos: dictatorului de la Kremlin i s-au raportat informații complet false despre front.
21:15
O jurnalistă sportivă și soțul ei, găsiţi împuşcaţi în locuinţa din Alabama. Copilul lor de 3 ani a fost descoperit în casă, nevătămat # Adevarul.ro
Cadavrul jurnalistei sportive Christina Chambers și cel al soțului său, Johnny Rimes, au fost descoperite, marți, în reședința lor din Alabama. Copilul lor, în vârstă de de 3 ani, era şi el în casă, nevătămat.
21:00
Estonia construiește buncăre la graniţa cu Rusia. Lucrările la primele cinci din cele 600 de adăposturi aflate în plan sunt în curs # Adevarul.ro
Estonia a început săptămâna trecută construcţia primelor cinci buncăre la graniţa cu Rusia, ca parte a unei aşa-numite linii de apărare baltice, potrivit unui anunț făcut miercuri, 17 decembrie, de Centrul eston pentru investiţii în apărare.
21:00
Congresul SUA îl contrazice pe Donald Trump. Strategia de apărare adoptată pentru 2026 este diferită față de cea a Casei Albe # Adevarul.ro
Congresul american a adoptat miercuri strategia sa de apărare pentru 2026, reafirmându-şi sprijinul pentru alianţele SUA în Europa, contrar semnalelor recente transmise de preşedintele Donald Trump şi administraţia sa.
20:45
Preşedintele USR, Dominic Fritz, primar al Timişoarei, va depune joi, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, jurământul de credinţă pentru obţinerea cetăţeniei române, după ce în noiembrie a susţinut interviul.
Acum 12 ore
20:30
Un expert în investiții spune că salariul minim pe economie trebuie crescut, iar impozitul minim pe cifră de afaceri eliminat: „E ca un TVA pe steroizi” # Adevarul.ro
Impozitul minim pe cifră de afaceri ar trebui eliminat, iar salariul minim ar trebui majorat, consideră Adrian Codirlaşu, preşedintele Asociaţiei CFA România
20:30
Rockstadt Extreme Fest, cel mai mare festival de rock și metal din România, continuă să își extindă lineupul și anunță noi adăugiri importante, confirmând încă o dată statutul evenimentului ca punct de referință pentru scena heavy din Europa de Est.
20:30
Caz șocant în SUA. O femeie introduce lame de ras în pâinea vândută în supermarketuri. A fost arestată şi acuzată de tentativă de mutilate # Adevarul.ro
Situaţie incredibilă într-un oraş din din Statele Unite, unde o femeie a fost arestată după ce ar fi introdus lame de ras în pâine vândută în două magazine Walmart din Mississippi, punând în pericol siguranța clienților.
20:15
Viktor Orbán consideră că folosirea activelor rusești pentru finanțarea Ucrainei echivalează cu „o declarație de război” # Adevarul.ro
Premierul maghiar Viktor Orbán a spus miercuri că folosirea activelor rusești pentru Ucraina echivalează cu o declarație de război.
20:00
O femeie a reușit să înșele un broker imobiliar cu zeci de mii de euro după ce a pretins că e descendenta unei familii nobiliare maghiare și posesoarea a cinci castele # Adevarul.ro
O femeie din Alba a fost plasată sub control judiciar după ce ar fi pretins că este descendenta unei familii nobiliare din Ungaria şi, împreună cu un bărbat, ar fi convins un broker imobiliar să le transfere peste 50.000 de euro şi dreptul de proprietate asupra unei case.
20:00
Un înalt oficial ucrainean susține că Washingtonul face presiune asupra europenilor să nu utilizeze activele ruseşti îngheţate # Adevarul.ro
Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat miercuri pentru AFP că administraţia preşedintelui american Donald Trump "presează" ţările europene să "abandoneze ideea" de a utiliza active ruseşti îngheţate în UE pentru a ajuta Ucraina.
19:45
Prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Store, a anunţat miercuri achiziţionarea unui nou pachet de armament american pentru Ucraina în valoare de 3,2 miliarde de coroane norvegiene (aproximativ 267 de milioane de euro), informează EFE.
19:30
Șeful diplomației de la Varșovia, sarcastic la afirmațiile Moscovei potrivit cărora Polonia își datorează independența lui Lenin # Adevarul.ro
Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe a afirmat că Polonia își datorează independența liderului bolșevic Vladimir Lenin.
19:30
Rob Reiner, celebrul regizor american ucis în mod brutal de fiul său, avea rădăcini în România. Cum l-a influenţat bunica paternă # Adevarul.ro
Regizorul şi actorul Rob Reiner, ucis recent împreună cu soţia sa într-un mod brutal, avea rădăcini românești, bunica sa paternă fiind originară din București.
19:30
Vecinii europeni ai Rusiei cer prioritizarea imediată a protecției frontierei estice a UE. Opt lideri avertizează că Moscova este o amenințare pe termen lung și solicită bugete și proiecte comune de apărare.
19:30
Cele mai bune deserturi din lume. Care este singurul preparat din România inclus în top 100 TasteAtlas # Adevarul.ro
În topul celor 100 cele mai bune deserturi din lume, realizat de ghidul culinar online TasteAtlas, bazat pe zeci de mii de voturi de la utilizatori din întreaga lume, se află și un preparat românesc.
19:15
Șefa de cabinet a lui Donald Trump, Susie Wiles, a abordat, într-o serie de interviuri surpinzător de sincere pentru Vanity Fair, printre alte teme și problema menționării președintelui american în dosarul Epstein, relatează People.
19:00
Zece copii de la o grădiniță din Drobeta-Turnu Severin au ajuns la spital cu dureri de stomac și vărsături. Ce le-a provocat starea de rău # Adevarul.ro
Mai multe anchete au fost demarate la o grădiniță din Drobeta-Turnu Severin, după ce zece copii au ajuns marți la spital cu stări de rău. Principalele suspiciuni sunt legate de mâncarea pe care au primit-o, însă sunt luate în calcul și alte variante.
18:45
O nouă tulpină de gripă pune presiune asupra asistenței medicale în întreaga Europă. Și în România cresc spitalizările # Adevarul.ro
Cel puțin 27 din cele 38 de țări din regiunea europeană a OMS au raportat o activitate gripală ridicată sau foarte ridicată, potrivit organismului.
18:30
Coaliția de guvernare a convenit reducerea cheltuielilor administrative și majorarea salariului minim începând cu 2026 # Adevarul.ro
Coaliția de guvernare, reunită pe 17 decembrie în prezența liderilor PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale, a ajuns la un acord asupra mai multor măsuri economice și administrative, care vizează reducerea cheltuielilor publice și stimularea economiei.
18:30
Statul amână supraimpozitarea apartamentelor „pe firmă" până în 2027, urmând ca abia atunci să treacă la impozitarea acestora la valoarea de piață. Experții consultați de „Adevărul” au explicat de câte ori ar fi fost majorat impozitul pe clădirile rezidențiale înregistrate pe numele firmelor.
18:15
Tribunalul București a respins, miercuri, printr-o decizie definitivă, contestația formulată de Călin Georgescu împotriva hotărârii Judecătoriei Sectorului 1 privind prelungirea măsurii preventive de control judiciar, în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară.
18:15
Parlamentul maghiar a adoptat o lege controversată. Primarul Budapestei ar putea ajunge în închisoare # Adevarul.ro
Parlamentul ungar a votat miercurea o lege care ar putea obliga primăria capitalei Budapesta, aflată în lipsă de lichidităţi, să contracteze împrumuturi în condiţii neclare şi prin care actualul primar, un membru al opoziţiei, ar putea ajunge la închisoare.
18:00
Percheziţii la o primărie din Bihor. Primarul şi viceprimarul, anchetaţi pentru pentru delapidare. Banii de ajutoare de urgență ar fi ajuns la rude și votanți # Adevarul.ro
Percheziții, miercuri, la Primăria Lugaș și la domiciliile primarului și viceprimarului comunei, într-un dosar ce vizează delapidarea fondurilor publice și obținerea ilegală de bani pentru ajutoare de urgență. O parte din bani ar fi ajuns în buzunarele rudelor.
18:00
Guvernul a alocat, în şedinţa de miercuri, la propunerea Ministerului Dezvoltării, bani pentru 74 de teatre, opere şi filarmonici din 48 de localităţi, care funcţionează în subordinea autorităţilor locale.
18:00
Regele Charles al III-lea l-a primit pe președintele Nicușor Dan la Palatul Buckingham # Adevarul.ro
Regele Charles al III-lea l-a primit pe președintele României, Nicușor Dan, la reședința oficială a monarhului britanic, în cadrul unei vizite de lucru pe care șeful statului român o efectuează în Regatul Unit.
17:45
Cum se apără fostul partener al Rodicăi Stănoiu de învinuirile care i s-au adus în spațiul public. Dezvăluie că nu a fost căsătorit cu fostul ministru # Adevarul.ro
Fostul partener Rodica Stănoiu a respins toate informațiile apărute în spațiul public despre circumstanțele decesului fostului ministru și a menționat că nu a existat o căsătorie încheiată între cei doi.
17:45
Mulți bani pentru nimic: ultimul cocoș de munte reintrodus în Europa de Vest a murit. Situația exemplarelor din România # Adevarul.ro
Parcul Natural Regional Ballons des Vosges a anunțat pe 11 decembrie că ultimul cocoș de munte reintrodus în Munții Vosges, echipat cu un dispozitiv de urmărire GPS, a murit. Cauza decesului pare a fi un atac al unui mamifer carnivor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.