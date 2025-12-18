Mocirleala din Berceni, pacostea care i-a căpiat pe bucureștenii lângă care se ridică un bloc nou. Tot noroiul de pe roțile basculantelor e împrăștiat prin cartier
B365.ro, 18 decembrie 2025 09:50
Un locuitor din Berceni reclamă lipsa reacției autorităților la mizeria și disconfortul create de șantierele imobiliare. Acesta acuză noroi pe străzi, trotuare care nu pot fi folosite și controale inexistente în București. Noroiul de pe […]
• • •
Acum 30 minute
09:50
Mărirea taxelor și impozitelor locale se simte azi și-n traficul din București. E protest la Cotroceni, sindicaliști din patru confederații îi cer lui Nicușor Dan să vorbească cu Bolojan # B365.ro
Sindicaliștii din patru confederații protestează joi, de la ora 11:00, la Palatul Cotroceni. Ei sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate și de lipsa dialogului cu Guvernul. Aceștia cer Președinției să intervină și să medieze discuțiile […]
09:50
Acum o oră
09:20
Geneza Beznei: Întunericul s-a născut la București, pe Bulevardul Apicultorilor. Concitadină: Facem sesizări, primim numere de înregistrare și asta e tot # B365.ro
Pe bulevardul Apicultorilor din Sectorul 1 nu funcționează iluminatul stradal de 2 săptămâni. Bucureștenii se plâng că au făcut nenumărate sesizări, dar problema lor nu este rezolvată. Bulevardul Apicultorilor este în beznă de două săptămâni […]
Acum 2 ore
09:00
Un bărbat i-a promis unei bucureștence că îi va scoate fiul din închisoare în schimbul la 10.000 de euro. A fost arestat preventiv și este cercetat pentru trafic de influență # B365.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv în București pentru trafic de influență, după ce a primit 10.000 de euro de la o femeie. Acesta îi promisese femeii intervenții inexistente pentru eliberarea din închisoare a fiului […]
08:30
Clădirea Colegiului „Mircea cel Bătrân” a fost cumpărată de PS1. Ani la rând administrația locală a plătit chirie pe spațiu # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a decis să cumpere clădirea în care funcționează Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân", pentru ca elevii și profesorii să își poată continua activitatea în aceeași locație, fără riscul pierderii spațiului. Această clădire […]
Acum 24 ore
19:50
Se întrerupe curentul în București, Ilfov și Giurgiu, între 18 -20 decembrie. Prelungirea Ghencea, Obor, Buftea, printre zonele afectate # B365.ro
Rețele Electrice România transmite că în următoarele zile din această săptămână vor avea loc mai multe întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Compania a dat lista zonelor afectate în perioada 18 – 20 […]
18:50
ESENȚIAL | Salariul minim crește de la 1 iulie 2026. Coaliția de Guvernare a ajuns la un acord, după ședința de la Palatul Victoria # B365.ro
Coaliția de Guvernare a ajuns la un acord, miercuri, 17 decembrie, după ședința de la Palatul Victoria din București: Salariul minim crește de la data de 1 iulie 2026. Coaliția a ajuns la un acord […]
18:20
Nume nou pentru Stadionul Giulești, din nou. Contractul cu sponsorul a ajuns la final, iar sigla a fost scoasă de pe arena sportivă # B365.ro
Stadionul sportiv din Giulești nu se va mai numi „Superbet Arena". Contractul cu compania de jocuri de noroc s-a încheiat. Arena sportivă va fi iar cunoscută cu același nume dinainte de schimbare. A fost scoasă […]
17:30
FOTO | A picat sistemul de evidență a populației: mii de bucureșteni, programați la buletinele noi, stau la coadă degeaba. „Am venit în S6 special pentru CEI” # B365.ro
Digitalizarea mai dă și rateuri: A picat sistemul de evidență a populației, iar mii de bucureșteni sau chiar mai mulți, s-au prezentat degeaba la ghișeuri, miercuri după-amiază, 17 decembrie 2025. Oamenii au venit la programările […]
16:30
Horațiu Potra, transferat la Penitenciarul Rahova, alături de fiu și nepot. Curtea de Apel București a respins o măsură preventivă mai uşoară # B365.ro
Mercenarul Horațiu Potra, alături de fiul și nepotul lui, este dus la Penitenciarul Rahova. Cei trei vor fi încarcerați acolo. Potra ajunge la Penitenciarul Rahova În cursul acestei seri, Horațiu Potra, alături de fiul și […]
16:20
Ilie Bolojan dezminte nunta secretă de la București. „Nu este real. Uneori, afli lucruri noi despre tine”, spune Premierul României # B365.ro
Ilie Bolojan face lumină în cazul „nunta secretă de la București". Premierul țării spune că, la fel ca noi, a aflat lucruri despre el din presă și a declarat că nu este adevărat. Explicațiile vin […]
15:50
Palatul Parlamentului ar putea fi scutit de la plata impozitului pe clădiri. Măsura a fost votată în Senat și a fost transmisă în Camera Deputaților, unde este decizia finală # B365.ro
Senatul a aprobat o hotărâre prin care spațiile din Palatul Parlamentului sunt scutire de la plata impozitului pe clădiri. Astăzi are loc o ședință extraordinară pentru modificarea legislației privind diferite taxe. S-a votat în Senat […]
15:40
PS3 oferă gratuit semnătură electronică pentru accesarea serviciilor online, dar doar pentru 3 luni. Pentru ce acte e necesară și cum o activezi # B365.ro
Primăria Sectorului 3 a intrat într-o etapă de digitalizare a serviciilor, începând din iunie 2025, ce a dus la multe nelămuriri în rândul bucureștenilor care vor să depună anumite acte în format electronic. Acum, reprezentanții […]
15:00
Metrorex vrea să cumpere șină nouă pentru rețeaua feroviară subterană din București. Licitația a fost lansată în SEAP, contractul valorează peste trei milioane de euro # B365.ro
Metrorex vrea să cumpere o șină nouă. Licitația pentru aceasta a fost lansată în SEAP, contractul înscris este de peste trei milioane de euro. Ofertele se pot depune până la finalul lui ianuarie 2026 Metrorex […]
14:50
Universul sărbătorilor de iarnă ajunge în weekend pe Calea Victoriei la Bazaar de Crăciun. Între 20 și 21 decembrie găsiți cadouri pentru cei dragi, dar și un stand de Tarot # B365.ro
Goana după cadourile de Crăciun continuă și dacă sunteți în pană de idei aveți șanse mari să fiți inspirați, în weekend, 20-21 decembrie, la Bazaar de Crăciun. Târgul dedicat artizanilor și creatorilor locali revine pe […]
14:40
Veste bună de la meteorologi: Va ninge de Crăciun în București! ☃️ Până atunci va fi frig, ceață și burniță, inclusiv în acest weekend # B365.ro
În zilele ce urmează vom avea parte de maxime termice ce vor atinge până la 10 grade Celsius, în București, însă pe timpul nopții vor fi temperaturi negative. Va fi ceață și burniță, existând posbilitatea […]
13:50
VIDEO | Coregrafie-protest „Bolojan, te sună România!” în Piața Victoriei, diseară. Mesajul pentru premier a apărut pe clădirea Cocor și alte puncte cheie din Capitală # B365.ro
Astăzi, va avea loc o nouă manifestație în Piața Victoriei, după documentarul Recorder „Justiția Capturată". Evenimentul va începe la ora 18:30 și va avea o coregrafie-protest cu trei pânze, care vor forma „Bolojan, te sună […]
13:20
Plăcinte, tobă, șorici și alte bunătăți de sezon găsim la piața volantă din Bucureștii Noi, în perioada 18-22 decembrie. Producători locali sunt prezenți în zona Teatrului Masca # B365.ro
Piața volantă revine în acest final de săptămână în Bucureștii Noi. Vor fi 5 zile în care bucureștenii ăși vor putea cumpăra fructe și legume proaspete și alte bunătăți de sezon. Piața volantă se mută […]
13:20
Un camion a derapat la urcarea pe Autostrada Bucureștiului A0 dinspre A1, anunță un martor. Trafic îngreunat # B365.ro
Incident neplăcut în traficul de pe Autostrada Bucureștiului, miercuri, 17 decembrie: Un camion a derapat la urcarea pe A0 dinspre A1, anunță un șofer. Ceilalți participanți la trafic trebuie să știe că traficul este îngreunat […]
13:10
ALERTĂ | Accident grav, cu victimă, pe Bulevardul Tudor Vladimirescu. Martor: Se resuscitează, trafic îngreunat # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, în București. Cadrele medicale resuscitează victima lovită. Traficul din zonă a fost restricționat pentru intervenția paramedicilor. Accident pe Bulverdul Tudor Vladimirescu […]
13:10
Șocul trăit într-un Pepco din București, unde probabil s-au bătut clienții pe acest articol aparent banal. Iar la DM și Bebe Tei era coadă până-n Cosmos # B365.ro
Am început să cumpăr cadourile de Crăciun din timp, chiar de luna trecută, însă pe câteva le-am lăsat pe ultima sută de metri. Astfel că am fost nevoită să dau iar o tură prin mall, […]
12:50
Rodica Stănoiu va fi înmormântată a doua oară, după ce a fost deshumată din cimitirul Izvorul Nou din București. Nepoții vor ridica trupul fostului ministru al Justiției de la INML # B365.ro
Rodica Stănoiu urmează să fie înmormântată a doua oară, după ce oamenii legii au decis să fie deshumată din cimitirul Izvorul Nou din București. Nepoții vor ridica trupul fostului ministru al Justiției de la Institutul […]
12:40
FOTO | Un nou cămin modern va fi gata în curând la Universitatea Politehnică București. Clădirea are 350 de camere, plus o parcare subterană # B365.ro
Constructorul Erbașu transmite că în curând va fi finalizat noul cămin studențesc de la Universitatea Politehnică București. Noua clădire va pune la dispoziție 350 de camere pentru studenții care urmează cursurile acestei universități din Capitală. […]
12:10
VIDEO | „Suferința Jumbo”, o nouă boală semnalată în București. „E o durere mare, cum n-am mai simțit!” # B365.ro
Crăciunul se apropie cu pași repezi. Mai sunt doar 7 zile până la această sărbătoare care aduce bucurie în inimile noastre. La fel ca în fiecare an, tradiția merge mai departe și oferim și primim […]
11:50
ESENȚIAL | Cresc tarifele de parcare în București, plus restul taxelor și impozitelor locale. Guvernul Bolojan, în ședință extraordinară pentru exact aceste decizii # B365.ro
Cresc, de la anul, tarifele de parcare, dar aceste devine doar un detaliu al planului Guvernului Bolojan de „salvare a bugetului", pentru că mai mari vor fi, de fapt, toate taxele și impozitele locale, iar […]
11:30
Daniel Băluță, la mulți ani matinali către sine și ceilalți Daniel și Daniela, inclusiv cu poză-felicitare cu dumnealui. Cine e sfântul sărbătorit azi # B365.ro
Astăzi, 17 decembrie, cei cu numele de Daniel și Daniela își serbează ziua onomastică. Dat fiind acest context, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, le-a urat la mulți ani tuturor bucureștenilor care poartă acest nume. Urare […]
11:20
Super distracția de Anul Nou, propusă de Femei pe Mătăsari: Shukar Revelion, la Terra Events Hall. Cântă, până-n 2026, DJ Mă-ta, Balkandreea și alții, încă mai sunt bilete # B365.ro
Femei pe Mătăsari invită bucureștenii la un altfel de Revelion, pentru a petrece împreună trecea dintre ani. O nouă ediție a evenimentului „Shukar Revelion" are loc la Terra Events Hall, pe 31 decembrie, de la […]
10:30
Mirarea lui Nicușor Dan în chestiunea Justiției, exprimată la Londra. Nu înțelege de ce magistrații nemulțumiți n-au dat sistemul în judecată, așa cum curajos a făcut el # B365.ro
Nicușor Dan a transmis încă un mesaj cu privire la situația din justiție, în contextul nemulțumirilor exprimate de unii magistrați și de cetățeni. El a spus că se întrebă de ce niște magistrați care au […]
Ieri
10:10
Alte două trenuri Alstom Coradia au ajuns în Depoul Grivița. Două sunt deja în teste pentru a intra în circulație # B365.ro
Două noi trenuri Alstom Coradia au ajuns în România, anunță producătorul, și în curând în Depoul Alstom Grivita. Două noi trenuri Alstom au ajuns în România, alte două sunt în teste Potrivit unei postări Alstom […]
10:00
FOTO | O imensă creatură cu tentacule și aspect extraterestru s-a cocoțat pe o stație STB din Titan. Bucureșteancă: „Am văzut cu ochii mei, nu sunt poze măsluite!” Percy este explicația # B365.ro
Bucureștiul este un oraș extrem de frumos în această perioadă. Este încărcat de luminițe și tot felul de decorațiuni de Crăciun. Dar acest lucru nu se oprește aici. Sunt fel de fel de stații STB […]
09:30
ALERTĂ | Mașină în flăcări pe DN1, pe sensul dinspre Ploiești spre București. Martor: Incendiul auto, în apropiere de Dimieni. Multe echipaje de intervenție # B365.ro
O mașină a luat foc – și arde cu flăcări uriașe – pe DN1, în apropierea rondului de la Dimieni, adică la doar câțiva kilometri de ieșirea prin nord din capitală. Un martor, membru al […]
09:10
Aeroportul militar Boboc, din județul Buzău, ar putea să fie transformat într-unul mixt, civil și militar și ar urma să se numească „Otopeni II". MApN a precizat că este nevoie de un aviz, iar decizia […]
09:00
FOTO | Palatul Știrbei, acum mall de lux, are parcare privată pe spațiu public. Alex Tocilescu: Poate mă ajută Ciprian Ciucu cu o explicație, dacă tot l-am votat # B365.ro
Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei și-a redeschide porțile publicului pe 10 decembrie. Clădirea emblematică din București a devenit primul luxury department store din România. Cu toate acestea, un bucureștean a identificat un lucru mai […]
08:00
VIDEO | Ce a fost frumos, ce a fost dezastruos și ce a fost rușinos la concertul lui Ricky Martin de la Romexpo # B365.ro
În primul rând, iartă-mă Doamne că judec acum în cea mai frumoasă și mai liniștită perioadă a anului în București, când aș prefera să mă calce Moș Crăciun cu sania decât să mai fac încă […]
03:10
5 super idei de Crăciun, dacă rămâi acasă în București în vacanța de Sărbători. PS Pentru filme, nici nu trebuie să te dai jos din pat # B365.ro
Bună dimineața, dragi cititori intrați în frenezia pregătirilor festive. Dacă și voi plănuiți să rămâneți în oraș între Crăciun și Revelion, cu un castron de salată boeuf în vârful canapelei și o cană cu vin […]
16 decembrie 2025
19:40
Restricții de circulație pe DN1, după ce a avut loc o alunecare de teren în afara localității Cornu din Prahova. Centrul Infotrafic: Zona a fost semnalizată corespunzător # B365.ro
Autoritățile anunță o restricție parțială pe DN1, în afara localității Cornu, din Prahova. Măsurile sunt luate din cauza unei alunecări de teren, pe sensul de mers Brașov – Ploiești. S-a produs o alunecare de teren […]
19:20
VIDEO | Cursă contracronometru pe Autostrada Moldovei A7: înainte de Revelion vom circula neîntrerupt pe 250 de kilometri de la București la Ajdud. Anunțul șefului CNAIR # B365.ro
Șeful CNAIR anunță că are loc o cursă contracronometru pe Autostrada Moldovei A7: constructorul român UMB trage tare să dea în trafic alți 50 de km de drum, între Focșani și Adjud. Astfel, înainte de […]
18:40
Ciprian Ciucu, primul mesaj direct către bucureșteni. Explică lunga tăcere de pe internet: „Fac ce cred eu că trebuie să facă cineva în situația mea” (de primar general ales) # B365.ro
Ciprian Ciucu a dat primul mesaj de când a câștigat alegerile de la Primăria Capitalei pe 7 decembrie. De atunci, a lipsit din spațiul online. Primul mesaj a lui Ciucu pentru bucureșteni Ciprian Ciucu a […]
18:00
Primăria S2, darnică pentru construirea Stadionului Dinamo din Ștefan cel Mare: va da peste 100 de milioane de lei. Suma este un sfert din întreaga investiție # B365.ro
Primăria Sectorului 2 va cofinanța construirea Stadionului Dinamo, decizia a fost aprobată în ședința Consiliului Local. Administrația locală va contribui cu 103 milioane de lei. O parte din bani pentru Stadionul Dinamo va veni de […]
17:50
ALERTĂ | Tragedie în traficul din București: Unui șofer i s-a făcut rău la volan, pe Calea Călărași. Martor: Manevrele de resuscitare, fără succes # B365.ro
Incident tragic în traficul din București, marți seară, 16 decembrie: Unui șofer i s-a făcut rău la volan. Totul s-a întâmplat pe Calea Călărași. Manevrele de resuscitare nu au avut succes, anunță un martor. Știre […]
17:40
Răzvan Cuc a fost reținut la DNA București. Fostul ministru al Transporturilor este acuzat de complicitate la dare de mită: ar fi intermediat o șpagă la RAR # B365.ro
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost reținut marți după-amiază, 16 decembrie 2025, de procurorii DNA. Direcția Națională Anticorupție a anunțat că este acuzat de complicitate la dare de mită. Vorbim de un contract […]
16:40
BREAKING | Gest extrem în București. Un polițist local s-a aruncat de pe o macara, în Sectorul 1 # B365.ro
Un polițist de la Locala din Sectorul 1 al Capitalei a murit după ce s-a aruncat de pe o macara. Acesta și-a făcut mai multe răni pe corp folosind un cuțit apoi s-a urcat pe […]
16:40
Dacă vrei să-ți diversifici meniul cu ingrediente naturale, sau ai nevoie de opțiuni prietenoase pentru diete speciale, hrișca merită să devină un aliment de bază. Mulți caută soluții care să aducă energie constantă, să susțină […]
16:30
Un tren a rămas în câmp în drum spre Aeroportul Otopeni. Un incident tehnic a adus călătoriei o întârziere de o oră și jumătate # B365.ro
Un tren CFR Călători, care circula spre Aeroportul Otopeni, a fost
16:20
FOTO | S-a rupt blestemul de pe Aleea Livezilor, strada plină de băltoace și gunoaie a fost curățată. PS5 face apel la bucureșteni să păstreze curățenia # B365.ro
Primăria Sectorului 5 cu ajutorul celor de la Salubrizare și Infrastructură au intervenit astăzi, 16 decembrie, pentru curățarea Aleii Livezilor. De asemenea, au intervenit și asupra inundației din zonă. S-a făcut curățenie pe Aleea Livezilor […] Articolul FOTO | S-a rupt blestemul de pe Aleea Livezilor, strada plină de băltoace și gunoaie a fost curățată. PS5 face apel la bucureșteni să păstreze curățenia apare prima dată în B365.
15:30
„Schema de la Kaufland” – notați din timp, că-i crucială pentru cumpărăturile de Crăciun. Cum poți scurta salvator timpul de stat la coadă, echipaj de minimum 2 # B365.ro
Asta se întâmpla în urmă cu mulți ani, dar e o schemă care poate fi folosită mai ales când alegi să-ți faci cumpărăturile fix înainte de Crăciun sau de Revelion, când peste tot orașul pare […] Articolul „Schema de la Kaufland” – notați din timp, că-i crucială pentru cumpărăturile de Crăciun. Cum poți scurta salvator timpul de stat la coadă, echipaj de minimum 2 apare prima dată în B365.
15:20
„Metroul Corporatiștilor” a devenit traseul „om la om, urcă / scapă cine poate”. Cele mai aglomerate stații din oraș sunt, în 2025, Aurel Vlaicu, în nord, și Piața Sudului, în Berceni # B365.ro
Pe Magistrala Corporatiștilor – M2 sunt cele mai frecventate stații de metrou din București în 2025. Aurel Vlaicu, Piața Sudului și Universitate sunt primele trei stații din acest top. În intervalul ianuarie – noiembrie 2025, […] Articolul „Metroul Corporatiștilor” a devenit traseul „om la om, urcă / scapă cine poate”. Cele mai aglomerate stații din oraș sunt, în 2025, Aurel Vlaicu, în nord, și Piața Sudului, în Berceni apare prima dată în B365.
15:10
Soluție gratis pentru una dintre marile noastre bătăi de cap: împachetarea cadourilor de Crăciun. La AFI Cotroceni, la parterul mallului, e un stand care ne scapă de necaz # B365.ro
Mai e puțin timp și vine Crăciunul. Și suntem într-o goană după cadouri. Nimic nu se compară cu bucuria de a le oferi și a le primi. Și tot nimic nu se compară cu lupta […] Articolul Soluție gratis pentru una dintre marile noastre bătăi de cap: împachetarea cadourilor de Crăciun. La AFI Cotroceni, la parterul mallului, e un stand care ne scapă de necaz apare prima dată în B365.
15:00
Programul de Crăciun și Revelion al magazinelor Kaufland din București. În ce zile se închid mai devreme hipermarketurile și când e lacătul pe ușă # B365.ro
Kaufland a anunțat care este programul magazinelor din București și restul țării, de Crăciun și Revelion. În anumite zile din perioada sărbătorilor de iarnă, supermarketurile brandului vor fi închise. Magazinele au program special în perioada […] Articolul Programul de Crăciun și Revelion al magazinelor Kaufland din București. În ce zile se închid mai devreme hipermarketurile și când e lacătul pe ușă apare prima dată în B365.
14:20
Gură de aer în intersecția Răzoare. STB a lungit peronul stației Piața Danny Huwe, astfel încât să încapă două tramvaie, simultan. Care era problema # B365.ro
Intersecția de la Răzoare scapă de blocaje, după ce STB a găsit o soluție pentru decongestionarea traficului în zonă. Stația „Piața Danny Huwe” a fost redimensionată. Stația Piața Danny Huwe a fost redimensionată pentru a […] Articolul Gură de aer în intersecția Răzoare. STB a lungit peronul stației Piața Danny Huwe, astfel încât să încapă două tramvaie, simultan. Care era problema apare prima dată în B365.
