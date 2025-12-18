Răzbunarea lui Trump. Plăci denigratoare la adresa lui Biden și Obama, la Casa Albă
Jurnalul.ro, 18 decembrie 2025 12:10
Președintele american, Donald Trump, a adăugat plăcuțe cu titluri partizane și subiective pe „Walk of Fame”-ul său prezidențial de la Casa Albă, atacându-i personal pe predecesorii săi, Joe Biden și Barack Obama, și repetând afirmații false despre înfrângerea sa electorală din 2020.
• • •
Acum 10 minute
12:10
Acum 30 minute
12:00
Procurorii au făcut joi 37 de percheziții într-un dosar privind acordarea ilegală a cetățeniei române pe baza unor acte falsificate. Ancheta vizează un grup infracțional, 5 avocați și 14 funcționari publici, fiind investigate peste 900 de cereri suspecte depuse doar în acest an.
11:50
Directorul adjunct al FBI, Dan Bongino, a declarat miercuri că va demisiona din funcție luna viitoare, punând capăt unui mandat scurt și tumultos în care s-a confruntat cu Departamentul de Justiție pe tema gestionării dosarelor lui Jeffrey Epstein.
Acum o oră
11:40
Consumul global de cărbune este așteptat să atingă un nou record în 2025, în parte datorită voinței politice a administrației Trump, dar se așteaptă, de asemenea, să înceapă să scadă până în 2030, datorită răspândirii altor surse de electricitate, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA).
11:40
ANAF: Amenzi de aproape 18 milioane de lei pentru hipermaketurile care vând alimente prea scump # Jurnalul.ro
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă ANAF au amendat hipermarketurile care nu au plafonat prețul la alimente de bază precum pâinea, laptele, brânza, făina sau mălaiul, produsele fiind supuse, potrivit legii, adaosul comercial. Amenzile s-au ridicat la aproape 18 milioane de lei.
11:20
O clipă de neatenție a fost suficientă pentru ca trei inele cu diamant, în valoare de 10.000 de lei, să dispară dintr-un magazin de bijuterii din Piatra-Neamț.
11:20
Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că problema fundamentală în cazul faptelor de corupție nu este prescripția.
11:20
Într-un discurs adresat națiunii de la Casa Albă, președintele Donald Trump și-a învinovățit predecesorul pentru starea țării la preluarea mandatului și a bifat o listă lungă de nemulțumiri din epoca Biden, inclusiv granițe „deschise”, acorduri comerciale proaste și un guvern federal „bolnav”.
Acum 2 ore
11:10
Horoscop zilnic 19 decembrie 2025: Leii sunt magnetici, iar Săgetătorii au parte de un nou început # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic 19 decembrie 2025: Ziua aduce o Lună Nouă, un moment excelent pentru resetări, intenții și începuturi.
11:10
Un cutremur cu magnitudinea 3,2 a avut loc joi în județul Vrancea,
10:50
Contextul economic instabil, un război la graniţă şi legile europene care nu ajută la dezvoltarea industriei chimice sunt provocări prin care România a trebuit să treacă în ultimii ani.
10:50
Fotbalistul ecuadorian Mario Pineida, în vârstă de 33 de ani, a fost asasinat miercuri, în orașul Guayaquil, a anunțat echipa sa.
10:40
Antreprenoriatul joacă un rol crucial în dezvoltarea României, fiind motorul care stimulează creșterea economică, inovează industrii și creează locuri de muncă.
10:40
Rusia a alocat anul acesta un buget de 7,3% din PIB pentru Armată, din care 5,1% sunt fonduri pentru finanţarea războiului din Ucraina. Procente asemănătoare sunt preconizate şi pentru anul viitor, a anunțat ministrul rus al Apărării la o reuniune care a avut loc miercuri și la care a participat și președintele Vladimir Putin.
10:30
A murit Peter Arnett, legendă a jurnalismului de război și laureat al Premiului Pulitzer # Jurnalul.ro
Peter Arnett, jurnalist american de origine neozeelandeză, laureat al Premiului Pulitzer pentru corespondențele din Vietnam, a încetat din viață la 91 de ani.
10:20
Protest la Palatul Cotroceni. Sindicaliștii cer declanșarea procedurii constituționale de mediere # Jurnalul.ro
Sindicaliștii din patru confederații sindicale protestează joi, începând cu ora 11:00, în fața Palatului Cotroceni.
10:20
Concursul Miss Univers 2025 a avut loc luna trecută, dar continuă să facă valuri. În centrul atenției nu se află câștigătoarea, ci o concurentă căreia i s-a retras titlul național.
Acum 4 ore
10:10
România și alte șase state, responsabile de 90% din produse contrafăcute reținute în UE # Jurnalul.ro
Cumpărăturile online continuă să crească în Uniunea Europeană, dar odată cu acestea și riscurile: magazine false, produse contrafăcute și escrocherii. România și alte șase țări membre sunt responsabile de 90% din produsele contrafăcute reținute în UE.
10:10
Se anchetează fraudele cu fonduri PNRR pentru achiziții de mașini electrice, după sesizarea făcută de FACIAS
10:10
Munca în condiții dificile necesită echipament adecvat care să vă protejeze de riscurile specifice domeniului. Fie că activați pe șantier, în industrie sau în agricultură, alegerea corectă a încălțămintei și a îmbrăcămintei de lucru influențează direct siguranța și confortul dumneavoastră. Un angajat bine echipat este un angajat productiv și ferit de accidente.
09:50
Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat Comitetul Politic al formațiunii pentru vineri, la ora 12.00, în format online. Pe ordinea de zi se află validarea propunerilor pentru ministerele de Apărare și Economie.
09:50
Carnea de curcan este una dintre cele mai apreciate surse de proteină slabă și are multiple beneficii pentru sănătate.
09:40
Cutremur în sportul românesc! Șeful ANS a demisionat la miezul nopții: „Aleg familia!” # Jurnalul.ro
Bogdan Constantin Matei și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Sport, chiar la miezul nopții, invocând motive familiale. Decizia vine într-un moment tensionat pentru sportul românesc, marcat de controverse și scandaluri.
09:40
Psihologia, „spartă” în peste 30 de specialități noi, pentru a se adapta crizelor fără precedent # Jurnalul.ro
Reglementările actuale, vechi de peste două decenii: nu mai corespund nici nevoilor psihologilor, nici ale beneficiarilor serviciilor psihologice
09:40
András István Demeter, ministru al Culturii: Presa are un rol major în reflectarea și susținerea sectorului cultural # Jurnalul.ro
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România prezintă în exclusivitate un interviu realizat de Mădălina Corina Diaconu cu András István Demeter, ministru al Culturii.
09:20
Front comun contra noilor tehnici genomice: societatea civilă și fermierii români spun «Stop!» # Jurnalul.ro
Țara noastră riscă să devină dependentă de companiile multinaționale din industria biotehnologiilor și semințelor industriale
09:20
Dominic Fritz, primarul Timișoarei și liderul Uniunii Salvați România (USR), va depune joi, 18 decembrie 2025, jurământul de credință pentru obținerea cetățeniei române. Momentul reprezintă încheierea unei proceduri administrative care s-a întins pe parcursul a peste 18 luni.
09:20
„Ostentativ” este un cuvânt pe care îl auzim tot mai des în conversații, în presă sau pe rețelele sociale, mai ales atunci când vorbim despre comportamente, gesturi sau afișări exagerate.
09:10
Trei zodii intră într-o nouă eră a vindecării începând cu 18 decembrie 2025, odată cu aspectul astrologic Venus în trigon cu Chiron, care atenuează tensiunile vechi și ne ajută să înțelegem tiparele din spatele unor lupte recente.
08:50
Rusia amenință Europa și vorbește despre „distrugerea Berlinului” și „intrarea în Paris” # Jurnalul.ro
Rusia testează limitele Europei, jonglând între retorica nucleară, mobilizarea masivă și pregătirile pentru un conflict extins.
08:30
Trei persoane au fost rănite într-un accident produs joi dimineața la intersecția bulevardului Dacia cu Calea Moșilor din Capitală.
08:30
Șah-mat: Statutul Senatului îl obligă pe Bolojan să pună în aplicare textul moțiunii simple împotriva Dianei Buzoianu # Jurnalul.ro
Șeful Executivului, împovărat cu două sarcini, după votul din Parlament: să asume politic demiterea membrului rămas fără sprijin și să declanșeze propria anchetă în criza apei
08:30
Președintele Nicușor Dan participă joi la Bruxelles la reuniunea Consiliului European, unde se va discuta despre situația din Ucraina, despre cadrul financiar multianual și despre extinderea UE.
08:20
Un autocar în care se aflau 40 de elevi a fost implicat joi dimineața într-un accident pe un drum județean din Botoșani.
08:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis joi mai multe avertizări Cod galben de ceață pentru pentru ceață densă în numeroase județe din sudul, estul și sud-estul României.
Acum 6 ore
08:10
Ministerul lui Pîslaru cumpără consultanță de la firma înființată de Pîslaru. „Nu mai am legătură” # Jurnalul.ro
Firma înființată de actualul ministru al MIPE, contract de la MIPE. Șefă de cabinet este o fostă acționară și salariată a firmei
07:50
Serial de succes, filmat integral în țara noastră
07:30
E dificil, dacă nu imposibil, să rămâi loial unei structuri care îți transmite, fără ocolișuri, că vei trăi mai prost. Nu accidental. Nu conjunctural. Ci ca politică publică. Ca direcție strategică. Ca „nou normal”. Iar pentru o societate abia ieșită din comunism, asta nu e reformă. E o lovitură sub centură istorică.
07:10
În Prahova există o amenajare hidrologică construită în anii ’80, tocmai pentru a se asigura alimentarea cu apă în cazul unui incidentla Paltinu.
06:50
Anul viitor va începe cu spectacole de excepție pe scena mare a Teatrului Național București. Ianuarie debutează cu piesele „Fierarii”, în regia lui Horațiu Mălăele, „Callas masterclass”, cu interpretarea excepțională a Oanei Pellea, și „Dragi părinți” - o comedie despre viață și relațiile de familie.
06:30
Gabriela Adameșteanu iubește oamenii, dealurile Piteștiului, Bucegii văzuți de jos, din Bușteni, cărțile, marea și călătoriile. A urcat cu rucsacul în spate, în Făgăraș, vreme de 7 ani. Nu-i e frică de moarte, a încheiat socotelile cu ea undeva în adolescență, și are mici puseuri de fericire când… Da’ ia mai bine citiți voi interviul! Pe tot să-l citiți, da?
Acum 8 ore
06:10
Poet, dramaturg și diplomat, Paul Claudel a fost născut la Villeneuve-sur-Fère, Picardia, în 6 august 1868, și a murit la Paris, în 23 februarie 1955. Să-i recităm viața și opera!
Acum 12 ore
01:10
Dubla crimă comisă duminica trecută la Los Angeles și care a zguduit lumea filmului îl are ca principal suspect chiar pe fiul victimelor.
00:50
NiCK NND și soția lui, Cătălina Marin, după 33 de ani de relație, pornesc într-o nouă aventură împreună, la Power Couple: ”Lecțiile le-am învățat din mers” # Jurnalul.ro
O viață împreună, una în care ați scris povești, ați depășit obstacole și ați învățat că în doi, totul pare mai ușor.
00:30
Patru zodii primesc un semn puternic de la Univers pe 18 decembrie 2025, sub influența Lunii în descreștere, o energie ideală pentru revelații profunde și înțelegeri care scot la lumină adevărul ascuns.
00:20
Luptători de elită ai Imperiului țarist, cazacii au fost marginalizați și persecutați în perioada sovietică. Sub Vladimir Putin, această comunitate a fost reintegrată treptat în societatea rusă, unde joacă astăzi un dublu rol: forță auxiliară de ordine publică și rezervă militară activă pe frontul din Ucraina.
00:00
Fiul regizorului Rob Reiner, acuzat de uciderea părinților, a apărut pentru prima dată în instanță # Jurnalul.ro
Nick Reiner, fiul regizorului hollywoodian Rob Reiner, a fost prezentat pentru prima dată în fața instanței din Los Angeles, fiind acuzat de uciderea ambilor părinți, găsiți înjunghiați în locuința lor.
17 decembrie 2025
23:40
Lacul Vidraru a fost golit pentru modernizarea hidrocentralei, scoțând la iveală adevărate comori istorice.
23:30
Inovația care poate schimba viitorul energiei verzi: proiectul DFG Energy Solutions, creat de studenții români din campania „100 de tineri pentru Dezvoltarea României” # Jurnalul.ro
Din laboratoarele Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava vine una dintre cele mai promițătoare inovații românești din domeniul energiei verzi. DFG Energy Solutions este echipa formată din Daniel Flutur, Gabriel Ciuciudău și Florin Baciu, studenți ai Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, care propun o soluție unică de monitorizare inteligentă și predicție a performanței panourilor fotovoltaice, cu impact direct asupra siguranței, eficienței și stabilității sistemelor energetice.
