Răzbunarea lui Trump. Plăci denigratoare la adresa lui Biden și Obama, la Casa Albă

23:30

Din laboratoarele Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava vine una dintre cele mai promițătoare inovații românești din domeniul energiei verzi. DFG Energy Solutions este echipa formată din Daniel Flutur, Gabriel Ciuciudău și Florin Baciu, studenți ai Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, care propun o soluție unică de monitorizare inteligentă și predicție a performanței panourilor fotovoltaice, cu impact direct asupra siguranței, eficienței și stabilității sistemelor energetice.