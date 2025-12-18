VIDEO Andi Cristea explică acordul UE–Mercosur: de ce clauzele de salvgardare sunt esențiale
PSNews.ro, 18 decembrie 2025 14:20
Parlamentul European a făcut un prim pas decisiv în direcția aprobării acordului comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, prin votul privind clauzele de salvgardare propuse de Comisia Europeană. Anunțul a fost făcut de Andi Cristea, europarlamentar PSD și membru al Comisiei pentru Comerț Internațional, în emisiunea Puterea Știrilor – ediție specială de la
• • •
Acum 5 minute
14:50
Un penitenciar din România oferă deținuți ca ajutor la muncă. Cât costă o oră de curățenie înainte de Crăciun # PSNews.ro
Nu găsiți zilieri care să vă ajute în treburile casnice? Penitenciarul Mioveni, din județul Argeș, confirmă că oferă serviciile deținuților pentru prestarea diferitor activități către persoanele fizice și firme doritoare, anunță Profit. În timp ce companii mari din România aleg să aducă din afara țării – precum din Nepal, Sri Lanka și alte state –
Acum 10 minute
14:40
Nepoata lui Horațiu Potra, arestată pentru înșelăciune. Firma Patriciei era abonată la contracte cu primăriile # PSNews.ro
Patricia Potra, nepoata lui Horațiu Potra, cunoscut drept lider al mercenarilor, a fost arestată preventiv, fiind acuzată că ar fi înșelat zeci de persoane cărora le promitea servicii de consultanță pentru accesarea fondurilor europene, potrivit ziarulclujean.ro. Mai mulți fermieri și mici antreprenori au relatat că au achitat avansuri de mii de euro, primind asigurări că
Acum 30 minute
14:30
Preşedintele USR, Dominic Fritz, primar al Timişoarei, a depus, joi, jurământul de credinţă față de România, pentru a deveni cetățean român. „Ce imens privilegiu să-mi fi putut alege iubirea pentru această țară. Mi-am depus jurământul de credință față de România, al cărei cetățean sunt de azi. Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise, pentru potențialul tău
14:30
VIDEO Protest violent în Bruxelles. Mii de fermieri au blocat drumurile în capitala UE și s-au bătut cu polițiștii # PSNews.ro
Bruxelles-ul, care găzduieşte reuniunea liderilor europeni, se confrunta joi cu perturbări majore din cauza unei manifestaţii ample a fermierilor. Încă de la răsărit, sute de tractoare s-au îndreptat spre capitală, provocând întârzieri importante şi blocaje pe principalele rute de acces, traficul fiind complet întrerupt în unele locuri. Situaţia s-a tensionat în cursul dimineţii în anumite
14:20
Cât pierd, de fapt, parlamentarii dacă se taie suma forfetară cu 10%, așa cum a decis Coaliția # PSNews.ro
Coaliția de guvernare a hotărât diminuarea cu 10% a sumelor forfetare acordate parlamentarilor, adică fondurile destinate cheltuielilor pentru funcționarea cabinetelor parlamentare și plata personalului. Reducerea se traduce prin aproximativ 3.500 de lei mai puțin în fiecare lună, însă nivelul rămâne peste cel din 2023, anul în care senatorii și deputații au decis să își majoreze
14:20
14:20
Guvernul bagă mâna în buzunarul de rezervă. Nazare: Peste 2 miliarde de lei pentru Sănătate și ministerul de Externe # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, joi, aprobarea unui transfer de peste 2 miliarde de lei pentru achitarea datoriilor urgente din Sănătate și de la Ministerul de Externe. Ministrul a explicat că decizia luată în ședința de Guvern de joi vizează stingerea unor obligații de plată restante, prin redistribuirea responsabilă a resurselor publice. „Peste 2
Acum o oră
14:10
Schimbare importantă: Clasa de risc seismic a imobilelor va fi trecută în cartea funciară pentru a evita înșelăciunile # PSNews.ro
Guvernul a aprobat joi o ordonanță care prevede printre altele că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va fi obligată să înscrie clasa de risc seismic a imobilului în cartea funciară. Măsura asigură informarea corectă a cumpărătorilor, transmite Ministerul Dezvoltării, citat de Mediafax. Ordonanța pentru modificarea și completarea cadrului legislativ privind reducerea riscului seismic
14:10
VIDEO Moment inedit la Cluj: Primarul Emil Boc s-a întrecut în flotări cu sportivi de performanță # PSNews.ro
Primarul Emil Boc a surprins publicul de la un eveniment din Cluj, după ce a făcut mai multe flotări alături de sportivi de performanță. Edilul a participat la Gala de excelență „Zece pentru Cluj", unde 200 de elevi au fost premiați. „Am premiat, alături de parteneri, 200 de preșcolari și elevi cu vârste între 3
14:10
DOCUMENT Ponta aruncă bomba momentului: Radu Miruță NU ar fi compatibil pentru funcția de ministru al Apărării # PSNews.ro
Victor Ponta a transmis o înștiințare oficială către Președintele României și Prim-ministrul Guvernului, în care atrage atenția asupra unei presupuse stări de incompatibilitate legală ce l-ar ar viza pe Radu Miruță propus pentru funcția de ministru al Apărării. Potrivit lui Victor Ponta, situația de incompatibilitate ar putea „vulnerabiliza grav Ministerul Apărării Naționale și activitatea guvernamentală".
14:10
Germania şi Ucraina vor produce în comun obuzierele autopropulsate Bohdana pe şasiu de Mercedes # PSNews.ro
Ucraina și Germania au încheiat mai multe acorduri de cooperare în domeniul apărării, cu o valoare totală ce depășește 1,2 miliarde de euro, potrivit publicației Pravda Ukrainska. Printre acestea se numără și un contract important pentru producerea în comun a 200 de sisteme de artilerie autopropulsate Bohdana, montate pe șasiu Mercedes-Benz Zetros. Proiectul privind fabricarea
14:10
Absolvenţii cu media 10 la Evaluarea Naţională şi la Bacalaureat vor primi bani de la Guvern. Anunțul lui Daniel David # PSNews.ro
Absolvenţii clasei a VIII-a cu media 10 la Evaluarea Naţională vor primi câte 2.000 de lei, iar cei cu media 10 la examenul de Bacalaureat vor fi sprijiniţi financiar cu câte 5.000 de lei, după ce Guvernul a luat, joi, o decizie în acest sens. Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, afirmă că se bucură
Acum 2 ore
13:30
Demisie de răsunet înainte de Crăciun. Un președintele de consiliu județean renunță brusc la funcție: „Sunt siderat” # PSNews.ro
Florin Mitroi a anunțat joi, 19 decembrie, demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța. Decizia a fost făcută publică printr-un comunicat de presă în care acesta vorbește despre o „dezamăgire profundă" față de modul în care este administrat județul și față de lipsa de implicare a unor factori politici și administrativi. Mitroi susține
13:30
Prima reacție a lui Nicușor Dan față de propunerile lui Radu Miruță și Irineu Darău, la Apărare și Economie # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat joi că propunerile USR pentru portofoliile de la Apărare şi Economie, Radu Miruţă, respectiv Irineu Darău sunt persoane în care are încredere. Şeful statului a spus că a fost consultat de USR „şi pentru domnul Miruţă, şi pentru domnul Darău – sunt oameni în care am încredere". Preşedintele USR, Dominic
13:30
Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat de INML, atunci când a vrut să ridice trupul fostului ministru. Care este motivul # PSNews.ro
Iubitul Rodicăi Stănoiu s-a prezentat la INML pentru a ridica trupul neînsuflețit al fostei demnitare, cu intenția de a o îngropa din nou, însă, medicii nu i-au dat permisiunea, transmite CANCAN.RO. Reprezentanții INML nu i-au permis iubitului cu 50 de ani mai tânăr să ridice trupul fostei ministre a Justiției pe motiv că „nu are calitatea necesară". Un
13:30
Primarul din Mangalia, trimis în judecată pentru luare de mită. Este deja arestat preventiv # PSNews.ro
Primarul din Mangalia, Cristian Radu, a fost trimis în judecată de procurorii anti-corupție pentru luare de mită de peste 600.000 de euro. Potrivit DNA, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Radu Cristian, primar al municipiului Mangalia, pentru săvârșirea infracțiunilor
13:30
Scrisoarea Dianei Șoșoacă înainte de Crăciun: Lidera SOS vrea un pol suveranist alături de AUR și POT # PSNews.ro
Liderul S.O.S România, europarlamentarul Diana Șoșoacă, le transmite o scrisoare liderilor de la AUR și POT pentru a iniția discuții în vederea construirii unui pol suveranist. Diana Șoșoacă propune un protocol de colaborare politică și un pact de neagresiune, iar scopul să fie creearea unei majorități care să preia guvernarea. Diana Șoșoacă propune un obiectiv
13:30
Nazare: Discuțiile pe bugetul pentru 2026 vor începe săptămâna viitoare. PIB estimat la peste 2.000 de miliarde de lei # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți, la o conferință cu speciliști în fiscalitate, că, cel mai probabil, discuțiile în coaliția de guvernare privind bugetul pentru 2026 vor începe săptămâna viitoare. Ministrul a spus că proiectează pentru anul viitor un PIB de peste 2.000 de miliarde de lei. „Va fi primul buget care va fi
13:30
„Punga cu pungi”. Psihologii au dezlegat misterul unuia dintre cele mai stranii obiceiuri ale românilor # PSNews.ro
Cu siguranță, cu toții cunoaștem pe cineva care adună în casă obiecte aparent inutile, în speranța că le va putea reutiliza cândva: borcane goale, bucăți de hârtie de ambalaj, ambalaje de la supermarket și, desigur, pungi de plastic. Multe persoane, după fiecare cumpărătură, aleg să păstreze pungile „pentru orice eventualitate", un obicei care, în timp,
13:30
CEO Wizz Air: Dacă e un cumpărător pentru TAROM, vindeți-o. Ce condiție pune pentru a prelua chiar el # PSNews.ro
Wizz Air, cea mai mare companie aeriană de pe piața din România, a contestat în ultimii ani, de la pandemie încoace, deciziile Comisiei Europene de a acorda ajutoare de stat operatorului național TAROM, care nu a mai avut profit din 2007 și care anual acumulează datorii de sute de milioane de lei. Oficialul companiei spune
13:30
Cine este Irineu Darău, propunerea USR la Ministerul Economiei: senator cu o firmă în Franța # PSNews.ro
USR a decis să îl propună la Ministerul Economiei pe Irineu Darău pentru că actualul ministru, Radu Miruță, ar urma să preia Ministerul Apărării. De profesie informatician, Darău este senator de Brașov, la al doilea mandat, și deține o firmă în Franța. Cum arată CV-ul lui Irineu Darău Potrivit CV-ului public, Irineu Darău, în vârstă
Acum 4 ore
12:30
Viktor Orbán avertizează că folosirea activelor rusești pentru Ucraina ar fi „o declarație de război” a UE # PSNews.ro
Prim-ministrul maghiar, Viktor Orbán, a declarat miercuri, în drum spre Bruxelles, că preluarea activelor rusești pentru finanțarea Ucrainei „nu poate fi interpretată în alt mod decât ca o declarație de război". Orbán a criticat constant politica Uniunii Europene față de Ucraina și a amenințat repetat că va bloca sancțiunile sau măsurile suplimentare care vor sprijini Kievul.
12:30
Moment istoric pentru judoul românesc: România va organiza Campionatul European de seniori echipe mixt 2027 # PSNews.ro
Pentru prima dată de la introducerea probei de echipe mixte în programul olimpic, România va organiza un Campionat European de Judo la această categorie, după ce Federaţia Română de Judo a primit încredinţarea oficială din partea Uniunii Europene de Judo pentru ediţia din 2027. Competiţia va avea loc într-un moment-cheie al ciclului olimpic, când punctele
12:10
Percheziții de amploare în dosare de obținere ilegală a cetățeniei române. Funcționari publici și avocați, implicaâi # PSNews.ro
Procurorii din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie au făcut joi 37 de percheziţii domiciliare în două cauze vizând modul de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române pe baza unor înscrisuri oficiale, infracţiunile fiind de constituirea unui grup infracţional organizat, fals material în înscrisuri oficiale, fals
12:10
Amenzi de aproape 18 milioane de lei pentru hipermarketurile care vând prea scump ouă lapte sau pâine # PSNews.ro
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă ANAF au amendat hipermarketurile care nu au plafonat prețul la alimente de bază precum pâinea, laptele, brânza, făina sau mălaiul, produsele fiind supuse, potrivit legii, adaosul comercial. Amenzile s-au ridicat la aproape 18 milioane de lei. Potrivit comunicatului publicat, joi, de ANAF, inspectorii direcției Antifraudă au verificat 19 operatori economici, domeniile procesării, distribuției,
12:10
Nicuşor Dan, reacţie la afirmaţiile premierului Bolojan despre prescrierea faptelor de corupţie # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că problema fundamentală este de ce nu reuşim în 15 ani să rezolvăm o faptă de corupţie, cât este termenul de prescripţie. El susţine că în doi, trei ani, în cazul unei persoane vizate de un astfel de dosar, ar trebui să i se termine şi cercetarea şi judecarea şi să
12:10
Poliția Locală poate folosi mijloace de înregistrare foto – audio – video, prevede un proiect de lege adoptat, miercuri, decizional de Camera Deputaților. Legea merge la promulgare, conform Digi24. Inițiativa legislativă a fost adoptată cu 208 de voturi „pentru", 7 voturi „contra" și 79 de abțineri. Proiectul propune completarea Legii poliției locale nr. 155/2010 prin
12:10
PS News la Strasburg – Bucureștiul și „primarul celor 10%”: Explicațiile lui Victor Negrescu # PSNews.ro
PSD a câștigat majoritatea competițiilor locale din țară, dar a pierdut bătălia pentru Primăria Capitalei. Vorbind despre ultimele alegeri, Victor Negrescu spune că bucureștenii au votat „util" împotriva extremei drepte și că actualul primar general reprezintă, de fapt, doar 10% din populația orașului, pe fondul unei prezențe de aproximativ 30%. De ce nu au
12:10
Liberalii se întâlnesc la Vila Lac. Vor fi discutate subiecte fierbinţi legate de coaliţie şi de posturile ce le revin # PSNews.ro
Membrii Biroului Naţional al Partidului Naţional Liberal se întâlnesc joi la Vila Lac. De la ora 12.00, liberalii vor intra în şedinţa pe a cărei ordine de zi se află foarte multe subiecte fierbinţi. Potrivit surselor Gândul
11:30
Georgia mai face un pas în spate: Parlamentul a adoptat un proiect de lege care interzice votul în străinătate # PSNews.ro
Georgienii nu vor mai putea vota din străinătate, din cauza unei noi legi care permite exercitarea dreptului de vot doar pe teritoriul țării. Cetățenii Georgiei vor putea vota doar pe teritoriul țării, după ce Parlamentul de la Tbilisi a adoptat miercuri modificări la Codul Electoral. Amendamentele au fost aprobate cu 79 de voturi „pentru” și […] Articolul Georgia mai face un pas în spate: Parlamentul a adoptat un proiect de lege care interzice votul în străinătate apare prima dată în PS News.
11:30
Protest la Cotroceni. Sindicaliștii cer medierea președintelui și oprirea austerității. Bolojan, pe post de Grinch # PSNews.ro
Sindicaliștii din patru confederații sindicale protestează joi, începând cu ora 11:00, în fața Palatului Cotroceni. Protestatarii au împodobit un pom al austerității în care au pus simbolic cadourile pregătite de guvern – taxe, impozite, sărăcie. Însuși premierul Bolojan e reprezentat ca verdele și morocănosul Grinch, personaj care detestă Crăciunul. Sindicaliștii solicită președintelui României, Nicușor Dan, declanșarea […] Articolul Protest la Cotroceni. Sindicaliștii cer medierea președintelui și oprirea austerității. Bolojan, pe post de Grinch apare prima dată în PS News.
11:30
Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei a declarat, joi, că și-a depus demisia din funcție. Motivele renunțării sunt strict personale, a spus el, citat de Agerpres. Decizia sa va intra în vigoare începând cu data de 28 decembrie 2025. ‘Mi-am depus demisia din funcția de președinte al ANS începând cu 28 decembrie. Motivele sunt strict […] Articolul Bogdan Matei a demisionat din funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Sport apare prima dată în PS News.
11:30
Scandal în Parlamentul Bulgariei la dezbaterea bugetului de stat: acuzații dure și incidente violente # PSNews.ro
Ședința Parlamentului Bulgariei dedicată bugetului de stat a fost marcată miercuri de scene dure și de un incident violent. Membri ai alianței Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democratică (PP-DB) au acuzat actuala majoritate că încearcă să impună un „buget al jafului”. Reprezentanții alianței au susținut că acest plan financiar va aduce o nouă datorie mare pentru țară și […] Articolul Scandal în Parlamentul Bulgariei la dezbaterea bugetului de stat: acuzații dure și incidente violente apare prima dată în PS News.
11:20
Euro ar putea ajunge la 5,2 lei în 2026. Avertismentul economiștilor privind impozitul minim pe cifra de afaceri # PSNews.ro
Analiștii economici au estimări pesimiste privind devalorizarea leului în fața monedei europene, în condițiile în care anul acesta, în luna mai, a fost depășit pragul istoric de 5 lei pentru 1 euro, anunță Digi24. Experții cred că deprecierea leului va continua și anul viitor și nu este exclus ca un euro să ajungă anul viitor […] Articolul Euro ar putea ajunge la 5,2 lei în 2026. Avertismentul economiștilor privind impozitul minim pe cifra de afaceri apare prima dată în PS News.
11:10
Ministrul Muncii nu este de acord cu ideea premierului că ajutoarele de şomaj trebuie scăzute # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, nu este de acord cu ideea premierului Ilie Bolojan, că ajutoarele de şomaj trebuie scăzute, el declarând că avut o discuţie cu acesta şi i-a spus că opinii sale sunt total diferite. Potrivit ministrului, şomajul nu este o formă de lene şi nu se dă pentru oameni care nu vor să […] Articolul Ministrul Muncii nu este de acord cu ideea premierului că ajutoarele de şomaj trebuie scăzute apare prima dată în PS News.
11:10
Armata #Rezist se regrupează. După Angi Șerban, revine în forță și protestatarul în chiloți. Se caută și suveraniști # PSNews.ro
După mai mulți ani de adormire, gașca #Rezist se reunește și încearcă să aprindă din nou țara. Florin Bădiță, unul dintre fondatorii ONG-ului „Corupția ucide”, a revenit în spațiul public și le cere, culmea, susținătorilor lui Călin Georgescu să se alăture protestelor din Piața Victoriei. Cunoscut pentru manifestările sale excentrice, precum protestul în chiloți de […] Articolul Armata #Rezist se regrupează. După Angi Șerban, revine în forță și protestatarul în chiloți. Se caută și suveraniști apare prima dată în PS News.
11:10
Bugetul pe 2026 ar putea să fie aprobat în a doua jumătate a lunii ianuarie. „Ordonanța trenuleț”, săptămâna viitoare # PSNews.ro
Proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 ar putea să fie aprobat în a doua jumătate a lunii ianuarie, au declarat pentru Gândul surse din cadrul coaliţiei de guvernare. Potrivit acelorași surse, „Ordonanța trenuleț” ar putea ieși săptămâna viitoare. Liderii Coaliției au decis în ședința de astăzi că salariul minim va crește de la 1 iulie […] Articolul Bugetul pe 2026 ar putea să fie aprobat în a doua jumătate a lunii ianuarie. „Ordonanța trenuleț”, săptămâna viitoare apare prima dată în PS News.
11:10
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri” # PSNews.ro
România a lipsit de la o nouă întâlnire importantă, la Berlin, unde „greii” NATO au dezbătut situația Ucrainei și au negociat cu americanii. Expertul în securitate Marius Ghincea, de la Universitatea ETH Zurich, analizează situația, pentru „Adevărul”, și explică absența țării noastre prin neputința și lipsa de ambiție și de implicare pe care România le […] Articolul De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri” apare prima dată în PS News.
11:10
Prognoză cu „grad de incertitudine” de la meteorologi pentru săptămâna viitoare. La ce ne putem aștepta # PSNews.ro
Meteorogii estimează o răcire a vremii săptămâna viitoare, dar arată că gradul de incertitudine în ceea ce priveşte cât de accentuată va fi răcirea, dar şi în ce priveşte precipitaţiile este destul de mare. Ei prezintă două scenarii probabile – unul în care răcirea va fi mai puternică, iar precipitaţiile puţine sau deloc, în timp […] Articolul Prognoză cu „grad de incertitudine” de la meteorologi pentru săptămâna viitoare. La ce ne putem aștepta apare prima dată în PS News.
11:10
Avertisment de la OMS: O nouă tulpină dominantă provoacă un sezon gripal timpuriu şi intens în Europa # PSNews.ro
Gripa se răspândeşte în această iarnă în regiunea europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) mai devreme decât în mod obişnuit, o nouă tulpină dominantă A(H3N2) exercitând o presiune suplimentară asupra sistemelor sanitare din unele ţări, a declarat miercuri Biroul Regional al OMS pentru Europa, transmite agenţia Xinhua. Biroul OMS a declarat că sezonul gripal […] Articolul Avertisment de la OMS: O nouă tulpină dominantă provoacă un sezon gripal timpuriu şi intens în Europa apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
10:30
Modificările fiscale recente, introduse prin Legea nr. 239/2025, marchează o schimbare radicală pentru companiile care dețin proprietăți rezidențiale în scop investițional, lucru care va duce la un impozit mai mare cu peste 700%. Începând cu 1 ianuarie 2026, Guvernul elimină distincția dintre locuințele rezidențiale și spațiile nerezidențiale în cazul persoanelor juridice. În consecință, apartamentele cumpărate […] Articolul Care sunt apartamentele al căror impozit anual va crește cu peste 700% apare prima dată în PS News.
10:30
„România,o țară foarte bogată: Toată lumea o jumulește și tot mai stă în picioare” – Radu Miruță # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că, în cele şase luni petrecute în Guvern, s-a convins că România este o ţară foarte bogată. „România e o ţară foarte bogată. Mă minunez, după şase luni în Guvern, cum mai stăm în picioare. Toată lumea jumuleşte din ea de toate şi biata ţară tot mai stă în picioare. […] Articolul „România,o țară foarte bogată: Toată lumea o jumulește și tot mai stă în picioare” – Radu Miruță apare prima dată în PS News.
10:30
Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, va prelua portofoliul de la Apărare, iar Irineu Darău va trece la ministerul Economiei, potrivit propunerilor USR. Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat în această dimineață Comitetul Politic al USR, pentru mâine, 19 decembrie 2025, ora 12:00. Pe ordinea de zi este validarea propunerilor pentru ministerele de Apărare și Economie. […] Articolul USR: Radu Miruță va prelua Ministerul Apărării. Cine este propus la Economie apare prima dată în PS News.
10:30
Liderii UE se reunesc pentru a conveni asupra complicatei probleme a finanţării Ucrainei în 2026-2027 # PSNews.ro
Liderii Uniunii Europene vor decide joi cum să finanţeze Ucraina în 2026 şi 2027 pentru a o ajuta să continue lupta împotriva invaziei Rusiei, opţiunea preferată fiind utilizarea activelor ruseşti îngheţate în UE, dar care depinde de aprobarea incertă a Belgiei, relatează Reuters. UE doreşte să menţină finanţarea Ucrainei şi lupta acesteia, deoarece consideră războiul […] Articolul Liderii UE se reunesc pentru a conveni asupra complicatei probleme a finanţării Ucrainei în 2026-2027 apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
00:20
Mitul mașinii personale ca simbol al libertății s-a prăbușit în realitatea Bucureștiului, unde ambuteiajele au transformat condusul în captivitate. Adevărata libertate a secolului XXI nu mai este proprietatea asupra unui vehicul, ci accesul rapid. Avem nevoie de un nou contract social: trecerea de la dreptul de a conduce la dreptul de a ajunge la timp […] Articolul Libertatea de mișcare 2.0: Cum trecem de la blocaj la mobilitate inteligentă apare prima dată în PS News.
17 decembrie 2025
22:40
VIDEO Andi Cristea: În toată Europa, cetățenii au mai multă încredere în platforme decât în instituțiile statului # PSNews.ro
Uniunea Europeană se confruntă cu o criză profundă de suveranitate digitală, în condițiile în care marile platforme de social media, aflate în afara controlului european, influențează masiv opiniile, comportamentele și procesele democratice din statele membre, a avertizat europarlamentarul PSD Andi Cristea, în emisiunea Puterea Știrilor – ediție specială de la Parlamentul European de la Strasbourg. […] Articolul VIDEO Andi Cristea: În toată Europa, cetățenii au mai multă încredere în platforme decât în instituțiile statului apare prima dată în PS News.
21:30
PE SCURT: Marea Britanie urmează să fie reintegrată în programul Erasmus începând din 2027, ca parte a apropierii de UE, oferind studenților britanici acces la schimburi educaționale fără taxe suplimentare. În Franța, bugetul pentru securitatea socială pe 2026 a fost adoptat după compromisuri politice, inclusiv suspendarea temporară a creșterii vârstei de pensionare. La Roma, noua […] Articolul Știri din capitalele Europei, 17 decembrie apare prima dată în PS News.
21:30
Grindeanu: Rațiunea a învins și argumentele PSD au fost validate de partenerii de coaliție # PSNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a salutat deciziile luate miercuri de coaliția de guvernare, afirmând că ‘rațiunea a învins’, iar argumentele social-democraților au fost validate de parteneri. El a scris, pe Facebook, că PSD a apărat interesele salariaților, ale gospodăriilor țărănești și ale economiei naționale. ”Mă bucur că rațiunea a învins și argumentele PSD au fost […] Articolul Grindeanu: Rațiunea a învins și argumentele PSD au fost validate de partenerii de coaliție apare prima dată în PS News.
21:30
Un milion de români plătiți cu salariul minim vor avea, din iulie, cu 100 de lei în plus la salariu. Decizia a fost luată în această seară de Coaliția de guvernare. Premierul Bolojan a fost de acord, în contextul în care măsura vine la pachet cu reducerea impozitului pe cifra de afaceri pentru firme. Guvernanții […] Articolul Condiţia pusă de Ilie Bolojan pentru a creşte salariul minim cu 300 de lei apare prima dată în PS News.
21:30
VIDEO Taxă de 1% pe profitul firmelor de jocuri de noroc. Negrescu: „Au o cifră de afaceri de 200 de miliarde de euro” # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD și vicepreședinte al Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat, în emisiunea Puterea Știrilor – ediție specială de la Parlamentul European de la Strasbourg, că a propus introducerea unei taxe europene de 1% pe profitul firmelor de jocuri și pariuri online, ca soluție alternativă de finanțare a bugetului Uniunii Europene, în special pentru zona […] Articolul VIDEO Taxă de 1% pe profitul firmelor de jocuri de noroc. Negrescu: „Au o cifră de afaceri de 200 de miliarde de euro” apare prima dată în PS News.
