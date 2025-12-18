INFORMAȚIE ÎN PREMIERĂ MONDIALĂ. CANCAN are decizia care va face înconjurul planetei: Wiz Khalifa, condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare!
Cancan.ro, 18 decembrie 2025 16:30
Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv în România, în urmă cu puține momente, la o pedeapsă de 9 luni de închisoare în regim de detenție. Starul american a fost găsit vinovat de deținere de droguri […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 5 minute
16:50
Testează-ți mintea cu această ghicitoare fascinantă! Urmărește atent frânghia răsucită și descoperă la care stâlp de lemn se află elefantul. Această provocare este perfectă pentru cei cu atenție sporită și gândire analitică. La prima vedere, […]
Acum 30 minute
16:30
INFORMAȚIE ÎN PREMIERĂ MONDIALĂ. CANCAN are decizia care va face înconjurul planetei: Wiz Khalifa, condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare! # Cancan.ro
Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv în România, în urmă cu puține momente, la o pedeapsă de 9 luni de închisoare în regim de detenție. Starul american a fost găsit vinovat de deținere de droguri […]
Acum o oră
16:20
Cât câștigă lunar o femeie din România, care lucrează ca badantă în Italia. Ce se întâmplă cu salariile, de la 1 ianuarie 2026 # Cancan.ro
Numărul româncelor care aleg să plece din țară pentru a deveni badante este într-o continuă creștere, iar acest lucru este datorat și de majorările salariale care vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2026. […]
Acum 2 ore
15:50
Gestul făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției. Ce semnificație are, de fapt # Cancan.ro
Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost ridicat de la Institutul de Medicină Legală și înmormântat pentru a doua oară astăzi, 18 decembrie 2025. Nepoata fostului ministru al Justiției s-a ocupat de toate procedurile legale […]
15:40
Ce înseamnă chiptuning făcut corect? Dragoș Stăcescu explică fenomenul la „Podcast cu Prioritate” #88 by ProMotor # Cancan.ro
Luni, 22 decembrie, de la ora 12:00, ProMotor publică episodul 88 din seria „Podcast cu Prioritate”, disponibil pe canalul de YouTube ProMotor România, cu sprijinul partenerilor Bilbor și Sanador. Ultimul episod din 2025 este găzduit de […]
15:30
Amalia Năstase va petrece Crăciunul în familie, însă sărbătorile din acest an sunt umbrite de problemele de sănătate ale mamei sale. Femeia, în vârstă de 80 de ani, a suferit o căzătură pe scări, în […]
15:30
„MELANIA”, filmul care dezvăluie culisele revenirii Melaniei Trump la Casa Albă, ajunge în cinematografele din România # Cancan.ro
Filmul „MELANIA” ajunge pe marile ecrane din România începând cu 30 ianuarie 2026 și promite un acces fără precedent în culisele uneia dintre cele mai tensionate perioade politice din SUA. Documentarul urmărește, prin ochii Primei Doamne, […]
15:20
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este cineva care vrea să […]
15:10
Ireal cum s-a răzbunat o tânără pe iubitul infidel. Ce i-a făcut mașinii lui: „Sunt gravidă” # Cancan.ro
Când crezi că le-ai văzut pe toate, mai apare una care te dă pe spate! Un bucureștean s-a trezit cu mașina complet vandalizată. Nu e spartă sau nu are cauciucurile tăiate, așa cum v-ați fi […]
Acum 4 ore
14:50
Vești importante pentru români! Factura la curent va crește, iar românii vor fi nevoiți să scoată mai mult din buzunare pentru energie începând cu 1 ianuarie 2026. Toate detaliile în articol. Anunțul legat de aprobarea […]
14:50
România are numeroase orașe cu populație redusă, deoarece, în lipsa locurilor de muncă și a oportunităților economice, mulți locuitori aleg să plece spre marile centre urbane în căutarea unui trai mai bun. Acest fenomen a […]
14:50
Gândul şi Descoperă.ro prezintă serialul Ion Iliescu – Istoria neştiută, un proiect în parteneriat cu istoricului Lavinia Betea. Urmăriți joi 18 decembrie, de la ora 15.00, episodul al şaptelea: ILIESCU, ÎNDEPĂRTAREA CEAUŞEŞTILOR ŞI PRELUAREA PUTERII. […]
14:40
Continuă neînțelegerile dintre David și Victoria Beckham și fiul lor cel mare, Brooklyn. Se pare că tânărul, în vârstă de 26 de ani, este hotărât să își schimbe numele de familie în cazul în care […]
14:10
Ea e nepoata care luptă pentru moștenirea Rodicăi Stănoiu. Cum a fost surprinsă la cimitir # Cancan.ro
Joi, 18 decembrie, medici de la Institutul de Medicină Legală ”Mina Minovici” au finalizat necropsia Rodicăi Stănescu. Trupul neînsuflețit al fostului ministru al Justiției a fost ridicat de una dintre nepoatele moștenitoare. Avem imagini cu […]
14:00
La câteva zile după deshumare, trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost preluat de familie de la INML și urmeazăz să fie înhumat din nou, în timp ce ancheta privind decesul fostei ministre a Justiției […]
13:40
Din ce face bani campioana României care a trăit 3 ani în gara de Nord. A fost la un pas de moarte # Cancan.ro
Povestea de viață a Lilianei Petrișor, fosta campionă la biliard a Românie, a impresionat întreaga comunitate din țară. Cu peste 40 de turnee câștigate, femeia a ajuns să locuiască în Gara de Nord, a fost […]
13:30
A mai rămas doar o săptamână până la Crăciun, iar românii pun deja la punct micile detalii ,,crăciunistice”. Oamenii care anul acesta optează pentru un brad natural, trebuie să știe că prețurile au explodat. În […]
13:30
Rodica Stănoiu a fost ridicată de la INML de către nepoata ei! Va fi îngropată pentru a doua oară # Cancan.ro
Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost ridicat de la Institutul de Medicină Legală, urmând să fie îngropat pentru a doua oară. La INML au fost prezenți nepoata fostei demnitare, precum și partenerul acesteia. Procedura […]
13:10
La Mănăstirea Voroneț, această rețetă este pregătită cu ocazia hramului Sfântului Daniil Sihastru, când este dezlegare la pește, pe 18 decembrie. Felul de mâncare datează de foarte mulți ani, de pe vremea primei maici starețe, […]
13:00
Pielea de găină este o reacție involuntară a organismului, care apare atunci când ne este frig, ne speriem sau trăim emoții puternice. Deși astăzi pare doar un fenomen curios, în trecut avea un rol important […]
Acum 6 ore
12:50
Dacă vă întâlniți cu Viorica, sunați urgent la 112. Femeia de 90 de ani a plecat de acasă în pijamale # Cancan.ro
Alertă de dispariție în România! Bassetti Viorica – în vârstă de 90 de ani – a plecat voluntar de acasă și de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. Cei care au informații care […]
12:30
Decizie neașteptată înainte de sărbători! Oana Moșneagu și Vlad Gherman nu vor avea brad de Crăciun # Cancan.ro
Oana Moșneagu a făcut o dezvăluire care i-a surprins pe mulți dintre fanii săi, chiar înainte de sărbătorile de iarnă. Deși pentru majoritatea românilor Crăciunul este sinonim cu luminițe, globuri și miros de brad proaspăt, […]
12:20
Într-o industrie a jocurilor de noroc în continuă transformare, competițiile tematice și turneele dinamice au devenit o componentă esențială pentru jucătorii care caută mai mult decât o simplă rotire de slot. În acest context, 32Rosu […]
12:20
Avem rezultatele finale ale necropsiei în cazul fostului ministru al Justiției! Boala de care suferea Rodica Stănoiu și n-a știut nimeni! # Cancan.ro
După ce duminică procurorii au deschis un dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, luni dimineață trupul fostei demnitare a fost deshumat pentru efectuarea necropsiei. Decizia a venit după ce mai mulți apropiați ai […]
12:20
Monica Tatoiu face noi dezvăluiri despre Rodica Stănoiu. În ce condiții ajunsese să trăiască # Cancan.ro
Monica Tatoiu a povestit despre ultimele zile din viața Rodicai Stănoiu, fosta ministră a Justiției, care a decedat pe 3 decembrie, într-un context ce a ridicat semne de întrebare autorităților. La doar câteva zile după […]
12:10
Sloturile au succes în România, mulți jucători căutând un loc unde jocul se desfășoară corect și fără complicații. Vlad Cazino a ajuns rapid în top pentru că oferă exact acest lucru. Cu jocuri variate, bonusuri […]
12:00
Iulia Vântur surprinde din nou în prag de sărbători. Deși trăiește de ani buni în India și formează un cuplu stabil cu celebrul actor Salman Khan, vedeta a ales ca în acest an să își […]
11:00
O influenceriță originară din Brazilia, Aline Cristina Dalmolin, și-a pierdut viața în dimineața zilei de luni, 15 decembrie, după ce mașina sa a intrat într-un stâlp de electricitate în orașul de coastă Balneário Camboriú. Ea […]
Acum 8 ore
10:50
Patricia Potra, nepoata lui Horațiu Potra, ar fi obținut peste 25.000 de euro din promisiuni false de consultanță în vederea obținerii de fonduri europene. Anchetatorii au intrat pe fir, iar tânăra de 25 de ani […]
10:30
S-au căsătorit Speak și Ștefania în mare secret? O postare recentă apărută pe rețelele sociale a stârnit valuri de speculații în rândul fanilor, după ce artistul a făcut o declarație care i-a pus pe mulți […]
09:40
Lumea fotbalului internațional este în doliu! Ethan McLeod, atacantul Macclesfield, a murit la doar 21 de ani. După victoria echipei sale în National League North – împotriva celor de la Bedforf, sportivul a fost implicat […]
09:40
Moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu a creat multe speculații în ultima perioadă. Au ieșit la iveală numeroase detalii importante în spațiul public privind relația personală a fostei ministre. Bărbatul care s-a prezentat la Institutul Național […]
09:20
CANCAN.RO ți-a pregătit iluzia optică a zilei. Ai la dispoziție 9 secunde ca să găseștii câinele ascuns în fotografia de mai sus. Crezi că reușești să te încadrezi în timp? Dacă da, spor la treab! […]
09:00
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața ”Puișorului” # Cancan.ro
Războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu este în plină desfășurare. Iubitul cu 50 de ani mai tânăr speră să se aleagă cu ceva de pe urma fostului ministru al Justiției, însă are de „luptat” cu moștenitorii […]
Acum 12 ore
08:40
Program TV joi, 18 decembrie 2025. Mai jos găsești programul complet pentru mâine, o zi cu oferte variate pentru toate gusturile. Televiziunile generaliste propun emisiuni de actualitate, divertisment, seriale și filme de seară, în timp […]
08:20
Magia universului Frozen prinde viață pe scena de la Sala Palatului! Proiecție de film + concert live # Cancan.ro
Magia sărbătorilor de iarnă vine pe scena de Sala Palatului în data de 18 decembrie, în cadrul unui dublu eveniment. Filmul „Frozen – Regatul de Gheață” va fi proiectat în întregime, acompaniat live de Orchestra […]
08:20
Atacantul portughez Vitinha, legitimat la Genoa, traversează una dintre cele mai grele perioade din viața sa. La doar o zi după ce a înscris împotriva lui Inter, fotbalistul a primit o veste devastatoare din Franța, […]
08:20
Bani în plus la pensii pentru această categorie de pensionari din România, în 2026. Cine se încadrează # Cancan.ro
Anul 2026 se anunță dificil pentru pensionarii din România, în contextul măsurilor de austeritate și al presiunii tot mai mari asupra bugetului de stat. După ce pensiile nu au fost indexate la începutul acestui an, […]
08:10
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru ziua de joi, 18 decembrie 2025. Este avertizare de vreme rea în mai multe zone din țară. Iată despre ce este vorba! Conform prognozei meteo […]
08:10
Accidentul a avut loc în dimineața zilei de joi, 18 decembrie 2025, în București. În urma impactului dintre două autoturisme, unul dintre acestea s-a răsturnat, iar trei persoane au fost rănite și au avut nevoie […]
08:00
Roma va impune o nouă taxă pentru vizitarea unuia dintre cele mai cunoscute obiective turistice. Când intră în vigoare măsura # Cancan.ro
Începând cu 7 ianuarie, turiștii care vizitează Fontana di Trevi din Roma ar putea fi nevoiți să plătească o taxă de intrare de doi euro. Accesul pentru rezidenții romani, însă, va rămâne gratuit, conform primelor […]
07:50
Câți bani vei câștiga pentru meseria ta actuală în 2026, 2030, 2035 și în 2040. Tabel salarii în România # Cancan.ro
Te-ai gândit cum va arăta salariul tău peste 4, 10 sau 15 ani? Pe baza tendințelor actuale din piața muncii și a creșterilor salariale care se anunță, a fost realizată o estimare orientativă a veniturilor […]
07:40
Supa de ciuperci a pădurarului. O mâncare de post simplă, caldă și cu gust de liniște înainte de Crăciun # Cancan.ro
Suntem în ultimele zile ale Postului Crăciunului, acele zile în care mâncarea simplă parcă are mai mult gust, iar o supă caldă adună casa în jurul mesei. Supa de ciuperci a pădurarului este o rețetă […]
07:40
Cu câți bani l-a convins Antena 1 pe Gabi Tamaș să participe la Survivor 2026. Câștigătorul Asia Express și-a dat demisia de la job, pentru a pleca în Dominicană # Cancan.ro
Gabi Tamaș a bătut palma cu Antena 1 și va face parte din echipa ”Faimoșilor” din noul sezon Survivor România. Câți bani va primi ,de fapt, ca să intre în competiția din Republica Dominicană? Și-a […]
07:20
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Bulă se decide să se călugărească și se duce la Mănăstirea Tăcerii. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Spor […]
07:10
Horoscop rune 18 decembrie 2025. Berkano inversată aduce o zi de răcire emoțională, atenție la conflicte și greșeli mărunte # Cancan.ro
Horoscop rune 18 decembrie 2025. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci ghidări […]
07:00
Am aflat care este secretul din spatele transformării prezentatorului de la Kanal D: „Am slăbit de frică, nu ca să arăt bine” # Cancan.ro
Mihai Ghiță (41 de ani), prezentatorul emisiunilor “Asta-i România!”, de la Kanal D, și “În oglindă”, de la Kanal D2 rupe tăcerea despre problemele de sănătate care l-au obligat să ia o decizie radicală. În […]
06:50
Calendar ortodox 18 decembrie 2025: Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul, considerat unul dintre cei mai mari și mai iubiți sfinți ai Moldovei # Cancan.ro
În fiecare zi, CANCAN.RO îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău. Un ritual scurt, dar profund, menit să aducă […]
06:40
Cartea de Tarot a zilei de 18 decembrie. Roata Norocului ne cutremură destinul! Nimic nu rămâne pe loc! # Cancan.ro
Ziua de azi vine cu schimbări neașteptate și momente de cotitură care pot influența direcția următoarei perioade. Roata Norocului anunță mișcarea inevitabilă a destinului, finaluri necesare și începuturi care, deși pot părea imprevizibile, au potențialul […]
06:30
Astăzi, joi, 18 decembrie 2025, Banca Națională a României va publica cursul oficial al principalelor valute străine. Acesta este actualizat în fiecare zi lucrătoare, la ora 13:00, și servește drept referință pentru tranzacțiile financiare și […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.