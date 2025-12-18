(P) Pallas G3 de la Cybex. Mai mult decât un scaun auto pentru copii: un partener în creștere și siguranță.
Auto Bild, 18 decembrie 2025 16:30
CYBEX își extinde gama de scaune auto pentru copii cu modelul Pallas G3, un scaun auto 2-în-1 orientat cu fața spre direcția de mers, echipat cu un scut de impact conceput pentru a sprijini familiile aflate mereu în mișcare. Creat considerând siguranța o prioritate absolută și bazat pe moștenirea seriei premiate Pallas, modelul Pallas G3 […]
• • •
Acum 30 minute
16:30
Acum 6 ore
12:10
(P) Confortul la drum lung în sezonul rece: cum pregătești interiorul mașinii pentru vacanța de sărbători # Auto Bild
Luna decembrie este sinonimă cu vizitele la rude, excursiile la munte și, inevitabil, cu ore bune petrecute în trafic. Indiferent cât de performantă este mașina pe care o conduci, confortul la bord pe distanțe lungi depinde în mare măsură de starea interiorului. Într-un sezon caracterizat de umezeală, noroi și temperaturi scăzute, habitaclul devine un refugiu […]
Acum 8 ore
09:50
Ce contează mai mult: mărimea, sau să fii „smart”? Smart #6 ne demonstrează că amândouă – așa, nu ratezi nimic! # Auto Bild
De la o marcă fondată original pentru a produce vehicule urbane compatibile cu clasele mini și, eventual, mică având motorizări cu trei cilindri, Smart a ajuns, după aproximativ trei decenii, să lanseze un sedan fastback electric dimensionat după criteriile clasei de lux (un Merecdes S-Class/W126 e cam tot pe acolo). Cam așa se prezintă proaspăt-prezentatul […]
Ieri
15:20
(P) Secretul unui detailing de succes în regie proprie: ce poți face acasă pentru un look de showroom # Auto Bild
Cât de mult contează aspectul mașinii pentru tine? Nu vorbim doar de o mașină curată, ci de acel luciu de showroom care întoarce priviri. Mulți cred că rezultatele spectaculoase se obțin doar în service-uri de detailing profesioniste, însă adevărul este că poți face o mare parte din treabă chiar la tine acasă, cu un buget […]
16 decembrie 2025
21:10
Prilej aniversar la Rolls-Royce: împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Charles Sykes, creator al statuetei Spirit of Ecstasy # Auto Bild
Indiferent cât de avansată ar fi partea tehnică a mașinii, amprenta identității Rolls-Royce este completată până la desăvârșire cu tot felul de detalii ținând de domeniul „beaux arts”. Ajungând aici, cel mai proeminent dintre aceste detalii va fi întotdeauna statueta Spirit of Ecstasy montată pe masca tradițională a radiatorului. Autorul acesteia s-a născut cu 150 […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Cum arata si ce dotari are Vlah, primul vehicul blindat de lupta produs exclusiv in Romania # Auto Bild
Romania marcheaza un moment important pentru industria sa de aparare prin Vlah, primul vehicul blindat de lupta proiectat si produs integral pe plan national. Dezvoltat de Automecanica Moreni, Vlah este conceput ca un vehicul tactic modern, destinat fortelor terestre, cu accent pe protectie, mobilitate si adaptabilitate la conflictele contemporane. Din punct de vedere al designului, […]
12:10
N-ai apucat să-ți configurezi un BMW Seria 7 Individual înainte de sărbători? Pont: două „de gata” sunt expuse la Athénée Palace # Auto Bild
Ambele limuzine BMW în chestiune sunt tratate în două nuanțe, una ton pe ton (pe acesta l-am numi „the Blue ride”), iar cealaltă mizează pe un contrast mai evident între două nuanțe clare (pe acesta l-am numi „Horizon upside-down”, deoarece bleu-ul ca de cer se află jos, iar cenușiul solului se află pe pavilion). Aceste […]
15 decembrie 2025
20:40
În timp ce alții obosesc de tineri, unii pensionari englezi nu au stare: Callum Skye demonstrează asta din plin! # Auto Bild
După ce ne-am spus deja părerea în cazul despărțirii dintre Jaguar și Gerry McGovern (șeful de design al mărcii britanice până de curând), am zis să verificăm ce mai face Ian Callum. Pentru cine a uitat de el, Ian Callum a fost cel care a reinventat designul Jaguar începând cu prima generație Jaguar XF (2007), […]
17:40
Un trio pentru viitorul mobilității electrice – Xpeng G6 RWD vs Cupra Tavascan VZ AWD vs Kia EV6 AWD # Auto Bild
Performanțe excelente, capabilități superioare de încărcare și autonomie bună – așa se recomandă mașinile electrice actuale. Trei modele din liga crossover se luptă pentru titlu: Xpeng, Cupra și Kia. Deja nu mai putem nega, China reprezintă un concurent de temut pe piața mașinilor electrice. Astăzi, vine în față cu noul brand Xpeng. Alături de G6, […]
17:00
Primul vehicul hibrid din gama KGM sosește în persoana lui Torres Hybrid, iar, cum te-ai putut prinde deja din titlu, se descurcă nesperat de bine în ceea ce privește rafinamentul și eficiența sistemului hibrid. Să-l privim și în detaliu! Intrarea KGM în universul propulsiei hibride este marcată de lansarea oficială pe plan local a modelului […]
12 decembrie 2025
15:10
Pilon esențial al producției bavareze postbelice, BMW Seria 3, a împlinit 50 de ani de la începutul fabricației # Auto Bild
Dacă, în cursul toamnei trecute, v-am bătut la cap cu importanța istorică a lui BMW Neue Klasse privind dezvoltarea mărcii din ultima parte a secolului trecut și cu perspectivele noului BMW Neue Klasse în vremurile noastre, acum e un bun moment să ne întoarcem privirile la un alt element definitoriu pentru marca bavareză: BMW Seria […]
12:40
Tehnologia hibridă aduce împreună două surse de energie pentru a crește eficiența unui automobil: motorul clasic pe benzină și motoarele electrice. În cazul modelului Renault Austral, acest concept se traduce printr-o abordare practică a mobilității moderne, unde preocuparea pentru consum redus și reducerea emisiilor se află pe primul plan. SUV-ul din segmentul C iese în […]
11:50
(P) De la super-mașini la modele accesibile: cum se definește experiența premium indiferent de buget # Auto Bild
Pasiunea pentru automobile nu ține cont de cifra din cont, ci de emoția pe care o simți atunci când rotești cheia în contact sau apeși butonul de Start. Există o percepție greșită conform căreia termenul „premium” este sinonim exclusiv cu prețuri exorbitante și modele inaccesibile majorității. Realitatea din 2025 este însă mult mai nuanțată și […]
09:50
Ediție limitată Porsche 911 GT3 90 F. A. Porsche cu prilejul zilei de naștere a creatorului seriei 911, F. A. Porsche # Auto Bild
Din perspectiva pasionaților lumii auto și ai iubitorilor de mașini sport, nici un omagiu nu e exagerat dacă face referire la Ferdinand Alexander Porsche și creația sa marcantă, coupe-ul Porsche 911. F. A. Porsche ar fi împlinit 90 de ani pe 11 decembrie 2025, iar această zi aniversară a adus prezentarea ediției limitate Porsche 911 […]
11 decembrie 2025
17:40
Limbajul stilistic îl face să pară mai mare decât e, dar Mercedes-Benz GLB are și alte argumente calibrate pe aceeași idee # Auto Bild
Pe lângă formele amplu curbate și racordate prin contururi pline, ampatamentul relativ mare față de lungimea mașinii are darul de a extinde ca percepție gabaritul noii generații de SUV-uri compacte Mercedes-Benz GLB. Dincolo de sugestia vizuală de mașină mare, există și argumente fact-based în favoarea acesteia. Cel mai important ar putea fi amenajarea cu șapte […]
10 decembrie 2025
20:00
Ergonomie și modularitate de top, dar pe care Citroën ELO Concept le propune sub un design pe care l-am numi „tehno-rebel” # Auto Bild
Prin cel mai proaspăt concept al mărcii Citroën, francezii plusează puternic la răspunsul unei întrebări esențiale: ce altceva mai poate face pentru utilizatori un automobil, în afară de a-i transporta din punctul A în punctul B în condiții rapide, sigure și plăcute? Practic, puțin lipsește ca să te poți muta cu familia la bordul lui […]
16:20
Cecilia Tudor, Director General Renault Europa de Sud-Est, distinsă cu Premiul pentru Industrie și Inovație la Gala franco-română „Women in Economy” de la Paris # Auto Bild
Gala franco-română „Women in Economy”, desfășurată pe 1 decembrie în Sala Mare a Primăriei Parisului, a oferit industriei auto europene unul dintre cele mai relevante momente din acest final de an. Într-un cadru în care diplomația, cultura și performanța profesională s-au împletit firesc, Cecilia Tudor, Director General Renault Europa de Sud-Est, a fost distinsă cu […]
9 decembrie 2025
15:50
15:40
În anul 2025, ZF aniversează șase decenii de excelență care au revoluționat confortul și experiența mobilității în domeniul transmisiilor automate, caracterizate prin modularitate, precizie și eficiență. Au fost produse peste 35 de milioane de transmisii automate, pornind de la modelul original 3HP din 1965 și până la cel din prezent. ZF a echipat unele dintre […]
15:40
Ford își va extinde oferta EV în Europa printr-un parteneriat strategic cu Renault. Obiect vizat: platforma AmpR Small # Auto Bild
Concernul Ford și Grupul Renault au anunțat un parteneriat strategic de anvergură, al cărui scop constă în mărirea gamei de automobile Ford cu propulsie strict electrică destinate pieței europene. În comunicatul oficial s-a mai menționat, de asemenea, că acordul va ridica semnificativ competitivitatea ambelor companii în contextul auto aflat în rapidă evoluție din Europa. La […]
15:40
(P) Ai nevoie să-ți schimbi autoturismul? Alege BestAuto-Leasing și obține aprobarea în doar 24h! # Auto Bild
Momentul în care începem să ne dăm seama că mașina actuală nu mai răspunde nevoilor zilnice apare de obicei treptat. Poate simți că nu mai este la fel de sigură, că a devenit costisitoare la întreținere sau că pur și simplu nu îți mai oferă confortul de altădată. Pentru mulți șoferi, schimbarea autoturismului pare o […]
8 decembrie 2025
14:40
Surpriză „mindblowing”: Toyota GR GT și GR GT3 intră în nișa elitistă pe care modelele sport-GT occidentale tind să o părăsească # Auto Bild
Aparatele politice, economico-administrative și industriale din Occident ne încarcă acum neuronii cu electromobilitate, sustenabilitate și digitalizarea automobilelor. Undeva, în Extremul Orient, nu departe de muntele Fuji, chiar acum cineva ia tradiția automobilelor sport-GT mai în serios decât o fac mărcile Occidentale care au creat-o. Toyota, sonkei shimasu (respect, Toyota)! Coupe-urile Toyota GR GT și GR […]
14:40
7 decembrie 2025
17:40
Segmentul sedanurilor de clasă medie aproape că s-a transformat într-o nișă pentru Bătrânul Continent. Chiar și așa, noul BYD Seal 5 DM-i promite un pachet irezistibil menit să readucă în vizor pofta europenilor pentru automobilele în trei volume. Reușește acest lucru alături de motorizarea avansată plug-in hybrid? Într-o perioadă în care industria auto se reinventează […]
6 decembrie 2025
09:30
(P) Procedura și documentele necesare pentru obținerea fișei medicale pentru permisul auto # Auto Bild
Obținerea fișei medicale pentru permisul auto reprezintă un pas esențial pentru orice șofer, indiferent dacă solicită permisul pentru prima dată, reînnoiește documentul sau adaugă o categorie suplimentară. Acest certificat atestă că persoana care conduce un autovehicul îndeplinește standardele medicale și psihologice stabilite de legislația în vigoare, protejând astfel siguranța rutieră. Fișa medicală pentru permis are […]
09:20
(P) Cum îți pregătești autoturismul pentru expediții lungi fără a sacrifica spațiul interior # Auto Bild
Pe măsură ce ne apropiem de anul 2026, apetitul pentru turismul rutier continuă să crească. Libertatea de mișcare pe care o oferă mașina personală rămâne imbatabilă, fie că vorbim despre un weekend la schi în ianuarie sau despre turul Europei planificat pentru vara viitoare. Totuși, oricât de performant ar fi autoturismul, majoritatea șoferilor se lovesc […]
09:20
09:10
În prezent, mașina nu mai este privită doar ca un mijloc de transport, ci ca o platformă de mobilitate care trebuie să susțină un stil de viață activ. Fie că e vorba de un weekend la munte cu echipament de schi, de o vacanță lungă în camping sau de transportul bicicletelor, cerințele de depozitare și […]
5 decembrie 2025
11:30
Trimitere post-SUV: prin Kia Vision Meta Turismo, marca reia o temă ale cărei prime iterații au apărut în Italia anilor ’70-’80 # Auto Bild
Înainte de a face alte observații, să revenim un pic asupra scopului fundamental al automobilului: acela de a ne permite să acoperim într-un timp cât mai scurt distanțe rutiere cât mai lungi. Asta nu are nimic de-a face cu motorsportul, dar – de la un anumit nivel în sus – implică un nivel ridicat de […]
4 decembrie 2025
11:30
Concediere la vârf: Gerry McGovern, șef al departamentului de design Jaguar Land Rover, demis după 21 de ani în funcție # Auto Bild
Anul trecut, lucrurile păreau că au atins „fundul prăpastiei” pentru venerabila marcă britanică Jaguar și că planul bine pus la punct al unei redresări radicale este pe cale să fie declanșat spre a salva situația. Numai că mișcarea s-a dovedit a fi un fel de „din lac, în puț”. Cel care a ales direcția respectivă […]
3 decembrie 2025
14:20
Dozare justă a avantajelor favorabile electromobilității – asta promite Cupra Raval, a cărui lansare e programată în 2026 # Auto Bild
Poate că atitudinea majoritar refractară (nu și nemotivată!) cu care clientela europeană a întâmpinat apariția automobilelor electrice i-a surprins pe producători, însă ei par să fi tras învățămintele necesare pentru a rectifica calibrarea produselor. Oricum, între timp, industrializarea extinsă a componentelor a permis și relaxarea prețurilor. Ca urmare, noul BEV Cupra Raval va fi propus […]
2 decembrie 2025
19:30
Evoluția înmatriculărilor în România: final de an optimist cu Dacia în prim plan, iar Ford dă un impuls semnificativ la electrice # Auto Bild
Conform comunicatului de presă din parte APIA datat 02.1.2025, aflăm că în luna noiembrie 2025 înmatriculările de autoturisme noi marchează o creștere cu +36% față de noiembrie 2024, ajungând la un volum de 13.817 unități. Pe acest fond, autoturismele pur electrice înregistrează o creștere de +114% față de noiembrie 2024, ajungând la un volum de […]
28 noiembrie 2025
18:40
Spunea cineva că s-a terminat cu dieselul? Iată că nu! Audi Q5 și A6 beneficiază acum de noi versiuni de motorizare V6 TDI! # Auto Bild
Audi își extinde gama de motoare pentru Audi Q5 (consum combinat de combustibil: 6,8–5,8 l/100 km) și Audi A6 (consum combinat de combustibil: 6,1–5,3 l/100 km) cu o motorizare diesel V6 de 3,0 litri care dezvoltă 220 kW (299 CP) și un cuplu de 580 Nm. Pentru prima dată, tehnologia MHEV plus, care oferă o […]
18:40
Nissan introduce o nouă evoluție a sistemului său hibrid e-Power pe Qashqai, marcând a doua etapă a facelift-ului aplicat generației lansate în 2021. Dacă modificările estetice și cele digitale au fost implementate în 2024, actualizarea din acest an vizează exclusiv partea mecanică, aducând un ansamblu propulsor reproiectat în profunzime. Qashqai e-Power continuă să folosească o […]
16:10
BYD lansează prima campanie de Black Friday în România: avans 0% la leasing și încărcări gratuite pentru până la 15.000 km/an # Auto Bild
BYD lansează în premieră în România o campanie complexă de Black Friday, realizată în parteneriat cu UniCredit Leasing și PPC blue. Oferta este valabilă până la 31 decembrie 2025 și introduce o soluție unică pe piață: finanțare prin leasing cu avans 0%, acoperit integral de producător, în funcție de model și de structura finanțării aprobate. […]
12:30
(P) Vânătoarea de mașini premium: cum găsești „bijuteria” ascunsă pe o piață supra-aglomerată # Auto Bild
Achiziția unei mașini rulate din segmentul premium a devenit, în ultimii ani, un proces mult mai complex decât pare la prima vedere. Piața este inundată de oferte, platformele online sunt pline de anunțuri care sună similar, iar diferențierea dintre o mașină „corectă” și o „bijuterie” autentică a devenit o provocare chiar și pentru cunoscători. Nu […]
12:20
12:20
27 noiembrie 2025
15:40
(P) Pregătirea de iarnă: Cele 2 puncte critice ale mașinii pe care mulți șoferi le ignoră # Auto Bild
Noiembrie este luna-cheie în pregătirea mașinii pentru sezonul rece. Majoritatea șoferilor se rezumă la schimbarea anvelopelor, bifând mental sarcina ca fiind îndeplinită. Însă iarna adevărată aduce provocări mult mai dure decât simpla aderență, iar frigul extrem acționează ca un test de stres pentru componentele pe care, de obicei, le ignori în restul anului. Adevăratele „trădări” […]
14:50
Propuneri haioase de cadouri alături de MINI Aceman. Dacă investiți în așa ceva, n-ar fi o idee rea să păstrați mașina! # Auto Bild
Demers inspirat de marketing: ca să obții decizia de cumpărare în favoarea produsului tău, mai adaugi niște cadoulețe pe lângă. Mai nou, pe lângă MINI Aceman, mai poți să primești și câteva lucrușoare din așa-numita ofertă MINI Lifestyle Collection. Ce dai mai departe cu prilejul sărbătorilor și ce păstrezi, asta e treaba ta. În orice […]
26 noiembrie 2025
13:00
(P) Experiență premium la fiecare drum: avantajele închirierilor auto pe termen lung pentru persoane fizice de la Carnova # Auto Bild
Tot mai mulți oameni își dau seama că a avea o mașină nu înseamnă doar libertate, ci și multe responsabilități. Asigurări, revizii, taxe, reparații, timp pierdut și bani investiți într-un bun care se devalorizează de la an la an. În acest context, închirierile auto pe termen lung pentru persoane fizice au început să fie privite […]
12:00
Accent clar pe rafinament pentru modernizarea seriei Peugeot 308, plus perfecționări pe latura electrificării # Auto Bild
Desigur, o fază modernizare este întotdeauna binevenită pentru un automobil de la a cărui lansare s-au scurs patru ani. În cazul lui Peugeot 308, marca franceză nu numai că a adus la zi standardele estetice și tehnice ale mașinii, dar a plusat sesizabil pe partea rafinamentului. Intenția producătorului de a-și reitera tușa premium se vede […]
11:50
(P) Costul ascuns al unei mașini second-hand ieftine: de ce un raport VIN îți poate economisi mii de euro # Auto Bild
Cine nu vrea să găsească „cea mai bună ofertă” la o mașină second-hand? Anunțurile sunt pline de mașini „ieftine”, „ocazie”, „doar azi”, iar prețul mic pare greu de refuzat. Dar, de multe ori, mașina ieftină este doar ieftină la prima vedere. După acte, service și reparații, suma totală poate ajunge să fie dublă sau chiar mai mare decât prețul […]
25 noiembrie 2025
10:30
Generația a doua a seriei Volkswagen T-Roc vine ca o propunere neașteptat de competitivă la nivelul clasei mici # Auto Bild
Consecință a unui succes comercial apreciabil la nivel european, povestea seriei crossover-SUV VW T-Roc a primit o continuare. Proiectat în Germania pe baza platformei tehnice MQB A1 Evo și asamblat în Portugalia, Volkswagen T-Roc a debutat în 2017. Incluzând producția de după faceliftul din 2021, VW T-Roc a fost construit în peste două milioane de […]
24 noiembrie 2025
18:40
Proaspăt lansatul Porsche Cayenne Electric arată impresionant, dar tehnica și potențialul său sunt și mai impresionante! # Auto Bild
Câteva cuvinte relevante pentru a începe: noul Porsche Cayenne Electric Turbo este cel mai puternic automobil de serie al mărcii produs vreodată, dispunând de 1156 CP. Paradoxal, frânele cu discuri PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake – opționale) rareori ajung să fie folosite, deoarece până la 97% din situațiile de încetinire întâlnite în conducerea curentă pot […]
13:50
Țiriac Collection se extinde la peste 300 de automobile – Galerie nouă, spațiu mărit și piese unicat # Auto Bild
Țiriac Collection marchează un moment major în evoluția sa, odată cu finalizarea unui amplu proces de extindere și remodelare a spațiului expozițional. Noua galerie include acum aproximativ 300 de automobile, într-o dispunere complet reconfigurată, menită să ofere publicului o experiență de vizitare fluidă, coerentă și spectaculoasă. Ceremonia de inaugurare a avut loc în prezența lui […]
21 noiembrie 2025
21:10
La prima vedere, Renault Austral 2026 pare complet nou. Totuși, e o modenizare consistentă a primei generații # Auto Bild
Uneori, designul obține imediat acel efect impresionant pe care extinderea ofertei de opțiuni și perfecționările tehnice nu îl pot produce decât în urma unei interacțiuni cu mașina. În cazul lui Renault Austral (apărut în 2022), șansat ca succesor la seriei Renault Kadjar, aspectul său purta inconfindabila amprentă stilistică a designerului Laurens van den Acker, cel […]
15:40
În ultimii ani, costurile reparațiilor auto au crescut brusc, iar o singură defecțiune poate perturba cu ușurință chiar și un buget al unei familii atent planificat. O garanție extinsă este una dintre cele mai eficiente modalități de a te proteja de aceste cheltuieli neașteptate. Cu toate acestea, mulți șoferi încă o trec cu vederea atunci […]
20 noiembrie 2025
12:30
Astăzi, de la volan, nu i-ai da nici pe departe vârsta conceptuală reală: Audi Coupe Quattro a apărut cu 45 de ani în urmă # Auto Bild
Audi Coupe Quattro și-a făcut debutul oficial în 1980, la Salonul Auto de la Geneva. Noutate tehnică semnificativă: transmisia includea diferențiale blocabile central și spate. Acestea puteau fi cuplate/decuplate prin intermediul a două manete mici, situate lângă frâna de mână. Indicații luminoase de pe bord arătau starea funcțională a diferențialelor. Chiar dacă designul părții frontale […]
19 noiembrie 2025
17:10
Iarna este, fără îndoială, cel mai solicitant anotimp pentru mașina ta. Temperaturile scăzute, umezeala și drumurile acoperite cu zăpadă sau sare pun la încercare toate sistemele mașinii – de la motor și baterie, până la frâne și anvelope. Dacă vara poți trece peste o verificare amânată, în sezonul rece orice neglijență se simte imediat. O […]
