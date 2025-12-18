Povestea de dragoste dintre Cosmina Păsărin și George Vintilă. Motivul real pentru care s-au despărțit după 3 ani de relație
Cancan.ro, 18 decembrie 2025 23:20
O fotografie veche cu Cosmina Păsărin și George Vintilă readuce în prim-plan spiritul anilor 2000, o epocă în care moda sport-casual, cu treningul purtat la orice oră, se împletea cu povești de dragoste născute pe […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 5 minute
00:00
Mediafax, preluat de presa internațională cu informația momentului despre condamnarea lui Wiz Khalifa în România # Cancan.ro
Astăzi, 18 decembrie 2025, presa din România marchează un eveniment de o deosebită anvergură. Vestea punerii în aplicare a unui mandat de exectuare a pedepsei cu închisoarea pe teritoriul ţării asupra celebrului rapper american Wiz […]
Acum 15 minute
23:50
Nepoata care trebuia să fie cu Ioan Crișan în mașină își „atacă” mamă fără milă! Asasinatul cu bombă din Arad s-a transformat într-un război de familie # Cancan.ro
Dosarul asasinatului cu bombă din Arad nu mai este doar o confruntare penală, ci s-a transformat într-un război de familie! Fiica Laurei Dronca (fostă Bîlcea), femeia acuzată că ar fi plătit ucigași pentru a-și elimina […]
Acum 30 minute
23:40
Filmul care zguduie Oscarurile ajunge la tine acasă! DiCaprio, în cea mai explozivă luptă a carierei sale # Cancan.ro
CANCAN îți aduce în fiecare zi cea mai fierbinte știre din lumea entertainmentului – tot ce mișcă în film, seriale, muzică, streaming și cultura pop, servit rapid și fără ocolişuri. De la premiere care rup […]
23:40
Din cabina de probă au ajuns în arest! Ireal cum au încercat 2 femei să fure haine dintr-un magazin # Cancan.ro
Un incident de furt din magazine a fost surprins recent în centrul comercial Fashion Drive din San Pedro, unde două femei au fost reținute de agenții de securitate după ce au încercat să sustragă mai […]
Acum o oră
23:30
Andra Gogan a băgat ”divorțul” în familia fostului iubit? Sărutul de 160.000 a fost doar începutul # Cancan.ro
Iulian Lemnaru a ajuns în fața instanței cerând oprirea difuzării filmului în care apare alături de fosta sa iubită, Andra Gogan, motivând că producția îi afectează imaginea, prezentul și viața de familie. La scurt timp […]
23:20
Povestea de dragoste dintre Cosmina Păsărin și George Vintilă. Motivul real pentru care s-au despărțit după 3 ani de relație # Cancan.ro
O fotografie veche cu Cosmina Păsărin și George Vintilă readuce în prim-plan spiritul anilor 2000, o epocă în care moda sport-casual, cu treningul purtat la orice oră, se împletea cu povești de dragoste născute pe […]
23:10
Ce făcea Marius Calotă în timpul înmormântării Rodicăi Stănoiu. Ultimul adio, trăit de la distanță # Cancan.ro
Ultimul drum al Rodicăi Stănoiu a fost marcat de tăceri grele și o absență importantă. Reînhumată după necropsie, fosta ministră a fost condusă spre cimitir fără omul care i-a fost alături în ultimii ani. Reînhumată […]
Acum 2 ore
23:00
„Singur acasă” este un film care, la 35 de ani de la lansare, încă este unul dintre cele mai urmărite programe de Crăciun din România. Dar v-ați întrebat vreodată ce s-a întâmplat cu actorii din […]
22:50
Poza zilei | Cum arăta Laura Andreșan în anii 2000, când făcea show-uri incendiare pe scenă # Cancan.ro
O fotografie, o ținută roșie și o atitudine fără rezerve spun povestea unei epoci în care scandalul era monedă curentă, iar vedetele se construiau din exces, curaj și multă expunere. Laura Andreșan rămâne unul dintre […]
22:40
YouTube a anunțat oficial că va înceta furnizarea de date către clasamentele Billboard începând cu 16 ianuarie 2026, declanșând una dintre cele mai mari confruntări din istoria industriei muzicale digitale. La originea conflictului se află […]
22:20
Leonardo DiCaprio nu aspiră la scaunul de regizor. Care este motivul: ”Nu aș putea face niciodată!” # Cancan.ro
Leonardo DiCaprio continuă să fie convins că nu va ajunge niciodată pe scaunul de regizor. Actorul american, în vârstă de 51 de ani, a declarat și în trecut că nu ar putea niciodată să regizeze […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, Victor Ponta și prof. univ. dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile […]
22:10
Celebra publicație TMZ a citat Cancan cu informația momentului! Știrea publicată în premieră despre Wiz Khalifa a făcut înconjurul lumii # Cancan.ro
Ziua de miercuri, 18 decembrie 2025, marchează un moment important pentru publicaţia CANCAN.RO. Site-ul numărul 1 din România a fost cel care a publicat în exclusivitate decizia de arestare a cântăreţului Wiz Khalifa în ţara […]
Acum 4 ore
22:00
Anunț de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Președintele LPF: ”Face chimioterapie. E o situație delicată!” # Cancan.ro
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Marele antrenor trece prin clipe greu de imaginat și ar avea mari probleme de sănătate. Gino Iorgulescu, prieten bun cu el, a făcut primele declarații despre […]
21:40
Sezonul sărbătorilor vine întotdeauna cu bine-cunoscuta întrebare: „ce cadouri le ofer celor dragi?”. Într-o perioadă în care timpul este limitat, iar oferta de pe piață copleșitoare, un top bine structurat cu idei de cadouri de […]
21:00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 decembrie, de la ora 15.00 # Cancan.ro
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți […]
20:50
Prima reacție a directoarei HR, prinsă cu șeful la concertul Coldplay: ”A fost primul și singurul sărut” # Cancan.ro
Cazul care a făcut înconjurul lumii și a ținut primele pagini preț de câteva zile revine în prim-plan. Femeia care a fost prinsă alături de șeful său în timpul unui concert Coldplay a făcut primele […]
20:50
Avantajul pe care îl are Wiz Khalifa, după sentința definitivă din România. Cum ar putea fenta rapperul închisoarea # Cancan.ro
Rapperul american Wiz Khalifa, pe numele său real Thomaz Cameron Jibril, a fost condamnat definitiv în România la o pedeapsă de 9 luni de închisoare în regim de detenție, după ce a consumat droguri pe […]
20:30
Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să își schimbe numele. Motivul incredibil din spatele deciziei # Cancan.ro
Un episod mai puțin cunoscut din interiorul Familiei Regale Britanice, în care este implicată Prințesa de Wales, Kate Middleton, a revenit recent în atenția publicului, generând numeroase reacții. La începutul mariajului său cu Prințul William, […]
20:20
O femeie a fost dată dispărută când avea doar 3 ani. Ireal unde a fost găsită după mai bine de patru decenii # Cancan.ro
O poveste care pare scoasă dintr-un scenariu de film a făcut înconjurul lumii și a uimit pe toată lumea. O femeie care a fost răpită atunci când avea doar 3 ani, a aflat că trăiește […]
20:10
Soţia lui Costel Biju intervine în scandalul dintre manelist şi amanta lui: ”Ea știe să facă doar circ” # Cancan.ro
După mai multe zile de acuzații lansate de fosta parteneră a lui Costel Biju, care susține că manelistul nu ar avea grijă de fiica lor, soția artistului a intervenit public în cadrul emisiunii „Viața fără […]
Acum 6 ore
19:40
Cântăreț din România, agresat de vecini! De la ce a izbucnit scandalul: a intrat Poliția pe fir # Cancan.ro
Un artist de la noi și-a dezvăluit povestea demnă de filme! Cântărețul are probleme grave cu vecinii lui din bloc, iar scandalul dintre ei a degenerat până la violență fizică. Toate detaliile în articol. Artistul […]
19:30
Cum a pierdut Alina Pușcău un 1 milion de dolari din cauza unui bărbat: „Multe fete fac chestia asta” # Cancan.ro
Alina Pușcău (44 ani) vorbește, pentru prima oară, despre cum a pierdut 1 milion de dolari din cauza iubirii. Modelul internațional care i-a furat inima lui Vin Diesel dezvăluie care a fost greșeala vieții ei […]
19:20
Cine este tânăra care l-a ajutat pe David Popovici să treacă peste impasul de la Singapore: ”Sufeream extrem de mult” # Cancan.ro
Tânărul înotător, David Popovici, în vârstă de 21 de ani a trecut anul acesta printr-un moment vulnerabil, în cadrul Campionatelor Mondiale de natație de la Singapore. După ce a cucerit aurul și bronzul la probele […]
18:50
Cornel Păsat e zdruncinat! Soția lui a părăsit, din nou, căminul conjugal! “Nu ajungem la o înțelegere” # Cancan.ro
Bianca, soția lui Cornel Păsat, a luat o decizie radicală! Blondina a părăsit, din nou, domiciliul conjugal la doar două luni de la momentul în care a decis să se întoarcă. Așa cum știm, ea […]
18:30
Semnul divin pe care Nidia Moculescu l-a primit de la tatăl ei, la o lună de la moartea lui Horia Moculescu: ”L-am visat” # Cancan.ro
Horia Moculescu s-a stins în urmă cu o lună și a lăsat un gol imens și multă durere în spate. Cea mai afectată persoană este Nidia Moculescu, fiica lui, care reușește cu greu să se […]
18:10
Nu e o glumă! Cât câștigă un deținut pentru o oră de muncă în penitenciarele din România # Cancan.ro
Conform legislației în vigoare, deținuții din România au dreptul legal de a presta muncă remunerată pe perioada executării pedepsei. Activitatea ajută atât la buna funcționare a sistemului penitenciar, dar şi pregăteşte persoanele private de libertate […]
Acum 8 ore
17:50
Ramona Olaru s-a întâlnit cu tânărul viral pe TikTok, care voia s-o cucerească. Cum a decurs totul # Cancan.ro
Totul a început în online și s-a mutat rapid în viața reală! Ramona Olaru și Rareș, tânărul care a devenit viral după flirtul pe care l-a înaintat în online către vedeta Antena 1, s-au întâlnit […]
17:30
Despărțire-șoc în showbiz! Actorul și-a părăsit iubita, la scurt timp după ce a cerut-o în căsătorie # Cancan.ro
Actorul turc, Can Yaman, în vârstă de 36 de ani a confirmat despărţirea de iubita sa, Sara Bluma, marcând unul dintre cele mai discutate momente din showbiz-ul turcesc. După o perioadă în care au apărut […]
17:20
(P) Super Drop într-o zi mare pentru Universitatea Craiova: cotă 2.00 pe Superbet pentru calificare! # Cancan.ro
O nouă zi mare pentru fotbalul românesc, un nou Super Drop marca Superbet! Joi, Universitatea Craiova luptă cu șanse mari la obținerea primei calificări din istorie din grupele unei competiții europene, iar Superbet marchează momentul […]
17:00
O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. – Gogule, […]
17:00
Cristina Demetrescu avertizează: Zodia care are probleme de sănătate chiar înainte de Sărbători # Cancan.ro
Sărbătorile vin cu vești nu prea bune pentru o anumită zodie. Astrologul Cristina Demetrescu a lansat anunțul pentru nativul care are șanse mari să se confrunte cu probleme de sănătate chiar în această perioadă și […]
16:50
Testează-ți mintea cu această ghicitoare fascinantă! Urmărește atent frânghia răsucită și descoperă la care stâlp de lemn se află elefantul. Această provocare este perfectă pentru cei cu atenție sporită și gândire analitică. La prima vedere, […]
16:30
INFORMAȚIE ÎN PREMIERĂ MONDIALĂ. CANCAN are decizia care va face înconjurul planetei: Wiz Khalifa, condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare! # Cancan.ro
Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv în România, în urmă cu puține momente, la o pedeapsă de 9 luni de închisoare în regim de detenție. Starul american a fost găsit vinovat de deținere de droguri […]
16:20
Cât câștigă lunar o femeie din România, care lucrează ca badantă în Italia. Ce se întâmplă cu salariile, de la 1 ianuarie 2026 # Cancan.ro
Numărul româncelor care aleg să plece din țară pentru a deveni badante este într-o continuă creștere, iar acest lucru este datorat și de majorările salariale care vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2026. […]
Acum 12 ore
15:50
Gestul făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției. Ce semnificație are, de fapt # Cancan.ro
Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost ridicat de la Institutul de Medicină Legală și înmormântat pentru a doua oară astăzi, 18 decembrie 2025. Nepoata fostului ministru al Justiției s-a ocupat de toate procedurile legale […]
15:40
Ce înseamnă chiptuning făcut corect? Dragoș Stăcescu explică fenomenul la „Podcast cu Prioritate” #88 by ProMotor # Cancan.ro
Luni, 22 decembrie, de la ora 12:00, ProMotor publică episodul 88 din seria „Podcast cu Prioritate”, disponibil pe canalul de YouTube ProMotor România, cu sprijinul partenerilor Bilbor și Sanador. Ultimul episod din 2025 este găzduit de […]
15:30
Amalia Năstase va petrece Crăciunul în familie, însă sărbătorile din acest an sunt umbrite de problemele de sănătate ale mamei sale. Femeia, în vârstă de 80 de ani, a suferit o căzătură pe scări, în […]
15:30
„MELANIA”, filmul care dezvăluie culisele revenirii Melaniei Trump la Casa Albă, ajunge în cinematografele din România # Cancan.ro
Filmul „MELANIA” ajunge pe marile ecrane din România începând cu 30 ianuarie 2026 și promite un acces fără precedent în culisele uneia dintre cele mai tensionate perioade politice din SUA. Documentarul urmărește, prin ochii Primei Doamne, […]
15:20
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este cineva care vrea să […]
15:10
Ireal cum s-a răzbunat o tânără pe iubitul infidel. Ce i-a făcut mașinii lui: „Sunt gravidă” # Cancan.ro
Când crezi că le-ai văzut pe toate, mai apare una care te dă pe spate! Un bucureștean s-a trezit cu mașina complet vandalizată. Nu e spartă sau nu are cauciucurile tăiate, așa cum v-ați fi […]
14:50
Vești importante pentru români! Factura la curent va crește, iar românii vor fi nevoiți să scoată mai mult din buzunare pentru energie începând cu 1 ianuarie 2026. Toate detaliile în articol. Anunțul legat de aprobarea […]
14:50
România are numeroase orașe cu populație redusă, deoarece, în lipsa locurilor de muncă și a oportunităților economice, mulți locuitori aleg să plece spre marile centre urbane în căutarea unui trai mai bun. Acest fenomen a […]
14:50
Gândul şi Descoperă.ro prezintă serialul Ion Iliescu – Istoria neştiută, un proiect în parteneriat cu istoricului Lavinia Betea. Urmăriți joi 18 decembrie, de la ora 15.00, episodul al şaptelea: ILIESCU, ÎNDEPĂRTAREA CEAUŞEŞTILOR ŞI PRELUAREA PUTERII. […]
14:40
Continuă neînțelegerile dintre David și Victoria Beckham și fiul lor cel mare, Brooklyn. Se pare că tânărul, în vârstă de 26 de ani, este hotărât să își schimbe numele de familie în cazul în care […]
14:10
Ea e nepoata care luptă pentru moștenirea Rodicăi Stănoiu. Cum a fost surprinsă la cimitir # Cancan.ro
Joi, 18 decembrie, medici de la Institutul de Medicină Legală ”Mina Minovici” au finalizat necropsia Rodicăi Stănescu. Trupul neînsuflețit al fostului ministru al Justiției a fost ridicat de una dintre nepoatele moștenitoare. Avem imagini cu […]
14:00
La câteva zile după deshumare, trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost preluat de familie de la INML și urmeazăz să fie înhumat din nou, în timp ce ancheta privind decesul fostei ministre a Justiției […]
13:40
Din ce face bani campioana României care a trăit 3 ani în gara de Nord. A fost la un pas de moarte # Cancan.ro
Povestea de viață a Lilianei Petrișor, fosta campionă la biliard a Românie, a impresionat întreaga comunitate din țară. Cu peste 40 de turnee câștigate, femeia a ajuns să locuiască în Gara de Nord, a fost […]
13:30
A mai rămas doar o săptamână până la Crăciun, iar românii pun deja la punct micile detalii ,,crăciunistice”. Oamenii care anul acesta optează pentru un brad natural, trebuie să știe că prețurile au explodat. În […]
13:30
Rodica Stănoiu a fost ridicată de la INML de către nepoata ei! Va fi îngropată pentru a doua oară # Cancan.ro
Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost ridicat de la Institutul de Medicină Legală, urmând să fie îngropat pentru a doua oară. La INML au fost prezenți nepoata fostei demnitare, precum și partenerul acesteia. Procedura […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.