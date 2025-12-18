„Grinch-ul” decorațiunilor de Crăciun din Bistrița, prins de polițiști: de ce l-au arestat oamenii legii pe un tânăr de 23 de ani

16:30

Guvernul României a aprobat, în ședința de astăzi, plata unei datorii istorice de milioane de dolari către Statele Unite ale Americii (SUA) pentru un credit pe 30 de ani luat în anul 1992. Credit pe 30 de ani luat de România de la SUA în 1992 Guvernul a aprobat în ședința de azi proiectul de […]