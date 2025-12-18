Două medalii pentru România la Campionatele Mondiale FIDE de Şah Rapid U9–U17
Primasport.ro, 18 decembrie 2025 23:50
Două medalii pentru România la Campionatele Mondiale FIDE de Şah Rapid U9–U17
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 15 minute
00:20
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2. Oltenii suferă o adevărată dramă şi ratează calificarea # Primasport.ro
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2. Oltenii suferă o adevărată dramă şi ratează calificarea
Acum 30 minute
00:10
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2. Oltenii suferă o adevărată dramă
Acum o oră
23:50
Două medalii pentru România la Campionatele Mondiale FIDE de Şah Rapid U9–U17
Acum 2 ore
23:30
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Grecii reduc diferenţa # Primasport.ro
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Grecii reduc diferenţa
23:20
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol fabulos semnat de Cicâldău # Primasport.ro
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol fabulos semnat de Cicâldău
22:40
Maroc a cucerit Cupa Arabă! Finala cu Iordania a avut nevoie de prelungiri
22:40
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Baiaram deschide scorul! # Primasport.ro
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Baiaram deschide scorul!
Acum 4 ore
22:30
Decizie dură pentru clubul indian Mohun Bagan după un refuz controversat
22:30
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de olteni! # Primasport.ro
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de olteni!
22:10
Grigor Dimitrov a anunţat despărţirea de antrenorul Daniel Vallverdu
22:10
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Grecii lovesc bara în startul partidei # Primasport.ro
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Grecii lovesc bara în startul partidei
22:00
Rapid Bucureşti pierde cu Mersin şi ratează calificarea în optimile FIBA EuroCup
22:00
Craiova i-a pus gând rău lui AEK înainte de meciul direct: "La câte victorii au, nu vor da un chix?" VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Craiova i-a pus gând rău lui AEK înainte de meciul direct: "La câte victorii au, nu vor da un chix?" VIDEO EXCLUSIV
22:00
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
21:30
Gigi Becali nu susţinere reducerea numărului de echipe! Ce propunere inedită i-a făcut preşedintelui LPF # Primasport.ro
Gigi Becali nu susţinere reducerea numărului de echipe! Ce propunere inedită i-a făcut preşedintelui LPF
21:20
FRF a anunţat câştigătorul Golului Anului 2025. Fanii naţionalei au votat timp de o săptămână # Primasport.ro
FRF a anunţat câştigătorul Golului Anului 2025. Fanii naţionalei au votat timp de o săptămână
21:20
Planul lui Gino Iorgulescu de a reduce numărul de echipe a stârnit reacţii: "Este evident!" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Planul lui Gino Iorgulescu de a reduce numărul de echipe a stârnit reacţii: "Este evident!" | VIDEO EXCLUSIV
21:20
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 22:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 22:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
21:10
Max Verstappen anunţă că va folosi numărul 3 în sezonul 2026 al Formulei 1
20:50
Erik Lincar a semnat! ”A preluat echipa într-un moment complicat”
Acum 6 ore
20:30
Majoritatea jucătoarelor din echipele naţionale feminine câştigă mai puţin de 20.000 de dolari pe an, arată un studiu FIFPRO # Primasport.ro
Majoritatea jucătoarelor din echipele naţionale feminine câştigă mai puţin de 20.000 de dolari pe an, arată un studiu FIFPRO
20:30
Haos după o încăierare în masă la finala Cupei Columbiei
20:30
Lindon Emmerlahu a trecut cu bine de vizita medicală şi semnează în scurt timp cu noua echipă # Primasport.ro
Lindon Emmerlahu a trecut cu bine de vizita medicală şi semnează în scurt timp cu noua echipă
20:20
ajoritatea jucătoarelor din echipele naţionale feminine câştigă mai puţin de 20.000 de dolari pe an, arată un studiu FIFPRO # Primasport.ro
ajoritatea jucătoarelor din echipele naţionale feminine câştigă mai puţin de 20.000 de dolari pe an, arată un studiu FIFPRO
20:10
Fiul lui Zlatan Ibrahimovic a semnat primul său contract profesionist
20:10
Meciul pentru locul 3 din Cupa Arabă, dintre Arabia Saudită şi echipa lui Olăroiu, a fost suspendat din cauza intemperiilor # Primasport.ro
Meciul pentru locul 3 din Cupa Arabă, dintre Arabia Saudită şi echipa lui Olăroiu, a fost suspendat din cauza intemperiilor
19:50
Liviu Antal, revenire de senzaţie în fotbalul românesc, după ce a impresionat în Lituania # Primasport.ro
Liviu Antal, revenire de senzaţie în fotbalul românesc, după ce a impresionat în Lituania
19:40
CFR Cluj şi-a asigurat serviciile unui mijlocaş de mare perspectivă
19:30
Nigeria susţine că RD Congo a folosit jucători neeligibili în barajul pentru Cupa Mondială # Primasport.ro
Nigeria susţine că RD Congo a folosit jucători neeligibili în barajul pentru Cupa Mondială
19:30
A 50-a victorie pentru Odermatt în Cupa Mondială de schi alpin
19:10
George Puşcaş este aproape de un transfer în Superligă!
Acum 8 ore
18:20
Situaţie critică la CFR înaintea ultimului meci din 2025! Cu ce situaţie se confruntă Daniel Pancu # Primasport.ro
Situaţie critică la CFR înaintea ultimului meci din 2025! Cu ce situaţie se confruntă Daniel Pancu
17:20
Revenire importantă la "U" Cluj înaintea ultimului meci din 2025!
16:40
„A impresionat. E foarte talentat”! Analiza lui Andrei Nicolescu după primul meci ca titular al lui Adrian Mazilu # Primasport.ro
„A impresionat. E foarte talentat”! Analiza lui Andrei Nicolescu după primul meci ca titular al lui Adrian Mazilu
16:40
Un fost jucător de la FCSB a ajuns să spele maşini după ce s-a retras din fotbal!
Acum 12 ore
16:10
Premieră în fotbalul olandez! Go Ahead Eagles a efectuat 8 schimbări la meciul cu Roda # Primasport.ro
Premieră în fotbalul olandez! Go Ahead Eagles a efectuat 8 schimbări la meciul cu Roda
16:00
Cristi Chivu nu a ezitat şi a recunoscut: ”Nu meritam să fim aici!”
15:20
Ultimă oră! Dorit de o forţă a Europei, Louis Munteanu este OUT! CFR a făcut anunţul # Primasport.ro
Ultimă oră! Dorit de o forţă a Europei, Louis Munteanu este OUT! CFR a făcut anunţul
15:00
Impresarul lui Drăguşin a făcut anunţul, după ce s-a spus că fundaşul este dorit de un gigant european: ”Trebuie să se vorbească cu mine!” # Primasport.ro
Impresarul lui Drăguşin a făcut anunţul, după ce s-a spus că fundaşul este dorit de un gigant european: ”Trebuie să se vorbească cu mine!”
14:50
Fanii sfidează frigul pentru ultimul derby al anului! Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Rapid, cu trei zile înainte de partidă # Primasport.ro
Fanii sfidează frigul pentru ultimul derby al anului! Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Rapid, cu trei zile înainte de partidă
14:30
Transferul lui Emerllahu în Ucraina, confirmat de conducerea CFR-ului! Ce procent vor păstra ardelenii dintr-un viitor transfer # Primasport.ro
Transferul lui Emerllahu în Ucraina, confirmat de conducerea CFR-ului! Ce procent vor păstra ardelenii dintr-un viitor transfer
13:10
Bomba zilei! Echipa cu 7 trofee Champions League îl vrea pe Drăguşin
13:10
Mario Pineida a fost asasinat. Fostul internaţional din Ecuador avea 33 de ani
13:10
Visul lui Andrei Raţiu, refuzat de conducerea lui Rayo Vallecano! Internaţionalul român a fost dorin în două campionate din top 5: „Nu înţeleg de ce nu s-a concretizat” # Primasport.ro
Visul lui Andrei Raţiu, refuzat de conducerea lui Rayo Vallecano! Internaţionalul român a fost dorin în două campionate din top 5: „Nu înţeleg de ce nu s-a concretizat”
12:10
E gata! A fost cerut transferul lui Louis Munteanu la fosta forţă din Champions League: ”Va regreta!” # Primasport.ro
E gata! A fost cerut transferul lui Louis Munteanu la fosta forţă din Champions League: ”Va regreta!”
12:00
Anunţ major pentru judoul românesc. Campionatul European de seniori echipe mixt 2027 ajunge în România # Primasport.ro
Anunţ major pentru judoul românesc. Campionatul European de seniori echipe mixt 2027 ajunge în România
Acum 24 ore
11:00
Regina Thailandei a câştigat o medalie de aur la Jocurile Asiei de Sud-Est
11:00
Decizie dură pentru un clubul indian Mohun Bagan după un refuz controversat
10:10
Surpriza lui Ilie Dumitrescu din Superligă: ”O echipă complexă şi este foarte greu de contracarat!” # Primasport.ro
Surpriza lui Ilie Dumitrescu din Superligă: ”O echipă complexă şi este foarte greu de contracarat!”
10:00
Manchester City şi Newcastle s-au calificat în semifinalele Cupei Ligii Angliei. Cetăţenii nu a mai ajuns în penultimul act din 2021 # Primasport.ro
Manchester City şi Newcastle s-au calificat în semifinalele Cupei Ligii Angliei. Cetăţenii nu a mai ajuns în penultimul act din 2021
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.