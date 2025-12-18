Legea sănătății, modificată: Recunoaștere mai rapidă pentru medicii din diaspora și reguli clare pentru angajări
SportMedia, 19 decembrie 2025 01:10
Guvernul a aprobat joi modificări ale Legii sănătății, menite să reducă blocajele administrative din sistem și să asigure continuitatea actului medical, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, după ședința Executivului. Potrivit ministrului, noile prevederi creează cadrul legal pentru accelerarea recunoașterii profesionale și pentru scurtarea termenelor de eliberare a documentelor de atestare, în special pentru medicii
• • •
Acum 30 minute
01:10
3 producători de gaze offshore au fost amendați pentru că nu au vândut la prețul plafonat # SportMedia
Trei producători de gaze offshore, Black Sea Oil & Gas S.A, Petro Ventures Resources SRL și Gaz Plus Dacia SRL, au fost amendați cu o sumă totală de 54,5 milioane de lei de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), pentru că nu au vândut gazul la prețul reglementat, a anunțat instituția, printr-un
01:10
01:10
Mircea Coșea, unul dintre cei mai cunoscuți analiști economici din România, a murit, joi, la vârsta de 83 de ani, anunță Antena 3. Coșea a anunțat la începutul lunii decembrie că a avut probleme de sănătate, fiind internat la Spitalul Floreasca. Profesor universitar la ASE și fost politician, Mircea Coșea era una dintre cele mai
01:10
Clipitul asigură întreținerea esențială a ochilor, iar în mod normal clipim de mai multe ori pe minut fără să ne gândim prea mult la acest lucru. Un studiu recent, însă, ar putea să te facă să clipești conștient măcar în anumite situații. Asta pentru că oamenii de știință au descoperit că atunci când ascultăm ceva
01:10
Depresia apărută la vârsta mijlocie este de mult timp asociată cu un risc mai mare de demenţă, însă date recente arată că nu toate manifestările depresive au aceeaşi semnificaţie pe termen lung. Un nou studiu sugerează că doar anumite simptome resimţite în această etapă a vieţii sunt legate de riscul de declin cognitiv la decenii
01:10
Banii europeni sunt cheia salvării României în 2026. Putem lua 20 de miliarde de euro – Interviu video # SportMedia
Deficitul bugetar va rămâne principala problemă a României și în viitorul apropiat. Creează inflație, măriri de taxe, iar deciziile de reducere anihilează creșterea economică. Deficitul va rămâne nesustenabil pentru economia țării chiar dacă va fi redus de la 8,5% la 6,5% sau 7%. O să putem spune că am scăpat de situația complicată atunci când
Acum 4 ore
23:10
Horoscop zilnic pentru 19 decembrie 2025.
23:10
Tacticile îndrăznețe ale Kremlinului: Rusia a plasat spioni pe navele din flota fantomă # SportMedia
Personal rus care are legături cu armata și serviciile de securitate din Rusia a spionat în apele europene în timp ce lucra sub acoperire la bordul navelor care transportau petrol rusesc, susțin surse de informații occidentale și ucrainene. De la invadarea Ucrainei din 2022, Moscova a creat o așa-numită flotă fantomă, formată din sute de
23:10
Un deținut condamnat pentru tâlhărie a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă UPDATE Au fost instituite filtre în tot județul Constanța # SportMedia
Un deţinut în vârstă de 24 de ani a evadat, joi seară, de la Penitenciarul Poarta Albă, judeţul Constanţa, după ce s-a prezentat la cabinetul medical pentru administrarea unui tratament, după care a sărit gardul şi s-a îndreptat spre câmp. El fusese condamnat la patru ani şi şapte luni de închisoare pentru tâlhărie calificată şi
Acum 6 ore
21:10
Pod peste Nistru, lovit de drone rusești (Video). Republica Moldova a închis două puncte de trecere a frontierei # SportMedia
Autoritățile de frontieră ale Republicii Moldova sunt în alertă după ce drone rusești au lovit o mașină cu o dronă pe un pod peste Nistru, pe traseul Odesa–Reni. O femeie a murit, iar trei copii au fost răniți. Forțele ruse au atacat un vehicul civil aflat pe un pod din regiunea Odesa, situat în apropierea
Acum 8 ore
19:10
Tudor Chirilă și Cojo lansează GENERAȚII, un dialog tată-fiu despre frici, încredere și încercarea de a-și repara relația # SportMedia
Versurile melodiei „18 ani" au reprezentat, încă de la lansare, o declarație de libertate și încredere în sine. Astăzi, mesajul este pus sub semnul întrebării în Generații, o piesă nouă creată de Tudor Chirilă, un artist recunoscut de toate generațiile și el însuși membru al generației X (cei născuți în anii 1970), în colaborare cu
19:10
Descoperim astăzi ce contează mâine: Educația digitală ca la carte la NextUpgrade Podcast # SportMedia
NextUpgrade Podcast este un proiect nou, curajos, fundamentat în principiile organice și integrative ale educației. Podcastul este construit să susțină tinerii cu informații esențiale pentru a evolua armonios și încrezători odată cu dezvoltarea tehnologiei și ajustarea sistemului educațional actual. NextUpgrade Podcast: Descoperim astăzi ce contează mâine Gazda podcastului și fondator al proiectului educațional de programare
19:10
Lumea jocurilor de noroc online a cunoscut o transformare radicală în ultimii ani, trecând de la simple simulări digitale la experiențe vizuale și auditive complexe care rivalizează cu producțiile cinematografice. Această metodă oferă un mediu de testare ideal, eliminând complet riscul financiar și permițând explorarea unor universuri tematice diverse fără nicio presiune. De ce să
19:10
Rapperul Wiz Khalifa, condamnat la 9 luni de închisoare cu executare în România după ce a fumat cannabis la „Beach, Please!” # SportMedia
Rapperul american Wiz Khalifa (numele real Thomaz Cameron Jibril) a fost condamnat definitiv în România la o pedeapsă de 9 luni de închisoare în regim de detenție, într-un dosar de deținere de droguri pentru consum propriu, potrivit unei decizii pronunțate miercuri de Curtea de Apel Constanța. Decizia vine după ce instanța a admis apelul formulat
19:10
Sezonul întunecat și rece de toamnă și iarnă poate fi cu adevărat epuizant pentru corp. Tocmai acesta este momentul în care ar trebui să avem grijă nu doar de corpul nostru, ci și de mintea noastră. Cum putem avea grijă de noi înșine și să nu lăsăm tristețea toamnei și a iernii să ne afecteze
19:10
Biroul Politic Național al PNL a decis, joi, ca primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, să preia coordonarea filialei PNL București. Decizia a fost luată la propunerea președintelui partidului, Ilie Bolojan, precizează un comunicat al PNL, citat de Agerpres. Până acum, coordonarea București-Ilfov i-a revenit lui Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov și al filialei
19:10
Guvernul a aprobat, joi, un proiect pentru achitarea datoriei istorice rezultate dintr-un împrumut acordat de Guvernul SUA, prin Departamentul Agriculturii și Commodity Credit Corporation (CCC), pentru importul de bumbac fibră, a anunțat Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT). Creditul, contractat în 1992 pe termen de 30 de ani, a fost utilizat pentru achiziția de
19:10
Cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educaţie şi alte sisteme critice, va continua și anul viitor, a anunțat Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Măsura este necesară pentru a păstra în sistem profesioniştii cu experienţă, în special în specialităţile deficitare, a precizat el. Alexandru Rogobete a anunțat că Guvernul a adoptat o ordonanță în acest
Acum 12 ore
17:10
Primarul Timişoarei, preşedintele USR Dominic Fritz, a depus joi jurământul de credinţă faţă de România, devenind cetăţean al ţării. El a mulțumit României pentru braţele deschise şi Timişoarei, ca îi este acasă. "Ce imens privilegiu să-mi fi putut alege iubirea pentru această ţară. Mi-am depus jurământul de credinţă faţă de România, al cărei cetăţean sunt
17:10
Proteste violente ale fermierilor la Bruxelles, în ziua summitului UE. Poliția a folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene (Video) # SportMedia
Bruxelles-ul se confruntă joi cu perturbări majore, pe fondul unui protest de amploare al fermierilor europeni, desfășurat simultan cu reuniunea liderilor Uniunii Europene. Aproximativ 10.000 de fermieri, din peste 40 de organizații din toate statele membre, au ajuns în capitala Belgiei cu circa 500 de tractoare, blocând principalele artere rutiere și accesul în cartierul european.
17:10
Rusia și regimul separatist pro-rus de la Tiraspol reactivează criza energetică artificială în Transnistria pentru a pune presiune pe Chișinău, care pregătește un pachet pentru reintegrarea economică a Transnistriei. Așa-zișii „aleși" din pretinsul „legislativ" de la Tiraspol se întrunesc joi pentru a aviza formal un „decret" emis deja de șeful grupării separatiste de la Tiraspol,
17:10
CFR Cluj anunță că a făcut „o afacere profitabilă” prin vânzarea unui fotbalist de bază # SportMedia
CFR Cluj anunță că a făcut „o afacere profitablă" prin vânzarea lui Lindon Emerllahu (23 de ani) în Ucraina. Dorit și de FCSB, Emerllahu s-a transferat, în cele din urmă, la Polissya Zhytomyr, unde va încasa un salariu de 500.000 pe sezon. La rândul său, CFR Cluj va încasa 1,5 milioane de euro pentru fotbalistul
17:10
Pacea din Ucraina. Zelenski spune că încă există multe probleme sensibile în discuțiile cu SUA # SportMedia
Încă există mai multe probleme sensibile care rămân nerezolvate în discuțiile de pace cu SUA, a declarat președintele Ucrainei Volodimir Zelenski. În primul rând, „Donbasul este problema care nu a fost rezolvată. Avem opinii diferite", a spus el, potrivit Politico. În al doilea rând, „centrala nucleară care a fost ocupată de ruși nu funcționează, a
15:10
ARBOmedia și ThinkDigital anunță finalizarea procesului de consolidare și lansează cea mai amplă ofertă cross-media disponibilă în piața din România # SportMedia
ARBOmedia și ThinkDigital anunță finalizarea cu succes a procesului de integrare a operațiunilor de business, proces demarat la începutul acestui an, confirmând faptul că cele două companii vor opera sub brandul ARBOmedia, ca o singură entitate, începând cu ianuarie 2026. Finalizarea procesului de fuziune, demarat încă din martie 2025, marchează un pas strategic major pe piața
15:10
FCSB a făcut un anunț important despre viitorul lui Juri Cisotti (32 de ani), revelația din lot în 2025. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că Juri Cisotti va primi cu siguranță o ofertă de prelungire a contractului scadent în 2027. Cisotti este în vogă în aceste zile la FCSB, după
15:10
Primarul Mangaliei, care a luat peste 600.000 de euro șpagă, a fost trimis în judecată. Procurorii DNA cer confiscarea a peste 2 milioane de lei # SportMedia
Primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție Constanța, în stare de arest preventiv, pentru luare de mită și spălare de bani, în dosarul în care este acuzat că ar fi primit, în decurs de trei ani, peste 600.000 de euro în schimbul unor favoruri administrative. DNA solicită
15:10
Avocați din Baroul București și funcționari de la Primăria Sectorului 6, implicați într-o schemă de obținere frauduloasă a cetățeniei române # SportMedia
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au efectuat joi 37 de percheziții domiciliare în două dosare ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat specializat în obținerea frauduloasă a cetățeniei române. Ancheta îi vizează pe mai mulți cetățeni străini, în principal din Rusia și Ucraina, dar și avocați din Baroul București
15:10
Federația Română de Judo a anunțat, joi, pe site-ul său oficial, că România va organiza pentru prima oară Campionatele Europene de echipe mixte din 2027, competiția urmând să fie găzduită de Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. 'Pentru prima dată de la introducerea probei de echipe mixte în programul olimpic, România va organiza un Campionat European de
13:10
Fotbalist din Ecuador, asasinat în plină stradă: S-au tras focuri de armă și asupra mamei sale # SportMedia
Mario Pineida, fotbalist la Barcelona SC în Ecuador, a fost asasinat în orașul Guayaquil. Pineida, fost internațional ecuadorian, a fost ucis în timpul unui atac armat produs de două persoane care se deplasau pe motocicletă. Acestea au tras focuri de arma și spre mama lui Pineida, dar și asupra altei femei, despre care nu se
13:10
Ziua 1394 Petrolier lovit în portul Rostov. Zaporojie, sub ploaie de bombe. UE caută bani pentru Ucraina, în vreme ce SUA și Rusia negociază viitorul războiului # SportMedia
Ziua 1394 a războiului din Ucraina a fost marcată de o intensificare a loviturilor aeriene și de confruntări dure pe front. Ucraina a atacat infrastructura portuară rusă de la Rostov-pe-Don, provocând victime și pagube, într-un nou episod al extinderii războiului dincolo de linia frontului. În paralel, Rusia a continuat bombardamentele asupra orașelor ucrainene, cu atacuri
13:10
Miroase a Crăciun și fiecare dintre noi oftează nostalgic cu gândul la copilărie și la bunătățile făcute de mame și bunici. Sărbătorile nu sunt sărbători fără mâncare, iar Crăciunul n-ar fi Crăciun fără sarmale. Un preparat pe care îl găsim, într-o formă sau alta, în mai bine de jumătate dintre țările de pe glob. Istoricul
13:10
Reacția lui Nicușor Dan după afirmațiile premierului Bolojan despre prescrierea faptelor de corupție. Care crede că este problema fundamentală # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că problema fundamentală este de ce nu
13:10
Liderii Uniunii Europene intră în summitul de joi de la Bruxelles profund divizați în privința modului în care ar trebui finanțat ajutorul urgent pentru Ucraina. Disputa opune statele care susțin folosirea activelor rusești înghețate celor care preferă un nou împrumut comun al UE și readuce la suprafață vechile tensiuni Nord–Sud privind datoria comună. Activele rusești, … The post UE, divizată înainte de summit: Activele rusești sau datorie comună pentru Ucraina? appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Andrei Rațiu dezvăluie ofertele de top pe care le-a primit: „N-am înțeles de ce nu s-a concretizat” # SportMedia
Andrei Rațiu (27 de ani) a dezvăluit ofertele de top pe care le-a primit pentru a pleca de la Rayo Vallecano. Unul dintre cei mai buni fundași dreapta din campionatul Spaniei, Andrei Rațiu a atras atenția cluburilor din Europa, care l-au curtat. Românul dezvăluie că Rayo Vallecano a primit oferte importante de transfer pentru el … The post Andrei Rațiu dezvăluie ofertele de top pe care le-a primit: „N-am înțeles de ce nu s-a concretizat” appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
11:10
Cum integrezi culoarea anului 2026 în casa ta: de la accente subtile la statement-uri vizuale # SportMedia
Culoarea anului 2026, Cloud Dancer, propusă de Pantone, marchează o schimbare clară de direcție în modul în care ne raportăm la spațiul personal. Este o nuanță de alb cald, aerat, cu subtonuri fine, care vorbește despre liniște, echilibru și nevoia de claritate într-un ritm de viață tot mai agitat. Mai mult decât o tendință cromatică, … The post Cum integrezi culoarea anului 2026 în casa ta: de la accente subtile la statement-uri vizuale appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, va fi propus de USR să preia portofoliul de la Apărare, acesta urmând să ocupe și poziția de vicepremier. Irineu Darău va trece la ministerul Economiei. Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat Comitetul Politic al USR, pentru mâine, la ora 12:00, iar pe ordinea de zi este validarea propunerilor … The post Radu Miruță va prelua Ministerul Apărării. Cine îl înlocuiește la Economie appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționer la naționala Emiratelor Arabe Unite, și-a decis viitorul. Antrenorul român urmează să părăsească banca tehnică a Emiratelor Arabe Unite la finalul Cupei Arabiei. Naționala Emiratelor a ratat calificarea în finala Arab Cup și va juca pentru locul trei împotriva Arabiei Saudite. După joc, indiferent de rezultat, Olăroiu va pleca … The post Cosmin Olăroiu a luat decizia finală în privința viitorului său appeared first on spotmedia.ro.
11:10
BNR trage semnalul de alarmă: Atenție la creditarea în valută și sectorul imobiliar comercial. Riscul de contagiune # SportMedia
Banca Națională a României (BNR) a ridicat în decembrie nivelul de alertă în ceea ce privește creditarea în valută și disciplina la plată a firmelor, introducând în ședința Consiliului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM), pentru prima dată din martie 2024 încoace, o analiză a riscurilor generate de piața imobiliară comercială (CRE). Comunicatul celei mai recente … The post BNR trage semnalul de alarmă: Atenție la creditarea în valută și sectorul imobiliar comercial. Riscul de contagiune appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Ministrul Muncii nu este de acord cu ideea premierului că ajutoarele de șomaj trebuie scăzute: Nu este o formă de lene # SportMedia
Ministrul Muncii, Florin Manole, nu este de acord cu ideea premierului Ilie Bolojan, că ajutoarele de şomaj trebuie scăzute, el declarând că a avut o discuţie cu acesta şi i-a spus că opiniile sale sunt total diferite. Potrivit ministrului, şomajul nu este o formă de lene şi nu se dă pentru oameni care nu vor … The post Ministrul Muncii nu este de acord cu ideea premierului că ajutoarele de șomaj trebuie scăzute: Nu este o formă de lene appeared first on spotmedia.ro.
11:10
FCSB și-a găsit un mijlocaș în Portugalia, dar are probleme la negocieri. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că „pista din Portugalia s-a împotmolit”. Stoica a explicat care este problema și a spus că transferul este acum în dubii. „Aveam o pistă în Portugalia, ne-am împotmolit. Sunt unii jucători … The post FCSB, la un pas să rateze transferul dorit din Portugalia: Anunțul campioanei appeared first on spotmedia.ro.
09:10
„Joe Biden Adormitul” și „Barack Hussein Obama” Trump a instalat la Casa Albă plăci cu descrieri ironice la adresa predecesorilor săi # SportMedia
Președintele american Donald Trump a stârnit un nou val de controverse după ce a escaladat atacurile la adresa predecesorilor săi democrați, Joe Biden și Barack Obama, transformând criticile verbale în mesaje afișate chiar la Casa Albă, relatează AFP. Sub o colonadă exterioară care duce spre Biroul Oval, Trump a amenajat o galerie cu portrete ale … The post „Joe Biden Adormitul” și „Barack Hussein Obama” Trump a instalat la Casa Albă plăci cu descrieri ironice la adresa predecesorilor săi appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Dezamăgire totală pentru FCSB cu cel mai scump transfer făcut în vară. Adus ca un star de la rivala Dinamo, Dennis Politic (25 de ani) a ajuns rezervă neutilizată la FCSB, deși începutul părea promițător. Politic a marcat în chiar în primul meci al sezonului la FCSB, Supercupa cu CFR Cluj, dar evoluțiile sale ulterioare … The post FCSB, dezamăgire totală: Jucătorul adus ca un star aproape că nu a contat appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Presa din Italia, anunț despre transferul lui Radu Drăgușin în Serie A: „Negociază cu Tottenham” # SportMedia
Radu Drăgușin (23 de ani) este din nou apt de joc după accidentarea gravă la genunchi și ar putea schimba echipa în 2026. Internaționalul român este dorit înapoi în Serie A, de unde a plecat la Tottenham în ianuarie 2024, de la Genoa. AC Milan este echipa care îl vrea pe Radu Drăgușin și care … The post Presa din Italia, anunț despre transferul lui Radu Drăgușin în Serie A: „Negociază cu Tottenham” appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Veste excelentă pentru FCSB înaintea meciului cu Rapid, derby-ul cu care campioana României încheie 2025 în Superliga. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat revenirea lui Daniel Bîrligea (25 de ani). Atacantul va fi apt pentru jocul cu Rapid, deși inițial se credea că nu se va putea recupera la … The post FCSB primește o veste excelentă appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Polonia va relua producția de mine antipersonal și vrea să le amplaseze la granița cu Rusia și Belarus # SportMedia
Polonia a decis să reia producția de mine antipersonal, pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece, și intenționează să le amplaseze de-a lungul frontierei sale estice, în cadrul unui amplu program de fortificare a granițelor cu Belarus și Rusia, relatează Reuters, care citează declarații ale viceministrului polonez al Apărării, Pawel Zalewski. Decizia survine pe … The post Polonia va relua producția de mine antipersonal și vrea să le amplaseze la granița cu Rusia și Belarus appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Primăria Sectorului 2 a lansat programul „Blănoșii în siguranță”, o inițiativă dedicată protejării pisicilor comunitare, care prevede instalarea de adăposturi speciale, dar și sterilizarea, vaccinarea și monitorizarea animalelor. Proiectul este finanțat din bugetul local și este implementat prin structurile de specialitate ale administrației locale. Cum pot fi solicitate căsuțele pentru pisici Cetățenii interesați pot depune … The post Pisicile fără stăpân din Sectorul 2 primesc căsuțe din partea primăriei appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Paris Saint-Germain a câștigat în premieră Cupa Intercontinentală la fotbal, după ce a învins echipa braziliană Flamengo Rio de Janeiro cu scorul de 2-1, la loviturile de departajare, miercuri seara, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Al-Rayyan (Qatar), în finală, în care rezultatul a fost egal, 1-1, atât după 90 de minute, cât și după … The post PSG a câștigat în premieră Cupa Intercontinentală, al șaselea trofeu din 2025 appeared first on spotmedia.ro.
07:10
Protest la Cotroceni: Sindicatele îi cer lui Nicușor Dan să medieze între ele și Guvern # SportMedia
Patru mari confederații sindicale anunță organizarea unui protest, joi, pentru a cere implicarea Președinției României în medierea conflictului social pe care îl au cu Guvernul. Protestul este programat între orele 11:00 și 13:00, în Piața Leu, și vine, potrivit sindicaliștilor, pe fondul „degradării accelerate a condițiilor de muncă și de trai pentru milioane de cetățeni”. … The post Protest la Cotroceni: Sindicatele îi cer lui Nicușor Dan să medieze între ele și Guvern appeared first on spotmedia.ro.
07:10
„Am moștenit un dezastru”. Trump se laudă cu economia și cu „războaiele încheiate”, îl atacă din nou pe Biden și anunță prime pentru militari, într-un discurs la Casa Albă (Video) # SportMedia
Președintele SUA, Donald Trump, aflat la al doilea mandat, a susținut miercuri seară un discurs către națiune, de la Casa Albă, în care și-a prezentat bilanțul pe economie și imigrație, a anunțat plăți speciale pentru militari și a reluat atacurile la adresa fostului președinte Joe Biden. Discursul, care a durat aproximativ 18 minute, a fost … The post „Am moștenit un dezastru”. Trump se laudă cu economia și cu „războaiele încheiate”, îl atacă din nou pe Biden și anunță prime pentru militari, într-un discurs la Casa Albă (Video) appeared first on spotmedia.ro.
07:10
Nicușor Dan participă la Consiliul European. Ucraina, bugetul UE și apărarea europeană, pe agenda liderilor # SportMedia
Președintele României, Nicușor Dan, participă joi și vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, unde liderii Uniunii Europene vor discuta dosare considerate prioritare, între care sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget multianual al UE, apărarea europeană, extinderea Uniunii și gestionarea migrației, potrivit Administrației Prezidențiale. Discuțiile vor viza cele mai recente evoluții din Ucraina și chestiuni care … The post Nicușor Dan participă la Consiliul European. Ucraina, bugetul UE și apărarea europeană, pe agenda liderilor appeared first on spotmedia.ro.
