Umbrărescu aduce muncitori și pe 31 decembrie la „Tunelurile pentru urși” FOTO&VIDEO

Procesul de acordare a bonificațiilor de 3% din impozitul pe profit sau venit (în cazul microîntreprinderilor) a început, anunță Ministerul Finanțelor, confirmând o informație transmisă anterior de către Profit.ro. Bonificația a fost introdusă anul trecut pentru firmele bun-platnice în contextul amnistiei fiscale acordate contribuabililor cu datorii și ar fi trebuit să fie deja acordată firmelor care respectau condițiile, dar procesul a fost întârziat anterior de lipsa deciziei politice, iar ulterior și de nevoia de a pregăti sistemul ANAF pentru generarea automată a deciziilor. Valoarea bonificațiilor generate până acum, care se scade din impozite viitoare, este de 160 de milioane de lei.