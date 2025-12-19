Umbrărescu aduce muncitori și pe 31 decembrie la „Tunelurile pentru urși” FOTO&VIDEO
Profit.ro, 19 decembrie 2025 13:50
Echipele antreprenorului Umbrărescu și ale partenerului asociat Euro Asfalt, de pe șantierul A1 Margina – Holdea, cu "tunelurile pentru urși", vor avea liber strict în zilele de sărbători legale. Pe șantier se va lucra inclusiv în 31 decembrie, precum și în zilele de 2 și 3 ianuarie, urmând ca activitatea să se reia cu program normal începând cu 8 ianuarie 2026.
Acum 5 minute
14:20
România cumpără noi echipamente pentru sistemele Patriot, contract de 168 milioane dolari # Profit.ro
Raytheon a obținut un contract de 168 de milioane de dolari pentru furnizarea către România de echipamente legate de sistemul de apărare aeriană și antirachetă Patriot
Acum 15 minute
14:10
ULTIMA ORĂ Cel mai mare grup de turism din lume, în România. Și-a deschis propria sucursală CONFIRMARE # Profit.ro
Agenția de turism TUI Polonia, parte din grupul german cu același nume, cel mai mare grup de turism din lume, a intrat în România, prin deschiderea unei sucursale proprii, relevă datele analizate de Profit.ro.
14:10
Date BNR: Românii din diaspora au trimis acasă circa 60 de miliarde de euro în perioada 2013-2025 # Profit.ro
În perioada 2013 – prima jumătate a anului 2025, românii din afara țării au transferat în România aproximativ 60 de miliarde de euro.
Acum 30 minute
14:00
Investiție românească în Ungaria. Gruia Stoica construiește o fabrică de vagoane de marfă, cu o companie din China - Undă verde de la Bruxelles # Profit.ro
Înțelegerea dintre Gruia Stoica, proprietarul Grampet–GFR, și compania chineză CRRC Shandong a fost avizată de Comisia Europeană.
14:00
Donald Trump a declarat că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, în cadrul unui interviu pentru NBC News.
Acum o oră
13:50
Progrese vizibile pe Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu – Pitești, anunță autoritățile.
13:50
13:50
În condițiile în care astăzi avem cu 13% mai mulți parlamentari față de populația care este dată la recensământ, premierul Ilie Bolojan anunță că umărul de parlamentari poate fi redus cu aproximativ 50 de persoane.
13:40
Meta Estate Trust inaugurează un parc de retail în Ciolpani cumpărat de la familia Dobra # Profit.ro
Meta Estate Trust, companie de tip holding care activează în sectorul imobiliar și acționează ca un portal între piața imobiliară și piața de capital, anunță că Retail Park Ciolpani, proiectul de retail dezvoltat pe DN1 (București–Ploiești), este deschis și operațional.
13:40
Autoritățile accelerează lucrările de modernizare a drumului național din Mogoșoaia
13:30
ULTIMA ORĂ Concedieri masive în România. Unul dintre cei mai mari furnizori de cabluri pentru industria auto, cu mai multe fabrici în România, prezentat că începe restructurări # Profit.ro
Unul dintre cei mai mari furnizori de cabluri pentru industria auto, cu mai multe fabrici în România, este prezentat ca anunțând cei aproape 4.000 de angajați dintr-una dintre unitățile sale din România că anul viitor vor fi făcute restructurări importante.
Acum 2 ore
13:20
Oliver Blume, Directorul general al Volkswagen, a anunțat că cel mai mare producător auto din Europa va continua politica de reducere a costurilor, pe fondul provocărilor cu care se confruntă întreaga industrie auto, transmite Reuters.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR a ajuns la 5,0896 lei, de la 5,0911 lei, curs înregistrat joi.
13:00
Groupama câștigă premiul pentru „Cel mai bun Produs de Asigurări Generale” la Gala UNSICAR 2025, confirmând rolul său de inovator pe piața asigurărilor # Profit.ro
Groupama continuă să modeleze direcțiile strategice ale pieței locale de asigurări prin soluții care pun pe primul loc comportamentul preventiv și experiența reală a clientului.
12:40
Apple a anunțat că magazinul său aplicații va afișa mai multe reclame începând de anul viitor, „pentru a crește oportunitățile” dezvoltatorilor de aplicații.
Acum 4 ore
12:10
Vladimir Putin susține conferință anuală în care face bilanțul pentru 2025 și răspunde la întrebări puse de jurnaliști și cetățeni.
12:10
Ca parte a unui efort de implementare a măsurilor de protecție pentru copii, companiile de AI încep să integreze soluții prin care încearcă să intuiască vârsta interlocutorului.
11:40
Electrica cumpără, de la filiala sa Electrica Furnizare, toate părțile sociale, deținute în procent de 100%, în societatea Electrica Furnizare Grup SRL – Chișinău.
11:40
Tradiție de sărbători, oprită de Bolojan. Nu veți mai avea zile-punte în vacanța de început de an # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan nu acceptă ca data de 5 ianuarie 2026 să fie declarată zi liberă.
11:30
Pepco a ajuns să aibă în România a doua cea mai mare piață, loc de testare a produselor înainte să fie extinse regional # Profit.ro
Pepco Group, unul dintre principalii retaileri de tip discount din Europa, are în România a doua cea mai mare piață, prezentată ca un adevărat motor de creștere în Europa Centrală și de Est și un reper pentru testarea noilor concepte și experiențe dedicate clienților, înainte ca acestea să fie extinse la nivel regional.
11:30
CCC, fondat de “Regele Pantofilor”, vine în România cu un nou mare brand. Primul magazin, deschis deja în Moldova FOTO CONFIRMARE # Profit.ro
Retailerul polonez de încălțăminte CCC Group, proprietar al lanțului de magazine CCC din România, confirmă că a adus în România și brandul Worldbox, furnizor de încălțăminte și haine de stradă.
11:20
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:20
ULTIMA ORĂ Noul Logan al României, cel mai puternic de până acum. Comenzi deschise astăzi LISTA DE PREȚURI # Profit.ro
Dacia a introdus un nou model în configuratorul mărcii, din seria prezentată în toamna acestui an. Este vorba despre Logan, cel mai vândut autoturism din România, dar și singurul model care nu se vinde în Europa de Vest.
11:20
Din cauza ploilor abundente, poliția din Dubai a cerut locuitorilor să rămâne în case, cu excepția cazurilor de "necesitate absolută".
11:20
Proprietarul TikTok, ByteDance, semnează acordul prin care vinde divizia americană unui consorțiu de firme locale, aducând aproape de final o poveste începută în primul mandat al lui Donald Trump.
11:10
Guvernul Cehiei analizează câteva opțiuni pentru preluarea companiei de utilități CEZ, ceea ce ar putea fi cea mai mare remodelare din sectorul energetic al țării.
11:10
Lanțul britanic de restaurante de Fish & Chips Harry Ramsden’s, pe piață din 1928, intră în România.
11:00
O fabrică destinată susținerii lucrărilor de infrastructură de pe Autostrada Sibiu – Pitești a fost ridicată de asocierea de constructori turci Mapa – Cengiz, la Sibiu.
11:00
Meg O’Neill a fost desemnată de BP să conducă o restructurare amplă a gigantului petrolier britanic.
10:50
Dacia Sandero - depășit în Europa, dar rămâne favorit la titlul de cea mai vândută mașină din Europa în 2025 # Profit.ro
Vânzările de automobile din Europa au crescut în noiembrie cu aproape 2 procente, dar Dacia Sandero nu a mai reușit să țină pasul cu ritmul pieței, în penultima lună a anului. Modelul mărcii românești a fost depășit de unul dintre rivalii săi, cu o diferență de mai puțin de 300 de mașini, relevă datele Profit.ro.
10:40
Încărcarea rapidă schimbă complet modul în care poți folosi o mașină electrică la drum lung, dar doar dacă o privești ca pe o resursă care trebuie planificată, nu ca pe o benzinărie la care te oprești la întâmplare.
Acum 6 ore
10:20
Ministerul Finanțelor anunță că a demarat acordarea bonificațiilor de 3% pentru contribuabilii bun-platnici CONFIRMARE # Profit.ro
Procesul de acordare a bonificațiilor de 3% din impozitul pe profit sau venit (în cazul microîntreprinderilor) a început, anunță Ministerul Finanțelor, confirmând o informație transmisă anterior de către Profit.ro. Bonificația a fost introdusă anul trecut pentru firmele bun-platnice în contextul amnistiei fiscale acordate contribuabililor cu datorii și ar fi trebuit să fie deja acordată firmelor care respectau condițiile, dar procesul a fost întârziat anterior de lipsa deciziei politice, iar ulterior și de nevoia de a pregăti sistemul ANAF pentru generarea automată a deciziilor. Valoarea bonificațiilor generate până acum, care se scade din impozite viitoare, este de 160 de milioane de lei.
10:20
Bucuresti.ro - Oaza de liniște din centrul Bucureștiului. Istoria uneia dintre cele mai frumoase mânăstiri ale României # Profit.ro
În mijlocul agitației din centrul Bucureștiului, ascuns între clădiri moderne și străduțe înguste, se află unul dintre cele mai liniștite și mai încărcate de spiritualitate locuri din capitală: Schitul Darvari.
10:10
Kristi Noem, ministrul american pentru securitate internă, a ordonat suspendarea imediată a eliberării de 'Diversity Imigrant Visa' (DVI) prin tragere la sorți, așa-numita loterie a vizelor, un program de care suspectul de atacul armat la universitatea Brown a beneficiat, relatează AFP.
10:00
Fintech-ul londonez Ebury l-a numit pe Cosmin Bucur în funcția de Country Manager pentru România.
10:00
Casa-gradina.ro - Umiditatea în casă pe timpul iernii: cât trebuie să fie și cum o ținem sub control # Profit.ro
Iarna aduce cu ea temperaturi scăzute, încălzire intensă și diferențe mari între aerul de afară și cel din interior.
09:50
Control Antifraudă în Giurgiu la firma unui politician local, care a încasat 2,57 milioane de lei cash fără bon fiscal. Suma a fost confiscată, iar activitatea suspendată. Surse Profit.ro: controlul a vizat complexul Lebăda Neagră # Profit.ro
Inspectorii Antifraudă au stabilit, în urma unui control, că o firmă din Giurgiu a încasat numerar pentru servicii prestate o sumă totală de 2,57 milioane lei fără a deține și utiliza casă de marcat și fără a emite documentele fiscale obligatorii. Firma furnizează servicii de cazare, alimentație, bar, catering, activități recreative și de divertisment.
09:40
Casele evoluează odată cu oamenii care le locuiesc: așa se explică nevoia de a face periodic schimbări în locuință. Dincolo de un design actual sau de înlocuirea lucrurilor stricate, oamenii fac modificări de substanță benefice nu doar pentru propriul confort, ci și din perspectiva unei eventuale vânzări.
09:40
Control Antifraudă în Giurgiu la firma unui politician local - O firmă a încasat numerar 2,57 milioane de lei fără să dea bon fiscal. Suma a fost confiscată de ANAF, iar activitatea a fost suspendată. Potrivit informațiilor Profit.ro, controlul a vizat co # Profit.ro
Inspectorii Antifraudă au stabilit, în urma unui control, că o firmă din Giurgiu a încasat numerar pentru servicii prestate o sumă totală de 2,57 milioane lei fără a deține și utiliza casă de marcat și fără a emite documentele fiscale obligatorii. Firma furnizează servicii de cazare, alimentație, bar, catering, activități recreative și de divertisment.
09:20
Dacă va atrage relocarea într-un loc mai liniștit și pitoresc, Radicondoli, un mic oraș medieval din colinele Toscanei, la vest de Siena și la aproximativ o oră cu mașina de Florența, are în desfășurare o inițiativă atrăgătoare
09:10
Vinul zilei: o șampanie directă și proaspătă, cu senzații de citrice, grapefruit, limetă, mere verzi, flori de mușețel și migdale crude. O șampanie cu un perlaj elegant și un postgust care amintește de mere pădurețe, coajă de portocală, toate așezate pe # Profit.ro
Recomandarea zilei, Sébastien Daviaux Champagne Grand Cru Blanc de Blancs, este o șampanie elegantă și proaspătă, produsă exclusiv din Chardonnay.
09:00
Șapte persoane au murit după prăbușirea unui avion privat în Carolina de Nord, în sud-estul Statelor Unite.
08:50
ACORD UE aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, fără utilizarea activelor rusești # Profit.ro
Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, după ce nu au reușit să se pună de acord asupra utilizării activelor rusești înghețate, transmite BBC.
08:50
Președinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen i-a informat pe liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE), reuniți într-un summit la Bruxelles, cu privire la o amânare - în ianuarie - a semnării unui acord comercial între UE și statele membre ale Mercosur, potrivit unor surse diplomatice, relatează AFP.
08:50
Sărbătorile de iarnă sunt momentul în care ne arătăm afecțiunea față de cei dragi.
08:30
Power Newt Consulting a câștigat, din postura de unic ofertant, o licitație organizată de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pentru achiziționarea unui sistem de securitate informatică avansată la nivelul instituției.
08:30
Odată cu venirea anotimpului rece, organismul nostru începe să trimită semnale subtile că are nevoie de un ritm mai lent și mai ordonat.
Acum 8 ore
08:20
Două oferte pentru viitorul sistem IT al ASF care va îmbunătăți funcțiile de business ale instituției și va contribui la asigurarea stabilității financiare # Profit.ro
Asocierile formate din Maguay Computers (lider), Zipper Services și Phoenix IT, respectiv Inter Computer Romania (lider) și Wing Leading Edge au depus oferte la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru implementarea unui sistem informatic integrat, inclusiv software de bază și instruire utilizatori, care va sprijini instituția "în desfășurarea activităților curente de reglementare, autorizare/avizare, supraveghere și control, prin integrarea, fluidizarea și automatizarea proceselor și fluxurilor interne de lucru, astfel încât să îmbunătățească funcțiile de business ale autorității și să contribuie la asigurarea stabilității financiare și la funcționarea sănătoasă a piețelor financiare nebancare, precum și la consolidarea protecției consumatorilor prin tranziție digitală și inovație tehnologică".
08:10
Anul 2026 se conturează ca o perioadă în care investitorii trebuie să privească atât imaginea globală, cât și dinamica locală pentru a lua decizii informate. De la evoluția aurului și a companiilor din tehnologie, până la volatilitatea criptomonedelor și perspectivele economiei românești, temele majore ale piețelor financiare sunt strâns interconectate.
08:10
Super Tasting pe harta României – un tur național de degustări premium, semnat Paharnicul.ro și Unvinpezi.ro # Profit.ro
Două platforme dedicate vinului de calitate, Paharnicul.ro și Unvinpezi.ro, au lansat, începând cu luna mai 2025, „Super Tasting”, un tur național de degustări premium, care aduce vinul bun mai aproape de pasionații din toată țara.
