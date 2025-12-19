Horoscop weekend 20 - 21 decembrie 2025. Luna Nouă aduce clarificări legate de bani pentru 2 zodii
ObservatorNews, 19 decembrie 2025 15:20
Horoscop weekend 20 - 21 decembrie 2025. Luna Nouă deschide un ciclu pentru fiecare zodie, legat de finanțe, relații și carieră.
Acum 5 minute
15:50
Putin îl ironizează pe Zelenski care susţine că s-a filmat în Kupiansk: Să intre în casă dacă e a lui # ObservatorNews
Vladimir Putin l-a ironizat pe Volodimir Zelenski în cadrul conferinţei de presă anuale susţinută la Moscova. Preşedintele Rusiei l-a numit pe Zelenski "un actoraş talentat" după ce preşedintele Ucrainei a publicat o serie de imagini presupus false.
Acum 15 minute
15:40
Erika Kirk: "Vom face ca JD Vance să fie ales al 48-lea preşedinte în cel mai răsunător mod posibil" # ObservatorNews
În discursul său de deschidere la conferința AmericaFest a Turning Point USA, Erika Kirk, CEO al influentei organizații conservatoare, l-a susținut pe vicepreședintele JD Vance pentru președinție în 2028.
Acum 30 minute
15:30
ANAF scoate la vânzare un teren și o casă de 331 mp. Cât cere pe proprietatea din Galați # ObservatorNews
ANAF scoate la vânzare un teren și o casă în municipiul Galați. Licitația va avea loc pe 14 ianuarie 2026, ora 12:30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Galați (str. Brăilei nr. 33, camera D3).
Acum o oră
15:20
Horoscop weekend 20 - 21 decembrie 2025. Luna Nouă aduce clarificări legate de bani pentru 2 zodii # ObservatorNews
Horoscop weekend 20 - 21 decembrie 2025. Luna Nouă deschide un ciclu pentru fiecare zodie, legat de finanțe, relații și carieră.
15:20
Horoscop săptămânal 22 - 26 decembrie 2025. Zodiile care trebuie să fie prudente cu banii de Crăciun # ObservatorNews
Horoscop săptămânal 22 - 26 decembrie 2025. Săptămâna de Crăciun aduce pentru toate zodiile emoții puternice, clarificări în relații și atenție la cheltuieli. Este o perioadă în care idealurile și așteptările pot intra în conflict cu realitatea, iar sinceritatea și comunicarea devin esențiale.
15:20
"Meloni a fost ucigașa". Culisele negocierilor pentru banii rușilor: Cum au fost învinși Merz și Von der Leyen # ObservatorNews
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și președintele Franței, Emmanuel Macron, au jucat un rol-cheie în eșecul planului Uniunii Europene de a folosi activele rusești înghețate pentru a ajuta economic Ucraina, relatează Financial Times, citând surse din cercurile diplomatice ale UE. Un diplomat european a declarat pentru că "Meloni a fost ucigașa planului". Propunerea a fost întâmpinat cu scepticism în special din partea Italiei și Franței. Dar dacă Emmanuel Macron a fost în mare parte tăcut, poziția Giorgiei Meloni a avut un impact decisiv și "a schimbat starea de spirit" a negocierilor. Complexitatea planului propus de Comisia Europeană i-a speriat chiar și pe liderii statelor membre care susțineau inițial ideea. În loc de folosirea activelor rusești înghețate, liderii UE au decis să acorde Ucrainei 90 de miliarde de euro prin împrumut colectiv. Ungaria, Slovacia și Cehia au refuzat să participe la acest plan, dar nu l-au respins prin veto.
15:10
Vremea de mâine 20 decembrie. Mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 2 şi 12 grade # ObservatorNews
Vremea rămâne în continuare mai caldă decât normalul perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Maxime cuprinse între între 2 şi 12 grade. Iată prognoza meteo de mâine 20 decembrie.
15:00
Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat că partidul pe care îl conduce ar putea fuziona cu PNL în 2026, prin absorbţie. Totuşi, el a subliniat că, înainte de a începe negocierile propriu-zise, este necesar un mandat formal din partea conducerii celor două formaţiuni. Orban a menţionat că a avut o discuţie cu liderul PNL, Ilie Bolojan, în urma căreia au convenit că există disponibilitate pentru începerea dialogului. La rândul său, Bolojan a spus că este de acord cu ideea absorbţiei şi că ar putea începe discuţiile chiar de la începutul anului viitor, conform News.ro.
Acum 2 ore
14:50
(P) Prima clinică din România dedicată exclusiv terapiilor regenerative se deschide în București # ObservatorNews
PromedisPharm lansează Clinica MARIA, un centru medical dedicat integral medicinei regenerative, pentru pacienții care caută alternative moderne la tratamentele clasice și intervențiile chirurgicale.
14:50
Grindeanu, despre votul împotriva Ministrului Buzoianu: Nu o să ne încurce un protocol # ObservatorNews
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că Partidul Social-Democrat ar vota din nou o moțiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, afirmând că aceasta și-a dovedit incompetența și că, în opinia sa, nu mai poate continua în funcție, informează News.ro.
14:30
Au trecut două luni de la tragedia din Rahova, însă nici acum oamenii nu au căldură la calorifere şi nici gaze. Apartamentele sunt încălzite cu reșouri și calorifere electrice, iar locatarii spun că trăiesc cu frica unui nou dezastru din cauza suprasolicitării instalaţiei electrice.
14:30
Paradox românesc: Trotinetiştii, obligaţi la poliţe RCA, dar nu au unde să le plătească. Amenzi de 2000 de lei # ObservatorNews
Misiune dificilă pentru trotinetiştii care trebuie să încheie poliţe RCA. Legea care îi obligă să aibă o astfel de poliţă a intrat în vigoare dar nu prea au de unde să cumpere asigurarea. Majoritatea firmelor de asigurări care pun la vânzare poliţe RCA nu au încă opţiune pentru trotinetele electrice. În lipsa asigurării, utilizatorii trotinetelor electrice riscă amenzi usturătoare.
14:20
Economistul Mircea Coșea a murit joi, la vârsta de 83 de ani. Anterior, el a avut probleme medicale.
14:10
Cât vor plăti românii în plus la întreținere în iarna asta. Facturi şi cu 30% mai mari # ObservatorNews
Nu doar impozitele cresc, ci şi factura la întreţinere. Primele facturi din sezonul rece au venit deja şi, aşa cum se preconiza, sunt mai mari decât anul trecut. Temperaturile scăzute care ne fac să consumăm mai multă energie şi majorarea TVA sunt responsabile de asta. Şi pentru că încălzirea este cea mai vizibilă şi sensibilă parte a plăţilor din sezonul rece, creşterea ei se reflectă automat şi în întreţinerea locuinţei.
14:10
CSM: Instanţele au gestionat peste 3,5 mil. dosare în 2025, cu un deficit de judecători de aproximativ 20% # ObservatorNews
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat că în 2025, instanţele din România au gestionat peste 3,5 milioane de dosare, în condiţiile unui deficit de judecători care a fluctuat în cursul anului în jur de 20%. Cele mai multe dosare, peste 2,6 milioane, au fost la judecătorii, scrie News.ro.
14:00
Europarlamentar român, despre negocierile de la Bruxelles: Viktor Orban şi Robert Fico ţin mai mult cu Rusia # ObservatorNews
Liderii Uniunii Europene, reuniţi la Bruxelles, negociază intens ajungerea la un acord cu privire la folosirea activelor ruseşti îngheţate pentru finanţarea Ucrainei. E cel mai important summit de la începutul razboiului, a spus premierul Suediei. Cea mai mare parte a bunurilor ruseşti se află în Belgia, iar premierul ţării se teme că Rusia ar putea avea câştig de cauză în instanţă, dacă banii sunt folosiţi pentru ajutorarea Kievului, şi îşi menţine solicitările maximale faţă de celelalte state europene. 210 miliarde de euro sunt reţinute în Europa, iar 90 ar merge acum către Ucraina, în urma unui prezumtiv acord.
14:00
Endometrioza, afecțiunea greu de depistat care afectează fertilitatea. Primele semne ale bolii # ObservatorNews
Endometrioza este o afecţiune ginecologică cu incidenţă în creştere, dar și una dintre cele mai dificil de diagnosticat, din cauza simptomelor variate și adesea discrete. Multe femei trăiesc cu dureri pelvine, menstruații dureroase sau tulburări de fertilitate, fără să realizeze că aceste manifestări ar putea semnala o problemă precum endometrioza. Întârzierea diagnosticului, adesea de câțiva ani, poate afecta semnificativ calitatea vieții și șansele de reproducere.
14:00
Şase migranţi răniţi, după ce maşina în care se aflau s-a izbit de un cap de pod. Erau urmăriţi de poliţişti # ObservatorNews
O mașină plină cu migranți s-a izbit de un cap de pod şi s-a răsturnat într-un şant, în timp ce era urmărită de poliţişti pe un drum din Constanţa. Şase oameni au fost răniţi, iar doi dintre ei sunt în stare gravă. Toţi sunt cetăţeni de origine georgiană care au intrat în ţară, pe la punctul de trecere Dobromir.
14:00
Pilotul de curse Greg Biffle, soţia acestuia şi copiii au murit într-un accident aviatic # ObservatorNews
Lumea sportului a fost lovită de o nouă tragedie, după ce pilotul american de curse Greg Biffle şi-a pierdut viaţa joi seara, la 55 de ani, alături de întreaga sa familie.
Acum 4 ore
13:50
Secţia ATI de la Spitalul de Copii din Iaşi s-ar putea redeschide, la 2 luni după ce 8 copii au murit acolo # ObservatorNews
După fix o săptămână de restricții severe, activitatea în cel mai mare spital de copii din Moldova revine la normal. Rezultatele la probele de apă au ieşit bine, aşa că internările pot fi reluate.
13:40
Suntem o ţară de proprietari şi o ştim: 85% dintre români deţin cel puţin o locuinţă, mult peste media europeană. Iar asta ne costă. Vom plăti mai mult pentru impozitul pe proprietăţi, anul viitor. Creşterea va fi de 80% peste tot. Explicaţia din spatele acestei majorări ţine de mai multe variabile.
13:30
Nouă persoane, între care doi copii, au ajuns la spital în urma accidentului în lanţ în Prahova # ObservatorNews
Accident grav produs pe DN 1- Centura de Vest a municipiului Ploieşti. Nouă persoane, între care doi copii, au ajuns la spital.
13:20
Curs BNR, 19 decembrie 2025. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu lira sterlină # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 19 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.
13:20
Din 8 ianuarie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Bursucu, Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu comentează Survivor # ObservatorNews
Cel mai așteptat format al începutului de an aduce noi surprize pentru cei de acasă! Reality show-ul care rescrie lupta pentru supraviețuire, care demonstrează că limitele sunt făcute pentru a fi depășite și care scoate la iveală cele mai puternice motivații ale oamenilor este aproape de start la Antena 1 și pe AntenaPLAY: Survivor. Faimoși vs Războinici!
13:20
Sentinţa finală pentru eleva din Oradea, care şi-a înjunghiat profesorul în 2023, chiar în biroul directorului # ObservatorNews
Eleva în vârstă de 16 ani care și-a înjunghiat pedagogul în noiembrie 2023 va fi internată timp de trei ani într-un centru educativ, după ce Curtea de Apel Oradea a pronunțat o sentință definitivă în dosarul de tentativă de omor calificat, informează Agerpres.
13:10
Macron se declară pregătit să discute din nou cu Putin: Dacă nu, alții vor negocia în locul nostru cu Rusia # ObservatorNews
Emmanuel Macron a transmis vineri că este timpul ca Europa să reia discuțiile cu Vladimir Putin, în contextul în care Statele Unite încearcă să găsească o cale de a opri războiul din Ucraina. Preşedintele francez crede că dialogul direct cu liderul rus poate deveni din nou util. El a remarcat că americanii deja discută cu Rusia şi a spus că, dacă europenii și ucrainenii nu se implică în aceste discuții, riscă să fie excluși, iar alții vor negocia în locul lor cu Rusia.
13:10
"Mami, te rog, nu muri". Şoferiță, ucisă de un atac rusesc în fața celor trei copii ai ei, în Odesa # ObservatorNews
O şoferiţă din Ucraina a murit sub ochii celor trei copii ai săi, în urma unui atac rusesc cu drone în Odesa. Femeia se afla în maşină cu ei, când au fost surprinşi de ofensiva asupra unui pod.
13:00
Trump anunţă "Jocurile Patriotice". Democraţii compară evenimentul "fără precedent" cu "Jocurile Foamei" # ObservatorNews
În contextul în care SUA sărbătorește 250 de ani de existență în 2026, președintele american Donald Trump a anunțat că țara va organiza "Jocurile Patriotice". Este vorba despre o competiție sportivă la care participă tineri din fiecare stat și pe care opoziția democrată s-a grăbit să o compare cu filmul "Jocurile Foamei", scrie EFE, citat de Agerpres.
12:50
Când poţi vizita Catedrala Naţională de sărbători şi Anul Nou. Programul, anunţat de Patriarhia Română # ObservatorNews
Catedrala Naţională va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 09.00-17.00, în perioada 24 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026, a anunţat Patriarhia Română.
12:40
Îngrijirea unghiilor nu mai este doar un ritual de salon, ci o activitate pe care tot mai multe persoane o practică acasă. Alegerea instrumentelor potrivite este esențială pentru rezultate impecabile și pentru menținerea sănătății unghiilor. Freza unghii este unul dintre cele mai importante dispozitive pentru manichiură, oferind precizie și eficiență. În plus, un kit unghii complet transformă procesul într-o experiență simplă și plăcută. Înțelegerea avantajelor acestor produse este primul pas către o manichiură perfectă.
12:40
Medic din Buzău, prins în flagrant în timp ce lua mită de la ruda unui pacient pe care urma să îl opereze # ObservatorNews
Un medic din Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău a fost plasat în arest la domiciliu, fiind acuzat de luare de mită, după ce ar fi fost prins în flagrant luând bani de la o persoană a cărei rudă urma să fie operată de acesta, potrivit unui comunicat de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău.
12:30
Zilele speciale sunt sãrbãtorite cu programe speciale, astfel cã de Crăciun, Antena 1 a pregătit o mulțime de surprize pentru întreaga familie. Săptămâna finală a sezonului 16 Chefi la cuțite, ediții speciale Super Neatza, finalul celui de-al doilea sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, filme de colecţie ce surprind magia sãrbãtorii, un concert extraordinar semnat Ştefan Bănică, toate se vor regãsi în programul special de Crãciun de la Antena 1.
12:30
(P) Avantaje și dezavantaje ale tablei fălțuite față de alte tipuri de acoperișuri metalice # ObservatorNews
Tabla fălțuită a devenit o opțiune tot mai prezentă pe șantierele din România, mai ales acolo unde se caută un echilibru real între funcționalitate, estetică și durabilitate. Vorbim despre o învelitoare metalică diferită de soluțiile clasice, cu linii continue, prinderi ascunse și un comportament excelent la apă.
12:20
Leoni anunță restructurări masive în România. Peste 3.700 de angajați riscă să-și piardă locul de muncă # ObservatorNews
Peste 3.700 de angajați din fabricile Leoni din Arad au fost anunțați că, începând cu anul 2026, compania germană va opera restructurări semnificative, care ar putea duce la pierderea locurilor de muncă. Informația a fost făcută publică de consultantul Doru Șupeală, printr-o postare pe platforma LinkedIn.
12:10
Telenovelă în Timişoara. O soţie înşelată, filmată în timp ce o bate şi o păruieşte pe rivala sa în dragoste # ObservatorNews
Telenovelă cu iz de amantlâc la Timişoara. O soţie înşelată şi-a aşteptat rivala în dragoste, a păruit-o şi a lovit-o de mai multe ori. Poliţiştii s-au sesizat din oficiu, iar femeia a fost reţinută.
Acum 6 ore
11:40
Miruță, despre datoria de 6,8 mil.$ către SUA: 33 de ani, decidenţii au împins această mizerie sub preş # ObservatorNews
Radu Miruță, propus de USR pentru funcția de ministru al Apărării Naționale, afirmă într-o postare pe Facebook că, în calitate de ministru al Economiei, a reglementat în ședința de Guvern din această săptămână plata unei datorii istorice a României către Statele Unite ale Americii, rezultată dintr-un împrumut contractat la începutul anilor ’90 pentru importul de bumbac-fibră.
11:30
Bolojan vrea reducerea numărului de parlamentari: Poţi să ai 500, poţi să ai 300, calitatea este importantă # ObservatorNews
Ilie Bolojan vrea ca numărul de parlamentari să fie reduc cu aproximativ 50. Şeful Executivului consideră că mai importantă este calitatea celor care îi reprezintă pe români în Parlament.
11:20
Premierul Ilie Bolojan a vorbit într-un interviu despre neînţegerile din coaliţia de guvernare, despre faptul că PSD a încălcat protocolul şi a votat împotriva ministrului USR, Diana Buzoianu. Şeful Executivului crede că atacurile recente din coaliţia de guvernare nu fac decât să fie preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni de încredere şi este doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost iar el este adeptul resetării lucrurilor.
11:20
Vladimir Putin, conferinţă de final de an la Moscova. A primit peste 2 milioane de întrebări # ObservatorNews
Preşedintele rus Vladimir Putin susţine azi deja celebra şi atent regizata sesiune televizată de întrebări şi răspunsuri pentru a face bilanţul anului. Evenimentul, intitulat "Rezultatele anului", va combina din nou emisiunea sa televizată de tip hotline şi o conferinţă de presă de amploare. Evenimentul a început de la ora României 11:00.
11:10
Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 20 decembrie, şi duminică, 21 decembrie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.
11:10
20 decembrie, Sfântul Mucenic Ignatie Teoforul. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox # ObservatorNews
Sâmbătă, 20 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Mucenic Ignatie Teoforul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
11:10
20 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 20 decembrie de-a lungul timpului.
11:00
Ruşii atacă podurile din Odesa, pentru a izola oraşul. Au lovit unul peste Nistru la graniţa cu R. Moldova # ObservatorNews
Tranzitarea podului Maiaki-Udobnoe, care traversează râul Nistru și face legătura pe traseul Odesa-Reni, a fost suspendată din nou vineri dimineață, în urma unui nou atac cu drone, a anunțat Poliția de Frontieră a Republicii Moldova.
11:00
SONDAJ: Faptele grave de corupţie nu ar trebui să se prescrie. Sunteţi de acord cu premierul Bolojan? # ObservatorNews
Faptele grave de corupție ar trebui să nu se mai prescrie. Este propunerea făcută de premierul Ilie Bolojan pentru modificarea Legilor Justitiei. Aproape 10.000 de dosare penale au fost închise, în ultimii trei ani, din cauza prescripţiei. Cifra apare într-un raport al Departamentului de Stat american, publicat în luna septembrie. "Prescriptia unor fapte generează în mod cert o nemulţumire din partea cetăţenilor. Consider că cel puţin în fapte de coruptie grave nu ar trebui sa existe prescripţie", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.
10:50
SUA suspendă loteria vizelor după atacul de la Universitatea Brown. Câți români au fost selectați în 2024 # ObservatorNews
Ministrul american al Securității Interne, Kristi Noem, a dispus vineri suspendarea imediată a programului "Diversity Immigrant Visa" (DVI), cunoscut drept loteria vizelor - un sistem prin care ar fi obținut dreptul de ședere suspectul atacului armat de la Universitatea Brown, potrivit AFP, informează Agerpres.
10:30
Tranzitarea podului Maiaki-Udobnoe, care traversează râul Nistru și face legătura pe traseul Odesa-Reni, a fost suspendată din nou vineri dimineață, în urma unui nou atac cu drone, a anunțat Poliția de Frontieră a Republicii Moldova.
10:20
Suspectul în atacul armat de la Universitatea Brown din SUA a fost găsit mort. Bărbatul s-ar fi sinucis # ObservatorNews
Suspectul în cazul împușcăturilor în masă de la Universitatea Brown a fost găsit mort joi seară, după ce s-a sinucis. Este vorba despre Claudio Valente, un fost student al universității, în vârstă de 48 de ani, de naționalitate portugheză. Acesta a fost descoperit într-un depozit din Salem, New Hampshire, având asupra sa o geantă, arme de foc și dovezi care corespund cu cele de la locul crimei, transmite CNN, citat de News.ro.
10:00
Trump schimbă statutul canabisului în SUA. Planta, recunoscută cu potențial medical # ObservatorNews
Canabisul nu mai este considerat la fel de periculos ca heroina sau cocaina în Statele Unite.
Acum 8 ore
09:50
Afacerea cu care o familie din Sebeş a dat lovitura. Un kilogram poate ajunge la 140–150 lei # ObservatorNews
Carnea de struţ poate fi varianta ideală pentru cei care nu doresc preparate din porc pe masa de Crăciun. Ştiu asta şi fermierii, care au investit bani grei într-o ogradă cu struţi. Astfel, doritorii sunt aşteptaţi cu cele mai inedite produse, numai bune de gătit în prag de sărbători.
09:40
Un centru de simulare medicală, la Bucureşti, după 30 de ani : "Funcționează ca un spital în toată regula" # ObservatorNews
Pentru prima dată în aproape trei decenii, una din universitățile de medicină și farmacie din România vrea să schimbe modul în care sunt formați viitorii medici. O curriculă mai puțin teoretică și mult mai axată pe practică este miza anunțată de mediul universitar. Iar primul pas a fost deja făcut, la București, printr-un centru de simulare medicală construit cu fonduri europene.
