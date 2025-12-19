PSG: Eroul Cupei Intercontinentale, Matvei Safonov, va fi indisponibil câteva săptămâni. El are o fractură la mână

14:30

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că PSD ar vota din nou o moţiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, el precizând că avem un ministru al Mediului care şi-a dovedit incompetenţa şi el crede că nu mai poate continua în funcţie. El a mai spus că social-democraţii nu vor fi încurcaţi de o hârtie precum protocolul coaliţiei şi a adăugat că poate trebuie facute pârghii mai bune ca atunci când avem un ministru care face un management prost, cum e cel de la Mediu, să poată fi schimbat, chiar dacă se opune partidul din care provine.