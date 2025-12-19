VIDEO Atac soldat cu trei morți la metroul din capitala Taiwanului. Agresorul s-a aruncat de pe o clădire
HotNews.ro, 19 decembrie 2025 18:20
Cel puţin trei persoane au fost ucise şi cinci au fost rănite în atacuri, comise în principal cu cuţitul, vineri la metroul din Taipei, a declarat pentru AFP şeful pompierilor din capitala Taiwanului, adăugând că…
Acum 30 minute
18:40
Decizia luată de Banca Centrală a Rusiei, chiar în timp ce Putin ținea conferința-maraton / Cum a răspuns întrebat de ce cresc prețurile alimentelor și salariile nu # HotNews.ro
Banca Centrală a Rusiei a redus vineri rata dobânzii de referință cu 50 de puncte de bază, până la 16%, în conformitate cu așteptările analiștilor, pe fondul încetinirii inflației și al dificultăților în ceea ce…
Acum o oră
18:20
Dronă rusească, prăbușită în nord-vestul Turciei. „Mai multă prudență”, cere Ankara Ucrainei și Rusiei # HotNews.ro
O dronă a fost găsită prăbușită vineri în nord-vestul Turciei, a relatat presa locală, la patru zile după ce a fost doborâtă o dronă care intrase în spațiul aerian turc, transmit AFP și Agerpres. Potrivit…
18:20
Moda se schimbă repede, însă sunt piese care rămân relevante indiferent de sezon. Când îți alegi hainele pentru o zi aglomerată, îți dorești confort fără să sacrifici stilul. O pereche reușită îți permite să treci…
18:20
Asociația Montage are plăcerea să vă invite la evenimentul de lansare a catalogului „Femeia uitată”, o publicație care reunește activitatea turneului artistic internațional de teatru, care a avut reprezentații în România și SUA, însoțite de dezbateri, sesiuni de Q&A și două masterclass-uri dedicate scrierii creative…
18:20
18:00
Cherry eye la câini pot fi foarte alarmanți pentru proprietari, deoarece un nodul roșu și umflat apare în colțul ochiului, apropiat de botul câinelui. Deși afecțiunea necesită, de obicei, tratament chirurgical, în unele cazuri poate…
18:00
Arbitrul Sebastian Colţescu va conduce la centru partida FC Botoşani – CFR Cluj, care se va disputa vineri seară, de la ora 20.00, în etapa a 21-a a Superligii. Colţescu va fi ajutat la cele…
Acum 2 ore
17:50
VIDEO SBU a anunțat „o nouă operațiune specială fără precedent”. A lovit, pentru prima dată, un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Mediterană # HotNews.ro
Ucraina a lovit pentru prima dată un petrolier al „flotei fantomă” a Rusiei în Marea Mediterană, cu drone aeriene, a declarat vineri un oficial ucrainean, mișcarea reflectând intensitatea crescândă a atacurilor Kievului asupra transporturilor rusești…
17:50
Dreptul de veto este „o putere validă și utilă fără de care nu are rost să fim în Uniunea Europeană”, a afirmat vineri, la Bruxelles, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban. În cadrul unei conferințe de presă…
17:50
Atenționare MAE: Controale la frontiera Sloveniei cu Ungaria și Croația. Ce trebuie să facă românii care tranzitează aceste țări # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Slovenia că autorităţile din această ţară au luat decizia de a extinde cu şase luni controalele la punctele de…
17:40
Finala Vocea României 2025, în această seară, la Pro TV. Patru concurente luptă pentru trofeu / Ce artistă internațională este invitată # HotNews.ro
Vocea României 2025 a ajuns la ultima etapă, marea finală a sezonului 13 având loc vineri seară, de la 20:30, live pe Pro TV. Patru finaliste luptă pentru trofeul mult râvnit și premiul de 100.000…
17:40
VIDEO Ciprian Ciucu e oficial primarul general al Capitalei. În primul său discurs în Consiliul General, a deplâns situația financiară a instituției: „Vor urma anumite reforme” # HotNews.ro
Ciprian Ciucu și-a preluat oficial atribuțiile de primar general al Bucureștiului după ce a depus jurământul vineri, într-o sedință care a început la 17:00. În primul său discurs ca primar general, a vorbit despre situația…
17:20
Primăria Capitalei vrea să introducă o taxă specială pentru turiștii care vin în București # HotNews.ro
Primăria Municipiului Bucureşti anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională pentru proiectul privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti pentru anul 2026, taxa urmând să fie de 10 lei pe noapte, de turist,…
17:20
Fostul secretar de stat de la Transporturi care și-a pus șeful de cabinet să-și asume o amendă în locul său a scăpat de proces, din cauza prescrierii / Angajatul care l-a acoperit și-a recunoscut vina și a fost condamnat # HotNews.ro
Tribunalul Ilfov a decis joi, 18 decembrie, încetarea procesului penal în cazul lui Ionel Minea, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, pe motiv că faptele s-au prescris, potrivit soluției pe scurt, publicate pe portalul…
Acum 4 ore
16:50
Moment inedit în conferința de presă maraton a lui Putin. Întrebarea personală la care a răspuns cu un singur cuvânt # HotNews.ro
Vladimir Putin spune că e îndrăgostit, relatează vineri agenția de presă TASS, de la conferința de presă maraton a președintelui rus. Ca în fiecare an, Putin a vorbit despre o serie largă de subiecte, de…
16:40
Concedieri masive în România. Unul dintre cei mai mari furnizori de cabluri pentru industria auto, cu mai multe fabrici în România, prezentat că începe restructurări # HotNews.ro
Unul dintre cei mai mari furnizori de cabluri pentru industria auto, cu mai multe fabrici în România, este prezentat ca anunțând cei aproape 4.000 de angajați dintr-una dintre unitățile sale din România că anul viitor…
16:30
Cu doi lideri, Putin și Trump, care sunt nervoși pe Europa, tocmai pentru că aceasta e puternică și liberă, pentru că altfel de ce ai fi nervos pe ceva minuscul, cetățenii europeni pot înțelege ce…
16:30
Trump a primit un buget pentru Apărare mai mare decât a cerut. Condițiile puse de Congres vizează prezența americană în Europa # HotNews.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a promulgat joi o lege privind politica anuală de apărare, în valoare de aproape 1.000 de miliarde de dolari, în pofida unor prevederi care acordă un nou ajutor Ucrainei şi îi…
16:30
Salariul minim brut va crește la 4.325 de lei, de la 1 iulie 2026. Ce cost vor suporta angajatorii și cu cât vor rămâne angajații „în mână” (proiect) # HotNews.ro
De la 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, va crește de la 4.050 de lei cât e în prezent, la 4.325 de lei lunar, inclusiv în firmele private,…
16:00
Sezonul La Liga 2025–26 a început pe 15 august 2025 și se încheie pe 24 mai 2026. In acest weekend, se joaca ultima etapa din 2025! Barcelona conduce in clasament, avand 4 puncte avans in…
15:50
Primul corp nou de spital județean construit în România după 1989 este finalizat, anunță Alexandru Rogobete # HotNews.ro
Construcția și dotarea primului corp de clădire al unui spital județean realizat de la zero În România după Revoluție este finalizată, a anunțat, vineri, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Este vorba despre un nou corp al…
15:40
Primăria Sectorului 3 face „mall pe banii cetățenilor”, în Hala Laminor. Suma alocată din bani publici, pe lângă cei „100 de milioane de euro investiți deja” # HotNews.ro
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat într-o ședință care a avut loc joi, 18 decembrie, acordarea a 30 de milioane de lei, echivalentul a 5 milioane de euro, pentru Hala Laminor. Motivul? Construcția de…
15:30
Vladimir Putin îl trimite pe șeful NATO să citească un document publicat recent de SUA: „Trebuie să fiți atenți” # HotNews.ro
Vorbind vineri la conferința de presa maraton pe care o susține anual, președintele rus Vladimir Putin i-a transmis secretarului general al NATO Mark Rutte un mesaj ironic, îndemnându-l însă să citească noul document care enunță…
15:20
INTERVIU Un medic pneumolog spune ce așteaptă de la noul primar ales al Capitalei: „Soluția nu este nici la cetățean, nici la medic” # HotNews.ro
Bucureștiul rămâne unul dintre cele mai poluate orașe din Europa, înregistrând depășiri frecvente ale limitelor maxime admise de legislație pentru particulele poluante. Acestea pot afecta „toate organele corpului”, nu doar aparatul respirator, spune, într-un interviu…
15:10
Când AI e chiar utilă: Amazon lansează o soluție care să trimită la plimbare automat musafirii nedoriți # HotNews.ro
Amazon adaugă o nouă funcționalitate în Alexa+ care integrează o AI conversațională cu soneriile Ring pe care le produce, permițând clienților să gestioneze livrările ce le ajung la ușă, să refuze agenții de vânzări nedoriți…
15:00
Nu mai e un secret faptul că presiunea pe sistemul public de pensii crește de la an la an și tot mai mulți români poate se întreabă dacă vor mai avea suficient sprijin financiar la…
Acum 6 ore
14:50
Un român în board-ul EIC, program UE care dispune de 10 miliarde EUR pentru startup-uri și alte organizații inovatoare # HotNews.ro
Comisia Europeană a numit și un român ca membru al noului board al Consiliului European pentru Inovare (EIC), structură a UE care dispune de un buget total de 10 miliarde de euro pentru finanțarea startup-urilor…
14:40
TikTok pune capăt unei saga de peste un an și semnează acordul care să o salveze de la interzicere în SUA # HotNews.ro
ByteDance, compania chineză care deține TikTok, a semnat acorduri obligatorii cu investitori americani și internaționali pentru a-și vinde cota majoritară a afacerii din Statele Unite pentru a evita interzicerea popularei aplicații de videosharing, relatează BBC.…
14:30
Vremea se răcește puternic. ANM a actualizat prognoza și anunță ce ne așteaptă de Crăciun și Revelion / Unde va ninge # HotNews.ro
Temperaturile vor fi blânde și chiar mai ridicate decât este normal în următoarele zile, urmând apoi ca vremea să se răcească semnificativ. Potrivit prognozei meteorologilor, următoarele trei săptămâni vin cu temperaturi sub cele specifice perioadei…
14:20
Documente PDF publicate pe site-uri ale guvernului american conțin linkuri către pornografie și escrocherii # HotNews.ro
Site-urile web ale autorităților și agențiilor guvernamentale ar trebui să fie veritabile depozite online de resurse utile, atunci când sunt administrate corespunzător, scrie site-ul tech Gizmodo, amintind că în unele cazuri pot ajunge să găzduiască…
14:10
Câți români sunt abonați la internet, telefonie și TV. Cum își împart piața Orange, Digi și Vodafone # HotNews.ro
Românii aveau 6,9 milioane de conexiuni de internet fix în prima jumătate din acest an, în creștere cu ușoară (1%) față de sfârșitul anului trecut, iar dintre acestea peste 2,5 milioane de conexiuni permiteau viteze…
14:00
Mesajul nu foarte subtil proiectat în timpul conferinței de presă maraton a lui Vladimir Putin # HotNews.ro
Decorul platoului în care președintele rus Vladimir Putin își ține vineri conferința de presă anuală pare să includă și un mesaj destul de clar, transmite Sky News, citându-l pe Ivor Bennett, correspondentul său la Moscova.…
14:00
De ce suntem nefericiți de Sărbători? Psiholog Regina Maria: „Uneori aceste stări sunt doar semne de suprasolicitare de final de an”. 6 recomandări pentru echilibrare emoțională # HotNews.ro
De ce perioada care ar trebui să fie plină de bucurie devine pentru mulți o povară emoțională? În jurul Sărbătorilor, presiunea de a fi fericiți, așteptările sociale și oboseala acumulată se pot transforma în tristețe…
13:50
„Este o chestiune de supraviețuire”: Președintele sud-coreean cere decontarea tratamentelor pentru căderea părului de la bugetul de stat # HotNews.ro
Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a cerut guvernului său să ia în considerare extinderea asigurării publice de sănătate pentru a acoperi tratamentele împotriva căderii părului, argumentând că chelia a devenit pentru tineri o „chestiune de…
13:50
Caz șocant în Germania: Un îngrijitor de școală și-a drogat, violat și filmat soția inconștientă timp de ani de zile # HotNews.ro
Un bărbat german a fost condamnat la 8 ani de închisoare după ce și-a drogat, violat și filmat soția timp de ani de zile, într-un caz care a fost comparat cu procesul lui Dominique Pelicot…
13:40
Trendyol susține comercianții români dincolo de online: patru branduri locale, prezente la târgul „Crăciunul Nordului” # HotNews.ro
În această iarnă, Trendyol sprijină patru comercianți români să participe la târgul „Crăciunul Nordului”, desfășurat între 28 noiembrie și 4 ianuarie, la Romexpo, oferindu-le spațiul și căsuțele de expunere. Astfel, antreprenorii se pot concentra exclusiv…
13:10
Ciprian Ciucu depune astăzi jurământul pentru funcția de primar general al Capitalei. Anunțul, făcut cu patru ore înainte de ceremonie # HotNews.ro
Reprezentanții Primăriei Capitalei au anunțat că primarul ales Ciprian Ciucu își va prelua vineri, 19 decembrie, oficial mandatul. „Azi, ora 17.00, primarul general ales, Ciprian Ciucu, va depune jurământul în sala de ședințe a Primăriei…
13:00
Putin susține că un post din armata rusă are atât de mulți doritori încât trebuie organizat concurs: „Chiar și cei care vin uneori în vacanță continuă să participe la lupte” # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit vineri pe larg despre drone și rolul acestora pe frontul din Ucraina, liderul de la Kremlin susținând în conferința sa anuală de presă că postul de operator de dronă…
13:00
Actionarii EVERGENT Investments, companie listată la Bursa de Valori București sub simbolul EVER, au aprobat cu unanimitate de voturi propunerea Consiliului de administrație privind distribuirea de dividende din rezervele constituite din profitul net al anilor…
13:00
INTERVIU după afirmațiile premierului Bolojan. „Nu cred că ar fi corect să eliminăm prescripția la corupție, dar tâlhăria să se poată prescrie” # HotNews.ro
Eliminarea prescripției sună bine dacă e strigată la proteste, dar eliminarea prescripțeei ar face sistemul judiciar să lucreze mai prost ca acum, argumentează avocatul Daniel Atasiei, lector universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității…
Acum 8 ore
12:20
Când poate fi vizitată Catedrala Naţională. Programul de sărbători anunțat de Patriarhia Română # HotNews.ro
Catedrala Națională (sau Catedrala Mântuirii Neamului) din București, sfințită pe 26 octombrie, va fi deschisă zilnic credincioșilor care vor s-o viziteze, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, după un anumit program, anunță vineri…
12:20
Performanța în licitațiile de artă se extinde! Artmark anunță din nou rezultate-record, pentru toate cele 3 țări, România, Bulgaria și Croația, totalizând aprox. 3 milioane de euro în licitațiile lunii decembrie 2025 # HotNews.ro
Casa de Licitații A10 by Artmark marchează cel mai puternic decembrie din istoria sa regională! O dovedesc rezultatele celor mai importante licitații de artă pe care le-a organizat în acest sezon. Este al doilea an…
12:10
Vladimir Putin numește noul mare oraș ucrainean pe care armata rusă a pus ochii: Calea e deschisă # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a numit în conferința sa de presă maraton un nou mare oraș ucrainean despre care spune că va putea fi atacat în curând de forțele sale de invazie din Ucraina, relatează…
12:10
Un satelit din megaconstelația Starlink va cădea pe Pământ, după s-a desprins de pe orbită. Ce spun cei de la SpaceX # HotNews.ro
Unul dintre sateliții de internet în bandă largă Starlink ai SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, a suferit o anomalie pe orbită miercuri, 17 decembrie, și se apropie acum de Pământ, transmite vineri Space.com, citată de…
12:00
„Bolojan, te sună România”. Ce le transmite premierul românilor care au scandat acest mesaj în Piața Victoriei # HotNews.ro
Premierul a răspuns mesajului „Bolojan, te sună România”, afișat și scandat de mii de oameni în Piaţa Victoriei la protestele pentru reformarea justiției declanșate după documentarul Recorder „Justiție capturată”. La manifestația de miercuri seară, a…
11:50
Medicover lansează un program pentru formarea asistentelor medicale, într-o țară cu un deficit cât populația unui oraș ca Tecuci # HotNews.ro
Medicover a lansat un program dedicat formării viitoarelor asistente medicale, în parteneriat cu mai multe școli postliceale sanitare din țară. Prin inițiativa „Inimi în formare”, elevii au acces la stagii de practică în clinicile și…
11:40
Ideea că IA creează mai multe joburi decât elimină s-ar putea să nu fie valabilă pentru România, spune un expert. Cum va afecta IA sectorul public, turismul sau HoReCa # HotNews.ro
IA nu va afecta fiecare parte a economiei în același mod. În timp ce automatizează multe sarcini, ar putea crește valoarea activităților „cu amprentă umană”, scrie Valentin Tătaru, economistul șef al ING Bank, într-o analiză…
11:40
Salariul minim 2026: „Guvernul ne păcălește pe toți”- reprezentantul patronilor IMM România # HotNews.ro
„Guvernul a reușit, încă o dată, să nemulțumească pe toată lumea” prin decizia luată în cadrul coaliției de guvernare, privind majorarea salariului minim cu 275 de lei de la 1 iulie 2026, consideră președintele federației…
11:30
Răpită în 1983, a trăit sub o identitate nouă. Apoi poliția i-a bătut la ușă cu vestea care i-a schimbat viața # HotNews.ro
La sfârșitul lunii noiembrie, Michelle Newton a avut șocul vieții ei când polițiștii au apărut la ușa sa pentru a-i comunica o veste surprinzătoare, relatează revista People într-un reportaj despre o poveste incredibilă. Ofițerii i-au…
11:10
Elisabeta Lipă, una dintre cele mai mari sportive din istoria României, multiplă campioană olimpică, mondială și europeană, a intrat în vizorul legii pentru mai multe nereguli semnalate de Curtea de Conturi, scrie Golazo.ro. Un raport…
