Controverse în Marea Britanie după ce mai multe gâște au dispărut din parcuri: „Sunt furate pentru a fi gătite și mâncate de Crăciun”
Libertatea, 19 decembrie 2025 19:50
Parcul Black Ash din Newport, un oraș din Țara Galilor, este renumit pentru mulțimea de gâște și rațe, pe care vizitatorii le admiră și le hrănesc cu plăcere. Doar că în ultima perioadă au dispărut mai multe păsări, iar localnicii bănuiesc că acestea ar fi fost furate de migranți pentru a fi consumate în perioada […]
• • •
Acum 5 minute
20:00
Utimele pregătiri pe A7 înaintea deschiderii traficului pe tronsonul Focşani-Adjud: „Mobilizarea este exemplară ” # Libertatea
Este mobilizare masivă pe șantier înaintea deschiderii traficului de Crăciun pe tronsonul Focșani-Adjud al autostrăzii A7. Cristian Pistol, directorul CNAIR, a verificat, vineri, şantierul şi anunţă că circulaţia va fi deschisă, înainte de Crăciun, pe încă 50 de kilometri de autostradă. „Ultima verificare pe A7 înainte de deschiderea secţiunii dintre Focşani şi Adjud! Sunt astăzi […]
Acum 10 minute
19:50
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea. „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult” # Libertatea
Mihaela Rădulescu traversează cea mai dificilă perioadă din viața ei. La cinci luni de la moartea lui Felix Baumgartner, iubitul ei, vedeta a primit o nouă lovitură: mama sa s-a stins din viață, chiar înainte de sărbătorile de iarnă. Mihaela a postat un mesaj dureros pe contul de socializare, în care dezvăluie motivul pentru care […]
19:50
Acum 30 minute
19:40
Taxa pe care turiștii ar putea să o plătească începând din 2026 pentru fiecare noapte de cazare în București # Libertatea
Turiștii care se vor caza în București ar putea avea de plătit o taxă suplimentară începând din anul 2026. Este vorba despre o taxă ce va fi percepută pentru fiecare noapte de cazare, propusă de Primăria Capitalei. Primăria Municipiului București propune o nouă taxă pentru turiști Primăria Municipiului București a anunțat că a lansat în […]
19:30
Schimb de replici acide între miniștrii de externe ai Poloniei și Ungariei: „Felicitări! Viktor Orban a câștigat Ordinul Lenin. Veți lupta de partea Rusiei” # Libertatea
Miniștrii de externe ai Poloniei și Ungariei s-au dedat unui schimb de replici acide pe tema abordării proruse a conducerii de la Budapesta, care răspândește propaganda Kremlinului și se opune măsurilor de presiune asupra regimului de la Moscova. Premierul ungar Viktor Orban, considerat un cal troian al Kremlinului în UE și NATO, s-a opus ca […]
19:30
Mama Mihaelei Rădulescu a murit. Vedeta a transmis un mesaj dureros. „Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea șocanți, prea repede” # Libertatea
Mama Mihaelei Rădulescu a murit vineri, 19 decembrie. Marilena Țiganu era internată la spitalul Elias din Capitală, având probleme de sănătate de ceva timp. Vestea dură vine la doar cinci lui de când vedeta TV și-a pierdut partenerul, pe Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu traversează cea mai dificilă perioadă din viața ei. La cinci luni de […]
Acum 2 ore
19:00
Un câine „cârnăcior” a intrat într-un magazin și a furat o pungă de chipsuri de la raft, iar când l-a văzut paznicul a rupt-o la fugă # Libertatea
Momentul în care un Dachshund, cunoscut în termeni populari și drept câine „cârnăcior”, fură o pungă de chipsuri de la raft a devenit viral. Când paznicul supermarketului în vede, patrupedul o ia la fugă imediat. Un Dachshund a devenit viral după ce a furat o pungă de chipsuri Pe Facebook circulă un videoclip în care […]
19:00
Angajat condamnat că a condus cu 201 km pe oră, în locul șefului secretar de stat. Ionel Minea a scăpat de acuzație prin prescriere # Libertatea
Un angajat condamnat că a condus cu 201 km pe oră, în locul șefului secretar de stat. Ionel Minea a scăpat de acuzație prin prescriere, în timp ce subalternul său a primit o pedeapsă cu suspendare, relatează Hotnews. 23 de amânări ale pronunțării Pe 18 decembrie 2025, magistrații de la Tribunalul Ilfov au hotărât încetarea […]
18:40
Fostul ministru al Educației, Liviu Pop, explică legătura dintre programa la literatură pentru liceu și presiunea care ar veni din partea editurilor. „Baronii manualelor trăiesc. M-am bătut și eu cu ei în 2017. M-au tocat public” # Libertatea
Liviu Pop, fost ministru al Educației în guvernele Grindeanu/Tudose, a comentat pentru Libertatea scandalul care a scindat, în această perioadă, lumea academică și care gravitează în jurul programei la Limba și literatura română pentru clasa a IX-a. Acesta recunoaște că proiectul nu este nici pe departe unul perfect. Dimpotrivă. Trebuia mult mai bine gândit și […]
18:30
Clubul Sportiv al Armatei Steaua București și-a premiat cei mai buni sportivi ai anului 2025 # Libertatea
Clubul Sportiv al Armatei (CSA) Steaua Bucureşti și-a premiat vineri, 19 decembrie, cei mai buni sportivi ai anului. Canotoarele Simona Radiş şi Magdalena Rusu au fost desemnate cele mai bune sportive ale clubului. Simona Radiș și Magdalena Rusu, desemnate sportivele anului CSA Steaua a organizat, la Cercul Militar, Gala Sportivilor Anului 2025, evenimentul tradițional organizat […]
18:20
Milioane de pensionari care au pensii mai mici decât 2.574 de lei vor primi ajutoarele „one-off” în 2026 # Libertatea
Deși pensiile nu vor crește în 2026, vârstnicii cu venituri mai mici decât 2.574 de lei vor primi ajutoarele „one-off”. Anunțul a fost făcut de Florin Manole, ministrul Muncii, chiar dacă Guvernul Bolojan a înghețat pensiile în primul pachet de măsuri fiscale pe care și l-a asumat, relatează Antena 3 CNN. Sprijin pentru cei mai […]
18:20
5 știri by Libertatea – Actualitate: Şapte cauze care îți grăbesc zilnic îmbătrânirea mai mult decât fumatul # Libertatea
5 știri by Libertatea – Actualitate, rubrica de știri găzduită de Dorin Chioțea, ne aduce, și în această săptămână, cele mai virale cinci știri din România. Un studiu recent din Marea Britanie, citat de The Telegraph, a arătat că consumul zilnic al unei singure doze de Cola crește riscul de ficat gras cu 50%. S-au […]
18:10
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a depus vineri, 19 decembrie, jurământul de învestitură și a spus că urmărește două obiective. În primul rând, o colaborare cu Consiliul General, dar și o majoritate cât mai largă, pentru că „oraşul nostru nu stă foarte bine”, motiv pentru care va avea discuţii cu liderii partidelor de coaliție. „Este un […]
18:10
Putin nu exclude să atace și alte țări: Dacă Rusia este tratată cu respect și nu este umilită # Libertatea
Liderul de la Kremlin Vladimir Putin a amenințat Europa cu „un război la scară largă” în cazul unei blocade asupra exclavei Kaliningrad, un fost teritoriu german anexat de Uniunea Sovietică la 2 august 1945 și rămas ulterior în componența Rusiei, relatează Meduza și Ukrainska Pravda. „Toată lumea trebuie să înțeleagă acest lucru și să realizeze […]
Acum 4 ore
18:00
O româncă studentă în China a mers la McDonald’s și a cumpărat produsele preferate, iar la final le-a arătat internauților ce poți să mănânci acolo cu doar 27 de lei. Cât a plătit tânăra studentă româncă la McDonald’s în China Elenna este cunoscută pe TikTok pentru videoclipurile pe care le face din China. Românca este […]
17:40
Mesajele primite de Aris Eram, fiul Andreei Esca, după ce s-a aflat că este concurent la Survivor România 2026: „Va fi mâncat de balaurii din jur, adică Boureanu și Donca” # Libertatea
Aris Melkior Eram, fiul Andreei Esca, a stârnit admirație pe rețelele de socializare, înainte de debutul său în Survivor România 2026, arătând că este pregătit să înfrunte orice provocare. Ce mesaje a primit din partea fanilor. Fiul Andreei Esca, Aris Melkior Eram, a stârnit deja reacții în mediul online după ce s-a aflat că va […]
17:40
12 miliardari în guvern: țara care a bătut toate recordurile de averi în administrație și e condusă de ultra-bogați # Libertatea
Guvernul american condus de Donald Trump este cel mai bogat din istoria modernă a Statelor Unite, având o avere cumulată de peste 390 de miliarde de dolari, incluzând 12 miliardari care au servit din ianuarie 2025. Cea mai bogată administrație din istoria modernă Administrația Trump a stabilit un record, fiind etichetată drept „cea mai bogată […]
17:40
Cum motivează Curtea de Apel Constanța condamnarea lui Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare: „Pericol social” # Libertatea
Curtea de Apel Constanța a motivat decizia de a-l condamna pe rapperul american Wiz Khalifa la nouă luni de închisoare cu executare pentru că a fumat o țigară cu cannabis pe scenă, în timpul Festivalului Beach Please, anul trecut, la Costinești, relatează News.ro. Normalizarea unei conduite ilicite Normalizarea unei conduite ilicite, acesta este argumentul central. […]
17:30
Cristian Tudor Popescu avertizează: „Justiția Savonea are soluții, ce i s-a întâmplat Ralucăi Moroșanu se poate repeta” # Libertatea
Gazetarul Cristian Tudor Popescu este de părere că recuzarea judecătoarei Raluca Moroșanu dintr-un dosar, după ce a devoalat ce se întâmplă la Curtea de Apel București, se poate repeta și cu alți magistrați care nu sunt de acord cu ce fac șefii lor. CTP: „Se deschide perspectiva de aur a recuzării tuturor magistraților care au […]
17:20
Vestigii importante din fascinantul București de altădată au fost date la iveală de arheologi în inima Capitalei, sub agitația Pieței Unirii. Descoperirea vechii străzi Căldărari de către arheologul Teodor Ignat de la Muzeul Municipiului București, în cadrul cercetărilor arheologice recente, reprezintă o contribuție semnificativă la înțelegerea istoriei urbane a Bucureștiului și are multiple implicații. Straturi […]
17:20
Răspunsul extrem de cinic al lui Vladimir Putin când a fost întrebat dacă se consideră vinovat de moartea rușilor și a ucrainenilor # Libertatea
Liderul rus Vladimir Putin i-a spus unui jurnalist american că nu se consideră vinovat de rușii și ucrainenii uciși sau mutilați în războiul pe care l-a declanșat în urmă cu mai bine de 11 ani, relatează publicațiile Meduza și Ukrainska Pravda. Întrebat de jurnalistul Keir Brennan-Simmons, de la NBC News, dacă se va considera „responsabil […]
17:20
Melodia de Crăciun care o duce cu gândul pe Raluka la persoana iubită: „Îmi place atât de mult” # Libertatea
Considerată drept una dintre cele mai bune voci din România, Raluka se pregătește intens pentru perioada sărbătorilor de iarnă, dar și pentru vacanța pe care și-a rezervat-o în luna ianuarie. De Crăciun, artista va merge acasă la familie, pentru a petrece sărbătorile alături de cei dragi, însă înainte de a lăsa Bucureștiul pentru Deva, ea […]
17:10
Câte kilograme are Adda și ce decizie a luat înainte de premiera „Power Couple” 2026. „Mă mențin la greutatea asta de un an, dar nu mă simt bine” # Libertatea
Adda și soțul ei, Cătălin, sunt doi dintre concureții care au acceptat provocarea de a participa la Power Couple 2026. După încheierea filmărilor care au avut loc în Malta, artista a uat o decizie radicală. S-a îngrășat și vrea cu orice preț să slăbească, așa că a renunțat la anumite alimente. Adda și soțul ei, […]
17:00
Creștere salariului minim din 2026 aduce schimbări importante pentru milioane de angajați: ce impact are majorarea pentru români # Libertatea
Ministrul Muncii a pus în transparență proiectul privind creşterea salariului minim brut pe ţară la 4.050 lei lunar la 4.325 de lei. Majorarea care s-ar putea aplica de la 1 iulie 2026 ar urma să afecteze milioane de români. Impactul nu se va vederea doar la salarii. Spre exemplu, odată cu această creștere se va […]
16:40
Românii care au speriat Canada au furat „milioane” în bunuri din magazine: „Erau toți membri ai aceleiași familii sau prieteni apropiați” # Libertatea
Românii care au speriat Canada au fost prinși. Banda a furat „milioane” în bunuri din magazine din Ontario, Quebec și British Columbia. Ancheta a început în luna august, după ce s-a observat o exploze a furturilor din magazine, relatează The Toronto Sun. Conform poliției, până în prezent au fost formulate 175 de acuzații împotriva a 21 […]
16:30
De la mărturii memorabile la pahare personalizate și cutii de cadou premium – soluții care transformă o zi specială într-o poveste cu adevărat magică. În febra pregătirilor de nuntă, fiecare detaliu contează și poartă o încărcătură simbolică unică. Oaspeții își vor aminti nu doar muzica și meniul, ci și micile atenții – mărturiile și modul […]
16:30
Cazare cu spa la Gura Humorului: unde găsești liniște, răsfăț și timp de calitate pentru tine? # Libertatea
Weekend de weekend, Gura Humorului, una dintre cele mai iubite destinații turistice din Bucovina, este refugiul românilor din toate colțurile țării. Aici e locul în care poți veni când cauți mai mult decât o vacanță. O experiență de cazare cu spa la Gura Humorului este căutată de cei care doresc să încetinească ritmul și să […]
16:20
16:20
Situație disperată în Rahova, sectorul 5, unde sute de oameni stau de două luni fără gaze. „O să facem Crăciunul în frig. Pentru Distrigaz nu contăm” # Libertatea
După explozia din 17 octombrie, care a distrus un bloc în cartierul Rahova, sector 5, solicitările de verificări la țevile de gaz și sesizările de posibile scurgeri au rupt zona de civilizație, pentru săptămâni bune. „A durat o lună până am găsit firmă” Într-un bloc situat la o stație de tramvai de locul exploziei, locatarii […]
16:20
Schimbarea branșamentului electric în 2026: ce trebuie să știi, pas cu pas, ca să eviți complicațiile # Libertatea
Tot mai mulți proprietari ajung în situația de a schimba branșamentul electric fie pentru că locuința este veche, fie pentru că necesită o putere mai mare, fie pentru că instalația existentă nu mai este sigură. Din păcate, majoritatea oamenilor descoperă abia în momentul în care vor să facă această modificare că lucrurile nu sunt chiar […]
16:20
De ce Marina Almășan nu-i face parastas lui Victor Socaciu: „A murit lângă o altă femeie”. Și-a iertat fostul soț după ce s-a stins din viață # Libertatea
Marina Almășan vorbește deschis despre motivul pentru care nu-i face parastas lui Victor Socaciu și despre alegerile controversate ale fostului soț în ultimii ani de viață. Vedeta merge împreună cu fiul ei la mormântul regretatului artist. Pe 27 decembrie 2025 se împlinesc patru ani de la trecerea în neființă a lui Victor Socaciu, „Regele muzicii […]
Acum 6 ore
16:00
Automobile Bavaria BMW Motorrad devine Automobile Bavaria Moto Center Automobile Bavaria Group anunță o etapă strategică în evoluția diviziei sale de motociclete, marcând tranziția către un model de business multi-brand, conform dinamicii actuale a pieței și tendințelor internaționale din industria motociclismului. Prin extinderea portofoliului cu brandurile japoneze Kawasaki și Yamaha, grupul își consolidează poziția pe […]
16:00
Românii din Diaspora au trimis în România peste 60 de miliarde de euro în ultimii 12 ani, mai mult decât dublul valorii inițiale a PNRR # Libertatea
Românii care muncesc în afara granițelor au transferat în România aproximativ 60 de miliarde de euro în perioada 2013 – prima jumătate a anului 2025, o sumă de peste două ori mai mare decât valoarea inițială a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Datele sunt prezentate de Cristian Popa, membru al Consiliului de administrație […]
16:00
Recorder dă în judecată România TV, după ce a spus că Florian Coldea a finanțat documentarul „Justiție capturată” # Libertatea
Publicația Recorder a anunțat că dă în judecată România TV, după ce postul de televiziune a spus că Florian Coldea a finanțat documentarul „Justiție captrrată”, relatează Paginademedia. „O invenţie de la cap la coadă” Recorder este o publicație creată și deținută de jurnaliști. Proiectul a fost lansat în anul 2017, avându-i ca fondatori pe Cristian […]
16:00
Un șofer de TIR român a primit fursecuri de casă de la copiii din Germania: „Fără șoferi de camion, nu ar exista mâncare” # Libertatea
Un șofer român de TIR a avut parte de o adevărată surpriză din partea unor copii din Germania. Alex a primit fursecuri de casă înainte de sărbători, în semn de recunoștință pentru munca depusă. Șoferii de TIR aflați în Germania au primit fursecuri de casă de la copii În perioada sărbătorilor de iarnă, voluntarii din […]
16:00
Cât de înțelegătoare e Theo Rose cu programul lui Anghel Damian: „Subiect sensibil”. Prioritatea numărul 1 a regizorului # Libertatea
În ultimii ani, Anghel Damian a devenit unul dintre cei mai cunoscuți regizori, scenariști și producători de film și teatru din România, punându-și amprenta pe unele dintre cele mai importante proiecte cinematografice și TV. Soțul lui Theo Rose a lucrat, printre altele, la „Cursa”, „Clanul”, „Tătuțu’” și „Groapa”, iar recent numele lui apare și în […]
16:00
Stilul de viață modern, caracterizat de perioade îndelungate petrecute pe scaun, în mașină sau în picioare, vine cu probleme de, rigiditate a spatelui. Aceasta afectează considerabil calitatea vieții pentru un număr tot mai mare de persoane. Totuși, dacă suferi de această condiție trebuie să iei măsuri. Poți face sport sau poți apela la teaching și […]
16:00
O fabrică românească din Ploiești a fost transformată într-o operă de artă: „Cusut cu iubire” # Libertatea
O fabrică din Ploiești a devenit scena unui proiect artistic inedit. Lucrarea „Cusut cu iubire” semnată de Laura Soneriu în colaborare cu Ciprian Tauciuc a transformat spațiul industrial dur într-unul artistic și delicat. Fabrică transformată într-o operă de artă Este vorba despre transformarea estetică a fabricii UZUC din Ploiești, realizată în cadrul festivalului de artă stradală „Artown NOW”. „Lângă Fabrica UZUC, acolo unde pereții […]
16:00
15:50
Donald Trump a anunțat „Jocurile Patriotice”, o competiție sportivă care seamănă izbitor de mult cu seria „Jocurile Foamei” | VIDEO # Libertatea
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat lansarea „Jocurilor Patriotice”, o competiție sportivă națională destinată tinerilor, care va fi organizată de Casa Albă anul viitor, în cadrul celebrării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite. Ideea a stârnit rapid controverse și ironii, mai ales din partea democraților, care au comparat evenimentul cu seria distopică […]
15:50
Mesajele sarcastice ale rușilor în timp ce președintele vorbea: „Vladimir Vladimirovici, e deja vineri, putem să bem ceva?” # Libertatea
Mesaje sarcastice au apărut pentru scurt timp pe un ecran mare în sala unde președintele rus Vladimir Putin își ținea conferința de presă anuală și conversația telefonică „în linie directă” cu cetățenii, vineri, anunță Reuters. „Nu o linie directă, ci un circ”, spunea un astfel de comentariu. Un altul, folosind prenumele și patronimicul lui Putin, […]
15:50
Un alpinist român a murit într-o excursie pe vulcanul Nevado Ojos del Salado, după ce a ajuns aproape în vârf. Trupele speciale lucrează la recuperarea corpului # Libertatea
Unitatea de intervenție specială a poliției din Chile coordonează operațiunile de recuperare a trupului unui alpinist român în vârstă de 57 de ani, care a murit pe vulcanul Nevado Ojos del Salado, în regiunea Atacama, anunță publicația locală Mega Noticias. Situația de urgență a fost semnalată personalului de la Poliția de Frontieră din El Salvador […]
15:40
De sărbători, sprijinul emoțional este esențial. Clinicile de Psihoterapie Regina Maria rămân deschise pe 24, 25 și 26 decembrie # Libertatea
Luna decembrie este percepută adesea ca o perioadă a bucuriei, a familiei și a momentelor speciale petrecute împreună. În realitate însă, pentru mulți oameni, sărbătorile pot fi o sursă intensă de stres emoțional, anxietate, singurătate sau reactivare a unor trăiri mai vechi. Discrepanța dintre așteptările sociale – „ar trebui să fim fericiți” – și starea […]
15:30
Vladimir Putin avertizează că Rusia va riposta, după atacul Ucrainei în Marea Mediterană # Libertatea
Vladimir Putin a comentat recentul atac ucrainean asupra unui petrolier rusesc spunând că, deși nu va deranja aprovizionarea, Moscova va riposta întotdeauna, potrivit SkyNews. A fost prima dată când dronele ucrainene au lovit un petrolier rusesc în Marea Mediterană, la peste 1.000 de mile distanță de Ucraina, Putin spunând că acest lucru „nu va face […]
15:30
Caltaboșul este un cârnat care se prepară de obicei de Crăciun, la tăierea porcului, din măruntaiele acestuia fierte și tocate. Poți consuma caltaboș proaspăt sau afumat, iar compoziția lui diferă de la o zonă la alta. Unii pot conține orez, în timp ce alții se fac cu bucățele de slănină. De fapt, fiecare îi face […]
15:30
Program de Crăciun la Antena Stars. Emoție autentică, tradiții românești, povești de viață impresionante, de sărbători # Libertatea
Antena Stars pregătește, în perioada sărbătorilor de iarnă, o serie amplă de ediții speciale de Crăciun, menite să aducă în casele telespectatorilor emoție autentică, tradiții românești, povești de viață impresionante și momente artistice de neuitat. Antena Stars aduce magia Crăciunului în casele românilor Programele speciale debutează pe 22 decembrie, de la ora 08.00, cu cooking […]
15:30
Un șofer a rămas împotmolit cu un BMW în cartofii aruncați pe stradă de fermieri, la protestul din Bruxelles # Libertatea
Scene mai puțin obișnuite au fost surprinse, joi, pe străzile din Bruxelles, după ce fermierii furioși au aruncat tone de cartofi din tractoare, la protestele împotriva semnării acordului Mercosur. În timp ce un șofer a rămas împotmolit cu un BMW în mijlocul mormanelor, unii localnici au venit înarmați cu sacoșe și au început să adune […]
15:20
Mitul copiilor geniali, spulberat: majoritatea celor care excelează la vârste fragede nu ajung să aibă succes ca adulți, arată un studiu # Libertatea
Un studiu publicat în revista Science oferă informații surprinzătoare despre dezvoltarea talentelor excepționale. Studiul, care a analizat datele a peste 34.000 de sportivi profesioniști, jucători de șah, muzicieni și oameni de știință, arată că cei mai mulți performeri de top nu au fost copii geniali. Interesele diverse și dezvoltarea treptată sunt mult mai promițătoare pentru […]
15:20
Zilele speciale sunt sărbătorite cu programe speciale, astfel că de Crăciun, Antena 1 a pregătit o mulțime de surprize pentru întreaga familie. Trăieşti emoția Crăciunului cu poveştile tale preferate. Săptămâna finală a sezonului 16 Chefi la cuțite, ediții speciale Super Neatza, finalul celui de-al doilea sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, filme de colecţie […]
15:00
Catedrala Națională va fi deschisă de Crăciun, Revelion și Bobotează. Programul de vizitare între 24 decembrie 2025 și 8 ianuarie 2026 # Libertatea
Catedrala Națională va putea fi vizitată zilnic în perioada sărbătorilor de iarnă, între 24 decembrie 2025 și 8 ianuarie 2026, potrivit unui anunț oficial transmis de Patriarhia Română. În acest interval, lăcașul va fi deschis publicului între orele 09:00 și 17:00. Program special pentru perioada sărbătorilor de iarnă Anunțul vine în contextul apropierii marilor sărbători […]
