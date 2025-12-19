MM Stoica a identificat greșeala decisivă de la eliminarea dramatică a Craiovei din Conference League: „Poate nu se întâmpla catastrofa!”

13:30

Jake Paul îl va înfrunta pe Anthony Joshua vineri seara, într-un meci de box care va avea loc la Miami, iar Jutta Leerdam, logodnica americanului, a primit un avertisment.Jutta Leerdam este una dintre cele mai bune patinatoare de viteză din lume. Cel mai probabil nu va asista la lupta lui Jake, în condițiile în care peste o săptămâna va participa la Turneul de Calificare Olimpică de la Thialf. Acolo, va avea nevoie de o prestație bună pentru a merge la Jocurile de la Milano. ...