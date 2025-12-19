MM Stoica a identificat greșeala decisivă de la eliminarea dramatică a Craiovei din Conference League: „Poate nu se întâmpla catastrofa!”
Gazeta Sporturilor, 19 decembrie 2025 19:50
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat eliminarea dureroasă suferită de Universitatea Craiova din grupa unică din Conference League, după 2-3 cu AEK Atena, meci în care formația din Superliga conducea cu 2-0 în minutul 90+7.Oficialul de la FCSB este de părere că Filipe Coelho a greșit cu schimbările efectuate pe parcursul primei reprize, fapt care a destabilizat echipa. ...
Meciul Oțelul Galați - FC Argeș, pe lângă implicațiile în lupta la play-off, va fi special pentru doi jucători: Leard Sadriu și Joao Paulo. Un scouter al celor de la Holstein Kiel, echipa de pe locul 13 din 2.Bundesliga, va fi la meci pentru a-i urmări pe cei doi fotbaliști. ...
Primul antrenament pe cel mai nou stadion din Superliga: un singur pas până la inaugurare # Gazeta Sporturilor
Jucătorii de la Unirea Slobozia, formație din Superliga, au efectuat primul antrenament pe stadionul „1 Mai” din orașul ialomițean.Arena „1 Mai” din Slobozia este foarte aproape de o inaugurare cu un meci oficial, dar deocamdată s-a făcut un prim pas: jucătorii lui Andrei Prepeliță au intrat pe gazon și s-au antrenat înaintea duelului cu Metaloglobus, programat pe 20 decembrie, de la ora 14:30. ...
Canotoarele Simona Radiș și Magdalena Rusu au fost desemnate „Sportivele Anului” de clubul CSA Steaua # Gazeta Sporturilor
Simona Radiș (26 ani) și Magdalena Rusu (25 ani), medaliate cu aur la Campionatele Mondiale și Europene în proba de două rame, sunt cele mai bune sportive ale CSA Steaua în 2025.Clubul Steaua și-a premiat sportivii în cadrul unei gale care a avut loc la Cercul Militar din București.Canotoarele Simona Radiș și Magdalena Rusu au fost desemnate sportivele anului, ele fiind în 2025 campioane europene și mondiale în proba de dublu rame. ...
Florin Talpan, reacție surprinzătoare la Gala CSA Steaua: „Nu cred că echipa de fotbal merita acest premiu” # Gazeta Sporturilor
Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a avut o intervenție surprinzătoare după decernarea premiilor din Gala sportivilor Clubului Sportiv al Armatei Steaua, unde a contestat public desemnarea echipei de fotbal drept „echipa anului”.Talpan a susținut că nu i se pare normal ca formația de fotbal să primească această distincție, în condițiile în care Steaua se află doar pe locul 8 în Liga 2, și a indicat alte secții care, în opinia sa, ar fi meritat mai mult recunoașterea. ...
Anunț surprinzător în presa din Italia: „Mutu și Prandelli au vorbit mult la telefon și au decis să revină să salveze Fiorentina” # Gazeta Sporturilor
În presa din Italia a apărut astăzi un anunț surprinzător: Adrian Mutu, fost jucător la Fiorentina, și Cesare Prandelli, fost antrenor la gruparea viola și în prezent directorul tehnic al naționalei Italiei, ar fi vorbit și ar fi decis să se întoarcă la Firenze pentru a salva echipa, dacă vor fi contactați.În prezent Fiorentina este în prăpastie în campionat: locul 20 după 15 etape, cu doar 6 puncte acumulate. ...
Planul surprinzător al fostului atacant de la PSV, care a părăsit clubul după consumul de cocaină: „Vreau să mă întorc în Eindhoven” # Gazeta Sporturilor
Cariera fostului fotbalist brazilian Jonathan Reis (36 de ani) nu a decurs așa cum el se aștepta acum 20 de ani. Fostul atacant nu mai este acum în lumea fotbalului ci este șofer de taxi în țara natală, în Belo Horizonte. În 2006, un fotbalist brazilian talentat a ajuns în Olanda. Plin de entuziasm, Reis a făcut un stagiu de pregătire la Ajax, apoi s-a antrenat și cu PSV. ...
Daniele De Rossi vrea să-și aducă la Genoa copilul de suflet » Echipa lui Dan Șucu are însă concurență mare! # Gazeta Sporturilor
Nicolo Pisilli (21 de ani), mijlocașul central al lui AS Roma, a intrat pe radarul celor de la Genoa pentru o eventuală mutare în mercato invernal. Corriere dello Sport a scris că antrenorul Daniele De Rossi dorește să lucreze din nou cu el, numai că internaționalul italian U21 are oferte și de la Cagliari, Verona, Torino și Parma. ...
Florin Talpan continuă războiul: „Am solicitat ca UEFA și FIFA să excludă toate echipele românești din cupele europene. Inclusiv echipa națională! # Gazeta Sporturilor
Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a lansat un nou atac extrem la adresa FRF și a președintelui Răzvan Burleanu, anunțând că a făcut demersuri oficiale la FIFA și UEFA pentru excluderea echipei naționale și a cluburilor românești din competițiile internaționale.Talpan susține că Federația Română de Fotbal ar funcționa „în ilegalitate” și că FCSB nu ar avea drept de joc în Superligă, motiv pentru care ar fi trebuit retrogradată încă din 2017. ...
A scris istorie la Atalanta, iar apoi a refuzat Juventus pentru o altă echipă din Serie A: „E o provocare mai mare” # Gazeta Sporturilor
După 9 sezoane pe banca lui Atalanta, cu care a reușit 6 calificări în Liga Campionilor și un trofeu în Europa League, Gian Pierro Gasperini a hotârât să înceapă o nouă aventură în Serie A. Tehnicianul italian a avut de ales între AS Roma și Juventus, iar acum, înaintea meciului direct, acesta a explicat decizia de a merge la echipa din capitală, în detrimentul torinezilor. ...
Eroul finalei cu Flamengo și-a rupt mâna la loviturile de departajare » „Nici măcar el nu știe cum s-a întâmplat!” # Gazeta Sporturilor
Matvei Safonov (26 de ani), portarul lui PSG, a suferit miercuri o fractură la mâna stângă, apărând un al treilea penalty executat de Flamengo, în finala Cupei Intercontinentale câștigate de campioana Europei (1-1, 2-1 după loviturile de departajare). „E incredibil!”, a declarat antrenorul Luis Enrique despre eroul de la Doha.Paris St. Germain a cucerit Cupa Intercontinentală miercuri, în Qatar, după un meci dramatic în compania lui Flamengo. ...
Evident că singurul ceas valabil e cel al arbitrului, așa scrie la regulament, dar la fel de adevărat e că georgianul Kruashvili a exagerat atunci când a prelungit meciul dintre AEK și Universitatea Craiova cu 8 minute și apoi cu încă 7! Astfel, ajutând-o pe formația greacă să egaleze în 90+8 și chiar să câștige în 90+15 un meci pe care echipa din Bănie îl controlase autoritar mult timp. ...
Valentin Lazăr (36 de ani) este noul antrenor al celor de la Voința Crevedia, echipă care ocupă locul 10 în Seria a 4-a din Liga a 3-a. Valentin Lazăr, care a jucat în mare parte a carierei sale pentru Dinamo, se află la a doua experiență ca antrenor principal. Este liber de contract de aproximativ un an. A întrenat ultima dată la CSO Băicoi, pe banca căreia a stat timp de 3 partide. ...
Cel mai vechi stadion din lume e aproape să fie demolat » În secolul al 18-lea, arena avea altă întrebuințare # Gazeta Sporturilor
Cel mai vechi stadion de fotbal din lume, utilizat continuu de același club, ar putea fi aproape de a încheia un capitol istoric de peste un secol și jumătate. York Road, casa lui Maidenhead United din 1870, riscă să nu mai găzduiască meciuri oficiale, punând sub semnul întrebării un record recunoscut de Asociația Engleză de Fotbal (FA).Situat în Maidenhead, York Road este considerat oficial cel mai vechi stadion de fotbal din lume folosit continuu de același club. ...
Rugbistul naturalizat de România acum 10 ani vrea ca „Stejarii” să se inspire de la Vlad Țepeș la Campionatul Mondial din 2027: „Românii au asta în ei” # Gazeta Sporturilor
Johannes van Heerden (39 de ani), jucătorul naturalizat din naționala de rugby a României, a vorbit despre relația lui cu țara care l-a adoptat, despre atmosfera din lot și despre șansele tricolorilor la Campionatul Mondial de rugby din 2027.În urmă cu două săptămâni, România și-a aflat adversarele de la Campionatul Mondial de rugby din 2027, care va avea loc în perioada 1 octombrie – 13 noiembrie în Australia. ...
Interdicție la transferuri pentru două cluburi din Superligă: „Avem o restanță față de un impresar” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj și Petrolul apar pe portalul FIFA cu sancțiuni la nivel de mercato din cauza unor datorii neachitate. Conducătorii explică pentru GSP situațiile dosarelor în litigiu.Cu situații financiare sensibile, CFR Cluj și Petrolul s-au trezit în acest final de an cu un alt necaz pe cap: blocarea transferurilor, sancțiuni FIFA dictate din cauza unor datorii acumulate față de foști angajați/colaboratori. ...
La aproape 41 de ani, Cristiano Ronaldo continuă să arate o formă fizică extraordinară. Starul portughez continuă să fie foarte atent la obiceiurile din viața sportivă, fapt deomnstrat și de postările sale de pe rețelele sociale.În cursul zilei de vineri, jucătorul a publicat o fotografie care a atras atenția pe rețelele de socializare. ...
Fiul cel mic al lui Zlatan Ibrahimovic, Vincent, în vârstă de 17 ani, a semnat un contract cu AC Milan și va juca pentru echipa a doua a „rossonerilor", alături de fratele său Maximilian. Vincent joacă pe postul de mijlocaș și este primul său contract de profesionist. Anunțul a fost făcut de clubul milanez. Vincent Ibrahimovic a semnat cu AC Milan „Vincent Zlatan Seger Ibrahimovic a semnat primul său contract profesionist. ...
Până la arbitraj sau ghinion, meciul de la Atena s-au pierdut pentru că pe bancă a stat un tip care a crezut că fotbalul înseamnă să te joci de-a cazematele.De ce renumita publicație britanică se numeșe Four-Four-Two și nu Seven-Two-One? Simplu! Pentru că sistemul 4-4-2 înseamnă practic filosofia fotbalului englez, în timp ce sistemul 7-2-1 nu înseamnă nimic. Exprimarea tehnico-tactică a fotbalului nu-l cunoaște, n-a auzit de el. ...
„Există posibilitatea să NU începem campionatul în 2026” » Clubul privat din Liga 2 e în colaps, primăria îl ignoră: „Echipa nu poate să continue” # Gazeta Sporturilor
Muscelul Câmpulung, penultima clasată din Liga 2, club de drept privat, riscă să dispară din competiție în iarnă, copleșită de rigorile financiare cărora clubul susținut de afaceristul Claudiu Ciolan nu le mai poate face față. Președintele și antrenorul au vorbit despre neimplicarea primăriei conduse de Elena Lasconi în viața echipei, surse GSP povestind: „Vor merge să vorbească la Primărie. Dacă nu obțin ceva, e gata!”. Liga 2 ar rămâne astfel cu 21 echipe. ...
Musi e OUT, ce se întâmplă cu Karamoko » Cum ar putea arăta Dinamo în meciul de la Arad # Gazeta Sporturilor
Ultima partidă a celor de la Dinamo din 2025 va avea loc mâine, în vestul țării, la Arad, contra celor de la UTA, de la ora 20:00.Pentru ultima dispută din acest an calendaristic, Zeljko Kopic a avut mari bătăi de cap în linia ofensivă, după accidentările lui Musi și Karamoko, doi dintre cei mai importanți oameni ofensivi din „haită”. ...
Cristina Neagu: „Nu îmi este dor absolut deloc de handbal, e bizar!” » Ce spune despre locul 9 obținut de România la CM # Gazeta Sporturilor
Prezentă la un eveniment imobiliar, Cristina Neagu, retrasă din activitate în vara lui 2025, desemnată de IHF cea mai bună handbalistă a anului în patru rânduri (2010, 2015, 2016 și 2018), exclude în acest moment o revenire în handbal, mărturisind că preferă să se relaxeze, după ce s-a dedicat vreme de mai multe decenii sportului. ...
Ferrari începe o nouă eră » Provocarea lui Vasseur: „Suntem pregătiți pentru 2026. Am subestimat ceva în cazul lui Hamilton” # Gazeta Sporturilor
Directorul Ferrari, Fred Vasseur, se pregătește pentru revoluția tehnică din Formula 1: „Sezonul va fi un maraton, atenție la buget”. Dar avertizează: „Cine va câștiga la Melbourne nu va fi neapărat învingător la finalul lui 2026”.2025 a fost cel mai dificil an pentru Ferrari în istoria recentă. După 4 sezoane în care s-a clasat pe podiumul constructorilor, în 2024 fiind agonizant de aproape de titlul mondial, Scuderia din Maranello a avut un an abisal. ...
Mă gândesc la prăbușirea ireală a Craiovei și-mi aduc aminte de aroganța directorului sportiv Mario Felgueiras care spunea la prezentarea compatriotului său că nu există român care să aibă mentalitatea, pregătirea, aluatul lui Coelho antrenorul. Am aflat atunci că la Craiova vine un antrenor cu „un profil cum nu există în România”. ...
„Patroane, dar vine Crăciunul!” » Finanțatorul lui AEK Atena a făcut spectacol în vestiar și a mărit prima de joc # Gazeta Sporturilor
Marios Iliopoulos (59 de ani), finanțatorul celor de la AEK Atena, a fost în centrul atenției în vestiarul grecilor, la finele victoriei dramatice cu Universitatea Craiova, încheiată cu scorul de 3-2, în ultima rundă a fazei ligii Conference League.Omul de afaceri a sărbătorit alături de jucători performanța și, la presiunea lui Damagoj Vida, autorul unei reușite în duelul de pe Stadionul Agia Sophia, a mărit prima de joc stabilită inițial la 300.000 de euro. ...
La aterizarea în România, Sorin Cârțu acuză: „Haiducie, să mor dacă te mint! Și Costreie ar fi fluierat-o împotriva FCSB” # Gazeta Sporturilor
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a comentat înfrângerea din Atena, 2-3 cu AEK, în urma căreia alb-albaștrii au fost eliminați din Conference League.La 2-2, Universitatea Craiova s-ar fi clasat între primele 24 și ar fi jucat play-off-ul pentru optimile Conference League.Un gol înscris de galben-negri în minutul 14 al prelungirilor, din penalty, le-a spulberat visul oltenilor. ...
S-a întors din Danemarca și a semnat în Liga a 3-a din România: „Contract până în 2027” # Gazeta Sporturilor
Dragoș Militaru (35 de ani) este noul antrenor al celor de la Unirea Alba Iulia, echipă care ocupă prima poziție în Liga 3.Dragoș Militaru era liber de contract, după ce ultima dată a antrenat în Danemarca, la Vejle, acolo unde a îndeplinit rolul de asistent până în luna februarie. Contractul lui Militaru cu Alba Iulia este valabil până în 2027, iar echipa își dorește promovarea în acest sezon. ...
În timpul vizitei sale în India, Leo Messi (38 de ani) a fost tratat ca un adevărat star. Însoțit de colegii Luis Suarez și Rodrigo de Paul, argentinianul s-a întâlnit cu Anant Ambani, membru al cunoscutei familii Ambani.Acesta a primit un cadou extrem de scump: un ceas Richrad Mille, în valoare de 1 milion de dolari. ...
Daniel Bîrligea e gata de joc și o amenință pe Rapid: „Asta m-a făcut să îmi revin” # Gazeta Sporturilor
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul de la FCSB, s-a refăcut după accindetare și a vorbit înaintea meciului cu Rapid, care se va juca duminică, de la 20:00, în runda cu numărul 21 din Superliga. Cei de la FCSB anunțau că Daniel Bîrligea nu are șanse să mai joace în 2025, însă se pare că atacantul și-a revenit în mod miraculos și are șanse să fie chiar titular pe Arena Națională. ...
Anchetă-bombă a procurorilor francezi » A recunoscut blatul propus în România: „Îți dau 1000 de euro cash după meci, în spatele clubului! Am realizat imediat” # Gazeta Sporturilor
RMC a anunțat în cursul acestei dimineți că, în ultimii doi ani, a fost în desfășurare o amplă investigație care vizează pariurile trucate din lumea tenisului profesionist. Marine Partaud (31 de ani), o jucătoare franceză de tenis, a vorbit despre modul în care sportivii sunt racolați și a povestit un caz incredibil care a avut loc în România, la un turneu. ...
Noul fenomen de la Steaua a dat Germania pe România și se destăinuie: „Aici e locul meu. A fost o decizie din inimă” # Gazeta Sporturilor
La doar 12 ani, Darius Petre este una dintre cele mai promițătoare speranțe ale gimnasticii artistice românești. Legitimat la Steaua București, sportivul a adunat deja numeroase medalii la campionatele naționale, este campion balcanic pe echipe și vicecampion al României. Într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, Darius vorbește despre drumul său deloc ușor, început la vârsta de cinci ani, despre sacrificiile zilnice, munca intensă și sprijinul familiei. ...
S-au săturat și vor reformă: „Toate echipele din Superligă să beneficieze de sprijinul autorităților! Ori toate, ori niciuna” » 5 cluburi arătate cu degetul # Gazeta Sporturilor
Sunat de GSP să comenteze propunerea lui Gino Iorgulescu de a trece la un campionat alcătuit doar din 12 echipe, Claudiu Tudor, președintele Petrolului, a revenit la vechile nemulțumiri, având un discurs ferm pe tema finanțării publice a echipelor din prima ligă. Cum autoritățile locale le-au trântit ușa-n nas prahovenilor, oficialul are un mesaj fără echivoc. Echipele din Superliga de fotbal au consumat în 2024 peste 12 milioane de euro din fonduri publice. ...
„Atât vă dau!” / „Patroane, vine Crăciunul” » Așa au negociat colegii lui Răzvan Marin prima, după eliminarea Craiovei # Gazeta Sporturilor
Marios Iliopoulos (59 de ani), patronul lui AEK Atena, a negociat primele în vestiar, după ce grecii au învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 3-2, în ultima etapă a grupei de Conference League. AEK a încheiat a pe locul trei grupa de Conference League printr-o revenire incredibilă în prelungiri, marcând două goluri împotriva Craiovei, golul victoriei fiind înscris de Luka Jovic în minutul 90+15, din penalty. A fost reușita care i-a lăsat acasă pe olteni. ...
„Vreau să fac plângere la UEFA! Nu e în regulă!” » Comentatorul Emil Grădinescu reclamă o situație neobișnuită la înfrângerea Craiovei # Gazeta Sporturilor
Emil Grădinescu, jurnalistul Prima Sport care a comentat partida dintre AEK Atena și Universitatea Craiova, 3-2, este furios pe calitatea transmisiunii TV, acuzând lipsa reluărilor la faze cruciale. „Sunt televiziuni locale care produc meciul și au un patriotism prost înțeles”. Nemulțumirea lui Emil Grădinescu vizează în mod special managementul transmisiunii TV, care, spune el, nu a oferit suficiente reluări pentru a clarifica anumite momente controversate. ...
Afacere cu Dan Șucu pentru Cristi Chivu » Inter l-a găsit pe înlocuitorul lui Dumfries. Și ar putea veni în ianuarie! # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu ar putea face prima achiziție la Inter din 2026 tocmai din curtea lui Dan Șucu! Potrivit informațiilor aflate de specialistul în mercato Fabrizio Romano, Brooke Norton-Cuffy (21 de ani), fundașul dreapta al lui Genoa, s-ar afla în capul listei opțiunilor pentru a acoperi absența de lungă durată a lui Denzel Dumfries.Internaționalul olandez a fost operat zilele recent la gleznă și ar urma să lipsească între două și trei luni lui Inter. ...
De ce faimoasă iubită a lui Jake Paul nu va asista la meciul cu Anthony Joshua » Are calificări pentru Jocurile Olimpice! # Gazeta Sporturilor
Jake Paul îl va înfrunta pe Anthony Joshua vineri seara, într-un meci de box care va avea loc la Miami, iar Jutta Leerdam, logodnica americanului, a primit un avertisment.Jutta Leerdam este una dintre cele mai bune patinatoare de viteză din lume. Cel mai probabil nu va asista la lupta lui Jake, în condițiile în care peste o săptămâna va participa la Turneul de Calificare Olimpică de la Thialf. Acolo, va avea nevoie de o prestație bună pentru a merge la Jocurile de la Milano. ...
Suma uriașă ratată de Universitatea Craiova după eliminarea dramatică de la Atena # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a pierdut șansa de a încasa o sumă consistentă de bani după eliminarea de coșmar în fața celor de la AEK Atena, scor final 2-3, în runda a șasea a fazei ligii Conference League. Echipa lui Filipe Coelho a pierdut calificarea în prelungirile partidei, când grecii au marcat două goluri, din care ultimul din penalty, în minutul 90+14'. ...
Câte bilete s-au vândut până acum pentru Campionatul European de la Cluj și Oradea: „Prima oară în acești 3-4 ani când s-a lucrat ca echipă” # Gazeta Sporturilor
Constantin Din, președintele Federației Române de Handbal, a tras concluziile după încheierea Campionatului Mondial de handbal feminin, unde România s-a clasat pe locul 9, și a dat detalii referitoare la numărul de bilete vândute pentru Campionatul European din 2026, care va fi organizat la Cluj-Napoca și la Oradea. ...
Premier League a programat un singur meci de Boxing Day 2025. De vină, calendarul încărcat.În Marea Britanie, Boxing Day reprezintă o sărbătoare legală, celebrată pe 26 decembrie, a doua zi de Crăciun.Dintotdeauna, Boxing Day a mers mână în mână cu fotbalul, în acea zi fiind programate numeroase meciuri din Premier League și eșaloanele inferioare.În 2025, lucrurile vor sta diferit. ...
Laporta a izbucnit împotriva Realului: „Au o televiziune de gunoi de unde varsă minciuni” # Gazeta Sporturilor
Războiul verbal dintre președinții Barcelonei și Real Madrid, Joan Laporta și Florentino Perez, nu pare să se oprească.După ce a răspuns acuzațiilor președintelui madrilenilor în cazul „Negreira”, acum șeful catalanilor a folosit tradiționala cină de Crăciun a clubului pentru a ataca fără rețineri eternul rival. ...
„Steffi Graf a câștigat 19 milioane de dolari toată cariera. Știi cât a făcut Jannik Sinner doar în 2025?” # Gazeta Sporturilor
În 2025, italianul Jannik Sinner, 24 de ani și loc 2 ATP, a cucerit șase titluri, dintre care două de Grand Slam, și a înregistrat un bilanț impresionant de 58 de victorii și 6 înfrângeri. Toate aceste victorii i-au adus o avere, doar din premiile din competiții. Antrenoarea Rennae Stubbs, australianca ce a stat în boxa Serenei Williams la US Open în 2022, a remarcat suma câștigată de Sinner în 2025 și a făcut o comparație interesantă. ...
Florin Bratu l-a comparat pe Pușcaș cu atacanții lui Dinamo » Concluzie categorică: „Perfect pentru el, are calitatea asta” # Gazeta Sporturilor
Florin Bratu, 45 de ani, fostul mare atacant al „câinilor”, în prezent antrenor la CS Dinamo, s-a pronunțat pe tema unui posibil transfer al lui George Pușcaș la Dinamo, o mutare abordată deschis de Zeljko Kopic și mediatizată și de către specialiștii în mercato din Italia. ...
După 17 ani alături de Nadal, a analizat despărțirea Alcaraz-Ferrero din perspectiva unui antrenor: „Jucătorul are mai multă autoritate ca înainte” # Gazeta Sporturilor
După o primă reacție în care și-a manifestat surprinderea legată de încetarea colaborării dintre Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și antrenorul Juan Carlos Ferrero, Toni Nadal, unchiul și fostul antrenor al lui Rafael Nadal, a oferit mai multe declarații în care a făcut o comparație între liderul mondial și legendarul său nepot. ...
Ultima etapă din faza ligii Conference League a adus dramatism total. În ciuda faptului că Universitatea Craiova a ratat calificarea în urma unei înfrângeri dramatice la Atena (2-3 cu AEK), trei români s-au bucurat la finalul serii.Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Răzvan Marin (AEK Atena) și Bogdan Racovițan (Rakow) au obținut calificarea directă în faza optimilor de finală, toate echipele acestora terminând în primele 8 formații din faza ligii. ...
Barcelona vinde bilete de 4.000 de euro pentru „El Clasico” » Ce intră în pachet # Gazeta Sporturilor
Deși mai sunt cinci luni până la următorul „El Clasico" din La Liga, care se va juca pe „Spotify Camp Nou”, Barcelona a pus deja în vânzare biletele VIP pe site-ul său.Celelalte bilete nu sunt încă disponibile pentru achiziționare. Meciul dintre Barca și Real Madrid, care ar putea fi decisiv pentru titlu, fiind parte din etapa a 35-a, nu are încă o dată oficială, dar se va disputa sâmbătă, 9, sau duminică, 10 mai. ...
Legenda „câinilor” s-a pronunțat în speța „Pușcaș la Dinamo”: „S-ar putea să fie un mare semn de întrebare dacă poate ajuta” # Gazeta Sporturilor
Ioan Andone, 65 de ani, triplu campion al României alături de Dinamo, de două ori din postura de jucător, o dată din cea de tehnician, a comentat posibilitatea ca George Pușcaș să ajungă în „haită”. ...
