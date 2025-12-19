Impozitul pe locuințe va crește puternic în 2026. Proprietarii de apartamente vechi, cei mai afectați
Click.ro, 19 decembrie 2025 20:50
Începând cu luna ianuarie 2026, proprietarii de locuințe vor avea de plătit impozite considerabil mai mari, în special cei care dețin apartamente vechi. Majorările apar după ce Guvernul a decis eliminarea reducerilor aplicate până acum, iar noul pachet de măsuri fiscale aduce creșteri semnificative
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum o oră
20:50
Impozitul pe locuințe va crește puternic în 2026. Proprietarii de apartamente vechi, cei mai afectați # Click.ro
Începând cu luna ianuarie 2026, proprietarii de locuințe vor avea de plătit impozite considerabil mai mari, în special cei care dețin apartamente vechi. Majorările apar după ce Guvernul a decis eliminarea reducerilor aplicate până acum, iar noul pachet de măsuri fiscale aduce creșteri semnificative
Acum 2 ore
20:10
Punctul de amendă crește în 2026. Cât vor plăti șoferii și ce sancțiuni se majorează odată cu salariul minim # Click.ro
De la 1 iulie 2026, șoferii din România vor plăti amenzi mai mari, după ce salariul minim brut pe țară va crește la 4.325 de lei. Această majorare va influența direct punctul de amendă, iar sancțiunile pentru încălcarea regulilor de circulație vor fi revizuite în funcție de gravitatea abaterilor. Mi
Acum 4 ore
19:30
Suma impresionantă trimisă de românii din diaspora în ultimii 12 ani. Sprijin constant pentru cei rămași acasă # Click.ro
În perioada 2013 – prima jumătate a anului 2025, românii din afara țării au transferat în România aproximativ 60 de miliarde de euro, de peste două ori mai mult decât valoarea inițială a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
19:30
Sute de angajați dintr-o fabrică importantă din România își vor pierde locurile de muncă. Valul de concedieri este programat imediat după Sărbători # Click.ro
Vești proaste pentru angajații unei mari companii din România. Un val uriaș de concedieri este programat să aibă loc chiar după sărbătorile de iarnă, iar o primă notificare prealabilă a fost deja înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Această notificare a ajuns chiar și la unii angajați.
19:20
Sezonul Sărbătorilor vine cu bucuria darurilor, dar și cu provocarea de a alege cadouri care să fie cu adevărat utile.
19:20
Decizia lui Eugen Cristea, după moartea Cristina Deleanu: „Voi purta toată viața verigheta, îmi dă putere pe scenă!” Ce a făcut însă cu verigheta soției? # Click.ro
Decizia lui Eugen Cristea, după moartea Cristinei Deleanu: „Voi purta toată viața verigheta, îmi dă putere!” Ce a făcut cu verigheta a soției?
19:10
Cum să alegi cadoul potrivit pentru copil? Jucăriile spectaculoase atrag atenția pe moment, dar nu aduc beneficii reale pe termen lung # Click.ro
În goana după cadoul perfect, mulți părinți ajung să cumpere jucării spectaculoase, fără a se gândi la impactul real pe care acestea îl au asupra copilului. Psihologii spun că, de multe ori, simplitatea și utilitatea sunt mai importante decât efectul vizual.
19:10
Acesta este orașul din România cu cele mai multe divorțuri. 15% dintre locuitori spun că au trecut prin separare # Click.ro
Divorțul este un fenomen tot mai des întâlnit în întreaga lume, iar România nu face excepție. Există nenumărate motive pentru care un mariaj poate ajunge la sfârșit, iar statisticile din țara noastră arată că acest risc este mult mai pronunțat într-un oraș anume.
19:10
Facturi mai mari la întreținere în această iarnă. Românii ar putea plăti cu până la 30% în plus # Click.ro
Nu doar impozitele sunt mai mari, ci și costurile cu întreținerea locuințelor. Primele facturi din această iarnă au sosit deja și, așa cum era de așteptat, depășesc valorile de anul trecut. Temperaturile scăzute, care cresc consumul de energie, și majorarea TVA-ului sunt principalele motive. Încălzi
18:40
Balurile Bobocilor, fără reguli clare: doi antreprenori cer implicarea autorităților pentru siguranța elevilor # Click.ro
Peste 130.000 de elevi participă, anual, la Balurile Bobocilor din România, evenimente care se desfășoară, în lipsa unor reguli clare, într-un cadru pe care doi organizatori de evenimente îl consideră periculos pentru minori.
18:20
Cât costă luxul la munte. Cea mai scumpă vilă din România, ieftină comparativ cu cele din afara țării. Cu cât se vinde # Click.ro
Cea mai scumpă vilă disponibilă în această iarnă într-o zonă montană din România se află lângă Castelul Bran și costă aproape 3 milioane de euro. Proprietatea impresionantă oferă facilități de lux rare și poate fi folosită atât ca reședință, cât și ca afacere turistică.
18:10
O femeie care a mers de peste 80 de ori în croazieră spune care este destinația ei favorită. Recomandă acest loc tuturor turiștilor # Click.ro
În vârstă de 79 de ani, Anne Leadley, din Marea Britanie, a fost în nu mai puțin de 80 de croaziere, de-a lungul ultimelor două decenii. Iar în cadrul călătoriilor sale, a avut oportunitatea de a explora unele dintre cele mai frumoase locuri din întreaga lume.
18:00
Eroul care l-a dezarmat pe unul dintre teroriștii din Australia, recompensat cu 2.500.000 $: „Chiar merit asta?” # Click.ro
Ahmed Al-Ahmed (42 de ani), eroul care a dezarmat un atacator în timpul atentatului de la Bondi Beach, a primit un cec în valoare de 2,5 milioane de dolari, în timp ce se afla internat în spital.
17:50
Este o rețetă tradițională îndrăgită de-a lungul țării. Cu toate acestea, nu foarte mulți oameni știu cât de ușor poate fi pregătit acest preparat delicios chiar în propria bucătărie. Este vorba despre cârnații cabanos, care vor fi gata rapid și ușor!
17:50
Paris Hilton (44 de ani) a făcut furori pe covorul roșu de la prima ediție a Premiilor TikTok, joi, la Los Angeles. Vedeta, care are o avere de 400 de milioane de dolari, a fost onorată cu titlul de „Muza Anului” la ceremonie.
17:40
Ce își dorește Claudia Ghițulescu de Crăciun: „Visez” Gestul făcut de artistă în prag de Crăciun: „Adevărata bogăție e să dăruiești” Rețeta de prăjitură cu care își răsfață musafirii de Sărbători # Click.ro
Claudia Ghițulescu e hotărâtă anul acesta de Crăciun.
Acum 6 ore
17:30
Helen Williams, o femeie din Nigeria, a realizat o perucă mai înaltă decât o clădire cu trei etaje, reușind astfel să-și adauge un nou record mondial în palmares. Ea deținea deja recordurile pentru cea mai lungă perucă făcută manual, de 351,28 m, și pentru cea mai lată, de 3,65 m.
17:30
Nepoata Rodicăi Stănoiu, apariție discretă la a doua înmormântare a mătușii sale. Gestul care a atras atenția tuturor # Click.ro
Rodica Stănoiu a fost înmormântată pentru a doua oară, după ce procurorii au dispus deshumarea pentru a investiga circumstanțele decesului. La ceremonie au fost prezenți Marius Calotă și nepoata sa, care i-a adus un ultim omagiu printr-un gest simbolic.
17:10
Horoscop sâmbătă, 20 decembrie. Relațiile se cer consolidate, sănătatea cere atenție la rutine, iar deciziile financiare trebuie luate cu calm și luciditate.
17:00
Serialul plin de suspans care face senzație în România. A ajuns rapid în topul preferințelor de pe Netflix # Click.ro
Acest serial s-a lansat recent, în urmă cu numai câteva zile. Cu toate acestea, în aproximativ o săptămână, această producție spaniolă s-a transformat în una dintre cele mai populare de pe Netflix. Iar în România, acest serial deja a ajuns în topul preferințelor de pe platforma de streaming.
16:50
Când te pregătești pentru zilele petrecute pe pârtie, echipamentul potrivit este esențial. Siguranța, confortul și stilul trebuie să se îmbine perfect în echipamentul de ski pe care îl vei purta
16:40
Saveta Bogdan, îngrozită! Cât i-a venit factura la curent: „Dublu față de anul trecut!” Urare pentru politicieni: „De Crăciun, să aibă pe masă ce au săracii!” # Click.ro
Saveta Bogdan, îngrozită! Cât i-a venit factura la curent: „E tare frig în casă!” Urare pentru politicieni: „Să aibă pe masă ce au săracii, lumea cerșește prin piațe!”
16:40
Onorariul lui Gabi Tamaș la „Survivor România” 2026. Câți bani ar primi săptămânal de la Antena 1 # Click.ro
Gabi Tamaș revine pe micul ecran, de data aceasta în postura de concurent la „Survivor România”. Fostul fotbalist a ajuns la un acord cu Antena 1 și va face parte din echipa „Faimoșilor” în noul sezon al show-ului filmat în Republica Dominicană. Pentru a putea pleca în competiție, acesta a renunțat
16:40
Căderea părului este unul dintre cele mai vizibile semnale pe care le primim atunci când scalpul și foliculii nu mai primesc suficienți nutrienți.
16:20
Secretul Cristinei Spătar pentru cea mai bună ciorbă: „Le place copiilor ceea ce fac și mănâncă” Unde pleacă Regina R&B-ului de sărbători? # Click.ro
Cristina Spătar (53 de ani) are numai amintiri de suflet pe care i le-a lăsat regretata ei mamă.
16:00
OMNIASIG depășește obiectivul pe care și l-a propus cu ocazia împlinirii a 30 de ani: peste 33.000 de copaci plantați în România pentru un viitor sustenabil # Click.ro
OMNIASIG Vienna Insurance Group anunță plantarea, doar prin echipe de angajați voluntari, a 33.400 de puieți, depășind astfel obiectivul pe care compania și l-a asumat și comunicat la începutul acestui an, respectiv de 30.000 de noi copaci plantați.
15:50
Tehnologia a evoluat într-un ritm amețitor în ultimii ani, iar conceptul de „smart home” a trecut de la statutul de scenariu SF la o realitate accesibilă.
Acum 8 ore
15:30
Ce prețuri găsești la unul dintre cele mai vechi târguri de Crăciun din lume: „Arată ca produsele din România”. Doi români cunoscuți au ajuns acolo # Click.ro
Vloggerii de la Haihui în doi au ajuns în Germania, țara unde se află unul dintre cele mai vechi târguri de Crăciun din lume. Impresionați de ce au găsit acolo, Ion și Andreia au prezentat imagini cu atmosfera de sărbătoare.
15:10
A vizitat peste 100 de țări, însă există ceva ce nu lipsește niciodată din bagajul său. Fără ce nu pleacă în vacanță? # Click.ro
Atunci când urmează să plecăm în vacanță și ne facem bagajul, există nenumărate obiecte la care ne-am gândi că ne vor fi necesare.
15:00
Universitatea Craiova a ratat calificarea în play-off-ul Conference League de o manieră la care ne vom raporta mulți ani de acum înainte.
14:40
Augustin și Lucian Viziru s-au împăcat. Cine a făcut primul pas: „Viața e prea scurtă pentru orgolii” # Click.ro
Augustin (45 de ani) și Lucian Viziru (48 de ani) au avut dintotdeauna o relație „ca șoarecele și pisica”. Cei doi frați ba s-au certat, ba s-au împăcat, însă în ultima perioadă lucrurile par să fie mai armonioase ca niciodată.
13:50
Șoferul de tir care muncește în condiții de lux. Cum arată cabina lui Dima ce a impresionat internetul: „În secret visez la o astfel de viață” # Click.ro
Un șofer a devenit viral pe TikTok după ce a prezentat imagini din interiorul tirului pe care îl conduce. Urmăritorii au fost surprinși să vadă condițiile de lux ale vehiculului.
13:50
Anamaria Prodan, Raluca Bădulescu și Bursucu vin cu „Povești din junglă” de la „Survivor”. Când va fi difuzată emisiunea? # Click.ro
Din 8 ianuarie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Bursucu, Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu comentează reality show-ul anului, „Survivor”.
13:50
La doar cinci luni de la pierderea partenerului său, Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu trece printr-o nouă tragedie: moartea mamei sale, Marilena Țiganu.
13:50
Alimentul pe care Dorel Vișan și Gheorghe Turda n-au mai pus gura de 15 ani: „Otravă!” Avertisment dur de la nutriționiști: „Îți scurtează viața” # Click.ro
Dorel Vișan și Gheorghe Turda au declarat război zahărului: „Otravă pentru organism”. Avertismentul nutriționiștilor: „Zahărul îți scurtează viața”
13:40
Un studiu realizat de un grup de cercetători suedezi a ajuns la o concluzie foarte surprinzătoare, în ceea ce privește dieta. Experții au descoperit că există un anumit tip de brânză foarte bun pentru creier și care poate reduce riscul apariției demenței.
Acum 12 ore
13:30
Urmează 10 zile pline de noroc pentru 3 zodii. Acești nativi au parte de evenimente fericite pe bandă rulantă în această perioadă # Click.ro
Astrologii anunță o perioadă extrem de favorabilă pentru trei semne zodiacale. Următoarele 10 zile vin cu oportunități rare, vești bune și momente de bucurie care se succed rapid, iar norocul pare să fie de partea acestor nativi la fiecare pas.
13:10
Creștere importantă a pensiilor pentru o categorie de români. Cine va primi cu 275 de lei mai mult lunar din 2026 # Click.ro
Vești bune pentru o categorie de pensionari români care au muncit în afara țării. Din primăvara anului 2026, veniturile lor lunare vor crește semnificativ, ca urmare a unui mecanism de indexare aplicat de autoritățile britanice.
13:00
Cozonacul este mai mult decât un desert: este simbolul tradiției românești și al reuniunii familiei în jurul mesei festive. Dacă vrei un cozonac cu adevărat spectaculos pentru sărbători, rețeta cu 10 gălbenușuri este alegerea ideală.
13:00
Nidia Moculescu a primit un semn de la tatăl ei. Visul emoționant care a liniștit-o: „Am interpretat asta ca fiind...” # Click.ro
Trecerea în neființă a lui Horia Moculescu a lăsat un gol imens în viața fiicei sale, Nidia. La mai bine de o lună de la despărțire, ea a avut un vis emoționant cu tatăl său.
12:50
Iulia Vântur și Ricky Martin, revedere memorabilă: „Una dintre cele mai frumoase experiențe”. Ce i-a spus starul portorican vedetei noastre în culise # Click.ro
Iulia Vântur (45 de ani) a profitat din plin de concertul pe care Ricky Martin (53 de ani) l-a susținut în București. Ea a cântat și a dansat pe celebrele hituri care au făcut înconjurul lumii, iar la finalul momentului artistic, diva a stat de vorbă cu starul portorican care i-a transmis un mesaj.
12:30
Ideea de afacere din care o familie din Sebeș face mulți bani. Se vinde cu 150 de lei pe kilogram # Click.ro
Carnea de struț devine din ce în ce mai căutată în România, mai ales în preajma sărbătorilor de iarnă, când tot mai multe familii caută alternative sănătoase și gustoase la tradiționala carne de porc.
12:00
Cum arată noua iubită a lui Mircea Eremia?! Unde a cunoscut-o fratele Alinei Eremia pe frumoasa Andreea? „Mă atrage foarte mult…” # Click.ro
Mircea, fratele Alinei Eremia, are o nouă iubită.
11:50
Cornel Păsat și Bianca, din nou la răscruce. S-au despărțit iar la doar două luni după ce au decis să-și mai dea o șansă. „Cred că vom ajunge în instanță" # Click.ro
Relația dintre Cornel Păsat și Bianca, unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc, trece printr-un nou episod tensionat.
11:40
Cum prepară Majda Aboulumosha cel mai bun cozonac pentru Sărbători. Rețeta specială cu umplutură de ciocolată # Click.ro
Dacă ți-ai propus să impresionezi anul acesta musafirii ce-ți vor călca pragul în ziua de Crăciun, ce-ai spune dacă i-ai surprinde cu o rețetă specială de cozonac? Majda Aboulumosha te învață cum să pregătești cel mai delicios desert festiv, cu ciocolată și cacao!
11:30
Viața unui angajat srilankez în România. 10 ore pe zi de muncă pentru 3.000 de lei și doar o zi liberă pe săptămână # Click.ro
Tot mai mulți muncitori străini aleg România pentru locurile de muncă disponibile, salariile atractive și oportunitățile de a economisi.
11:10
Se apropie sărbătorile de iarnă, iar meteorologii ANM anunță că vremea de Crăciun și Revelion va fi mai rece decât media obișnuită pentru această perioadă a anului.
10:50
Program magazine de sărbători. Când poți să-ți faci cumpărăturile la Carrefour, Kaufland, Lidl, Mega image, Penny, în perioada 24-26 decembrie # Click.ro
Se apropie sărbătorile de iarnă, iar mulți români se întreabă când pot merge la cumpărături. Majoritatea magazinelor au anunțat un program special pentru perioada Crăciunului 2025, astfel încât clienții să își poată organiza mai bine achizițiile.
10:50
Andreea și Cabral Ibacka, vacanță de poveste înainte de Crăciun: „Fericirea se simte mai clar”. Destinația aleasă de familie # Click.ro
Andreea (40 de ani) și Cabral Ibacka (48 de ani) trăiesc momente de poveste alături de copiii lor. De curând, au plecat într-o vacanță specială ce va ocupa, cu siguranță, un loc de cinste în albumul cu amintiri.
10:30
Fostul ministru Rodica Stănoiu a lăsat în urmă un testament clar și detaliat, care stabilește cine îi moștenește averea și cum se vor respecta ultimele sale dorințe.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.