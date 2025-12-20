”Suveranismul e o sectă apocaliptică”. Transformarea lui Georgescu: ”La început avea lumânări yoga tantric în loc de icoane” – VIDEO

09:20

Pentru cei care susțin că centul american nu avea nicio valoare: unii colecționari de monede nu sunt de acord. De fapt, au dat milioane pentru ultimele monede care au circulat în SUA înainte ca guvernul să oprească producția de cenți în noiembrie. Monetăria a vândut 232 de seturi de trei cenți pentru suma uriașă de […]