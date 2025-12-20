”Suveranismul e o sectă apocaliptică”. Transformarea lui Georgescu: ”La început avea lumânări yoga tantric în loc de icoane” – VIDEO
Aktual24, 20 decembrie 2025 14:20
Un documentar despre ”suveranismul” românesc și Călin Georgescu, realizat de jurnalistul Radu Alexandru, afirmă cu numeroase argumente că ”suveranismul e o sectă apocaliptică”. Documentarul prezintă numeroase paralele cu secte care au șocat lumea în decursul ultimilor 200 de ani. În material, autorul afirmă că astfel de mișcări urmează un tipar recognoscibil. „Orice sectă apocaliptică are […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum o oră
14:20
”Suveranismul e o sectă apocaliptică”. Transformarea lui Georgescu: ”La început avea lumânări yoga tantric în loc de icoane” – VIDEO # Aktual24
Un documentar despre ”suveranismul” românesc și Călin Georgescu, realizat de jurnalistul Radu Alexandru, afirmă cu numeroase argumente că ”suveranismul e o sectă apocaliptică”. Documentarul prezintă numeroase paralele cu secte care au șocat lumea în decursul ultimilor 200 de ani. În material, autorul afirmă că astfel de mișcări urmează un tipar recognoscibil. „Orice sectă apocaliptică are […]
14:00
Anca Alexandrescu, propagandistă AUR la Realitatea Plus, a avut parte de momente umilitoare în Piața Crângași, unde pretindea că face un reportaj despre ”problemele” românilor. Anca Alexandrescu s-a băgat cu un microfon în fața oamenilor care stăteau la rând încercând să-i pună întrebări unei vânzătoare, însă aceasta a refuzat. ”Ne scuzați, nu voiam să vă […]
Acum 2 ore
13:50
Ucraina își intensifică atacurile cu drone contra Rusiei. În fiecare noapte, zeci drone zboară spre ținte din Rusia # Aktual24
Sistemele de apărare antiaeriană ruseşti au doborât în noaptea de vineri spre sâmbătă 27 de drone ucrainene care intenţionau să atace obiective de pe teritoriul Rusiei, a informat sâmbătă Ministerul rus Apărării, transmite EFE, citată de Agerpres. Cea mai mare parte a atacurilor a afectat regiunile Belgorod (10) şi Voronej (10), ambele situate la graniţă […]
13:40
Nicuşor Dan, nou anunț privind gravele probleme din Justiție. Anumiți magistrați se tem, nu vor să fie văzuți când vin la Cotroceni # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale ”relevante” despre problemele din Justiţie, iar consultările de luni de la Cotroceni vor avea loc în mai multe runde de discuţii – atât cu grupuri de magistraţi care doresc să participe împreună, cât şi individual. ”Am primit de la magistraţi […]
Acum 4 ore
12:50
Arta chihlimbarului: Model uriaș al Titanicului expus la Varșovia. În 2020 a intrat în Cartea Recordurilor # Aktual24
O machetă masivă a Titanicului, realizată aproape în întregime din chihlimbar, sau „aur baltic”, este expusă pentru scurt timp la o expoziție din Varșovia. Cu o înălțime de peste 1,5 metri și o greutate de peste 10 kilograme, în 2020 macheta a intrat în Cartea Recordurilor drept cea mai mare sculptură de chihlimbar din lume, […]
12:40
Orașul polonez Cracovia a fost desemnat oficial cel mai curat oraș din lume. Radical Storage, un serviciu global de depozitare a bagajelor, a analizat peste 70 de mii de recenzii turistice din 100 de destinații turistice importante. Potrivit Radical Storage, 98,5% din recenziile legate de curățenie postate între octombrie 2024 și noiembrie 2025 au fost […]
12:10
Pe cine o să mai sune Lia? A fost constituit oficial Comitetul pentru revizuirea legilor justiției, care va fi condus de premierul Ilie Bolojan # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a făcut un pas concret în direcția reformei sistemului judiciar, după scandalul declanșat de documentarul Recorder „Justiție capturată” și protestele masive din ultimele săptămâni. Decizia de înființare a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției a fost publicată în Monitorul Oficial pe 19 decembrie 2025, oficializând grupul de lucru anunțat […]
12:00
Creșterea nivelului de dioxid de carbon în mediu face ca alimentele să devină mai calorice, dar mai puțin nutritive # Aktual24
Un studiu efectuat la o universitate olandeză a descoperit că mai mult dioxid de carbon în mediu face ca alimentele să fie mai calorice, dar mai puțin nutritive – și, de asemenea, potențial mai toxice. Sterre ter Haar, lector la Universitatea Leiden din Olanda, și alți cercetători din cadrul instituției au creat o metodă pentru […]
11:40
Administrația SUA vrea să transforme Fâșia Gaza într-o zonă turistică exclusivistă. Proiectul, condus de ginerele lui Trump, va fi finanțat cu 112 miliarde de dolari – deși nu se spune care va fi soarta celor 2 milioane de palestinieni de aici # Aktual24
Administrația Trump a dezvoltat un plan ambițios numit „Project Sunrise”, elaborat de o echipă condusă de Jared Kushner (ginerele președintelui) și Steve Witkoff (emisar special pentru Orientul Mijlociu). Potrivit Wall Street Journal, proiectul vizează reconstrucția Fâșiei Gaza pe o perioadă de 20 de ani, cu un cost estimat la 112,1 miliarde de dolari doar în […]
11:30
„Când foamea justifică mijloacele”: Supermarket din Montreal jefuit de un grup de Moși Crăciuni și elfi. O parte din alimente au fost lăsate sub un brad de Crăciun, iar restul vor fi distribuite prin băncile de alimente # Aktual24
Îmbrăcați în costume roșii și sprijiniți de elfi mascați, mai mulți Moși Crăciuni au intrat într-un supermarket din Montreal, Canada, și-au umplut sacoșele cu alimente în valoare de mii de dolari și au dispărut în noapte. Bandiții au emis ulterior o declarație în care spuneau că alimentele vor fi distribuite celor nevoiași și spunând că […]
11:10
Planul de interzicere a bicicletelor în zona pietonală din Bruxelles, considerat „periculos și absurd”. Va intra în vigoare din 2026 # Aktual24
La zece ani de la introducerea zonei pietonale din Bruxelles, orașul își schimbă politicile pentru a evita să devină victima propriului succes. Când Le Pietonnier, de 50 de hectare, s-a deschis în 2015, aceasta a fost concepută ca o inimă curată, verde și pietonală pentru oraș. Unele magazine din apropiere se temeau că eliminarea a […]
11:00
Donald Trump va pleca spre Florida pentru a purta discuții cu trimisul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat că pleacă spre Florida, unde sunt programate mai multe întâlniri importante. Declarația vine în contextul unor negocieri intense pentru încheierea războiului din Ucraina, cu întâlniri planificate la Miami între oficiali americani și ruși. Pe 19 decembrie 2025, Trump a informat că se deplasează în Florida, menționând „multe întâlniri programate […]
Acum 6 ore
10:40
Accident neobișnuit: În India, opt elefanți au fost uciși în urma coliziunii cu un tren de pasageri # Aktual24
În dimineața zilei de 20 decembrie 2025, un incident tragic a avut loc în districtul Hojai din statul indian Assam. Trenul expres Sairang-New Delhi Rajdhani Express a lovit o turmă de elefanți sălbatici care traversau calea ferată în zona Changjurai, secțiunea Jamunamukh-Kampur. Potrivit publicației The Indian Express, coliziunea, survenită în jurul orei 2:17, pe fondul […]
10:10
Gest unic în politica românească: Ministru Economiei, Radu Miruță (USR), și-a cerut scuze public după ce a spus „nu mă mut ca țiganul cu cortul” # Aktual24
Ministrul Economiei din România, Radu Miruță (USR), propus recent pentru portofoliul Apărării, a stârnit un val de critici după ce a folosit, într-o emisiune televizată de la Prima News din 18 decembrie 2025, expresia „nu mă mut ca țiganul cu cortul”. Declarația a venit în contextul unei discuții despre veniturile și locuința sa: întrebat dacă […]
10:10
Spectacol pe plaja de pe insula iraniană Ormuz. Ploile abundente colorează apele mării în roșu aprins # Aktual24
Precipitațiile de pe insula Ormuz din Iran au transformat pentru scurt timp, în această săptămână, coasta Plajei Roșii într-un peisaj natural izbitor, pământul roșu curgând în mare și colorând apa în nuanțe de roșu intens. Plaja este cunoscută pentru nisipul și stâncile de culoare roșie datorită concentrației mari de oxid de fier, potrivit The Guardian. […]
09:40
Proprietarul unui magazin de sendvișuri din Anglia a încercat să stabilească un record mondial Guinness petrecând 42 de ore consecutive cântând cântece de Crăciun. Recordul pentru cel mai lung maraton de cântat cântece de Crăciun, fusese de 40 de ore de Confidence Survival Eyong din Nigeria în 2024, potrivit UPI. Melodiile cântate de Purchase au […]
09:30
Un biciclist din orașul american Baltimore a colectat peste 700 de capace de roți pierdute, majoritatea în timpul plimbărilor cu bicicleta prin oraș. Acestea au inspirat o inițiativă de a transforma deșeurile în artă, inclusiv coronițe de Crăciun, un pește uriaș și un cap mare al lui Snoopy. Este un hobby care s-a dezvoltat acum […]
09:30
Avertisment dur al șefului serviciilor secrete ucrainene, Kirilo Budanov: „Rusia ar putea ataca Europa începând din 2027, iar statele baltice vor fi primele vizate” # Aktual24
Kirilo Budanov, șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR), a lansat recent un avertisment grav privind intențiile Rusiei față de Europa. Într-o declarație publică, Budanov a afirmat că Rusia și-a revizuit planurile militare, scurtând termenul pentru o posibilă agresiune directă împotriva țărilor NATO. Inițial, Moscova viza anul 2030 ca moment în […]
09:20
Ultimii cenți americani bătuți vreodată s-au vândut la licitație pentru 16,76 milioane de dolari # Aktual24
Pentru cei care susțin că centul american nu avea nicio valoare: unii colecționari de monede nu sunt de acord. De fapt, au dat milioane pentru ultimele monede care au circulat în SUA înainte ca guvernul să oprească producția de cenți în noiembrie. Monetăria a vândut 232 de seturi de trei cenți pentru suma uriașă de […]
09:10
Forțele americane și iordaniene au lovit peste 70 de ținte ISIS în Siria, într-o operațiune aeriană de amploare # Aktual24
Forțele Statelor Unite, în cooperare cu armata iordaniană, au desfășurat o amplă operațiune militară aeriană în Siria, vizând peste 70 de obiective ale organizației teroriste Stat Islamic (ISIS). Potrivit autorităților americane, citate de ABC News, în cadrul atacurilor au fost utilizate mai mult de 100 de muniții ghidate de precizie. Loviturile au avut loc pe […]
Acum 8 ore
08:40
Rusia a lovit regiunea ucraineană Odesa cu rachete balistice. Șapte persoane au fost ucise și alte 15 rănite # Aktual24
Forțele ruse au lansat vineri seara un atac masiv cu rachete balistice asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa, soldat cu victime și distrugeri semnificative. Potrivit autorităților locale, citate de RBC Ukraine, șapte persoane și-au pierdut viața, iar alte cincisprezece au fost rănite și transportate la spital. Șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper, a anunțat […]
08:10
Mușamalizare rușinoasă: „Dosarele Epstein”, publicate de administrația SUA, conțin referiri minime la Donald Trump, deși acesta a fost „cel mai bun prieten” al miliardarului pedofil # Aktual24
Pe 19 decembrie 2025, Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a început să publice o parte semnificativă din dosarele legate de Jeffrey Epstein, finanțatorul și agresorul sexual decedat în 2019. Această acțiune vine în urma Epstein Files Transparency Act, o lege adoptată de Congres în noiembrie 2025 și semnată de președintele Donald Trump, care impunea […]
07:10
În ultimele decenii, gamingul a evoluat spectaculos, trecând de la o activitate recreativă practicată în intimitatea camerelor de adolescenți, la un fenomen global cu impact economic, cultural și social major. Astăzi, gamingul nu mai este doar un hobby, ci un domeniu complex care reunește competiție, performanță, disciplină și strategie, caracteristici esențiale ale oricărui sport consacrat. […]
Acum 24 ore
23:40
Într-un colț liniștit al unui studio virtual din Tokyo, un algoritm de inteligență artificială tocmai a generat o pictură ce ar putea fi confundată cu un tablou impresionist clasic. Culorile vibrante, textura aproape palpabilă și compoziția sofisticată nu sunt rodul unui artist uman, ci al unui set complex de algoritmi care analizează milioane de imagini […]
23:20
Începând cu 1 februarie, turiștii care vor să vadă Fântâna Trevi din centrul istoric al Romei vor trebui să achiziționeze un bilet de 2 euro, a relatat vineri agenția de știri italiană ANSA, citându-l pe primarul Romei, Roberto Gualtieri. Accesul va rămâne gratuit pentru localnici. Fântâna Trevi este unul dintre cele mai importante obiective turistice […]
23:10
Un hotel temporar s-a deschis în satul elvețian Blatten distrus de o alunecare de teren în luna mai. „Un simbol al noilor începuturi și al solidarității în Lötschental” # Aktual24
La șase luni de la alunecarea de teren care a distrus un sat întreg, un nou hotel a fost inaugurat, vineri, în satul elvețian Blatten. Momentum, situat la o altitudine de aproape 2.000 de metru, are 64 de paturi și plănuiește să-și primească primii oaspeți de Crăciun. Construcția din lemn se află la ultima stație […]
22:50
Eve, unitatea de aeronave electrice a Embraer, a anunțat vineri că prototipul său de „mașină zburătoare” la scară reală a finalizat primul zbor la uzina din statul Brazilian Sao Paolo, marcând o etapă cheie către certificare. Eve se numără printre numeroasele firme care dezvoltă aeronave alimentate cu baterii, capabile de decolare și aterizare verticală pentru […]
22:20
Vineri, la Centrul pentru Artele Spectacolului din Washington, DC, au fost instalate noi indicatoare care includ numele președintelui Donald Trump, după ce consiliul de administrație al instituției a votat cu o zi mai devreme pentru redenumirea clădirii în onoarea președintelui. Clădirea, cunoscută sub numele de Centrul John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului, a fost redenumită […]
22:00
Cazul Pelicot, varianta germană: Un bărbat din Aachen, condamnat la 8 ani de închisoare pentru că s-a filmat când și-a drogat și violat soția în mod repetat și a postat filmările online # Aktual24
O instanță din orașul german Aachen a condamnat un bărbat la opt ani și jumătate de închisoare pentru că și-a drogat și violat soția în mod repetat, a filmat actele și apoi le-a postat online. Bărbatul în vârstă de 61 de ani, originar din Spania, numit doar Fernando P, în conformitate cu legile germane privind […]
21:40
Cel puțin patru persoane înjunghiate mortal în capitala Taiwanului. Presupusul atacator se numără printre morți # Aktual24
Cel puțin patru persoane au murit și mai multe au fost rănite, vineri seara, după ce au fost atacate cu cuțitul de o persoană în centrul Taipeiului. Atacatorul a folosit grenade fumigene pentru a provoca haos în timp ce desfășura un atac violent prin capitala Taiwanului. Presupusul atacator se numără printre morți, după ce a […]
21:20
Un campion iranian la box, arestat în urma protestelor naționale din 2019, în pericol iminent de execuție după ce i-a fost respinsă cererea de rejudecare a cazului # Aktual24
Un campion de box aflat în închisoare în Iran ar urma să fie executat, după ce cererea sa de rejudecare a fost respinsă de instanța supremă a țării. Mohammad Javad Vafaei Sani, în vârstă de 30 de ani, din Mashhad, nord-estul Iranului, a fost arestat în 2020 pentru participarea la protestele naționale pentru democrație din […]
21:10
Liderii europeni și Ucraina ar trebui să fie pregătiți să se implice direct în negocierile de pace conduse de SUA, a declarat vineri președintele francez Emmanuel Macron, semnalând o posibilă schimbare a rolului blocului comunitar în negocierile pentru încheierea războiului. Dacă negocierile de pace conduse de SUA eșuează, „va trebui, în următoarele săptămâni, să găsim […]
20:50
Văduva lui Charlie Kirk susține o eventuală candidature a lui JD Vance la președinție în 2028 # Aktual24
Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, fondatorul Turning Point USA și noul lider al organizației, a susținut, în seara de deschidere a conferinței anuale a grupului de tineri conservatori, o posibilă candidatură la președinție a vicepreședintelui JD Vance. Potrivit Associated Press, după ce a spus mulțimii care aclama că Turning Point va ajuta la păstrarea […]
20:40
Pandemiile au reprezentat dintotdeauna un test pentru civilizație, de la provocări biologice și medicale până la cele sociale, economice și psihologice. Istoria ne arată că, deși tehnologia și medicina au evoluat spectaculos, vulnerabilitatea umană rămâne un factor constant. De la ciuma neagră care a decimat Europa în secolul XIV, la gripa spaniolă din 1918, până […]
20:40
Experți sprijiniți de ONU spun că, după încetarea focului, s-au înregistrat îmbunătățiri în nutriție și în aprovizionarea cu alimente în Gaza, însă aproximativ 100.000 de oameni au trecut prin „condiții catastrofale” luna trecută. În august, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), mecanismul care monitorizează și clasifică crizele de foamete la nivel global, estima că jumătate […]
20:20
Opt minute de transmisiune live despre finanțe, a unui creator de conținut de pe YouTube, postate pe site-ul Casei Albe. Incidentul este investigat # Aktual24
Transmisiunea în direct a unui creator de conținut de pe YouTube care vorbea despre investiții a preluat în mod misterios un site web al Casei Albe, ridicând semne de întrebare privind piratarea site-ului. Transmisiunea în direct a apărut timp de cel puțin opt minute joi seară pe whitehouse.gov/live, unde Casa Albă transmite de obicei o […]
20:10
Muzeul Luvru se redeschide „normal” după votul unanim al angajaților de „întrerupere” a grevei # Aktual24
Muzeul Luvru s-a redeschis vineri, după ce personalul muzeului a votat în unanimitate împotriva continuării grevei privind condițiile de muncă. Fostul palat regal a fost închis vizitatorilor toată ziua de luni și apoi s-a redeschis doar parțial miercuri și joi. Personalul muzeului Luvru a votat împotriva continuării grevei de vineri, au declarat reprezentanții sindicatelor pentru […]
19:40
Tabăra anti-Bolojan din PNL a pierdut runda la București. Va aștepta cuminte ca lucrurile să se strice # Aktual24
Victoria lui Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, pentru alegerile la Primăria București a fost una clară la urne, cu diferență mare față de locul al doilea. Mai puțin vizibilă a fost victoria pe care Ciprian Ciucu și liderul său de partid, premierul Ilie Bolojan, au obținut-o în partid în lupta cu tabăra condusă de „baronul” de […]
19:20
Orban, spion pentru Moscova la reuniunile UE: ”La Bruxelles a fost un consiliu de război. Majoritatea discuțiilor au vizat cum să învingem Rusia” # Aktual24
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a caracterizat vineri summitul Uniunii Europene drept „un consiliu de război”, susținând că tema dominantă a reuniunii a fost „înfrângerea Rusiei”. „Ne-am întâlnit ieri la Bruxelles într-o situație neobișnuit de tensionată, a fost un consiliu de război”, a declarat Viktor Orbán în briefingul său săptămânal, difuzat vineri de postul public M1, […]
19:10
Adunarea Generală a ONU. China solicită sfârșitul „rămășițelor colonialismului” arâtând în direcția SUA și a Japoniei # Aktual24
China a cerut sfârșitul „rămășițelor colonialismului” și și-a exprimat sprijinul pentru susținerea „echității și justiției internaționale”. Trimisul Beijingului la ONU, Fu Cong, a făcut aceste remarci în timp ce se adresa unei reuniuni a Adunării Generale a ONU pentru a comemora prima Zi Internațională împotriva Colonialismului în toate formele și manifestările sale, relatează agenția turcă […]
19:10
„Fără o Ucraină independentă, Rusia va veni după Polonia”, a spus Zelenski la întâlnirea cu președintele acesteia # Aktual24
Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski s-a întâlnit la Varșovia, pe 19 decembrie, cu omologul său polonez Karol Nawrocki, în prima lor întrevedere de la inaugurarea acestuia din urmă. La conferința de presă, Nawrocki a spus că întâlnirea cu Zelenski este „o veste proastă pentru Rusia”. Cei doi lideri au discutat teme de securitate, economie și istorie, […]
18:50
Summitul pentru Ucraina: UE renunță la „vacile sacre” ale împrumuturilor pentru a opri Rusia # Aktual24
Summitul european la care care liderii Uniunii Europene plănuiau să folosească banii rusești înghețați în Europa nu a reușit acest lucru. Dar nu a eșuat în scopul său final, adică finanțarea Ucrainei, care nu ar putea rezista fără banii europeni. În cele din urmă, europenii – minus Ungaria, Cehia și Slovacia – au decis să […]
18:30
Val de demisii la Constanța, Bolojan s-a dus la fața locului. Primele declarații ale premierului # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a ajuns vineri, la Constanţa, pentru a discuta cu mai mulţi reprezentanţi ai filialei judeţene a liberalilor, în contextul demisiilor anunţate în ultimele zile de către Bogdan Huţucă şi Florin Mitroi. Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a fost întrebat, la intrarea în sediul judeţean al PNL, ce se întâmplă la […]
18:10
Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a depus jurământul, vineri, pentru preluarea mandatului. „Jur să respect Constituţia şi legea ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce îmi stă în puterea şi priceperea mea pentru bine locuitorilor municipiului Bucureşti. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”, a spus Ciucu, în şedinţa Consiliului General al Municipiului […]
18:00
”Știm cum să venim de hac rachetei Oreshnik”. Zelenski avertizează că mai multe țări UE sunt în raza rachetei după ce Rusia a transferat-o în Belarus # Aktual24
Ucraina cunoaște locația noii rachete rusești Oreshnik din Belarus, iar datele relevante sunt transmise partenerilor internaționali, a declarat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de liderul polonez Karol Nawrocki. „Transferul Oreshnik în Belarus este aproape finalizat. Știm unde va fi amplasată, unde va fi desfășurată. Transmitem aceste informații […]
17:50
Nicușor Dan laudă coaliția de guvernare: ”A reușit, România a fost într-o poziţie vulnerabilă” # Aktual24
România a fost într-o poziţie vulnerabilă, iar coaliţia aflată la guvernare a reuşit la nivel macro, a declarat, vineri, la Bruxelles, preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă. „Coaliţia asta a reuşit, dacă ne uităm macro. Dacă mă întrebaţi acum cinci – şase luni, principala noastră grijă era ca nu cumva agenţiile de […]
17:30
O dronă rusească a luat-o razna și a ajuns în Turcia. Drona a fost găsită în apropierea oraşului Izmit, la vest de Istanbul # Aktual24
O dronă a fost găsită prăbuşită vineri în nord-vestul Turciei, a relatat presa locală, la patru zile după ce a fost doborâtă o dronă care intrase în spaţiul aerian turc, transmite AFP, citată de Agerpres. Potrivit mai multor mass-media, drona a fost găsită în câmp deschis, în apropierea oraşului Izmit, la vest de Istanbul şi […]
17:20
Pe măsură ce orașele lumii se extind într-un ritm fără precedent, creșterea accelerată a populației urbane pune o presiune tot mai mare asupra infrastructurii și serviciilor publice. Astăzi, mai mult de jumătate din populația globală trăiește în zone urbane, iar estimările Organizației Națiunilor Unite arată că, până la mijlocul acestui secol, acest procent va ajunge […]
17:00
„Știi să citești?” Putin îl atacă pe șeful NATO pe tema pregătirii pentru război, arătând spre Strategia SUA, unde Rusia nu e un inamic # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin l-a atacat vineri pe șeful NATO, Mark Rutte, pentru avertismentul recent al acestuia că Alianța trebuie să se pregătească pentru un război de mare amploare cu Rusia. „Despre ce vorbiți, de fapt? Chiar vreau să întreb: ascultați, ce spuneți acolo despre pregătirea pentru război cu Rusia? Știți măcar să citiți? Citiți […]
16:50
Presshub: Transparență selectivă la CAB. Instanța livrează documente în 24 de ore unui politician, în timp ce ignoră cererile presei # Aktual24
Curtea de Apel București (CAB), instanța care este în centrul unui scandal național după publicarea documentarului Recorder, în care se dezvăluie metode de tergiversare a proceselor penale până la prescrierea faptelor, dă dovadă, încă o dată, de rea-voință și dublă măsură în gestionarea cererilor privind transparența instituțională. Pe 17 decembrie, europarlamentarul extremist Cristian Terheș a […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.