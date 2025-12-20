Gigi Becali a stabilit suma pentru care îl vinde pe Olaru: "Ofertă o să avem"
Primasport.ro, 20 decembrie 2025 14:20
Gigi Becali a stabilit suma pentru care îl vinde pe Olaru: "Ofertă o să avem"
Acum 5 minute
14:50
George Puşcaş solicită un salariu uriaş pentru a semna cu Dinamo
14:50
VIDEO | Metaloglobus – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschiderea de scor vine din penalty # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschiderea de scor vine din penalty
Acum 15 minute
14:40
Trump a cerut ca trofeul ”Premiul FIFA pentru pace” oferit de Infantino să fie la fel de înalt ca trofeul Cupei Mondiale # Primasport.ro
Trump a cerut ca trofeul ”Premiul FIFA pentru pace” oferit de Infantino să fie la fel de înalt ca trofeul Cupei Mondiale
Acum 30 minute
14:30
Cornelia Hutter a câştigat proba de coborâre de la Val-d'Isere
14:30
Valentin Mihăilă, mesaj pentru suporteri: ”Avem nevoie de încredere şi de sprijin. Toţi vrem să ne calificăm” # Primasport.ro
Valentin Mihăilă, mesaj pentru suporteri: ”Avem nevoie de încredere şi de sprijin. Toţi vrem să ne calificăm”
14:30
VIDEO | Metaloglobus – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum o oră
14:20
Gigi Becali a stabilit suma pentru care îl vinde pe Olaru: "Ofertă o să avem"
Acum 2 ore
13:40
Victor Piţurcă a dat verdictul înainte de FCSB – Rapid: "Ei au prima şansă!"
13:00
Vestiarul lui PSG este pe un butoi de pulbere după ce Enrique s-a certat cu una dintre vedetele echipei # Primasport.ro
Vestiarul lui PSG este pe un butoi de pulbere după ce Enrique s-a certat cu una dintre vedetele echipei
Acum 4 ore
11:50
Ilie Dobre, internat de urgenţă la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
11:10
Revenirea lui Blănuţă în Superligă e văzută cu ochi buni: "Este potrivit"
Acum 6 ore
10:50
Anthony Joshua l-a învins prin KO pe youtuber-ul Jake Paul, într-un meci la Miami
10:50
Niclas Fullkrug, aproape să facă trecerea către Serie A
10:20
Varga anunţă că taie în carne vie după ultimul meci al CFR-ului: "Vin acasă şi rezolv eu!" # Primasport.ro
Varga anunţă că taie în carne vie după ultimul meci al CFR-ului: "Vin acasă şi rezolv eu!"
10:10
Petre Grigoraş a semnat! Cu ce echipă s-a înţeles fostul antrenor de la Pandurii şi CFR # Primasport.ro
Petre Grigoraş a semnat! Cu ce echipă s-a înţeles fostul antrenor de la Pandurii şi CFR
09:50
Patronul lui AEK a pus ochii pe un jucător de la Craiova după meciul direct!
09:10
VIDEO | Oţelul - FC Argeş, ASTĂZI, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel de foc pe malul Dunării # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul - FC Argeş, ASTĂZI, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel de foc pe malul Dunării
09:10
VIDEO | UTA Arad – Dinamo, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Adrian Mihalcea îşi înfruntă fosta echipă # Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – Dinamo, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Adrian Mihalcea îşi înfruntă fosta echipă
09:10
VIDEO | Metaloglobus – Unirea Slobozia, ora 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Trei puncte pentru încercarea de a supravieţui # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – Unirea Slobozia, ora 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Trei puncte pentru încercarea de a supravieţui
Acum 24 ore
23:50
Italienii nu s-au ferit de cuvinte după ce Cristi Chivu a ratat primul trofeu al sezonului! Nota primită de antrenorul român: „Copilăresc” # Primasport.ro
Italienii nu s-au ferit de cuvinte după ce Cristi Chivu a ratat primul trofeu al sezonului! Nota primită de antrenorul român: „Copilăresc”
23:40
Starul mondial şi-a anunţat retragerea din tenis: „Fiecare carte trebuie să aibă un final” # Primasport.ro
Starul mondial şi-a anunţat retragerea din tenis: „Fiecare carte trebuie să aibă un final”
23:40
VIDEO | Borussia Dortmund – Borussia Monchengladbach 2-0! Gazdele au dominat categoric partida # Primasport.ro
VIDEO | Borussia Dortmund – Borussia Monchengladbach 2-0! Gazdele au dominat categoric partida
23:30
Dramatism total în Supercupa Italiei! Inter este eliminată de Bologna la loviturile de departajare! Jucătorii s-au întrecut în ratări # Primasport.ro
Dramatism total în Supercupa Italiei! Inter este eliminată de Bologna la loviturile de departajare! Jucătorii s-au întrecut în ratări
23:20
Surpriză mare! Revenire de senzaţie la Juventus: „Are calităţi care ne pot aduce multe avantaje” # Primasport.ro
Surpriză mare! Revenire de senzaţie la Juventus: „Are calităţi care ne pot aduce multe avantaje”
23:20
Tensiuni în vestiarul unui club din SuperLiga! Jucătorii cer conducerii să dea afară antrenorul # Primasport.ro
Tensiuni în vestiarul unui club din SuperLiga! Jucătorii cer conducerii să dea afară antrenorul
23:00
Ironia serii, după condiţiile extreme de la FC Botoşani - CFR CLuj: „Vreau să fac un sondaj” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Ironia serii, după condiţiile extreme de la FC Botoşani - CFR CLuj: „Vreau să fac un sondaj” | EXCLUSIV
22:40
VIDEO | Leo Grozavu nu s-a ferit să o spună, după FC Botoşani - CFR Cluj 0-1: „Nu suntem vreo mare echipă” # Primasport.ro
VIDEO | Leo Grozavu nu s-a ferit să o spună, după FC Botoşani - CFR Cluj 0-1: „Nu suntem vreo mare echipă”
22:30
VIDEO | Mario Camora a sunat adunarea, după ce CFR Cluj a încheiat anul cu un succes: „Trebuie să avem această atitudine” # Primasport.ro
VIDEO | Mario Camora a sunat adunarea, după ce CFR Cluj a încheiat anul cu un succes: „Trebuie să avem această atitudine”
22:30
VIDEO | OUT din Gruia! Pancu a anunţat primele plecări ale iernii de la CFR Cluj: „Sunt jucători care nu sunt compatibili cu mine, va trebui să aerisim puţin vestiarul” # Primasport.ro
VIDEO | OUT din Gruia! Pancu a anunţat primele plecări ale iernii de la CFR Cluj: „Sunt jucători care nu sunt compatibili cu mine, va trebui să aerisim puţin vestiarul”
22:20
Polo: România, victorie cu Israel în meci amical, în pregătire pentru Campionatul European # Primasport.ro
Polo: România, victorie cu Israel în meci amical, în pregătire pentru Campionatul European
22:20
VIDEO | Păun nu s-a abţinut, după ce a marcat în poarta Botoşaniului: „Suntem pe un loc care nu ne face cinste” # Primasport.ro
VIDEO | Păun nu s-a abţinut, după ce a marcat în poarta Botoşaniului: „Suntem pe un loc care nu ne face cinste”
22:00
Un club din Germania a monitorizat doi jucători din Superligă!
22:00
VIDEO | FC Botoşani – CFR Cluj 0-1! Trupa lui Pancu încheie anul cu o victorie şi menţine vie speranţa play-off-ului # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – CFR Cluj 0-1! Trupa lui Pancu încheie anul cu o victorie şi menţine vie speranţa play-off-ului
21:30
Baschet masculin: U BT Cluj, o nouă victorie în Liga Adriatică, scor 92-82, cu slovenii de la KK Krka # Primasport.ro
Baschet masculin: U BT Cluj, o nouă victorie în Liga Adriatică, scor 92-82, cu slovenii de la KK Krka
21:20
Interes major pentru derby! Câte bilete s-au vândut pentru meciul dintre FCSB şi Rapid | EXCLUSIV # Primasport.ro
Interes major pentru derby! Câte bilete s-au vândut pentru meciul dintre FCSB şi Rapid | EXCLUSIV
21:20
VIDEO | FC Botoşani – CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie mare pentru moldoveni # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie mare pentru moldoveni
21:10
E gata! Italienii au anunţat marea bombă a iernii: Adi Mutu la Fiorentina! „Au vorbit la telefon şi au discutat. S-au arătat disponibili să dea o mână de ajutor” # Primasport.ro
E gata! Italienii au anunţat marea bombă a iernii: Adi Mutu la Fiorentina! „Au vorbit la telefon şi au discutat. S-au arătat disponibili să dea o mână de ajutor”
21:00
VIDEO | FC Botoşani – CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Un gol marcat în startul meciului face diferenţă după prima repriză # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Un gol marcat în startul meciului face diferenţă după prima repriză
20:30
E gata! Jucătorul care a costat-o pe Craiova 1.000.000 de euro pleacă din Bănie la iarnă # Primasport.ro
E gata! Jucătorul care a costat-o pe Craiova 1.000.000 de euro pleacă din Bănie la iarnă
20:10
Sorin Cârţu a pus tunurile pe arbitrii: "Haiducie pe faţă! N-am dormit azi-noapte" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Sorin Cârţu a pus tunurile pe arbitrii: "Haiducie pe faţă! N-am dormit azi-noapte" | VIDEO EXCLUSIV
20:10
VIDEO | FC Botoşani – CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor
19:30
Marius Şumudică, contactat pentru revenirea în SuperLiga: „Mi-a spus să vin cu un singur secund” # Primasport.ro
Marius Şumudică, contactat pentru revenirea în SuperLiga: „Mi-a spus să vin cu un singur secund”
19:20
VIDEO | FC Botoşani – CFR Cluj, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – CFR Cluj, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:20
Şoc în SuperLiga! Un club cu pretenţii, în pericol să nu obţină licenţa pentru sezonul 2026/2027 # Primasport.ro
Şoc în SuperLiga! Un club cu pretenţii, în pericol să nu obţină licenţa pentru sezonul 2026/2027
19:00
Lovitură de proporţii! Două cluburi din SuperLiga au primit interdicţie la transferuri din partea FIFA # Primasport.ro
Lovitură de proporţii! Două cluburi din SuperLiga au primit interdicţie la transferuri din partea FIFA
18:50
Valentin Mihăilă este aproape de transferul carierei! Îl vrea o echipă din primele cinci ligi # Primasport.ro
Valentin Mihăilă este aproape de transferul carierei! Îl vrea o echipă din primele cinci ligi
18:40
Dinamo pregăteşte lovitura iernii! „Câinii” forţează transferul unui jucător din Serie A # Primasport.ro
Dinamo pregăteşte lovitura iernii! „Câinii” forţează transferul unui jucător din Serie A
18:00
Dinamo are mari probleme în compartimentul ofensiv la meciul cu UTA. Cum ar putea arăta echipa de start # Primasport.ro
Dinamo are mari probleme în compartimentul ofensiv la meciul cu UTA. Cum ar putea arăta echipa de start
17:50
Găman, Feşnic şi Kovacs arbitrează meciurile de sâmbătă din Superliga
17:30
Valentin Lazăr, prezentat oficial de un club din Liga 3! ”Bun venit”
