Scenariu incredibil într-o competiție de top a Europei! Cum a ajuns o echipă să găzduiască un meci la aproape 7000 de kilometri distanță de propria arenă
Fanatik, 20 decembrie 2025 18:50
O echipă implicată într-o competiție importantă din Europa a „găzduit” o partidă la aproape 7000 de kilometri distanță de propria arenă. Cum s-a ajuns în această situație.
• • •
Acum 5 minute
19:30
S-a terminat calvarul pentru Radu Drăgușin! Ce se întâmplă cu fundașul lui Tottenham Hotspur în meciul cu Liverpool după ce a lipsit încă din luna februarie a acestui an
Acum 10 minute
19:20
Schimbare importantă pentru Dinamo, anunțată chiar înainte de meciul cu UTA. Reacția suporterilor # Fanatik
Dinamo își surprinde fanii la meciul cu UTA, iar pentru partida de la Arad jucătorii bucureșteni vor avea echipamente noi, care au fost primite excelent de suporteri.
Acum o oră
18:50
Acum 2 ore
18:30
Alex Stoian, viitorul transfer uriaş pentru FCSB?! Giovanni Becali a dat verdictul: “Poate să devină o piesă importantă” # Fanatik
Alex Stoian poate deveni noul transfer pe bani mulți efectuat de FCSB? Giovanni Becali a dat verdictul despre tânărul atacant venit de la Farul Constanța.
18:00
„Câți bani îți dau ăia?”. A semnat cu Dinamo fără să citească contractul: „După două zile m-a întrebat tata. Pluteam efectiv!” # Fanatik
Dezvăluiri de senzație făcute de fostul om important de la Dinamo despre cum a semnat primul contract cu echipa din „Ștefan cel Mare”!
17:40
Claudiu Răducanu, atac neașteptat din raiul milionarilor: ”Pentru cei care nu pot dormi noaptea…” # Fanatik
Claudiu Răducanu a transmis un mesaj ieșit din comun din Dubai, unde se află alături de soție și fiica lor. Ce a putut să spună fostul jucător de fotbal.
Acum 4 ore
17:20
Doi “tricolori” schimbă echipa! Giovanni Becali confirmă negocierile: “Încercăm să găsim ceva mai bun!” # Fanatik
Giovanni Becali a anunțat că doi jucători din echipa națională își vor schimba echipele de club. Despre cine este vorba.
17:10
Primele explicații pentru petrecerea cu manele la care au fost prezenți jucătorii Universității Craiova. „Am încercat să ne detașăm de ce s-a întâmplat” # Fanatik
Ce a declarat fotbalistul Universității Craiova despre imaginile de la petrecerea cu maneliști, organizată la o zi după înfrângerea din meciul cu AEK Atena.
16:50
Theo Rose, reacție emoționantă despre Eva Nicolescu după finala de la Vocea României: ”Va schimba muzica din România!” # Fanatik
Theo Rose, aprecieri pentru Eva Nicolescu, finalista de la Vocea României. Ce părere are artista despre fiica președintelui de la Dinamo, Andrei Nicolescu.
16:30
Nu e interesat de SuperLiga României! Decizia celui mai prolific atacant român din străinătate # Fanatik
Fotbalistul de 29 de ani a avut un an foarte bun, fiind golgheterul echipei sale de club, și din 2026 e pregătit pentru o nouă aventură, tot în străinătate
16:10
Elias Charalambous a făcut marele anunț! Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea la derby-ul FCSB – Rapid # Fanatik
Vestea pe care suporterii FCSB o așteptau! Joacă sau nu Daniel Bîrligea în derby-ul FCSB - Dinamo. Antrenorul campioanei României a făcut anunțul oficial.
16:00
O tragedie cumplită s-a produs cu doar câteva ore înainte de UTA - Dinamo! Și-a pus capăt vieții după ce a luat cumplita decizie de a se arunca de la etajul 7 al unui bloc
15:40
Sabin Ilie și Robert Niță, amintiri fabuloase din perioada Dan Petrescu la Rapid. „Era un killer!”. Poză de colecție # Fanatik
O fotografie de colecție, cu lotul Rapidului din 2004 a declanșat o serie de amintiri fabuloase pentru Robert Niță și Sabin Ilie din perioada în care erau colegi la Rapid, iar Dan Petrescu antrenor.
Acum 6 ore
15:30
„A explodat avionul de bucurie”. Reacție uluitoare a jucătorilor de la Steaua când au căzut cu Rapid în Cupa UEFA. „Dubla care a rupt România în două!” # Fanatik
Dubla dintre Steaua și Rapid din sferturile Cupei UEFA din sezonul 2005/2006 va rămâne în istorie ca una de referință pentru fotbalul românesc. Află detalii neștiute despre întâlnirea celor doi granzi în cupele europene
15:10
Cadoul primit de Leo Messi de la cea mai bogată familie din India. Valorează peste 1 milion de dolari # Fanatik
Leo Messi, impresionat de gestul făcut de cea mai bogată familie din India. Darul primit de sportiv în cadrul turneului său este unul extrem de valoros.
14:50
Prima întâlnire a jucătorilor de la U Craiova cu fanii după eșecul dramatic de la Atena. Suporterii s-au îmbulzit pentru a vorbi cu favoriții lor # Fanatik
„Leii din Bănie” au dat ochii cu fanii pentru prima dată după înfrângerea dramatică din UEFA Conference League. S-au format cozi interminabile pentru ca suporterii să poată vorbi cu favoriții lor
14:40
Alex Dobre amenință FCSB înaintea derby-ului cu Rapid: „Nu ne mulțumește egalul. Țintim cele 3 puncte!” # Fanatik
Alex Dobre, încrezător înainte de FCSB - Rapid. Atacantul lui Costel Gâlcă vrea să încheie anul 2025 cu o victorie pe terenul rivalilor din Capitală.
14:20
Valentin Mihăilă le-a pus gând rău turcilor! Atacantul român de la Rizespor visează la Mondial. „Putem surprinde orice echipă” # Fanatik
Ce spune Valentin Mihăilă, fotbalistul român care evoluează în Turcia, despre duelul din barajul pentru Campionatul Mondial. „Cine e mai bun merge mai departe”.
14:10
Ce s-ar putea alege de proprietățile deținute de Răzvan Raț în Ucraina: ”Nu mai dau rușii drumul la Donbas” # Fanatik
Răzvan Raț deține mai multe proprietăți în Ucraina, însă cel mai probabil nu se va mai putea bucura de ele, având în vedere schimbările care au tot avut loc.
13:50
Război total între Barcelona și Real Madrid! Joan Laporta l-a distrus pe Florentino Perez. „O aroganță fără limite” # Fanatik
Joan Laporta, președintele celor de la FC Barcelona, a ieșit la atac. Șeful echipei de pe Camp Nou, declarații acide la adresa omologului său de la Real Madrid, Florentino Perez.
Acum 8 ore
13:30
Dumitru Dragomir îl pune la zid pe Gino Iorgulescu pentru inițiativa de a micșora numărul de echipe în SuperLiga: “Ați luat-o razna?! Suntem experimentul altora!” # Fanatik
Gino Iorgulescu își dorește micșorarea numărul de echipe în SuperLiga. Varianta propusă de președintele LPF a fost vehement contestată de Dumitru Dragomir.
13:10
Topul românilor care vând cel mai bine în galeriile de artă. 71.000.000 de dolari s-au încasat pe o singură creație # Fanatik
Care sunt artiștii români cei mai căutați în galeriile de artă. O singură operă realizată de unul dintre ei a fost vândută cu valoarea de 71.000.000 de dolari.
13:10
Nicolae Stanciu și George Pușcaș la Rapid!? Costel Gâlcă a dat răspunsul înainte de derby-ul cu FCSB: „Mi-aș dori întăriri!” # Fanatik
Ce spune Costel Gâlcă, antrenorul celor de la rapid, despre posibilitatea ca Nicolae Stanciu și George Pușcaș să ajungă în această iarnă în Giulești. „Îmi doresc jucători”.
12:50
Cea mai mare trădare din fotbalul românesc!? Cum l-a împiedicat Gigi Becali pe MM Stoica să semneze cu Rapidul lui Copos # Fanatik
Mihai Stoica, la un pas de a semna cu Rapid. Telefonul de la Gigi Becali i-a schimbat cariera. Ce salariu ar fi avut președintele FCSB în Giulești. Copos l-a ademenit cu o avere!
12:30
Mamoudou Karamoko şi-a găsit liniştea la Dinamo: “Am schimbat multe echipe şi sunt foarte mândru să joc aici! Îmi doresc titlul în acest sezon” # Fanatik
Atacantul lui Dinamo, sosit în vară la echipă, Mamoudou Karamoko a spus că visează să câștige titlul cu echipa bucureșteană încă din primul său sezon în România.
12:10
Pentru ce le mulțumește David Popovici părinților săi. Răspunsul senzațional din spatele performanțelor # Fanatik
David Popovici este recunoscător familiei sale și spune care este motivul. Campionul mondial a uimit cu afirmația făcută la adresa mamei și tatălui său.
11:50
LPF, anunț de ultima oră pentru FCSB, Dinamo și Rapid! Ce se întâmplă cu concertele Metallica și Iron Maiden programate pe Arena Națională # Fanatik
Reacția LPF după reproșurile făcute de oficialii cluburilor din Superliga României. FCSB, Dinamo și Rapid nu vor putea juca pe Arena Națională pe finalul sezonului.
11:40
Bombă! Lovitură devastatoare primită de la FIFA de Cristiano Ronaldo și cel mai bogat club din lume # Fanatik
Veste neașteptată cu doar câteva zile înainte de deschiderea perioadei de transferuri. Cristiano Ronaldo a primit o veste cruntă. Ce sancțiune a dictat FIFA.
Acum 12 ore
11:20
Denis Alibec și George Pușcaș, atacanții de titlu de la Dinamo?! Verdictul lui Giovanni Becali # Fanatik
Dinamo ar avea nevoie de un atacant pentru a se putea bate la titlu. Cum vede Giovanni Becali posibilitatea ca Denis Alibec și George Pușcaș să semneze cu ”câinii”
11:10
Jucătorul care s-a îmbătat în avionul naționalei și s-a luat de selecționer. ”Nu m-a băgat nici măcar un minut în trei meciuri amicale” # Fanatik
Cine e sportivul care s-a urcat sub influența alcoolului în avionul naționalei. A avut o contră cu un selecționar și l-a lăsat pe bară în 3 meciuri amicale.
10:50
De necrezut! Jucătorii Universității Craiova au sărbătorit pe manele ratarea calificării în primăvara Conference League. Video și foto # Fanatik
Au uitat rapid de eșecul de la Atena. Vedetele Universității Craiova, petrecere pe manele cu Florin Salam și Bogdan de la Ploiești. Ștefan Baiaram a făcut show.
10:40
Marius Șumudică a refuzat o ofertă din SuperLiga: “E foarte greu să iei o echipă pe parcurs! Din ianuarie vreau să mă apuc de treabă” # Fanatik
Marius Șumudică este liber de contract după despărțirea din vară de Rapid. Tehnicianul ar fi putut să preia o formație din SuperLiga, dar a refuzat oferta.
10:20
Ilie Dobre, la un pas de moarte! A făcut preinfarct și a fost operat. Prima reacție a celebrului crainic radio. Exclusiv # Fanatik
Clipe complicate pentru Ilie Dobre! Comentatorul sportiv a suferit un preinfarct și a ajuns pe masa de operație. „Dacă aș mai fi întârziat o zi, nu se mai putea face nimic”
10:10
Cei mai bogați investitori din fotbalul românesc dau o nouă lovitură de proporții. Sunt aproape să preia magazinele celebre unde sute de mii de români își fac cumpărăturile zi de zi # Fanatik
Se pun la punct ultimele detalii pentru cea mai nouă lovitură pe piața afacerilor: cei mai bogați investitori din fotbalul românesc, aproape de a prelua magazinele unde își fac cumpărăturile sute de mii de clienți.
09:50
Leonard Doroftei, despre momentul care l-a făcut să piardă 1 milion de dolari: ”N-a fost o perioadă bună” # Fanatik
Leonard Doroftei face dezvăluiri despre lupta care l-a determinat să dea cu piciorul la suma de 1 milion de dolari. Ulterior, pugilistul român s-a retras din activitate.
09:30
Anunțul în forță a lui Neluțu Varga! Patronul celor de la CFR Cluj pune la punct strategia de transferuri. Daniel Pancu l-a convins să vină în România.
09:20
Proiectul major anunțat de FIFA și Netflix. Surpriză uriașă pentru toți abonații, inclusiv pentru români. E gratuit # Fanatik
Abonații Netflix din România și din întreaga lume vor avea parte de o surpriză uriașă. Serviciul de streaming video, în colaborare cu FIFA, pregătește un proiect revoluționar.
09:10
Câte bilete s-au vândut la FCSB – Rapid. Mihai Stoica promite show total la ultimul derby al anului # Fanatik
În ciuda frigului din București, pe Arena Națională se anunță o atmosferă fierbinte la derby-ul FCSB - Rapid. Câte bilete s-au vândut la ultimul duel tare din 2025
08:40
Cum s-a terminat “meciul secolului” dintre britanicul Anthony Joshua și americanul Jake Paul, care a avut o bursă gigantică în boxul mondial # Fanatik
184 de milioane de dolari au fost puse pe masă pentru inedita confruntare de la Miami, dintre britanicul dublu campion mondial și youtuberul american devenit boxer
08:20
Ce s-a ales de fostul jucător căruia Gigi Becali îi interzisese să mai dribleze la FCSB. Astăzi, a ajuns să spele mașinile bogaților # Fanatik
Cariera unui jucător care a trecut pe la FCSB și căruia Gigi i-a interzis să mai dribleze avut o prăbușire dramatică. La un moment, acesta a ajuns să spele mașinile bogaților.
08:10
Au pus milioanele de euro pe masa lui Mitică Dragomir! Decizia luată de Corleone la oferta cu multe zerouri # Fanatik
Dumitru Dragomir a primit o ofertă generoasă de vânzare a hotelului Crystal Palace, unul dintre cele mai căutate locuri de cazare din nordul Capitalei
07:50
Ce face soția lui Cristi Borcea după ce a renunțat la defilările de modă: ”Am folosit timpul foarte bine” # Fanatik
Care este, de fapt, ocupația pe care o are partenera de viață a lui Cristi Borcea. Valentina Pelinel a spus ce activități are după o carieră impresionantă de model.
07:30
A închiriat o cameră la Luvru, pentru o cină romantică! Un fotbalist celebru nu s-a uitat la bani pentru a-și impresiona iubita # Fanatik
Una dintre vedetele fotbalului mondial a organizat o cină romantică la celebrul muzeu din Paris, pentru care a plătit un mic procent din ceea ce câștigă zilnic
07:10
Decizia importantă luată de Mirel Rădoi după ce a plecat de la Craiova. Își vinde ”bijuteria” cu 732.000 de euro # Fanatik
Mirel Rădoi a plecat în urmă cu o lună de la Craiova, după o nouă experiență mai puțin plăcută, iar acum a luat o decizie importantă. Antrenorul își vinde ”bijuteria” auto pentru o sumă colosală.
06:40
Cine a decis încheierea colaborării dintre Carlos Alcaraz și antrenorul Juan Carlos Ferrero. E o persoană foarte apropiată # Fanatik
Carlos Alcaraz și antrenorul său au finalizat colaborarea, iar acum s-a aflat cine e omul care a pus piciorul în prag. De ce s-a ajuns la această despărțire.
Acum 24 ore
06:10
Partenera de viață a lui Juan Bauza, în mijlocul disputelor din America de Sud. Frumoasa româncă a reacționat pe rețelele de socializare legat de acest incident.
00:30
Cristi Chivu, discurs de mare campion după eliminarea Interului din Supercupa Italiei! De ce l-a ținut pe bancă pe Lautaro Martinez # Fanatik
Inter a pierdut semifinala din Supercupa Italiei, în fața celor de la Bologna, la loviturile de departajare, asta după ce a fost egal la finalul celor 90 de minute.
00:00
Premoniția lui Cristi Chivu! Ce a spus antrenorul lui Inter înainte să fie bătut de Bologna în Supercupa Italiei # Fanatik
Cristi Chivu a prevăzut dezastrul lui Inter din Supercupa Italiei. Echipa antrenorului român a fost eliminată la penalty-uri de Bologna, fosta adversară a FCSB-ului din Europa League
