David Popovici a cerut bazine, investiția de 23 de milioane de lei a fost finalizată în orașul din România

17:10

Potrivit celebrului jurnalist Fabrizio Romano, AC Milan este foarte aproape de a obține semnătura lui Niklas Fullkrug (32 de ani), atacantul german al celor de la West Ham United.Programul complet al etapei #16 din Serie AClubul de pe San Siro are nevoie urgentă de un „atacant de careu”, având în vedere că mexicanul Santiago Gimenez nu mai este disponibil de aproximativ o lună și jumătate și, mai mult decât atât, sunt șanse foarte mari ca acesta să fie supus unei ...