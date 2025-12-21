Șeful ANPC: Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice. Lămâile și portocalele din România sunt furaj animalier
TeleM Iași , 21 decembrie 2025 08:20
Șeful ANPC a transmis sâmbătă un mesaj extrem de dur, potrivit căruia România este bătaia...
Acum 10 minute
08:40
A fost inaugurat la Sovata primul bazin de înot din ţară eficient energetic, realizat de Ministerul Dezvoltării # TeleM Iași
Primul bazin de înot din ţară eficient energetic, realizat după noul proiect tip dezvoltat Ministerul...
08:40
Magazinul online al Romsilva vinde lemn de foc / ”Sprijinim populaţia să-şi ajute mai uşor părinţii” # TeleM Iași
Populaţia poate achiziţiona, începând din acest an, lemn pentru foc prin magazinul online romsilva.store, simplificând...
Acum 30 minute
08:30
36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE – Cineastul Cristian Mungiu: „Societatea e ruptă în două, radicalizată, capturată până la sufocare de găşti transpartinico-securiste” # TeleM Iași
Regizorul, scenaristul şi producătorul Cristian Mungiu, a făcut, pentru News.ro, o analiză dură a României...
08:30
Rusia a început operațiunea de a opri accesul Ucrainei la Marea Neagră: atacuri în rafală / O rută spre Moldova a fost blocată # TeleM Iași
Rusia a atacat sâmbătă portul sudic al Ucrainei, Pivdennyi, au declarat oficialii ucraineni, în timp ce...
08:30
România apare în documente oficiale din dosarul Epstein – Plăți de zeci de mii de dolari către o femeie din Iași # TeleM Iași
În valul de documente legate de cazul Jeffrey Epstein care circulă în aceste zile după publicarea pe...
08:20
Exact de ziua sa, Mbappe a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid: ”A fost idolul meu” # TeleM Iași
Atacantul francez Kylian Mbappe a marcat al 59-lea său gol pentru Real Madrid în 2025,...
08:20
Solstițiul de iarnă 2025: când începe să crească ziua și care este cea mai lungă noapte din an # TeleM Iași
Solstițiul de iarnă reprezintă acel punct de cotitură al anului în care întunericul atinge maximul...
08:20
08:20
Revoluția din Decembrie 1989 s-a născut ca o explozie de revoltă populară împotriva unei dictaturi...
Acum o oră
08:10
Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică dimineață, 21 decembrie 2025, un avertisment COD GALBEN...
08:10
Cetăţenii din localităţile afectate de atacurile urşilor îşi pot deconta cheltuielile dacă şi-au instalat garduri electrice # TeleM Iași
Cetăţenii din localităţile afectate de atacurile urşilor care şi-au instalat garduri electrice de protecţie în...
Acum 24 ore
18:20
Consilierii locali de Iași au votat realizarea unui împrumut de 22 de milioane de euro...
11:50
Astăzi, în jurul orei 06:31, prin apel la numărul unic de urgență 112, în Dispeceratul...
Ieri
08:30
Sorin Oprescu nu scapă de sentința de zece ani și opt luni de închisoare. ÎCCJ i-a respins recursul în casație # TeleM Iași
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul în casație depus de fostul primar...
08:30
Ambii candidați pentru postul de manager la Palatul Culturii au picat examenul de management # TeleM Iași
Ambii candidați pentru postul de manager la Palatul Culturii au picat examenul de management. Ministerul...
08:20
Dragoş Pîslaru: A patra cerere de plată PNRR a fost depusă oficial astăzi / Conţine un număr de 62 de ţinte şi jaloane, cu o valoare totală de 2,62 miliarde euro # TeleM Iași
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă, vineri seară, că a fost depusă cea...
08:20
Consiliul UE susţine introducerea euro digital cu funcţionalitate atât online, cât şi offline # TeleM Iași
Consiliul Uniunii Europene a aprobat vineri poziţia sa de negociere privind euro digital, susţinând un...
08:20
Pompierii militari din cadrul Detașamentului Fălticeni împreună cu lucrători ai Serviciului Voluntar pentru Situații de...
08:10
O tânără de 25 de ani a murit şi doi bărbaţi au fost răniţi, într-un accident produs în Bacău # TeleM Iași
Două maşini s-au ciocnit, vineri seară, în municipiul Moineşti, judeţul Bnacău, iar o tânără de...
08:10
Ninge şi de Crăciun, şi de Revelion. Cum va fi vremea în Bucureşti la final de decembrie # TeleM Iași
Veşti bune de la meteorologi. Vom avea parte de ninsori până la sfârşitul anului şi...
08:10
Premieră la Teatrul Tineretului: “Soare, amor și întuneric” – un spectacol de Alexandru Mâzgăreanu # TeleM Iași
O seară deosebită pentru iubitorii Teatrului Tineretului, vineri, 19 decembrie 2025, când a avut loc...
08:10
Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou" din Suceava solicită deliberativului județean să aprobe,...
08:00
O tânără a murit la o lună și jumătate după o operație la Galați, infectată cu o bacterie din spital # TeleM Iași
O tânără de 26 de ani a murit după o lună și jumătate de internare,...
08:00
General NATO: Alianța va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a Ucrainei, după cea din Polonia # TeleM Iași
Livrările de arme către Ucraina nu au scăzut după oprirea donațiilor directe ale SUA, a...
08:00
Frica de zbor poate transforma orice vacanță într-o experiență extrem de stresantă. De-a lungul timpului,...
07:50
Sute de paturi noi cumpărate de conducerea Spitalului „Mavromati” din Botoşani nu pot fi folosite în saloanele modernizate # TeleM Iași
Sute de paturi noi cumpărate de conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati" din Botoşani nu...
07:50
Ministerul Culturii a lansat două proiecte cu finanțare europeană care fac referiri la digitalizarea patrimoniului...
19 decembrie 2025
19:20
Un accident rutier în care au fost implicate 3 autoturisme s-a produs în aceasta seara...
16:00
Guvernul României a adoptat o hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul variantei de trafic...
16:00
Peste 23 de mii de copii din județul Iași au beneficiat, în anul școlar trecut,...
16:00
Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, a avut ieri o întâlnire de lucru cu reprezentanții Asociației...
16:00
Unitățile de primiri urgențe se confruntă, în această perioadă, cu o creștere semnificativă a numărului...
16:00
Comisia Europeană pregătește aprobări nelimitate pentru anumite pesticide, ridicând semne de întrebare asupra impactului asupra...
15:50
Stațiunea balneară Vizantea-Livezi intră în linie dreaptă și se pregătește pentru deschiderea oficială programată la...
15:50
Județul Neamț urcă în Top 10 investiții străine la nivel național, alături de județe precum...
15:40
Sfârșitul de an se apropie, iar comuna Miroslava trage linie și încheie cu succes activitățile...
13:30
Peste 100 de pacienți au fost dirijati spre alte unități medicale după ce s-au sistat internările la Spitalul de Copii Sf. Maria # TeleM Iași
De cand s-au sistat internarile la Spitalul de Copii Sf. Maria au fost evaluați in...
12:10
Magia Crăciunului a prins viață ieri în Sala de Sport a Liceului cu Program Sportiv...
12:00
Cifrele dezastrului pe piața muncii din România plasează județul Botoșani pe ultimul loc la nivel...
11:40
RetuRO operează schimbări la nivelul funcţiei de director general executiv (CEO), anunţul privind noua numire...
11:40
Congresul american a adoptat miercuri strategia sa de apărare pentru 2026, reafirmându-și sprijinul pentru alianțele...
11:10
O firmă italiană va superviza lucrările de pe sectorul Joseni – Ditrău, parte a autostrăzii Târgu Mureș – Târgu Neamț # TeleM Iași
Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat cu firma de inginerie IRD Engineering (Italia) contractul...
10:50
Ieri dimineata, la ora 08.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești au fost...
10:40
După 15 ore de negocieri, UE aprobă o finanțare de 90 miliarde de euro pentru Ucraina, dar nu din activele rusești înghețate # TeleM Iași
Guvernele europene nu au reușit să ajungă la un acord privind transferul activelor rusești înghețate către Ucraina...
10:30
O mașină cu imigranți georgieni a lovit un cap de pod în județul Constanta. 6 persoane sunt în stare gravă # TeleM Iași
Un grav accident rutier s-a produs in aceasta dimineata in localitatea Deleni din judetul Constanta....
10:20
România a primit primul elicopter rescEU destinat rezervei europene de protecție civilă # TeleM Iași
Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne anunță...
10:00
A fost alerta in aceasta dimineata in Tudor Vladimirescu dupa ce o persoana a cazut...
09:50
09:40
Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineata in zona Trei Iazuri, dupa ce, un...
09:40
Profesorul universitar şi analistul economic Mircea Coşea, fost viceprim-ministru al României, a încetat din viaţa...
