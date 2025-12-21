Ce a apărut la căpătâiul Marilenei, mama Mihaelei Rădulescu? Imagini tulburătoare de la priveghi
Cancan.ro, 21 decembrie 2025 10:20
Momente încărcate de emoție și durere au marcat ultimele ore la capela din Snagov, unde familia Mihaelei Rădulescu își ia rămas bun de la mama sa, Marilena Țiganu. Profesoară de limba și literatura română la […]
Acum 30 minute
10:20
Acum 2 ore
09:40
Zodiile cu triplu noroc în 2026: bani, dragoste și carieră. Nativii afectați de schimbări # Cancan.ro
Anul 2026 se anunță a fi un an de schimbări profunde în plan astrologic, cu efecte resimțite de fiecare zodie. Tranziția lui Saturn și Neptun în Berbec deschide un nou capitol, unde dorința de a […]
09:30
Ce pensie colosală încasează Gigi Becali de la statul român? ”Pentru ce îmi dați atâția bani?” # Cancan.ro
Gigi Becali beneficiază în prezent de o pensie consistentă acordată de statul român, la care se adaugă veniturile obținute din activitatea de parlamentar. Sumele cumulate lunar nu sunt deloc neglijabile, iar datele oficiale arată exact […]
09:20
Vlăduța Lupău, un nou concert după ce i-a fost furată geanta. Programul evenimentelor culturale pe 21 decembrie # Cancan.ro
Finalul de an aduce în București o atmosferă specială, în care muzica, teatrul și tradițiile de Crăciun se întâlnesc în săli de spectacol, cafenele culturale și spații consacrate marilor concerte. Duminică, 21 decembrie, Capitala devine […]
09:20
A sărăcit și a ajuns la sapă de lemn! Motivul real pentru care Marina Dina a acceptat să participe la Survivor 2026 de la Antena 1 # Cancan.ro
Marina Dina se află într-un nou punct de cotitură al vieții sale, iar participarea la Survivor 2026, emisiunea difuzată de Antena 1, marchează începutul unei etape pline de provocări personale și profesionale. Iată care este […]
Acum 4 ore
08:40
Programul TV pentru duminică, 21 decembrie 2025. CANCAN.RO a realizat grila completă a zilei, care se anunță una bogată în opțiuni pentru toate preferințele. Posturile încep uşor să intre în programul special dedicat Crăciunului, dar […]
08:40
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București # Cancan.ro
Luna ianuarie 2026 se conturează ca una dintre cele mai neobișnuite perioade de iarnă din istoria recentă a României, potrivit estimărilor meteorologice pe termen lung. Datele disponibile indică o abatere semnificativă de la tiparul clasic […]
08:40
Mama Mihaelei Rădulescu, Marinela Țiganu, s-a stins din viață pe 19 decembrie 2025, la Spitalul Elias din București, lăsând în urmă o durere imensă pentru familia sa. Dispariția ei vine la doar cinci luni după […]
08:20
Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună în continuare, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat […]
08:10
Horoscop rune 21 decembrie 2025. Runa lui Odin ne aduce astăzi acceptare iar Universul te obligă să privești cu atenție # Cancan.ro
Horoscop rune 21decembrie 2025. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci ghidări pentru […]
08:00
Avatar: Foc și cenușă a apărut în cinema! Suma demențială care s-a cheltuit pentru producție # Cancan.ro
Noul film din seria „Avatar”, „Foc și cenușă”, a fost lansat vineri în cinematografe, iar producătorii au așteptări mari, dat fiind bugetul uriaș al acestuia. Cel de-al treilea film a francizei lui James Cameron are […]
07:50
În fiecare zi, CANCAN.RO îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău. Un ritual scurt, dar profund, menit să aducă […]
07:40
Cartea de Tarot a Zilei, 21 decembrie. Doi de Monede și testul echilibrului dintre bani, muncă și viața personală # Cancan.ro
Tarotul nu este doar un joc al simbolurilor, ci o fereastră spre energia subtilă care ne însoțește în fiecare zi. De secole, oamenii au tras cărți pentru a înțelege mai bine ce îi așteaptă, ce […]
07:40
Rețeta zilei, din liniștea mănăstirii: drob de legume de post, așa cum îl pregătește Maica Alexia de la Voroneț # Cancan.ro
În tăcerea chiliei, la lumina blândă a candelei și cu rugăciunea șoptită în gând, mâncarea de post capătă rost, nu doar gust. Maica Alexia Strugariu ne împărtășește o rânduială simplă, curată și hrănitoare: drobul de […]
07:30
Banca Națională a României a transmis un semnal ferm de avertizare privind evoluțiile recente din sistemul de creditare, în special în zona împrumuturilor în valută și a disciplinei de plată în mediul de afaceri. În […]
07:10
Procesul și execuția soților Ceaușescu. Filmul celei mai controversate judecate din istoria României # Cancan.ro
Pe 25 decembrie 1989, chiar în ziua de Crăciun, cuplul dictatorial Nicolae şi Elena Ceauşescu a fost executat prin împuşcare, după o sentinţă pronunţată în mai puţin de două minute. Evenimentul se producea în curtea […]
07:10
Horoscop chinezesc 21 decembrie. Azi, Șarpele este zodia care vede dincolo de aparențe: o zi a strategiei și a răbdării # Cancan.ro
Șarpele este una dintre cele mai intuitive și misterioase zodii din horoscopul chinezesc, iar influențele actuale pun accent pe claritate, strategie și decizii luate fără grabă. Este o perioadă în care lucrurile nu se întâmplă […]
07:00
Top 50 cele mai cochete dive, cu pletele-n vânt! Mădălina Ghenea, Antonia și Andreea Bălan, coafurile la control # Cancan.ro
Nu e colț de stradă în București unde să nu dai peste o vedetă de la noi atentă la fiecare detaliu! Indiferent că merg la o cafea rapidă, la o întâlnire misterioasă sau doar într-o […]
Acum 6 ore
06:50
Simptomele sunt aceleași, dar cauzele nu! Iată ce spune doctorul Mihail Pautov despre confuzia dintre răceală și alergii # Cancan.ro
„Simptomele răcelii și alergiilor sunt similare, dar cauzele sunt total diferite.” Este una dintre afirmațiile repetate de doctorul Mihail Pautov, medic și educator în sănătate, atunci când vorbește despre una dintre cele mai comune confuzii […]
06:40
Prognoza meteo pentru duminică 21 decembrie. Iarna blândă continuă în România iar ceața își face din nou apariția # Cancan.ro
În data de 21 decembrie, vremea în România va fi de iarnă blândă spre normală pentru această perioadă. Valorile termice diurne se vor situa, în linii mari, între 2 și 9°C, iar minimele nocturne între […]
06:20
Ciuperca misterioasă de la Cernobîl care se hrănește cu radiații. Ce este și cum ar putea fi folosită în beneficiul oamenilor # Cancan.ro
Un tip de mucegai descoperit la locul dezastrului nuclear de la Cernobîl pare să se hrănească cu radiații. În acest sens, oamenii de știință au început să se gândească dacă nu cumva această ciupercă nu […]
06:00
Primele imagini după împăcarea cu logodnica! Florin Răducioiu a îndulcit situația la mall # Cancan.ro
După luni de zvonuri despre despărțiri, nunți anulate și relații puse pe pauză, Florin Răducioiu (54 de ani) reapare exact unde nu te aștepți: la Mall Băneasa, cu iubita Andreea Albăstroiu (44 de ani) de […]
Acum 12 ore
01:00
Elenna, o româncă studentă în China, a devenit cunoscută prin videoclipurile pe care le postează pe TikTok despre viața sa din țara asiatică. Printre videoclipurile postate de ea se numără unul legat de prețurile de […]
00:40
Misterul care încă bântuie Opera Română: corist găsit mort pe scări, adevărul n-a ieșit la lumină nici după 10 ani # Cancan.ro
Au trecut aproape 10 ani de la unul dintre cele mai tulburătoare episoade petrecute în spatele cortinei de la Opera Națională București. Un corist respectat a fost găsit mort pe scările clădirii, iar de atunci […]
00:20
Horoscop 21 decembrie 2025. Află zodia care se stresează că nu va avea bani de Sărbători, dar și ce au prezis astrele pentru restul nativilor din zodiacul european. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. […]
00:00
Cozonacul a ajuns atât de scump, încât românii își cumpără la felie. Ce preț are acum, în decembrie 2025 # Cancan.ro
Cozonacul este una dintre vedetele mesei de Crăciun din fiecare an. Ei bine, popularitatea lui din această perioadă l-a propulsat către sume care îi determină pe români să îl cumpere la felie, pentru că întreg […]
20 decembrie 2025
23:50
Cadoul de la Moșul “poznaș” l-a lăsat mască! Aurelian Temișan, plot twist înainte de Crăciun # Cancan.ro
Pregătirile pentru Crăciun sunt în toi, iar vedetele noastre au planurile bine stabilite. Aurelian Temișan a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, unde va petrece Sărbătorile de iarnă, dar și care a fost cel mai interesant […]
23:40
Aventură fantasy spectaculoasă cu staruri din „Spider-Man”, „Dune” și Netflix: a apărut trailerul filmului „Arborele lumilor minunate” # Cancan.ro
Dacă publicul are din nou poftă de un blockbuster fantasy colorat, luminos și cu parfum de basm modern, în spiritul filmelor „Wonka” sau „Paddington”, atunci „Arborele lumilor minunate” se anunță a fi una dintre surprizele […]
23:30
Șantaj, prejudiciu de zeci de mii de euro și un ordin de protecție! Scandal monstru în familia lui Bercea Mondialu # Cancan.ro
E scandal mare în familia lui Bercea Mondialu! Finul lui, Leo Castellano, a trăit un adevărat coșmar cu fosta amantă, totul culminând cu un ordin de protecție. CANCAN.RO are povestea, în exclusivitate, detaliată chiar de […]
23:30
Tragedie în Bacău. O femeie însărcinată și partenerul ei au murit, după ce un șofer a intrat direct în ei # Cancan.ro
Tragedie fără margini în Bacău! Diana (27 ani) și George (25 ani) au murit într-un accident teribil în Moinești, după ce un șofer în vârstă de 32 de ani a intrat direct în ei. Cei […]
23:20
Dragoste în șlapi și logodnă fără final! Jojo și fratele Monicăi Anghel, poza care anunța despărțirea înainte să se întâmple # Cancan.ro
O terasă de litoral ieftină, șlapi, bermude, roz din belșug și două priviri care nu mai spun aceeași poveste. În anii 2000, Jojo și Alexandru Anghel păreau un cuplu cu viitor, dar poza asta surprinde […]
23:10
După munca asiduă la noua casă, merge și puțin shopping. Magicianul Robert Tudor cheltuie banii la mall cu soția # Cancan.ro
Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar vedetele sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile de Crăciun. CANCAN.RO a fost pe fază și, de data aceasta, în vizor ne-au intrat magicianul Robert Tudor și […]
23:00
Prezentă la evenimentul de deschidere al conferinței AmericaFest a Turning Point USA, Erika Kirk, CEO al influentei organizații conservatoare, l-a susținut pe vicepreședintele JD Vance pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2028. Văduva lui […]
22:50
Blugi pătați cu clor, leopard din cap până-n picioare, gladiatori roz și o privire gata de atac. În 2002, Anda Adam nu era doar o cântăreață la început de drum, ci o panteră roz dezlănțuită, […]
22:30
Oksana Ionașcu a născut pentru a șaptea oară! Numele inedit pe care l-a ales pentru băiețelul ei # Cancan.ro
Oksana Ionașcu a devenit mamă pentru a șaptea oară și a vorbit pentru prima dată despre acest moment special, dar și despre semnificația numelui inedit pe care l-a ales pentru băiețelul ei. Soția lui Cezar […]
Acum 24 ore
21:50
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor. Cum a reacționat când a ajuns la priveghiul mamei sale # Cancan.ro
Mihaela Rădulescu este răpusă de durere! Vedeta trece printr-o perioadă imposibil de descris în cuvinte, după ce a pierdut o altă persoană foarte importantă din viața ei, la doar 5 luni de la moartea lui […]
21:10
Scandal uriaș! Sergiu Stănilă, fostul decan al Baroului Timiș a obținut ordin de protecție de la avocata care face furori pe rețelele de socializare # Cancan.ro
Doi avocați de top, față în față în instanță! Bianca Cristolovean, una dintre cele mai cunoscute avocate din Baroul Timiș este în război cu Sergiu Stănilă, fostul decan al Baroului menționat și actual vicepreședinte al Uniunii Naționale […]
20:30
Mălina, o jurnalistă în vârstă de doar 27 de ani, s-a stins din viață astăzi, 20 decembrie 2025. Trupul neînsuflețit al acesteia a fost găsit în fața blocului în care ea locuia, după ce ar […]
19:50
Mălina, o tânără jurnalistă din Oradea, s-a stins din viață și a lăsat în urma ei multă durere, dar și întrebări fără răspuns. După tragedia care a șocat pe toată lumea, au început să iasă […]
19:40
Cine e miliardara care l-a „mituit” pe Donald Trump! Președintele SUA spune că i-a oferit 250 milioane de dolari, ca să nu se lase # Cancan.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că miliardara Miriam Adelson i-a oferit 250 de milioane de dolari pentru a candida pentru un al treilea mandat. Declarația a fost făcută la recepția de Hanuka de […]
19:20
Le-am “descusut” ușor pe Vlăduța Lupău și Georgiana Lobonț. Cum a evoluat relația dintre cele două dive ale muzicii populare # Cancan.ro
Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău sunt două dintre cele mai apreciate artiste din muzica de petrecere și populară a generației tinere. La început, cele două au fost extrem de apropiate, Vlăduța fiind chiar nașa copilului […]
19:10
A mai rămas puțin timp până când Survivor 2026 revine pe micile ecrane. Prin urmare, Alin Oprea a avut un comentariu de făcut la adresa emisiunii, după ce a observat faptul că fosta lui soție face parte din echipa Faimoșilor. […]
19:10
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Astăzi vă arătăm o discuție de familie. Deznodământul […]
18:30
Tragedie fără margini în Oradea! Mălina, o tânără în vârstă de doar 27 de ani, s-a stins într-un mod șocant. Femeia, cunoscută pentru cariera ei de succes, era fotoreporter sportiv și se implica în evenimentele […]
18:10
Marius a murit la doar 57 de ani, pe când încerca să își îndeplinească visul. Ce s-a întâmplat cu el # Cancan.ro
Tragedie de nedescris pentru o familie de români! Marius, un alpinist român, a murit la vârsta de 57 de ani într-un accident teribil. Alți conaționali au privit cum bărbatul se stingea sub ochii lor. Toate […]
18:00
Trage rău curentul la mall! Dana Săvuică defilează ca la 20 de ani, mai ceva ca pe catwalk # Cancan.ro
Dana Săvuică (55 de ani), fost fotomodel, realizatoare de emisiuni TV, se respectă! Mai nou se spune chiar că 55 e noul 35, iar Dana Săvuică pare să fie dovada. Cum se păstrează Dana Săvuică […]
17:40
Ce făcea Mihaela Rădulescu atunci când mama ei trăia ultimele clipe. Detalii tulburătoare # Cancan.ro
Mihaela Rădulescu a fost lovită de viață de două ori în doar câteva luni. După doar 5 luni de când și-a pierdut partenerul de viață într-un accident teribil, pe Felix Baumgartner, vedeta și-a privit mama cum […]
17:00
Este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unui test de perspicacitate. Tot ce trebuie să faci este să privești atent iluzia optică devenită […]
16:50
Zodia care termină anul 2025 în genunchi. Mihai Voropchievici: „Din păcate, este prea târziu” # Cancan.ro
O zodie va încheia acest an în genunchi. Mihai Voropchievici i-a avertizat pe acești nativi și le-a dat un sfat foarte important. Ultima lună din acest an este extrem de importantă pentru toate zodiile, dar doar una dintre ele […]
16:50
Sărbătorile vin cu riscuri ascunse în farfurie. Produsele din carne vândute în piețe – carne tocată, cârnați proaspeți sau pulpă de porc – pot conține bacterii periculoase. Probele prelevate din comerț au fost trimise la […]
