Wiz Khalifa, cel mai recent condamnat celebru căutat de Poliția Română. Cine se mai află pe lista fugarilor „de lux”
Digi24.ro, 21 decembrie 2025 12:50
Rapperul american Wiz Khalifa este cea mai nouă prezență pe lista condamnaților de lux căutați de Poliția Română. Acesta a fost dat în urmărire internațională. Statul român are o listă lungă de condamnați români pe care nu îi poate aduce în țară.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
13:20
Rusia încearcă să epuizeze resursele europene prin sabotaje. România este printre țările vizate # Digi24.ro
O analiză Associated Press arată că Rusia este în spatele a cel puțin 145 de acțiuni de sabotaj pe teritoriul Uniunii Europene. Ar mai putea fi și altele pentru care încă nu s-a stabilit încă o legătură cu Kremlinul.
Acum o oră
12:50
Wiz Khalifa, cel mai recent condamnat celebru căutat de Poliția Română. Cine se mai află pe lista fugarilor „de lux” # Digi24.ro
Rapperul american Wiz Khalifa este cea mai nouă prezență pe lista condamnaților de lux căutați de Poliția Română. Acesta a fost dat în urmărire internațională. Statul român are o listă lungă de condamnați români pe care nu îi poate aduce în țară.
12:50
Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, în comuna Lerești, Argeș # Digi24.ro
Un bărbat care duminică participa la o vânătoare a anunţat autorităţile că a găsit o dronă, căzută printre arbori, în zona comunei argeşene Lereşti. Poliţia a anunţat instituţiile abilitate pentru a face verificări pentru a stabili cum a ajuns aparatul de zbor acolo şi de unde provine acesta.
12:30
Jake Paul, învins prin KO într-un meci de box cu Anthony Joshua, are două fracturi la maxilar: i s-au implantat plăci de titan # Digi24.ro
Jake Paul a suferit două fracturi la maxilar, care au necesitat implantarea a două plăci de titan şi extragerea unor dinţi, după meciul de vineri noapte cu Anthony Joshua, care a avut loc în Miami.
Acum 2 ore
12:20
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz făcea o ultimă încercare de a convinge liderii UE să utilizeze 210 miliarde de euro din activele suverane rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina, când și-a dat seama că îi lipsea un aliat crucial: Emmanuel Macron, scrie Financial Times într-o analiză dedicată summitului european de săptămâna aceasta, dar mai ales relației dintre Paris și Berlin, cele doua centre de greutate ale UE.
12:10
Mesajul lui Bolojan de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului: „Avem multe de corectat. Să nu ne lăsăm atrași de nostalgii periculoase” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, în mesajul transmis cu ocazia Zilei Memoriei Victimelor Comunismului că după 36 de ani de libertate „avem încă multe de corectat”. El atrage însă atenția că este important „să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului”.
11:40
Nicușor Dan, declarație de presă, la ora 14:00, după ce a primit „sute de pagini” de la magistrați despre problemele din Justiție # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine duminică, de la ora 14.00, o declaraţie de presă, după ce a anunţat că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție şi înaintea consultărilor de luni cu reprezentanţii acestora.
Acum 4 ore
11:20
Descoperire de coșmar la un restaurant din Constanța. ANPC a găsit un șoarece mort, gândaci și pânze de păianjeni # Digi24.ro
ANPC a închis temporar și amendat cu 22.500 de lei un restaurant din Constanța după ce, în urma unui control, au descoperit zeci de nereguli. Inspectorii au constatat încălcări grave ale normelor de igienă, și a siguranței naturale. Printre aceste nereguli ANPC a mai găsit inclusiv un șoarece mort.
11:10
Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, din Piaţa Universităţii # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a depus duminică, o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, din Piaţa Universităţii.
10:40
Liderul partidului ungar de opoziţie Tisza, Peter Magyar, le-a spus participanţilor la un miting de campanie la Szeged că formaţiunea sa va „proteja Ungaria de migraţia ilegală, va reduce taxele şi va creşte pensiile", asigurând totodată că îi va reprezenta pe toţi maghiarii.
10:40
Armata SUA va renunța la practica de a împușca animele în scopul pregătirii medicilor care tratează soldați răniți # Digi24.ro
Armata SUA va renunța la practica de a împușca porci și capre pentru a pregăti medicii în tratarea soldaților răniți în zona de luptă, punând capăt unui exercițiu devenit caduc odată cu apariția simulatoarelor care imită rănile de pe câmpul de luptă, transmite The Guardian.
09:40
Preşedintele rus Vladimir Putin este pregătit de dialog cu omologul său francez Emmanuel Macron, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, agenţiei de ştiri ruse RIA Novosti, conform AFP.
Acum 6 ore
09:20
Un bărbat înarmat a ucis cel puţin 10 persoane şi a rănit alte 10 într-un atac într-o localitate din afara Johannesburgului, a anunţat, duminică, poliţia locală.
09:20
Atacul armat de la Universitatea Brown: cine e principalul suspect, al cărui cadavru a fost găsit joi într-un depozit # Digi24.ro
Principalul suspect în cazul atacului armat de la Universitatea Brown este un portughez în vârstă de 48 de ani, al cărui cadavru a fost găsit joi, într-un depozit. Autopsia a stabilit că bărbatul se sinucisese cu două zile înainte, scrie The Guardian. Suspectul ar fi cel care a ucis un profesor de la MIT și doi studenți de la Universitatea Brown.
09:10
REZULTATE LOTO - Duminică, 21 decembrie 2025: Trageri Speciale de Crăciun cu premii suplimentate. Milioane de euro în joc # Digi24.ro
Loteria Română organizează duminică, 21 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Crăciun. Pentru aceste trageri, compania a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49 cu 100.000 de lei, pentru Joker cu 50.000 de lei și pentru Loto 5/40cu 25.000 de lei. La tragerile loto de joi, 18 decembrie, Loteria Română a acordat peste 28.600 de câștiguri în valoare totală de peste 1,81 milioane de lei.
08:50
Volodimir Zelenski vrea să-l înlocuiască pe Dmitro Karpenko, şeful Comandamentului Aerian Sudic. Care sunt motivele # Digi24.ro
Kievul intenţionează să-l înlocuiască pe şeful Comandamentului Aerian Sudic, Dmitro Karpenko, în urma mai multor atacuri ruseşti asupra regiunii Odesa, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski.
08:40
Cele mai importante evenimente petrecute pe 21 decembrie
08:20
Negocieri SUA - Rusia, în Florida, privind războiul din Ucraina. Kirill Dimitriev: Discuţiile au fost constructive şi vor continua # Digi24.ro
Negociatorii americani s-au întâlnit, sâmbătă, în Florida cu oficialii ruşi pentru a purta discuţii în vederea obţinerii păcii în Ucraina, informează Reuters. Această întâlnire vine în urma summitului organizat vineri între liderii ucraineni şi omologii lor europeni, în speranţa de a pune capăt invaziei ruseşti lansate în februarie 2022.
08:10
Cele mai bune rețete de friptură pentru masa de Crăciun: Secretele bucătarilor pentru carne suculentă și fragedă # Digi24.ro
Friptura de Crăciun rămâne unul dintre preparatele emblematice ale sărbătorilor, aducând în farfurie texturi savuroase care definesc mesele festive românești. De la porc rumen și aromat, până la pieptul de curcan fraged, fiecare rețetă combină tradiția cu simplitatea tehnicii, pentru un preparat care încântă întreaga familie.
08:00
SUA au confiscat încă o navă în largul Venezuelei, în timp ce Iranul îi oferă lui Maduro cooperarea pentru a combate terorismul SUA # Digi24.ro
Personal american a urcat sâmbătă la bordul unei nave în largul coastei Venezuelei şi a confiscat-o, potrivit unui oficial american familiarizat cu situaţia, relatează CNN, remarcând că acţiunea are loc pe măsură ce administraţia Trump intensifică presiunea asupra Caracasului. În același timp, Venezuela a anunțat că Iranul i-a propus cooperarea „în toate domeniile” pentru a combate „pirateria şi terorismul internaţional” al americanilor.
07:50
Fișiere din dosarele Epstein au dispărut de pe site-ul Departamentului Justiției din SUA fără nicio explicație # Digi24.ro
Cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe pagina web publică a Departamentului de Justiţie pentru documente legate de Jeffrey Epstein - inclusiv o fotografie cu preşedintele Donald Trump - la mai puţin de o zi după ce au fost postate, fără nicio explicaţie din partea guvernului şi fără nicio notificare către public, transmite News.ro care citează Associated Press.
Acum 8 ore
07:10
„Iluzia americană a dronelor”. De ce lecțiile războiului din Ucraina nu se aplică unui conflict SUA-China # Digi24.ro
După aproape patru ani de lupte, puține aspecte ale războiului Rusiei în Ucraina au atras atâta atenție în rândul armatelor occidentale precum extinderea rapidă a luptei cu drone. Din 2023, ambele părți au desfășurat milioane de drone ieftine. În unele părți ale frontului, aceste drone mici fac acum până la 70% din victimele de pe câmpul de luptă, potrivit unei analize Foreign Affairs.
07:10
Cum ar arăta garanțiile de securitate pentru Ucraina. Hurezeanu: „E prima oară când nu se mai vorbește de integritatea sa teritorială” # Digi24.ro
Fostul ministru de Externe, Emil Hurezeanu, a declarat în emisiunea „În fața ta” că este pentru prima dată când se vorbește despre restabilirea independenței și a suveranității Ucrainei, dar nu și a integrității sale teritoriale. Afirmația acestuia vine în contextul negocierilor pentru pace și a discuțiilor privind garanții de securitate bazate pe articolul 5 al NATO. Interviul integral poate fi urmărit duminică, de la ora 14:00, la Digi24.
07:10
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3 cele mai căutate joburi și ce salarii oferă # Digi24.ro
Românii care s-au aflat anul acesta în căutarea unui loc de muncă au ales cheile de la mașină. Meseria de șofer a fost cea mai dorită. Chiar dacă interesul a mai frânat față de anul trecut, conduce în continuare în clasament celor mai căutate meserii.
07:10
Firme înregistrate în Regatul Unit, rampă de lansare pentru mercenari columbieni în Sudan: Operează dintr-un apartament din Londra # Digi24.ro
În apropierea strălucitorului stadion de fotbal al echipei Tottenham Hotspur din Londra se află un bloc de apartamente mic și banal. Acesta ascunde un secret sinistru în spatele zidurilor sale bej – un apartament înghesuit, situat la etajul al doilea, în capitala britanică, legat de atrocități criminale care au avut loc la peste 4.800 de kilometri sud, relatează The Guardian.
07:10
Planul Germaniei de a expulza refugiații sirieni aduce aminte de eforturile din anii 1980 de repatriere a muncitorilor turci # Digi24.ro
Timp de 14 ani, în timp ce războiul civil brutal din Siria făcea ravagii, Germania a oferit un refugiu sigur celor care fugeau de violență. Acum, la un an după încheierea conflictului odată cu căderea regimului Assad în decembrie 2024, mulți din Germania – inclusiv liderul țării – vor ca aceiași sirieni să plece, scrie Michelle Lynn Kahn, profesor asociat de istorie la Universitatea din Richmond, pentru The Conversation.
07:10
Victorii în Kupiansk, criză pe alte fronturi. Crește presiunea asupra apărării Ucrainei, pe măsură ce Rusia își continuă ofensiva # Digi24.ro
Forțele armate ale Ucrainei (AFU) au eliberat o parte din orașul Kupiansk. Spre deosebire de Pokrovsk - unde doar mici echipe de asalt ucrainene au reușit să pătrundă - unități relativ numeroase au intrat în vestul orașului Kupiansk, în regiunea Harkov, preluând controlul asupra mai multor blocuri de apartamente din cartierul Yuvileynyi, situat la marginea sud-vestică a orașului. Zona a fost scena unor lupte intense și era controlată anterior, în parte, de forțele ruse. Avansul i-a permis președintelui Volodimir Zelenski să înregistreze un videoclip la intrarea sud-vestică a orașului săptămâna trecută. Între timp, forțele ruse continuă operațiunile ofensive în regiunile Donețk și Zaporojia din Ucraina. Au capturat orașul Siversk și atacă pozițiile ucrainene din Huleaipole, scriu jurnaliștii Meduza.
07:10
Masacrele uitate din „Insula Zeilor”. Gropile comune ascunse sub plajele uneia dintre cele mai populare destinații turistice din lume # Digi24.ro
Când indonezienii au construit hoteluri și cluburi pe plajele din Bali pentru a atrage turiști, muncitorii au găsit rămășițe umane îngropate în nisip. Între 80.000 și 100.000 de persoane au fost ucise doar pe această insulă în timpul masacrelor din Indonezia din 1965-66, care s-au soldat cu cel puțin o jumătate de milion de victime. Multe dintre cadavre au fost aruncate în gropi comune săpate pe plajele care, la acea vreme, erau încă neatinse de industria turismului, însă care, acum, sunt pline de turiști străini.
07:10
„Este o invazie totală”: Cum a ajuns o specie de scoici din Marea Neagră să devasteze ireversibil Lacul Geneva și Marile Lacuri din SUA # Digi24.ro
O specie de moluște din Marea Neagră a decimat ecosisteme acvatice din Elveția, a devastat Marile Lacuri din SUA și a fost descoperită pentru prima dată anul acesta în Irlanda de Nord. Speciile invazive, inclusiv milioanele de scoici Dreissena bugensis care au produs schimbări „uriașe și ireversibile” în Lacul Geneva, reprezintă unul din cei cinci factori principali ai declinului biodiversității la nivel global.
07:10
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii: povestea lui Will Somerindyke, sportivul devenit vânzător de arme # Digi24.ro
Fabrica de arme Pretis se află într-o vale îngustă la marginea nordică a orașului Sarajevo, lipită de versanții abrupți și împăduriți care se ridică în spatele capitalei bosniace. În interior, mașinăriil din perioada Războiului Rece bat oțelul incandescent încălzit la peste 1.000 °C, scrie jurnalistul de investigație Miles Johnson într-un articol pentru Financial Times, despre antreprenorul din domeniul comerțului cu armament Will Somerindyke și compania sa, Regulus Global, care s-a transformat dintr-un mic revânzător de echipamente într-un actor central în comerțul global cu arme. Impulsionată de cererea masivă de muniție din era sovietică în Ucraina, compania se așteaptă ca veniturile sale să crească de la 50 de milioane de dolari la 1 miliard de dolari până anul viitor.
Acum 24 ore
23:40
Dosarele Epstein: Departamentul de Justiţie publică noi documente, democrații critică cenzurările excesive # Digi24.ro
Departamentul de Justiţie al SUA a publicat, sâmbătă, o nouă serie de dosare legate de ancheta privind infractorul sexual Jeffrey Epstein, continuând divulgarea treptată a documentelor începută vineri după-amiază, scrie Politico.
23:30
Experții avertizează că inteligența artificială determină creierul să lucreze mai puțin. Datele care i-au îngrijorat pe cercetători # Digi24.ro
Care a fost ultima sarcină pe care i-ai cerut-o unui chatbot cu inteligență artificială? Poate i-ai cerut să-ți propună o structură pentru un eseu, să te ajute să răspunzi la o întrebare dificilă, să-ți ofere o analiză detaliată a unui set de date voluminos sau să verifice dacă scrisoarea ta de intenție corespunde cu descrierea postului. Oricât de util ar fi însă acest instrument, unii experți, citați de BBC, se tem că externalizarea acestui tip de sarcini presupune faptul că creierul tău lucrează mai puțin, ceea ce ar putea să-ți afecteze gândirea critică sau abilitățile de rezolvare a problemelor.
23:00
William şi fiul său George, voluntari pentru o zi la o organizaţie caritabilă, vizitată în urmă cu 32 de ani și de prinţesa Diana # Digi24.ro
Prinţul William al Marii Britanii l-a dus pe fiul său cel mare, prinţul George, la o organizaţie caritabilă pentru persoanele fără adăpost din Londra, unde cei doi au ajutat la pregătirea prânzului de Crăciun pentru persoanele nevoiaşe, a anunţat sâmbătă Palatul Kensington.
22:50
Trump l-ar fi ameninţat pe Macron cu taxe vamale dacă nu creşte preţul medicamentelor în Franța. Replica Elysee: „Nu are nicio logică” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump, care vineri şi-a susţinut bilanţul economic în Carolina de Nord, a menţionat o presupusă discuţie la telefon cu omologul său francez Emmanuel Macron pentru a ilustra strategia sa de negociere menită să reducă preţul medicamentelor în Statele Unite. „Nu are nicio logică” a fost reacţia Elysee, potrivit Le Figaro.
22:40
Consilierul onorific al lui Bolojan: Ar fi cel puțin hilar ca CCR să spună că legea pensiilor magistraților are o problemă de fond # Digi24.ro
Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, Ionuţ Dumitru, consideră „cel puţin hilar” ca CCR să spună că legea pensiilor magistraţilor are o problemă de fond și a precizat că nu ar trebui să mai întindem coarda, deoarece deja starea de nervozitate în societate e destul de mare, El adăugat că oamenii din ţară „nici nu concep ideea de a avea o pensie de 5.000 euro la 48 de ani” și a subliniat că este o aberaţie.
22:10
Consilierul lui Bolojan: Nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în anii următori. Trebuie să luăm o pauză # Digi24.ro
Ionuţ Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, a declarat sâmbătă, la Antena3 CNN, că nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în momentul de faţă și nici în anii următori. „Ceea ce trebuia făcut s-a făcut şi trebuie să luăm o pauză”, a spus el, precizând că România a reușit să evite criza economică. El atrage însă atenția că „mergem pe o gheaţă destul de subţire şi va trebui să gestionăm foarte atent lucrurile”.
21:40
Șine denivelate pe traseul tramvaiului 32 din Capitală. Traficul nu e oprit, bucureștenii circulă pe propriul risc: „E un real pericol” # Digi24.ro
Pericol pe traseul liniei de tramvai 32 din Capitală, în două zone. Șinele sunt îndoite, iar vatmanii trebuie să manevreze tramvaiele cu viteze extrem de mici. Totul în timp ce vehiculele se clatină. Reprezentanții Societății de Transport spun că problema se va remedia, doar că nu prea curând, așa că bucureștenii circulă pe propriul risc.
21:40
Situație inedită în Parlamentul din Lituania: o pisică ar putea decide viitorul postului public de radioteleviziune # Digi24.ro
Parlamentarii lituanieni au votat un pachet de amendamente care include, în mod simbolic, o prevedere potrivit căreia o pisică ar avea un „cuvânt de spus” în demiterea șefei radiodifuzorului public. Situația, relatată de Politico, a apărut în contextul unui conflict politic, după ce Puterea a încercat să grăbească schimbarea conducerii radioteleviziunii publice, iar Opoziția a depus peste 100 de amendamente pentru a bloca procesul, inclusiv unul care condiționează demiterea de voința pisicii unei deputate.
21:30
SUA au propus organizarea primelor negocieri faţă în faţă dintre Ucraina şi Rusia din ultimele şase luni, la Miami, unde vor avea loc noi discuţii ce vizează încheierea războiului, a afirmat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP.
21:00
Trimisul lui Trump la Kremlin, ales chiar de Putin. Președintele rus l-a preferat pe Steve Witkoff. „Vino singur la Moscova, fără CIA” # Digi24.ro
Steve Witkoff, trimisul lui Trump la Kremlin, ar fi fost ales de Vladimir Putin în persoană. Informația a fost divulgată de Wall Street Journal, care scrie că liderul de la Kremlin ar fi pus ochii pe Witkoff, după ce a fost numit emisar în Orientul Mijlociu. Ar fi luat legătura cu el prin prințul moștenitor al Arabiei Saudite, care i-a transmis mesajul că Putin vrea să îl vadă. Condiția a fost clară: Witkoff trebuia să vină singur la Moscova, fără CIA, fără diplomați și fără interpret. Emisarul lui Putin în SUA a transmis că articolul este fake-news.
20:40
Razii antidrog de amploare în Italia: sute de arestări și peste o tonă de droguri confiscate # Digi24.ro
Sute de persoane au fost arestate şi circa 1,4 tone metrice de droguri au fost confiscate în timpul unei ample razii antidrog în mai multe oraşe italiene.
20:30
Nicușor Dan: Președintele își recâștigă dreptul de a sesiza CCR pe orice motiv, inclusiv după reexaminarea legii de către Parlament # Digi24.ro
Președintele României și-a recâștigat dreptul de a sesiza Curtea Constituțională cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și după ce această lege a fost reexaminată e Parlament, a anunțat Nicușor Dan. Șeful statului a făcut referire la o decizie recentă a CCR care a adus această schimbare esențială, una care este de fapt o revenire la cutuma constituțională de dinainte de 2018,care întărește rolul președintelui ca garant al respectării Constituției.
20:20
Premierul Ungariei, Viktor Orban, despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Nu este clar cine a atacat pe cine” # Digi24.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că „nu este clar cine a atacat pe cine” în ceea ce privește invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în cadrul unor declarații în care a criticat decizia UE de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, anunță European Pravda.
20:10
„O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la graniță, ce au observat experții # Digi24.ro
Securitatea a devenit o preocupare zilnică în Finlanda, de la invazia Rusiei în Ucraina. Țara are o graniță de 1.300 de kilometri cu Rusia și a aderat la NATO în 2023. Pe măsură ce tensiunile cresc, Finlanda nu numai că își consolidează armata, dar își pregătește și populația civilă. În întreaga țară, cetățenii, mulți dintre ei femei, sunt instruiți pentru situații de criză, de la pene de curent până la apărare civilă.
20:00
Cele mai apreciate deserturi de Crăciun: Rețete de prăjituri recomandate de bucătari profesioniști # Digi24.ro
De Crăciun, tradiția și gustul se împletesc în jurul preparatelor festive, iar dulciurile ocupă un rol central în atmosfera sărbătorilor. Specialiști în gastronomie au explicat care sunt cele mai bune rețete de prăjituri de încercat pentru zilele de Crăciun.
19:50
Deputaţi şi avocaţi britanici îi cer premierului să obțină extrădarea lui Andrew Tate, cu prilejul deplasării sale în Dubai # Digi24.ro
Prim-ministrul britanic Keir Starmer este presat să folosească o deplasare a lui Andrew Tate în Dubai pentru a obţine extrădarea acestuia în Marea Britanie.
19:40
Kelemen Hunor: „Dincolo de protocolul Coaliției, când ești la guvernare n-ai cum să votezi o moţiune” # Digi24.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sâmbătă că cele două moţiuni simple, depuse de opoziţie împotriva ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, nu vor avea succes. El precizează că partidul pe care îl conduce va vota împotrivă.
19:30
Michaela Benthaus, o femeie de 33 de ani din Germania, a devenit prima persoană în scaun cu rotile care a ajuns în spaţiu, cu ajutorul companiei Blue Origin a lui Jeff Bezos, informează NBC News. Inginera paraplegică a pornit sâmbătă într-o călătorie cu racheta, împlinindu-și visul, alături de alţi cinci pasageri, și a lăsat în urmă căruciorul rulant ca să plutească în spaţiu şi să admire Pământul de la înălţime.
19:00
De ce au atacat rușii o zonă izolată în apropierea graniței dintre Ucraina și Republica Moldova. Importanța podului de la Maiaki # Digi24.ro
Singurul pod viabil al Ucrainei peste râul Nistru a fost atacat de drone rusești în încercarea de a izola logistica ucraineană care circulă pe rețeaua de drumuri din regiunea Dunării, scrie Kyiv Post, după două atacuri succesive cu drone care au dus la avarierea gravă a podului ucrainean din apropierea graniței cu Republica Moldova.
19:00
Primul bazin de înot eficient energetic din țară, inaugurat la Sovata: investiție de 22,6 milioane de lei # Digi24.ro
Primul bazin de înot din ţară eficient energetic, realizat după noul proiect tip dezvoltat Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) în urma unei investiţii de 22,6 milioane de lei, a fost inaugurat, sâmbătă, în oraşul Sovata.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.