Primasport.ro, 21 decembrie 2025 19:20
Cristian Sava a analizat criza de rezultate. ”Am greşit!”
Acum 5 minute
20:00
VIDEO | FCSB – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 15 minute
19:50
”Aici e stabilitate financiară, linişte şi sunt conducători cu care discut”. Cristiano Bergodi schimbă radical faţa lui ”U” Cluj
Acum o oră
19:30
VIDEO | Villarreal - FC Barcelona 0-2. Catalanii termină anul în forţă
19:30
MM Stoica nu s-a ferit de cuvinte, înainte de FCSB - Rapid: „Eu nu am să cad niciodată în ridicol” . Câţi suporteri vor fi prezenţi pe Arena Naţională: „Sunt cifre cu care nu te faci de râs în niciun campionat din lumea asta” | VIDEO EXCLUSIV
19:20
Cristian Sava a analizat criza de rezultate. ”Am greşit!”
19:20
Încă o veste proastă pentru Tavi Popescu. Ce se întâmplă la meciul cu Rapid
19:10
Fostul atacant de la Rapid trage un semnal de alarmă înaintea derby-ului cu FCSB: „Sper ca în seara asta să fi învăţat din greşelile pe care le-au făcut” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 2 ore
18:30
VIDEO | ”U” Cluj – Farul Constanţa 1-0. ”Şepcile roşii” se reinventează şi sunt cu şanse bune la un loc de play-off
18:20
Bătăi de cap pentru Filipe Coelho! Universitatea Craiova, fără 3 titulari la ultimul meci al anului
Acum 4 ore
18:00
Ruptură parţială a ligamentului încrucişat pentru Andreas Christensen. Danezul celor de la Barcelona va lipsi câteva luni
17:40
Eugen Neagoe, foarte supărat după ce a ratat victoria la Sibiu în minutul 90. ”Pentru ce muncim? Pentru ce? Păi să facem dreptate!”
17:20
VIDEO | Girona - Atletico Madrid 0-3. Demonstraţie de forţă a trupei lui Diego Simeone
17:20
Iarnă complicată pentru Dorinel Munteanu. ”Am făcut un lucru pe care nu-l fac de obicei”
17:10
VIDEO | ”U” Cluj – Farul Constanţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Lukic profită de o eroare imensă
17:00
„Du-te dracu'!” . Dezastru pentru Dennis Man în ultimul meci al lui PSV! Jucătorul român, înjurat şi scos de pe teren la pauză
16:50
”Cred că fiecare jucător român îşi doreşte performanţă şi să joace la cel mai înalt nivel”. Jucătorul din Superliga a anunţat că va începe discuţii cu cei de la FCSB
16:40
Cum arată formula de start a celor de la FCSB pentru meciul cu Rapid! Bîrligea va fi trimis pe teren din primul minut
16:40
Gigi Becali s-a reorientat rapid! Pe cine vrea să transfere la FCSB după ce a fost refuzat de Kevin Ciubotaru
16:30
VIDEO | ”U” Cluj – Farul Constanţa , în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
Acum 6 ore
16:00
Cristiano Ronaldo a reacţionat la recordul lui Kylian Mbappe. Răspunsul starului portughez
16:00
VIDEO | Hermannstadt – Petrolul Ploieşti 1-1. Sibienii salvează remiza în minutul 90
15:30
A murit unul dintre cei mai duri fundaşi din prima ligă a României
15:10
Promisiunea lui Neymar pentru fanii brazilieni. ”Vom face tot posibilul, chiar imposibilul, pentru a aduce Cupa Mondială în Brazilia”
15:00
Va fi extaz pe Arena Naţională! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul FCSB – Rapid
14:30
Italianca Sofia Goggia s-a impus la super-G-ul la Val d'Isere. Lindsey Vonn a urcat din nou pe podium
14:30
VIDEO | Hermannstadt – Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Jyry deschide scorul
14:10
Nick Kyrgios a primit un wild card pentru turneul de tenis Brisbane International
14:10
Tensiuni între Vinicius şi Real Madrid. Brazilianul şi-a schimbat fotografia de profil pe reţelele sociale # Primasport.ro
Tensiuni între Vinicius şi Real Madrid. Brazilianul şi-a schimbat fotografia de profil pe reţelele sociale
14:10
VIDEO | Hermannstadt – Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 8 ore
14:00
Jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB s-a accidentat! Care este primul verdict al medicilor
13:10
Chivu face "curăţenie" la Inter! Primul jucător care pleacă de la echipă
Acum 12 ore
12:00
Florin Tănase a fost categoric: "Asta va face diferenţa în derby-ul cu Rapid!"
11:30
FCSB - Rapid | Pariază LIVE şi ai câştig instant la 2-0 sau 0-2, pe Mozzart Bet!
11:00
Filip Magold a câştigat medalia de argint la Campionatul Mondial FIDE de Şah Blitz U9-U17
11:00
Jake Paul a suferit două fracturi la maxilar, care au necesitat implantarea a două plăci de titan, după meciul cu Anthony Joshua
10:30
Ioan Andone a fost categoric înainte de FCSB – Rapid: "Aşa se va termina"
10:10
Condiţiile în care Stanciu poate ajunge la Rapid: "Eu cred că va juca"
10:00
Dănciulescu a analizat jocul lui Dinamo de la Arad: "Nu m-a convins în acest sezon"
09:50
Vladislav Blănuţă, împins să plece de la Kiev: "Cum să fii atât de prost?"
09:10
VIDEO | Hermannstadt – Petrolul, ASTĂZI, de la 14:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel încins în subsolul clasamentului
09:10
VIDEO | FCSB – Rapid, ora 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby-ul finalului de an în SuperLigă
09:10
VIDEO | ”U” Cluj – Farul Constanţa, ASTĂZI, de la 16:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro
Acum 24 ore
00:10
VIDEO | Real Madrid - FC Sevilla 2-0. Kylian Mbappe a egalat un record ce-i aparţinea lui Cristiano Ronaldo
20 decembrie 2025
23:50
VIDEO | Nici doctorii nu scapă! Fază de „cascadorii râsului” la meciul dintre Levante - Real Sociedad
23:50
VIDEO | Juventus Torino – AS Roma 2-1. Pentru prima dată în acest sezon când oaspeţii iau mai mult de un gol în Serie A
23:20
Fotbalistul de la UTA Arad, evidenţiat după victoria cu Dinamo: „Îl văd jucând la Dinamo sau Rapid” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
„Eu n-am văzut-o dominată în maniera asta” / „Prea mare diferenţa de la o etapă la alta”! Dinamo, de nerecunoscut pe terenul celor de la UTA | VIDEO EXCLUISV
22:40
Lui Kopic nu i-a ieşit nimic la Arad. ”Este prima oară după mult timp când pare că nu suntem conectaţi”
22:30
VIDEO | Adrian Mihalcea, discurs emoţionant. ”Eu sunt dinamovist, nu m-am ferit şi nu m-am dezis niciodată”
22:10
Radu Drăguşin a revenit în lotul lui Tottenham după aproape un an!
