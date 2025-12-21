Coadă de mașini de 11 km pe A1
Cotidianul de Hunedoara, 21 decembrie 2025 19:20
Pentru evitarea aglomeraţiei şi fluidizarea traficului, conducătorilor auto li se recomandă utilizarea următoarelor rute ocolitoare The post Coadă de mașini de 11 km pe A1 appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Acum 15 minute
19:50
Ciprian Ciucu după întâlnirea cu premierul: nu voi aștepta doar soluții de la Guvern! Vor urma reforme în București, aici să nu aveți nicio îndoială! Acum, primul meu obiectiv este să fac ordine! The post Primarul Ciucu anunță reforme în capitală appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
19:40
Se îngroașă lista celor care se plâng că președintele Nicușor Dan a greșit grav anunțând un referendum în justișie. Nemulțumiților li se adaugă acum și reprezentanții AUR. The post AUR: Nicuşor Dan nu ţine cont de Constituţie appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
19:20
Acum 2 ore
18:50
Președintele, tras de urechi din CSM: declarații și demersuri absolut inacceptabile # Cotidianul de Hunedoara
Judecător membru CSM: a se nota că asemenea declarații și demersuri sunt absolut inacceptabile în orice stat democratic. The post Președintele, tras de urechi din CSM: declarații și demersuri absolut inacceptabile appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Fostă profesoară de biologie, cu o viață plină de muncă, doamna Ana este astăzi unul dintre sutele de vârstnici pentru care un telefon pe săptămână face diferența. The post Povestea profesoarei octogenare care trăiește singură, dar nu uitată appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Emil Hurezeanu: Regretam faptul că nu e la fel de prezent şi de convingător şi în intervenţiile interne, pe piaţa internă, The post Hurezeanu despre Iohannis: una bună, zece rele appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
17:20
Preşedintele a primit 320 de emailuri de la magistraţi care provin de la 27 de instanţe şi 14 parchete. Administrația prezidențială: Dată fiind gravitatea unei părţi însemnate din aspectele semnalate, apreciem că se impune o analiză ulterioară aprofundată The post Ce i-au scris magistrații președintelui Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
17:00
„E nebunia unui dictatoraş de operetă care şi-a uitat pastilele“ și „Președintele a luat-o razna“ sunt doar două dintre afirmațiile făcute la adresa lui Nicușor Dan de un fost membru CSM. The post Fost membru CSM: Președintele a luat-o razna appeared first on Cotidianul RO.
16:40
În contextul riscurilor generate de crizele globale și posibilele întreruperi ale rețelelor financiare, autoritățile recomandă păstrarea unui stoc de numerar acasă pentru a face față unor eventuale blocaje ale sistemului bancar, asigurându-ți accesul la bunuri esențiale. The post De ce e bine să ai bani cash în casă în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Grupul PACE strânge semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Ce acuzații îi aduc parlamentarii # Cotidianul de Hunedoara
Parlamentari PACE: Este de-a dreptul spectaculos și extrem de grav că Președintele României își propune să organizeze un referendum între magistrați. The post Grupul PACE strânge semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Ce acuzații îi aduc parlamentarii appeared first on Cotidianul RO.
16:10
„Am redesenat piesa în lumină” The post Compozitorul Mischa Blanos: „În muzica mea, pianul respiră prin cabluri” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
15:30
Proprietarii vasului se află pe lista de sancţiuni a Uniunea Europeană, a precizat purtătorul de cuvânt al autorităţii vamale, Martin Höglund. The post Navă rusească, inspectată de vameșii suedezi appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Crăciun de poveste cu brazii decorați de artiștii vizuali. Culori speciale, decoruri ieșite din tipare și o poveste inedită. Asta promit artiștii vizuali care în această perioadă decorează brazi de Crăciun. The post Crăciun de poveste cu brazii decorați de artiștii vizuali appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Cazul femeii este cu atât mai ciudat cu cât date din anchetă arătă că pe corpul victimei nu au fost descoperite alte urme de violenţă. The post Anchetă într-un caz ciudat de autoînjunghiere appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Dezastrul găsit de Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei este motiv de întâlnire între noul primar general și premier plus ministrul de Finante. The post Noul primar al Capitalei cu jalba-n proțap la Guvern appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Ceaușescu, „victima intemperiilor”: cum ar fi arătat România anilor 1980 fără un cutremur, două inundații și o revoluție (iraniană)? # Cotidianul de Hunedoara
Ceaușescul nostru contrafactual ar fi sfârșit-o și el mai bine, ar fi sărbătorit, probabil, Crăciunul din 1989 oricum îl sărbătoreau comuniștii convinși și, poate, încă vreo câteva altele. The post Ceaușescu, „victima intemperiilor”: cum ar fi arătat România anilor 1980 fără un cutremur, două inundații și o revoluție (iraniană)? appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
14:00
Prințul William a mers la aceeași organizație împreună cu mama sa, prințesa Diana, când avea 11 ani. The post Prințul William și fiul său, voluntariat la o organizație caritabilă appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Căpitanul Franţei şi-a înscris numele cu litere de aur alături de idolul său în cartea recordurilor Real Madrid. The post Mbappe și-a făcut cadou un record de ziua sa appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Surse judiciare au precizat pentru News.ro că este o dronă de mari dimensiuni cu lăţimea de doi metri. The post Dronă cu o parașută atașată, descoperită într-o comună din Argeș appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Resursele cu care planul KGB a funcționat doar în România încă există și Putin știe – INTERVIU VIDEO cu Thierry Wolton # Cotidianul de Hunedoara
Pentru a finlandiza o țară, cum vrea Putin, trebuie doar să instalezi acolo o putere politică favorabilă. România este într-adevăr o țară foarte fragilă, și pentru că clasa politică de acum este excesiv de slabă, și pentru că semințele sunt aruncate de mult timp. The post Resursele cu care planul KGB a funcționat doar în România încă există și Putin știe – INTERVIU VIDEO cu Thierry Wolton appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
11:50
Ora 14.00. Nicușor Dan anunță prima decizie în Justiție după documentarul Recorder # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul va transmite LIVE TEXT declarațiile președintelui. The post Ora 14.00. Nicușor Dan anunță prima decizie în Justiție după documentarul Recorder appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Alungat de Iohannis, Ludovic Orban se întoarce pas cu pas în PNL: „Poate urma pasul decisiv” # Cotidianul de Hunedoara
Discuțiile despre întoarcerea lui Ludovic Orban în PNL au revenit în spațiul public după ce acesta a fost demis de Nicușor Dan din funcția de consilier prezidențial. Fostul premier declara la acel moment că a discutat cu Ilie Bolojan despre subiectul întoarcerii sale. „Am discutat, a rămas că vom continua discuţia. Pot să vă spun […] The post Alungat de Iohannis, Ludovic Orban se întoarce pas cu pas în PNL: „Poate urma pasul decisiv” appeared first on Cotidianul RO.
10:40
În fața creșterii costului vieții și a instabilității economice, românii își ajustează cheltuielile, reducându-le pe cele neesențiale și concentrându-se pe produse esențiale. Studiul EY România 2025 arată că majoritatea se așteaptă la cheltuieli mai mari pentru energie și alimente, în timp ce pentru mese în oraș și produse de lux, cheltuielile vor fi reduse. The post 9 din 10 români se plâng de facturi și scumpirile la mâncare appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul dedicat memoriei victimelor Revoluției # Cotidianul de Hunedoara
Și premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj duminică. The post Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul dedicat memoriei victimelor Revoluției appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Bolojan, de Ziua memoriei victimelor comunismului: „Datorită lor, România este astăzi o țară liberă” # Cotidianul de Hunedoara
„Mulți dintre noi am trăit acele vremuri și știm exact ce a însemnat lipsa libertății, frica și abuzul de putere”. The post Bolojan, de Ziua memoriei victimelor comunismului: „Datorită lor, România este astăzi o țară liberă” appeared first on Cotidianul RO.
09:40
VIDEO Două tone de artificii interzise, descoperite de polițiștii din Călărași # Cotidianul de Hunedoara
Cea mai mare parte a articolelor descoperite au devenit ilegale pentru vânzarea persoanelor neautorizate în luna august 2025. The post VIDEO Două tone de artificii interzise, descoperite de polițiștii din Călărași appeared first on Cotidianul RO.
09:40
INTERVIU „Cărțile și arhivele nu spun totul dacă uităm să explorăm suficient propriul interior” – Ștefan Lemny, istoric # Cotidianul de Hunedoara
„Istoria nu este un bloc de virtuți, uneori riscăm să privim prea mult la exemplele altora” The post INTERVIU „Cărțile și arhivele nu spun totul dacă uităm să explorăm suficient propriul interior” – Ștefan Lemny, istoric appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Toată mașinăria asta gestionată de un cuplu și de niște colaboratori, amplificată de acoperiții subordonați și cumpărați din presă, pare că pică întotdeauna pe agenda politică a cuiva și trimite la un subteran care îmi scapă. The post Alt „cumplit meșteșug de tîmpenie” appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Românce în dosarul Epstein. Zeci de mii de euro trimiși într-un cont din Iași # Cotidianul de Hunedoara
„Prezentarea generală raporta că «aproape două treimi din femeile traficate pentru prostituție la nivel mondial provin din Europa de Est» și că «fostele țări din blocul estic, precum Albania, Moldova, România, Bulgaria, Rusia, Belarus și Ucraina, au fost identificate ca fiind principalele țări sursă de trafic de femei și copii»”. The post Românce în dosarul Epstein. Zeci de mii de euro trimiși într-un cont din Iași appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Marș în memoria victimelor Revoluției: „Morții nu mai au răbdare. Nu uităm” # Cotidianul de Hunedoara
În Piața Universității se va ține un moment de reculegere. The post Marș în memoria victimelor Revoluției: „Morții nu mai au răbdare. Nu uităm” appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Despre ce are de câștigat România în urma summitului flancului estic de la Helsinki # Cotidianul de Hunedoara
Nu înțeleg de ce a fost necesară vizita lui Nicușor Dan la Londra însă cred că putem spune că prezența președintelui la summitul statelor UE aflate pe flancul estic de la Helsinki a fost necesară! The post Despre ce are de câștigat România în urma summitului flancului estic de la Helsinki appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Consilierul lui Bolojan: Nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite # Cotidianul de Hunedoara
„În ceea ce priveşte creşterile de taxe, ceea ce trebuia făcut s-a făcut şi cred că trebuie să luăm o pauză, cel puţin. Cred că nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în momentul de faţă, nici pentru anii următori. Deci, dacă ne uităm la măsurile care s-au adoptat, cred că ele sunt […] The post Consilierul lui Bolojan: Nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite appeared first on Cotidianul RO.
08:20
„Venezuela a primit o dovadă de solidaritate totală din partea guvernului Republicii Islamice Iran, precum şi oferta sa de cooperare în toate domeniile pentru a combate pirateria şi terorismul internaţional pe care Statele Unite încearcă să le impună prin forţă”. The post Iranul vrea să ajute Venezuela în conflictul său cu SUA appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
06:10
Revoluția nu a fost doar un cuvânt. A fost frica, dar și speranța din ochii bunicului, incertitudinea tatălui, focul care mistuia cărțile pe asfalt și trasoarele care desenau cerul nopții. The post Revoluția din ’89, Ceaușescu și cărțile arse pe trotuar appeared first on Cotidianul RO.
20 decembrie 2025
20:40
Nicușor Dan, victorie la CCR: „Întărește rolul Președintelui ca garant al respectării Constituției” # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională a României de mai multe ori pentru anumite legi. The post Nicușor Dan, victorie la CCR: „Întărește rolul Președintelui ca garant al respectării Constituției” appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Ieri
19:10
Geamurile saloanelor au fost acoperite cu perdele. Luminile din curte au fost stinse. În aceea noapte, miliţienii au încărcat peste 40 de cadavre, victime ale represiunii. The post Popești Leordeni, punctul terminus al „Operațiunii Trandafirul” appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Este al doilea zbor anulat din cauza ceții în județul Suceava. The post Încă un zbor anulat din cauza ceții. Cod galben în jumătate de țară appeared first on Cotidianul RO.
18:20
„NIBIRU și Andrei Șelaru rămân deschiși dialogului cu presa și instituțiile statului și consideră că transparența, verificarea riguroasă a faptelor și respectarea adevărului sunt esențiale pentru o informare corectă a publicului”. The post Precizările Nibiru pentru Cotidianul, după investigația Rise Project appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Accident cu 17 persoane implicate. Cinci, printre care și un copil, au ajuns la spital # Cotidianul de Hunedoara
Accidentul s-a produs pe DN11, între localităţile Dalnic şi Albiş din judeţul Covasna. The post Accident cu 17 persoane implicate. Cinci, printre care și un copil, au ajuns la spital appeared first on Cotidianul RO.
17:10
ANALIZĂ Studentul sărac, pus să vină cu bani de acasă. Risc major de abandon # Cotidianul de Hunedoara
Restabilirea burselor la nivelul de anul trecut va presupune accesarea unor sume pentru care universitățile trebuie să depună proiecte pentru fonduri europene, prin programul Fondul Social European. The post ANALIZĂ Studentul sărac, pus să vină cu bani de acasă. Risc major de abandon appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Romsilva și-a deschis un magazin online cu lemne de foc. Cât costă un metru cub # Cotidianul de Hunedoara
„Este un magazin online prin care vrem să promovăm și să vindem masa lemnoasă către populație”. The post Romsilva și-a deschis un magazin online cu lemne de foc. Cât costă un metru cub appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Taxa turistică din București ar urma să aducă 15 milioane de lei. Ciucu: „Sunt buni și aceștia” # Cotidianul de Hunedoara
Proiectul se află în transparență decizională. Taxa ar urma să aibă o valoare de 10 lei pe noapte. The post Taxa turistică din București ar urma să aducă 15 milioane de lei. Ciucu: „Sunt buni și aceștia” appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Ciprian Ciucu, mulțumiri pentru Nicușor Dan: „Îmi oferă posibilitatea să duc mai departe acest proiect” # Cotidianul de Hunedoara
„Vreau să-i mulţumesc domnului Nicuşor Dan că - acum mi-am dat seama mult mai bine după ce am venit la primărie şi am stat şi am studiat - ca a iniţiat referendumul de anul trecut”. The post Ciprian Ciucu, mulțumiri pentru Nicușor Dan: „Îmi oferă posibilitatea să duc mai departe acest proiect” appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Ciprian Ciucu: STB este în prag de faliment. Are datorii de peste un miliard de lei # Cotidianul de Hunedoara
Mare parte din datoria STB provine din neplata contribuțiilor pentru angajați. The post Ciprian Ciucu: STB este în prag de faliment. Are datorii de peste un miliard de lei appeared first on Cotidianul RO.
15:10
1.200.000 de români s-au vaccinat deja împotriva gripei. The post Ce este supergripa și când va fi în România vârf de sezon appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Premierul a dat undă verde grupului de lucru privind legile Justiției. Cine face parte din el # Cotidianul de Hunedoara
Grupul de lucru va fi condus de un reprezentant din partea Cancelariei premierului, urmând ca acesta să fie președintele comitetului. The post Premierul a dat undă verde grupului de lucru privind legile Justiției. Cine face parte din el appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Controale în lanț la balastiere: „Un subiect de care nimeni nu vorbea până acum” # Cotidianul de Hunedoara
Ministra Mediului a anunțat că în noiembrie s-au realizat mai multe controale decât în prima jumătate a anului la balastiere. The post Controale în lanț la balastiere: „Un subiect de care nimeni nu vorbea până acum” appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Autoritățile mai anunță că nivelul apei se menține la cote normale în lacul de acumulare Paltinu. The post Al doilea hidroagreat al hidrocentralei de la Paltinu, repus în funcțiune appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Tragedie la grădiniță. Un bărbat care lucra fără forme legale la renovarea imobilului a murit după ce a căzut de pe schelă. The post Mort în timp ce repara o grădiniță appeared first on Cotidianul RO.
