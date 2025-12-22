Ai mașină decapotabilă și nu mergi iarna cu ea? Sfaturile specialiștilor pentru a o pregăti de hibernare
Newsweek.ro, 22 decembrie 2025 07:20
Dacă ai o mașină decapotabilă cu acoperiș textil, eventual mai veche sau chiar de colecție, și nu me...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
07:40
Moștenirea coroanei în mișcare. Regele Charles sărbătorește o jumătate de secol de muncă # Newsweek.ro
În fața camerelor de filmat, regele Charles sărbătorește o jumătate de secol de muncă în care a rede...
Acum 30 minute
07:30
VIDEO De ce barajul de 168.000.000.000$ al Chinei bagă spaima în țara vecină India. „E o bombă cu ceas” # Newsweek.ro
Un adevărat război decocamdată al declarațiilor a început între China și India. China vrea fă facă u...
07:30
Ministrul Educației Daniel David: „Nu vizez o carieră politică. Mi-am amânat plecarea de mai multe ori” # Newsweek.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost întrebat la TVR INFO dacă se gândeşte să plece din funcţie...
07:20
Ai mașină decapotabilă și nu mergi iarna cu ea? Sfaturile specialiștilor pentru a o pregăti de hibernare # Newsweek.ro
Dacă ai o mașină decapotabilă cu acoperiș textil, eventual mai veche sau chiar de colecție, și nu me...
Acum o oră
07:10
„Am fost concediat cu 5 ani înainte de pensie. Am aplicat la 900 slujbe, fără succes”. Coșmarul vârstnicilor # Newsweek.ro
Persoanele care mai au doar câțiva ani până la pensie își mai găsesc foarte greu un loc de muncă. Un...
Acum 12 ore
20:40
România, între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean. De miercuri vine zăpada și gerul # Newsweek.ro
România va fi influențată de două sisteme atmosferice majore în perioada Crăciunului – un anticiclon...
20:40
Peste 3,7 milioane români au ieșit pensie limită de vârstă în noiembrie. Ce pensie iau și care sunt condițiile # Newsweek.ro
Noiembrie 2025 marchează un record în sistemul de pensii din România: peste 3,7 milioane de persoane...
20:30
Program special de Crăciun la bănci: majoritatea sucursalelor vor fi închise pe 25 și 26 decembrie # Newsweek.ro
În perioada Crăciunului, cele mai importante instituții bancare din România - CEC Bank, BCR, BRD, BT...
20:10
Acestea sunt capcanele atunci când cumperi vouchere tip cadou de Crăciun. Au pățit-o mulți clienți # Newsweek.ro
Ajunul Crăciunului este la doar câteva zile distanță. Pentru mulți, un voucher cadou este un cadou p...
19:50
Macron confirmă construirea unui nou portavion care va înlocui Charles de Gaulle și va întări puterea navală # Newsweek.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a confirmat construirea unui nou portavion, mai mare și moder...
19:40
Trafic îngreunat pe autostrada A1, la nodul rutier Margina, pe sensul Nădlac – București # Newsweek.ro
Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate pe autostrada A1, în zona nodului rutier Margina, la ki...
19:20
Mulți oameni încă mai scriu cărți poștale și scrisori de Crăciun. Dar numărul lor este în scădere. A...
19:10
Un stat european schimbă regulile: concediul de studii dispare. Cine va primi bani din 2026? # Newsweek.ro
Concediul educațional a fost abolit într-un stat european. Noul model de sprijin financiar începe di...
18:50
Jocul numerelor lui Trump. Cota de popularitate a președintelui se prăbușește. Care sunt cauzele? # Newsweek.ro
Pe măsură ce costul vieții crește, popularitatea președintelui scade, reflectând reacția negativă fa...
18:50
Salariu de început de aproape 7.000 €! Un job de top te așteaptă în Europa. Ce studii trebuie să ai? # Newsweek.ro
Incitant, provocator – și bine plătit: Austro Control recrutează din nou controlori de trafic aerian...
Acum 24 ore
18:30
Nu este ușor să fii ecologist. Trecerea de la preocupări morale la preocupări materiale # Newsweek.ro
Au existat apeluri pentru o resetare a strategiilor privind schimbările climatice. Dar cum ar arăta ...
18:30
Secretul constă în instinct: acesta este motivul pentru care câinii ne fac mai sociabili # Newsweek.ro
Adolescenții care cresc cu câini sunt mai sociabili și mai agreabili decât adolescenții din familii ...
18:20
Un pericol pentru planeta noastră? Spațiu – Se așteaptă ca o cometă interstelară să treacă în viteză # Newsweek.ro
La o distanță de 270 de milioane de kilometri, corpul ceresc va rămâne la o distanță sigură, dar pen...
18:10
România devine al doilea centru de transport arme pentru Ucraina, după Polonia. 220.000 tone livrate în 2025 # Newsweek.ro
România va deveni un al doilea centru strategic pentru furnizarea de arme către Ucraina, pe măsură c...
18:10
Alertă de smog în Balcani. Poluare de 10 ori peste limite, copiii obligați să stea în case # Newsweek.ro
Alertă de smog în Balcani: Zborurile au fost anulate joi la Sarajevo, copiii trebuie să stea în case...
17:40
Doctor Cristian Gheorghe: Sunt boli incurabile, dar pot avea perioade de remisie îndelungate, de ani de zile # Newsweek.ro
Bolile inflamatorii intestinale sunt considerate boli grave de către specialişti, afectând semnifica...
17:30
Putin anulează acordurile militare cu România și alte țări NATO. Vrea confruntare, nu cooperare # Newsweek.ro
Guvernul Rusiei autorizează Ministerul Apărării să anuleze tratatele militare bilaterale cu mai mulț...
17:10
Șefii diplomațiilor din țările aliate se vor întâlni la sediul NATO din Bruxelles, pe 3 decembrie 20...
17:00
Statutul crescând al Chinei ca putere nucleară ar trebui să țină sub control Rusia și amenințările s...
16:50
Serviciile secrete americane: Rusia nu are capacitatea de a cuceri Ucraina, nici atât Europa # Newsweek.ro
Directorul serviciilor secrete naționale americane a declarat duminică că serviciile de informații a...
16:30
VIDEO Rușii atacă furibund infrastructura de transport, portuară din Odesa dar nu reușesc s-o distrugă # Newsweek.ro
Rusia a atacat din nou la scară largă instalațiile de infrastructură de transport, portuară și indus...
16:20
Escrocherie cu pensii. A falsificat semnăturile pensionarilor și le-a luat banii. Cum le-a câștigat încrederea # Newsweek.ro
Apar tot mai multe escrocherii la pensie. Victimele sunt pensionarii mai ales cei care locuiesc la ț...
16:10
De când devine postul Crăciunului mai aspru? Ce nu au voie credincioșii să facă pe 24 decembrie? # Newsweek.ro
Mai sunt câteva zile până la Crăciun, iar creștinii se pregătesc de praznicul Naşterii Mântuitorului...
15:40
Gardian la închisoare, surprins în uniformă la petrecerea de eliberare a unui interlop proxenet # Newsweek.ro
Un polițist gardian la penitenciar a fost surprins la petrecerea de eliberare a unui interlop proxen...
15:10
Horoscop decembrie 2025. Ultimele 10 zile din an aduc schimbări mari. Ce Crăciun și An Nou vei avea? # Newsweek.ro
Horoscopul 22-31 decembrie 2025 este aici. Săptămâna începe cu Soarele și Luna în Capricorn, impunân...
15:00
Magistrații se tem să meargă la consultări. Nicușor Dan: „Unii au cerut să fie preluați din bezinării” # Newsweek.ro
Președintele a transmis că sunt puțini magistrați care vor să vină la consultări. Mai mult, unii, de...
14:50
Criza din Justiție. Nicușor Dan face referendum în rândul magistraților: „CSM va pleca de urgență” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a spus că în ianuarie va face un referendum în rândul magistraților și, în ...
14:40
Alegerile din București au arătat că vajnicii patrioți naționali sunt, de fapt, o adunătură de șoșoc...
14:20
Care pensionari trebuie să trimită un document la Casa de Pensii, până la final de an? Ce beneficiu pot pierde # Newsweek.ro
Pensionarii trebuie să fie atenți în acest final de an deoarece pot pierde un bonus, o gratuitate im...
13:50
Dronă care are ataşată o paraşută, găsită într-o pădure din judeţul Argeş. Autorităţile fac verificări # Newsweek.ro
Un bărbat care duminică participa la o vânătoare a anunţat autorităţile că a găsit o dronă, căzută p...
13:40
22.500 lei amendă unui restaurant din Constanța. ANPC a găsit un șoarece mort, gândaci și mâncare expirată # Newsweek.ro
ANPC a închis temporar și amendat cu 22.500 de lei un restaurant din Constanța după ce, în urma unui...
13:20
Ciucu va discuta cu Bolojan și cu ministrul de Finanțe despre situația financiară a Primăriei București # Newsweek.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, se va întâlni cu premierul Ilie Bolojan și cu ministru...
13:00
A murit Ira „Ike” Schab, unul dintre ultimii supraviețuitori ai atacului de la Pearl Harbor # Newsweek.ro
Veteranul Marinei SUA Ira „Ike” Schab, martor direct al atacului japonez de la Pearl Harbor din 1941...
12:40
Solstițiul de iarnă 2025. Astăzi este cea mai scurtă zi a anului. Tradiții și superstiții # Newsweek.ro
Pe 21 decembrie 2025 are loc solstițiul de iarnă, cea mai scurtă zi a anului, care marchează început...
12:20
Incendiu violent la o casă din Bistrița-Năsăud. O femeie a murit, iar un bărbat a suferit arsuri grave # Newsweek.ro
O femeie de 72 de ani a murit, iar un bărbat de 77 de ani a suferit arsuri grave în urma unui incend...
12:10
Nicușor Dan, declarație de presă, la ora 14:00, după ce a primit mesaje de la magistrați # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan susține o conferință de presă după ce a primit „sute de pagini” de la magis...
12:00
Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989: „Nu vorbim suficient” # Newsweek.ro
Nicuşor Dan a depus, duminică, o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, din Pia...
11:40
Escrocherie gravă pe WhatsApp. Totul începe cu un mesaj care te duce pe Facebook. Ce se întâmplă acolo? # Newsweek.ro
Hackerii îți accesează contul de WhatsApp fără să mai fure parola. Victima ajunge pe un cont fals de...
11:20
Miracol de Crăciun. Gestul nobil al unui pompier pentru o familie cu 7 copii. Nu a stat pe gânduri # Newsweek.ro
Gestul nobil al unui pompier, în prag de sărbători: A oferit o casă unei familii cu șapte copii. Est...
11:10
Miracol de Crăciun: Un bărbat misterios plătește 8.000$ ca să achite cadouri comandate de alte persoane # Newsweek.ro
Un bărbat plătește de fiecare Crăciun facturii de mii de dolari pentru persoanele mai puțin avute. B...
11:10
Ce se întâmplă cu taxele și impozitele în 2026? Anunțul consilierului lui Bolojan: Mergem pe o gheață subțire # Newsweek.ro
Consilierul premierului Ionuţ Dumitru a afirmat că nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite...
10:50
Tensiuni și amenințări cu atacuri nucleare în Asia de Est: „umanitatea” riscă „o catastrofă majoră” # Newsweek.ro
Tensiuni în Asia de Est. Un oficial japonez a vorbit despre achiziționarea de arme nucleare. Coreea ...
10:30
Bolojan, de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului: „Să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase” # Newsweek.ro
Bolojan a transmis un mesaj de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului. Premierul este de părere că „a...
10:20
Frații Tate rămân fără 1.000.000 de lire sterline. Unde merg banii controversaților influenceri? # Newsweek.ro
Peste 1 milion de lire sterline confiscate din conturile bancare ale lui Andrew Tate și ale fratelui...
10:10
Poliția din UK: Peste 1.100.000 € din banii confiscați de la frații Tate, folosiți pentru combaterea violenţei # Newsweek.ro
Peste 1.100.000 € din banii confiscați de la frații Andrew și Tristan Tate, vedetele „Manosphere” ac...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.