Dezastru fără Rațiu: Rayo, strivită în ultimul meci al anului și amenințată cu retrogradarea!
Sport.ro, 22 decembrie 2025 10:30
Formația spaniolă a încheiat 2025 cu o partidă de coșmar, în care a devenit „sacul de box“ al celor de la Elche.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 10 minute
10:40
Moda nu este doar despre tendințe, ci despre felul în care te simți în hainele pe care le porți. Într-o lume în care ritmul este alert, ai nevoie de piese care să îmbine confortul cu eleganța, fără compromisuri.
Acum 30 minute
10:30
Dezastru fără Rațiu: Rayo, strivită în ultimul meci al anului și amenințată cu retrogradarea! # Sport.ro
Formația spaniolă a încheiat 2025 cu o partidă de coșmar, în care a devenit „sacul de box“ al celor de la Elche.
10:30
Andrei Coubiș (22 de ani) a avut parte de o experiență neplăcută la Sampdoria, club din Serie B cu care a semnat în august.
Acum o oră
10:00
Impresionant! Mauro Icardi, scrisoare virală pentru Gheorghe Hagi: "Maestre, vei rămâne etern" # Sport.ro
Mauro Icardi (32 de ani) a bătut un record vechi deținut de Gheorghe Hagi (60) și a intrat în istoria lui Galatasaray.
10:00
„Cel mai bun fotbalist din România“, prezent la FCSB – Rapid: Gigi Becali i-a făcut o ofertă colosală # Sport.ro
Internaționalul român, care traversează o criză incredibilă la actuala sa formație, a asistat, duminică, la partida de pe Arena Națională.
09:50
Rezultatele nu mint: Jannik Sinner reușește ce nu au putut decât Roger Federer și Novak Djokovic # Sport.ro
Jannik Sinner, „letal” pe hard: performanțe comparabile cu cele atinse de Roger Federer și Novak Djokovic.
Acum 2 ore
09:40
Man, martor la o decizie bizară, la PSV: antrenorul liderului a demisionat! Reacția clubului # Sport.ro
Formația olandeză a încheiat anul pe primul loc în campionatul intern, la 11 puncte de Feyenoord Rotterdam.
09:30
U Craiova - Csikszereda, de la 20:00, ultimul meci al Superligii în 2025. Oltenii pot încheia anul pe primul loc # Sport.ro
Universitatea Craiova - Csikszereda, de la 20:00, LIVE pe Sport.roCraiova poate urca pe primul loc în clasamentul Superligii dacă învinge în această seară, după ce Rapid a fost învinsă duminică de FCSB, scor 1-2. Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în turul sezonului regulat curent, pe 17 august 2025, când oltenii s-au impus în deplasare cu 2-1 (marcatori: Nikola Stevanović - autogol / Steven Nsimba - dublă).
09:10
Rapid a pierdut derby-ul cu FCSB, de pe Arena Națională, scor 1-2. La finalul partidei, Costel Gâlcă a reclamat și un penalty neacordat echipei sale în prelungiri.
09:00
Ce a făcut AEK Atena în primul meci după ce a ruinat-o pe Craiova: Răzvan Marin, în prim-plan # Sport.ro
Formația din Grecia a revenit în campionat, în încercarea de a profita imediat de semieșecul liderului Olympiakos.
Acum 4 ore
08:40
Formația bucureșteană a încheiat anul pe val, cu un succes în fața Rapidului (2-1) și o serie de opt partide fără înfrângere în campionat. Și, totuși, există o realitate dureroasă dincolo de aparențe.
08:40
FCSB, mai bună, dar și ajutată. Rapid n-are echipă de titlu. Caramavrov analizează derby-ul câștigat de campioana României cu 2-1 # Sport.ro
FCSB a făcut o primă repriză excelentă în fața Rapidului, pe care a îngrămădit-o aproape de poarta lui Aioani.
08:40
Seară de coșmar pentru Dan Șucu! Eșec în prelungiri după o gafă a celui de-al treilea portar # Sport.ro
Genoa, echipa condusă de acționarul majoritar Dan Șucu, a pierdut meciul cu Atalanta, disputat duminică seară, în runda a 16-a din Serie A, scor 0-1.
08:30
Costel Gâlcă și conducerea Rapidului, acord în cazul a doi fotbaliști! Mutările pregătite în Giulești # Sport.ro
Rapid vrea titlul în Superliga României în acest sezon.
08:20
FCSB a câștigat derby-ul cu Rapid, scor 2-1, iar campioana a încheiat anul 2025 pe locul 9, la doar două puncte de zona play-off-ului.
08:10
Capitolul la care România este întrecută doar de o singură țară din Europa: „Am văzut mai mult decât avem noi” # Sport.ro
Președintele FR de Culturism și Fitness, Gabriel Toncean, a analizat la „Poveștile Sport.ro” situația sălilor de forță din Europa.
08:10
Nesimțirile românești care m-au „emoționat“ în 2025: Amir Kiarash scrie despre momentele jenante ale anului # Sport.ro
Sportul nostru ne oferă atât de puține rezultate cu adevărat valoroase încât, la final de an, e și greu să-ți aduci aminte de acele episoade care te-au mișcat. În schimb, cele care te-au scârbit abundă!
07:50
Mouratoglou a intrat pe fir: ce a spus despre despărțirea neașteptată dintre Alcaraz și Ferrero # Sport.ro
Patrick Mouratoglou a vorbit despre „șocul uriaș” văzut în tenis, în final de an.
07:50
Încercările grele ale unui tânăr sportiv român devenit apoi campion! A primit o pereche de pantofi de sport de la Alina Astafei, dar apoi a fost sponsorizat de o companie celebră # Sport.ro
Poveste despre începuturile din călătoria către medaliile de aur.
Acum 12 ore
00:00
Gigi Becali are ”pe țeavă” încă doi jucători! Anunțul făcut după victoria cu Rapid: ”O să se înmoaie” # Sport.ro
FCSB a câștigat derby-ul cu Rapid cu scorul de 2-1 și intră în vacanța de iarnă la opt puncte în urma liderului din Superliga României.
21 decembrie 2025
23:50
”Ți se pare că sunteți cea mai bună echipă din România?” Florin Tănase a răspuns sincer după victoria cu Rapid # Sport.ro
FCSB a învins-o cu 2-1 pe Rapid după un final tare pe cel mai mare stadion al țării.
23:50
Concluzia trasă de Costel Gâlcă după eșecul Rapidului din derby-ul cu FCSB: ”Nu am arătat bine în ultimele etape” # Sport.ro
Rapid a pierdut derby-ul cu FCSB, scor 1-2, însă rămâne, cel puțin temporar, pe primul loc în clasament, cu 39 de puncte.
23:30
Bayern Munchen, o mașinărie invincibilă cu ”monstrul” Harry Kane! Număr uluitor de goluri înscrise în Bundesliga # Sport.ro
Bavarezii au mai bifat o victorie la scor, în deplasare.
23:20
Elias Charalambous, reacție categorică după FCSB - Rapid + ce a spus despre răbufnirea lui Bîrligea # Sport.ro
FCSB a câștigat derby-ul cu Rapid cu 2-1.
23:20
Fostul căpitan al giuleștenilor a taxat interviul antrenorului Rapidului, după înfrângerea cu FCSB, scor 1-2.
23:10
FCSB s-a impus cu scorul de 2-1 în fața lui Rapid în etapa cu numărul 21 din Superliga României.
22:50
Alex Dobre acuză după FCSB-Rapid 2-1: ”Am văzut penalty la Hromada, l-am rugat pe Istvan Kovacs să se ducă la VAR!” # Sport.ro
Campioana en-titre a învins liderul din Superligă.
22:50
Atacantul roș-albaștrilor a făcut o criză de nervi, în fața unui stadion întreg, când a fost schimbat, în minutul 66.
22:40
FCSB - Rapid 2-1 sau cum râde Florin Tănase: postarea campioanei vs postarea liderului la finalul derby-ului! # Sport.ro
Meci cu un final crâncen pe Arena Națională.
22:40
Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a reacționat imediat după FCSB - Rapid: ”Cum să faci așa ceva?” # Sport.ro
FCSB a învins-o cu 2-1 pe Rapid după un final fulminant.
22:40
Căpitanul roș-albaștrilor a făcut o partidă foarte bună pe Arena Națională, deschizând drumul formației sale spre o victorie cu 2-1.
22:30
Nervi întinși la Rapid după eșecul cu FCSB: "Eu n-am niciun trac, poate alți jucători au" # Sport.ro
FCSB a câștigat derby-ul cu Rapid, scor 2-1, în etapa cu numărul 21 din Liga 1.
22:20
FCSB a învins-o cu 2-1 pe Rapid.
22:10
FCSB a câștigat derby-ul cu Rapid, însă încheie anul competițional bifând o premieră negativă.
21:50
Fiorentina și Udinese s-au întâlnit în etapa a 16-a din Serie A.
21:50
Atacantul roș-albaștrilor s-a revoltat în timpul derby-ului FCSB – Rapid, având niște reacții acide la adresa băncii tehnice.
Acum 24 ore
21:40
"Nimeni nu își va aminti asta mâine". Declarație surprinzătoare a lui Ruben Amorim după eșecul cu Aston Villa # Sport.ro
Manchester United a pierdut la limită duelul cu Aston Villa, scor 1-2, în etapa cu numărul 17 din Premier League.
21:30
Cristi Săpunaru și-a pus ”la colț” foștii colegi după prima repriză din FCSB – Rapid: ”E îngrijorător!” # Sport.ro
Tabela de scor a arătat 1-0 pentru FCSB la derby-ul cu Rapid din etapa cu numărul 21 din Superliga României.
21:30
Latifundiarul din Pipera, „strategul“ din culise la FCSB, a luat o decizie surprinzătoare.
21:20
Ilie Dumitrescu a remarcat doi jucători de la FCSB la pauza meciului cu Rapid: ”S-au ridicat cu mult peste toți ceilalți!” # Sport.ro
FCSB a intrat în avantaj la vestiare la pauza derby-ului cu Rapid din etapa cu numărul 21 din Superliga României.
21:10
FCSB și Rapid se înfruntă în etapa cu numărul 21 din Liga 1. Meciul poate fi urmărit în format LIVE BLOG pe site-ul www.sport.ro.
21:10
Internaționalul nostru a „reușit“ să vadă „roșu“, la Zenica, în meciul cu Bosnia (1-3), la doar două minute după intrarea sa pe teren. Se poate însă și mai rău, după cum s-a văzut, în această seară.
21:00
Partida de pe Arena Națională a oferit o fază care poate fi predată la Școala Antrenorilor.
20:40
FCSB - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
20:30
Imagini spectaculoase pe Arena Naționale! Momente speciale pentru fanii FCSB la derby-ul cu Rapid # Sport.ro
FCSB – Rapid este derby-ul finalului din an din Superliga României.
20:20
Derby-ul cu Rapid a reconfirmat că fotbalistul de 22 de ani e pe „tobogan“.
20:10
Dorinel Munteanu, egal cu Petrolul Ploiești, scor 1-1, duminică după-amiază.
20:00
Fratele fotbalistului de la FCSB a oferit un răspuns neașteptat când a fost întrebat unde își dorește să joace.
20:00
Formația catalană are, în acest moment, o serie de șapte victorii în toate competițiile. În La Liga, echipa stă și mai bine: opt victorii succesive!
19:50
FCSB - Rapid va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.