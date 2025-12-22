Doliu în televiziunea din România. A murit Eugen Roibu, realizatorul emisiunii „Pescar Hoinar” de pe TVR
Este doliu în televiziunea din România. Eugen Roibu, realizatorul emisiunii „Pescar Hoinar” de pe TVR, a murit la vârsta de 57 de ani. Bărbatul activa de mai bine de două decenii la emisiunea emblematică, iar decesul lui a lăsat multă durere în urmă. Eugen Roibu activa încă din anul 2003 pe micile ecrane, la Televiziunea […]
Încearcă să nu iei nimic prea în serios astăzi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 23 decembrie 2025. Berbec Planurile tale expansive, orientate spre exterior, se mișcă în forță, dar din când în când îndoiala de sine încetinește lucrurile. Astăzi este una dintre acele zile în care nesiguranța îți poate împiedica progresul. […]
Jurnalista Sorina Matei acuză “gașca #rezist” din justiție că nu muncește, dar că se vaită: “Veverița, Bologa, Lascu, liota de la Ploiești, Oradea… zero pe linie!” # Gândul
Jurnalista Sorina Matei scrie, într-o postarea pe Facebook, că procurorii din gruparea #rezist din justiție se vaită că lucrează prea mult, dar, în realitate, nu muncesc. Ea aduce și argumentele: o procuroare, care ar fi apărut și în filmul Recorder, nu a avut niciun dosar înregistrat o perioadă mai lungă de un an. „Doamna procuror […]
USR vrea să „condamne comunismul”, care a mai fost o dată condamnat de Băsescu. Vrea și închisoare de până la 10 ani # Gândul
După ce și-a făcut încălzirea cu scandalul public provocat de protestele pro-justiție, în siajul cărora a cerut modificarea legilor justiției, USR a simțit o altă oportunitate de a fi în centrul atenției. Deși fostul președinte Traian Băsescu a condamnat explicit comunismul, formațiunea politică a depus o inițiativă legislativă care interzice organizațiile și simbolurile cu caracter […]
UE a prelungit sancțiunile economice împotriva Rusiei până în iulie 2026 și se pregătește să adopte pachetul 20 de măsuri punitive asupra Moscovei # Gândul
Consiliul Uniunii Europene a prelungit oficial sancțiunile economice împotriva Rusiei cu încă șase luni, noile măsuri fiind valabile până pe 31 iulie 2026. Aceste sancțiuni vizează sectoare critice ale economiei ruse, inclusiv energia, finanțele, tehnologia, transporturile și bunurile de lux. Restricțiile includ interdicția de a importa petrol brut pe mare, eliminarea băncilor rusești din sistemul […]
Pot suferi câinii de Alzheimer? Ce este demența canină și care sunt primele semne cu adevărat îngrijorătoare # Gândul
Pe măsură ce animalele de companie trăiesc mai mult datorită progreselor din medicina veterinară, ele se confruntă tot mai des cu afecțiuni asociate vârstei înaintate. Una dintre cele mai îngrijorătoare este demența canină (CCD), cunoscută și sub denumirea de sindrom de disfuncție cognitivă (CDS). Potrivit Science Alert, demența canină este o boală neurodegenerativă similară bolii […]
Un șofer ucrainean aflat sub influența alcoolului a intrat cu mașina într-o biserică veche de 700 de ani. Polițiștii l-au așteptat să se trezească # Gândul
Un nou incident în care este implicat un refugiat din Ucraina zguduie Polonia. De data aceasta, s-a petrecut totul în Cracovia, acolo unde duminică dimineață, în jurul orei 5:00, în centrul orașului, un cetățean ucrainean aflat sub influența alcoolului a pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea și a intrat cu mașina într-o biserică. Lăcașul […]
Ce obicei are Cătălin Măruță înainte de a intra la emisiune. ”Nu am talismane, dar țin mult la rutina asta” # Gândul
Cătălin Măruță, în vârstă de 47 de ani, a dezvăluit ce ritual are înainte de a intra în emisiunea pe care o moderează la postul de televiziune Pro TV. Andra și partenerul ei de viață, Cătălin Măruță, sunt căsătoriți de 17 ani, dar relația lor durează de 19 ani. Cei doi au împreună doi copii, […]
Suveraniștii se pregătesc să-l supende pe Nicușor Dan. Parlamentarii AUR se reunesc marți în ședință # Gândul
Deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu a transmis că toţi parlamentarii suveranişti se vor întâlni marţi pentru inițierea suspendării preşedintelui Nicuşor Dan, informează Agerpres. Avrămescu a fost întrebat dacă AUR susţine suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, care ar urma să fie iniţiată de un grup de senatori şi deputaţi din Grupul PACE – Întâi România. „Mâine vom reuni […]
Costel Gâlcă și-a făcut praf jucătorii după FCSB – Rapid. „Trebuie să schimbăm echipa, să vină jucători noi” # Gândul
Costel Gâlcă a anunțat că trebuie să vină jucători noi la Rapid pentru a se putea lupta la titlu. Giuleștenii au pierdut derby-ul cu FCSB, 1-2. Rapid are o singură victorie în cinci etape, un egal și trei eșecuri. FCSB a câștigat partida cu echipa lui Costel Gâlcă, 2-1, și formația lui Gigi Becali se […]
Fake News despre Nicușor Dan în Politico. Celebra publicație toarnă gaz pe foc peste deja inexistenta relație dintre Nicușor Dan și Donald Trump # Gândul
Un articol publicat de celebra publicație Politico îl pune pe președintele Nicușor Dan într-o poziție incomodă în fața lui Donald Trump, după ce publicația a titrat: ”Moralitatea nu contează prea mult în noua lume a lui Trump, spune președintele român”, remarcă jurnalistul Tiberiu Iacob. Ulterior, titlul materialului a fost schimbat în „Economia bate moralitatea în […]
Moment inedit cu Oana Țoiu la Chișinău. În timpul vizitei, s-a apucat să-i numere întâlnirile lui Nicușor Dan cu Maia Sandu: „5 vizite în 6 luni” # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, efectuează, luni, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitaţia omologului său de la Chişinău, Mihai Popşoi, alături de care a susținut o conferinţă de presă. Oana Ţoiu a făcut și un bilaț diplomatic al președintelui României, Nicușor Dan, în țara vecină. Șefa diplomnației de la București a numărat întâlinirile […]
Tecnic Consulting Engineering România câștigă contractul de supervizare pentru Lotul 2 al Autostrăzii A13 Sibiu-Făgăraș # Gândul
București, 22 decembrie 2025 – Tecnic Consulting Engineering România S.R.L., parte a RCI Holding, continuă consolidarea prezenței sale în infrastructura de transport din România prin obținerea contractului de supervizare pentru Lotul 2 al Autostrăzii A13 Sibiu-Făgăraș, între Avrig/ Mârșa și Arpașu de Jos. Lotul 2 are o lungime de 20 de kilometri și include 25 […]
Atenție, șoferi! Se inaugurează încă 50 de kilometri din autostrada Moldovei. Se va putea circula de la București până la Focșani-Adjud pe autostradă # Gândul
Tronsonul de 50 de kilometri al Autostrăzii A7 dintre Focșani și Adjud va fi dat în circulație pe 23 decembrie, a anunțat Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) într-un mesaj postat pe Facebook. „Mâine deschidem Focșani – Adjud!”, a scris pe Facebook Cristian Pistol. 195 de km inaugurați […]
Revolta unui procuror, la audierile lui Nicușor Dan: „Nu m-am pensionat la 48 de ani, ci la 51 de ani și nu am pensie 5.000 de euro”. # Gândul
Scandalul pensiilor speciale revine în prim-plan, de data aceasta în contextul audierilor lui Nicușor Dan cu magistrații. Tensiunea a depășit zona politică și a ajuns direct în Justiție, unde un procuror pensionat a avut o reacție ieșită din comun, după ce a fost din nou pus în aceeași categorie a „privilegiaților”. Magistratul a respins ferm […]
Cine era generalul ucis în această dimineață în atentatul cu mașina-capcană de la Moscova. Ce rol a avut în războiul din Ucraina # Gândul
Generalul-locotenent Fanil Sarvarov, șeful direcției de instruire operațională a armatei Statului Major General rus, a fost ucis, după ce mașina în care se afla a sărit în aer la ora 7:00 dimineața. Acesta era unul dintre militarii de rang înalt ai Rusiei, care, de-a lungul carierei, a participat la mai multe operațiuni în Cecenia, Siria […]
Ana Maria Barnoschi, pusă pe schimbări. ”Este în funcție de buget și în funcție de ce ne dorim noi” # Gândul
Ana Maria Barnoschi, în vârstă de 33 de ani, este pusă pe schimbări. Vedeta și partenerul ei vor să se mute la casă. Ana Maria Barnoschi este cunoscută publicului telespectator din țara noastră din postura de asistentă TV la emisiunea ”Roata Norocului”, difuzată de postul de televiziune Kanal D. După 14 ani, vedeta a […]
Haos în fața Ministerului de Finanțe. Protestatarii ELCEN au vrut să dea năvală în clădire și au forțat intrarea # Gândul
Zi fierbinte la 36 de ani de la Revoluție. Angajații Elcen protestează în fața Ministerului de Finanțe. Revolta acestora este atât de mare încât au forțat ușa instituției și au încercat să intre în clădire. Dacă nu primesc salarii mai mari, angajații companiei care asigură energia termică în București, amenință că vor lăsa Capitala fără […]
Victor Angelescu a spus că doi jucători pleacă de la Rapid, anunțul venind după meciul pierdut cu FCSB. Portarul Franz Stolz revine la Genoa, de unde va fi iar împrumutat la o echipă unde să joace mai mult, iar atacantul Antoine Baroan e exclus din cauza problemelor de indisciplină. Stolz nu a mai jucat din […]
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Continuă derby-ul cu Rapid în studio: scandal după scenografia Peluzei Nord # Gândul
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. Invitații ultimei emisiuni EXCLUSIV FCSB din anul 2025 sunt Christi Luță, jurnalist ProSport, și creatorii de conținut Leonard Grăjdeanu (Leone) și Alexandra Lăutaru (Ally). Vom […]
Au venit colindătorii #rezist cu un cântec special pentru Nicușor Dan. Angi Șerban conduce „corul”: „Deschide ochii, Nicușoare” # Gândul
Colindătorii #rezist s-au prezentat luni, 22 decembrie 2025, la Cotroceni, cu un cântec special pentru Nicușor Dan, iar Angi Șerban conduce „corul”. În cursul acestei zile, președintele României se află în audieri alături de reprezentanţii magistraţilor care vor să îi expună problemele din sistem. GÂNDUL vă ține la curent cu toate informațiile, iar acestea pot […]
„Taxă de horoscop” cerută la spitalul din Suceava. Câți bani vor plăti pacienții și ce explicații are conducerea unității medicale # Gândul
Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava propune să fie introdusă o taxă pentru eliberarea documentului care atestă ora nașterii, pe fondul creșterii numărului de astfel de cereri. Din câte se pare, în special persoanele interesate să-și afle ascendentul din horoscop întreaba despre ora de naștere. Cum este justificată „taxa de horoscop” […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.397. Negocieri pentru pace la Miami. Steve Witkoff: „Discuții productive și constructive” # Gândul
Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, a dat asigurări duminica aceasta că Rusia își menține „angajamentul deplin” față de realizarea păcii în Ucraina după întâlnirile dintre reprezentanți ai Washingtonului și ai Moscovei care au avut loc la acest sfârșit de săptămână în Florida.
Gigi Becali EXULTĂ după 2-1 cu Rapid și ironizează un alt patron de Superligă: „Noi suntem leul, nu crocodilul” # Gândul
FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Rapid, în etapa a 21-a din Superliga de fotbal. Elevii lui Charalambous sunt pe locul 9, cu 31 de puncte, iar Rapid e lider, cu 39 de puncte. În această seară, de la ora 20.00, se joacă ultimul meci din Superligă, Univ. Craiova – […]
Crăciun îndoliat. Inginer din Motru, mort în Franța în urma unui teribil accident de muncă. Fost bugetar, acesta lasă în urmă doi copii # Gândul
Un român originar din Motru (Gorj), stabilit de mai mulți ani în Franța, și-a pierdut viața chiar înainte de Sărbători, într-un teribil accident de muncă. Titi Vîlsan, fost salariat al Primăriei Motru, și-a pierdut viața după ce a căzut de la o înălțime de aproximativ 12 metri. Vestea a șocat familia rămasă în România, dar […]
Interpreta de muzică populară Saveta Bogdan a explicat care este rețeta sa de cozonac, cu care nu dă greș niciodată. ”Îți lasă gura apă”, afirmă artista. Saveta Bogdan își face singură cozonac de Crăciun și se laudă că desertul tradițional îi este foarte bine. Artista a explicat, pentru click.ro, care este rețeta ei de cozonac […]
Țara în care dreptul la munca de acasă ar putea deveni lege. Precedentul care poate schimba complet piața muncii # Gândul
Guvernul statului australian Victoria propune o lege care ar putea schimba fundamental relația dintre angajați și angajatori. Dacă va trece, munca de acasă se va transforma dintr-un beneficiu opțional într-un drept legal. Inițiativa prevede ca angajații să poată lucra cel puțin două zile pe săptămână de acasă, acolo unde natura activității permite acest lucru. Ce […]
Câți pași trebuie să faci zilnic, pentru a arde caloriile din mâncărurile și băuturile de Crăciun, potrivit unui studiu # Gândul
Te-ai gândit vreodată câți pași trebuie să faci zilnic, pentru a arde caloriile din mâncărurile și băuturile de Crăciun? Un studiu recent a arătat cât ar trebui să mergi pe jos (pași și minute), pentru a te „descotorosi” de caloriile acumulate la masă. Vezi mai jos detaliile. Potrivit unui studiu publicat recent pe aplicația WeWard, […]
Cum s-a sucit CTP peste noapte în problema Referendumului anunțat de Nicușor Dan. Ieri era „o bună inițiativă”, azi „președintele are creier pane” # Gândul
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu și-a schimbat părerea de pe-o zi pe alta, cu privire la referendumul propus de Nicușor Dan, referitor la desființarea Consiliului Magistraturii. Gazetarul Cristian Tudor Popescu a transmis pe 21 decembrie, că referendumul magistraților, ar fi „o bună inițiativă prezidențială”. Cu toate acestea, mulți juriști au declarat că referendumul propus de Nicușor […]
Planul giganților Temu și Shein după ce intră în vigoare taxa pe colete mici impusă de UE. Marii beneficiari ai măsurii suplimentare # Gândul
Odată cu taxa de 3 euro aplicată comenzilor cu valoare mai mică de 150 euro din afara UE, se profilează și marii câștigători. Mai exact, companiile care vând și livrează din depozitele pe care le dețin în țările din blocul comunitar, dar și cele din domeniul distribuției și logisticii, potrivit unei analize XTB. Dacă giganți […]
Cazul fraților Micula, în presa din SUA. Cum a ajuns România să fie acuzată de „sfidare” la adresa Statelor Unite, în procesul cu afaceriștii # Gândul
Cazul fraților Micula, cărora statul român trebuie să le achite 365 de milioane de dolari despăgubiri, în urma deciziei Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții (ICSID), a apărut și în presa internațională. Publicația americană Newsmax.com critică refuzul României de achita suma datorată afaceriștilor și numește acest gest o sfidare la adresa SUA. România […]
Povestea lui Marian, bărbatul care a renunțat la ingineria auto pentru pasiune vieții. „Este ceva deosebit” # Gândul
Când s-a decis să își deschidă o ceasornicărie, Marian Vlad a avut în cap un singur gând: „Orice om trebuie să aibă un ceas”. Însă, afacerea lui este cu totul și cu totul specială pentru că are ceva ce nu există la concurență. Firma înființată de Marian le permite clienților interesați să doneze ceasuri, pe […]
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre întâlnirea lui Nicușor Dan cu magistrații. „Ca să fiu corect, citând presa noastră, inclusiv presa tefelistă, la întâlnirea de la Cotroceni, convocată de Nicușor Dan, din cei 1.000 de magistrați despre care se spune că au semnat o petiție […]
Cât de tare afectează sănătatea băuturile consumate de Crăciun. Experții spun ce nu avem voie să bem # Gândul
Pe măsură ce sezonul sărbătorilor de iarnă se apropie, băuturile de sărbători precum ciocolata caldă, vinul fiert, cidrul condimentat sau latte-urile aromate devin o tradiție pentru milioane de oameni. Deși aceste băuturi sunt asociate cu atmosfera festivă, specialiștii avertizează că un consum ridicat de zahăr poate avea efecte negative asupra sănătății oaselor, anunță Healthline.com. Excesul […]
„EXCLUSIV RAPID” cu Florin Motroc, Mircea Bornescu, Gâlcă și Borza este LIVE, de la ora 13:30, pe YouTube – ProSport! # Gândul
Cu 1 punct din 9 posibile, în ultimele 3 partide, Rapid poate să termine anul pe locul 1 dacă Csikszereda lui Robert Ilyes nu pierde la Craiova în această seară. Discutăm cu voi despre tot ce s-a întâmplat la Rapid în acest sezon și despre campania de achiziții din aceasta iarnă. Se putea mai mult […]
Planul de asasinare a lui Ceaușescu din 23 august 1988. Cine era în spatele inițiativei care, dacă ar fi reușit, ar fi putut evita Revoluția din 1989 # Gândul
În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, istoricul Lavinia Betea a abordat perioada dramatică ce a precedat Revoluția din 1989. Una din grupările care a dorit să îl înlăture pe Ceaușescu de la putere a fost condusă de tandemul Ion Iliescu – Virgil Măgureanu plus un […]
Stațiunea românească preferată a turiștilor pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Ocupă locul 1 în top, în 2025 # Gândul
Mult a fost, puțin a mai rămas până când vom sărbători Crăciunul și Revelionul. Și în 2025, pe locul 1 în top, Poiana Brașov rămâne stațiunea românească preferată a turiștilor pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Hotelierii fac ultimele pregătiri pentru a-i primi pe turiștii dornici de distracție și relaxare. Hotelierii fac ultimele pregătiri pentru aceste […]
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean # Gândul
România va fi influențată de două sisteme atmosferice majore în perioada Crăciunului – un anticiclon azoric, care va aduce aer rece polar, și un ciclon mediteranean responsabil de precipitații extinse. Administrația Națională de Meteorologie anunță ninsori în Moldova și la munte, dar și transformarea ploilor în lapoviță și ninsoare în alte regiuni ale țării, inclusiv […]
„Miracol medical” în SUA. O mamă, care se afla pe masa de operație pentru a i se îndepărta o tumoră ovariană de 10 kg, a adus pe lume un copil sănătos # Gândul
Suze Lopez, o femeie în vârstă de 41 de ani din SUA, a fost internată în spital pentru a fi supusă unei operații de îndepărtare a unei tumori ovariene de 10 kilograme, însă a avut parte de o reală surpriză. A devenit mămică, fără să se aștepte la acest lucru. A adus pe lume un […]
Preşedintele Nicuşor Dan discută la această oră cu reprezentanţii magistraţilor care vor să îi expună problemele din sistem. Șeful statului a anunțat deja că va fi o discuţie publică cu reprezentanţii care doresc să transmită un mesaj.
Meteorologii vin cu noi informații despre o schimbare radicală a vremii. ANM, pentru Gândul: „Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toate zonele țării” # Gândul
Ne apropiem de Crăciun, iar meteorologii Administrației Naționale de Metorologie (ANM) spun că temperaturile, la nivelul întregii țări, sunt mai mari decât ar fi normal în această perioadă a anului. Este ceață, în fiecare dimineață, în multe regiuni, dar precipitațiile lipsesc sau sunt foarte slabe. În unele locuri apare și burnița sau se depune chiciură, […]
Afacerea care produce bani pe bandă de Crăciun, dar nu găsește angajați. Patronii recunosc: „Nu mai facem față”. Salariile ajung și la 8.000 de lei # Gândul
În plin sezon al cumpărăturilor de Sărbători, o afacere tradițională din România se confruntă cu o problemă paradoxală. Cererea este la un nivel record, însă lipsa forței de muncă blochează dezvoltarea. Producția de globuri de Crăciun realizate manual aduce venituri consistente, dar tot mai puțini români sunt dispuși să tainele meseriei. Pe fondul interesului tot […]
Rusia a desfășurat în Ucraina sistemul de apărare aeriană cu laser Silent Hunter, dezvoltat de China. „Ce a început ca science fiction a intrat acum pe câmpul de luptă” # Gândul
Unitățile militare rusești care operează în Ucraina au început să utilizeze sistemul de apărare aeriană cu laser Silent Hunter, dezvoltat de China, conform informațiilor publicate pe mai multe platforme de socializare și analizate de echipa de monitorizare open-source a Army Recognition. Deși nici Moscova, nici Beijingul nu au confirmat, oficial, această desfășurare, utilizarea sistemului de […]
Rapidiștii acuză arbitrajul după 1-2 cu FCSB. Panduru a analizat faza ce s-a petrecut în prelungiri și este sigur că Istvan Kovacs a greșit: „Penalty” # Gândul
Rapid a pierdut și derby-ul cu FCSB, scor 1-2, dar din nou s-a plâns de arbitraj, acuzând neacordarea unei lovituri de la 11 metri. Arbitrul partidei a fost Istvan Kovacs, cel mai apreciat „central” român al momentului. După meci, analizând faza petrecută în prelungiri, pe care giuleștenii o reclamă, Basarab Panduru a clamat: „Penalty!”. Ce […]
Un general rus a fost asasinat cu o mașină-capcană în Moscova. Explozia a avariat și alte mașini # Gândul
O mașină-capcană a fost detonată în sudul Moscovei și a ucis un general rus de rang înalt, au declarat anchetatorii într-un comunicat, transmite Al Jazeera. Comitetul de Investigații al Rusiei a anunțat luni că a deschis o anchetă privind „uciderea” generalului-locotenent Fanil Sarvarov, șeful departamentului de instruire din cadrul Statului Major General. Printre liniile de […]
Cozonacul de Crăciun, tot mai scump de la an la an. Românii se uită cu uimire la raft: „Mi se pare exagerat”. Cât a ajuns să coste un kilogram # Gândul
Cozonacul, deliciul românesc nelipsit de pe nicio masă de Crăciun a devenit în 2025 un adevărat produs de lux pentru mulți români. Scumpirile din ultimul an se reflectă direct în prețurile de la raft, unde un kilogram de cozonac poate ajunge la sume greu de imaginat pentru un astfel de preparat. Cozonacul de Crăciun costă […]
Jandarmii au întocmit două acte de sesizare a organelor de urmărire penală și au aplicat 17 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 124.450 de lei, în urma neregulilor constatate la derby-ul FCSB – Rapid, de duminică seară, 21 decembrie. Potrivit autorităților, sesizările penale au fost făcute în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul […]
În 2025, mii de copii din localitățile ilfovene au ajuns la Teatrul „Ion Creangă”, printr-o iniţiativă a Direcției de Comunicare și Mass-Media a Consiliului Județean Ilfov. Anul acesta, mii de copii din Ilfov au fost parte din povestea instituţiei de cultură, din Bucureşti, gratuit. „Se deschide ușa locului unde poveștile rulează pe scenă – copiii […]
De ce mâncăm fără măsură de Sărbători? Specialiștii explică care sunt riscurile pentru sănătate: „Mâncatul compulsiv nu vine pe foame” # Gândul
În prag de Sărbători, românii își fac listele de cumpărături și își planifică mesele festive, dar de cele mai multe ori exagerează. Specialiștii spun că mâncatul în exces nu are legătură cu foamea, iar consecințele pot fi serioase pentru sănătate. Pregătirile pentru mesele de Sărbători au început deja, iar în multe familii se observă aceeași […]
