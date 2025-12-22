MOŢIUNEA ÎMPOTRIVA MINISTRULUI DE INTERNE - Predoiu: Infracţionalitatea stradală a scăzut. Am redus traficul de persoane, iar în materie de migraţie ilegală România este cea mai sigură ţară europeană în materie de protecţie a frontierelor naţionale

17:50

Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOSR) consideră că în acest an a avut loc „o corecţie brutală, dar incompletă”, în condiţiile în care reforma statului a fost „din nou împinsă în viitor”, risipa fiind „tolerată”, iar ineficienţa administrativă „aproape intactă”. „Am taxat mai mult pe cei care produc, dar am evitat să reformăm serios modul în care cheltuie statul. Asta nu este disciplină fiscală, ci doar transfer de povară de la stat către cei care produc valoare”, afirmă AOSR. Potrivit sursei citate, în 2026, economia României nu va avea de ales între bine şi rău, ci „între un rău sigur şi un drum greu”, cel din urmă vizând „reforma statului, reducerea risipei şi reaşezarea cheltuielilor, care implică şi costuri politice, şi curaj”.