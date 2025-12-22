ANRE anunță că 247 de proiecte cu putere de peste 9.000 de MW și-au pierdut valabilitatea pe parcursul anului 2025, locul acestora urmând să fie luat de investitori serioși

13:20

Cele mai scumpe cartiere din România pentru cei care şi-au dorit să-şi cumpere propria locuinţă în 2025 se găsesc în Bucureşti, Cluj-Napoca şi în Braşov, unde sunt zone în care apartamentele au fost scoase la vânzare cu preţuri medii ce au depăşit pragul de 3.000 euro/mp util şi au ajuns să se apropie, în unele cazuri, de borna de 5.000 de euro/mp util, relevă o analiză de specialitate, dată luni publicităţii.