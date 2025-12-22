Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
Suntem cu gândul la masa de Crăciun dar ne uităm cu atenţie şi la buget. Românii care vor să facă economii vânează oferte speciale, nu puţine în această perioadă. De la produse alimentare, băuturi şi până la jucării, preţurile sunt chiar şi cu 50% mai mici faţă de zilele trecute. Şi cine nu a împodobit bradul are şanse acum la un pom de Crăciun mai ieftin.
Comunitatea din Vișeu de Jos este invitată, duminică, 21 decembrie, la un eveniment plin de emoție și bucurie: ediția a III-a a Concertului de Colinde "Îngerul".
Acum exact 36 de ani, Revolutia din Romania era ştirea care făcea înconjurul lumii, cu imagini sângeroase, scene dramatice şi oameni care mureau pe stradă pentru libertate. În spatele camerei de filmat sau de fotografiat, au fost, din primele clipe, fotoreporteri români. Printre rafale de gloanţe, urmăriţi de securitate ori arestaţi, ei şi-au riscat atunci viaţa pentru ca noi să vedem azi cum s-a întâmplat istoria.
Pensiunile din Bucovina sunt gata să primească oaspeţi. Gazdele sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile - camerele strălucesc de curăţenie, bucatele tradiționale sunt pe foc, iar atmosfera de Crăciun se simte deja peste tot. Doar zăpada mai lipseşte dar Moşul ar putea să aducă prima ninsoare a sezonului.
Şanse minime ca ucrainenii să aibă pace de Crăciun. Negocierile de peste weekend de la Miami nu au dus la niciun rezultat, în ciuda declaraţiilor optimiste venite de la ruşi şi americani. Moscova este decisă să nu facă niciun compromis. Mai mult, ar face planuri pentru a readuce în sfera sa de influenţă state şi teritorii din Europa de Est.
Parcările de la intrarea în ţară s-au transformat în coşuri uriaşe de gunoi. Administratorii spun că aşa se întâmplă mereu în preajma sărbătorilor când se întorc mii de români în ţară şi promit să cureţe totul în următoarele zile.
Investiţii record în titluri de stat. În acest an, românii au împrumutat statul cu 47 de miliarde de lei, cu peste 40% mai mult în comparaţie cu anul trecut. Un singur român a cumpărat de peste cinci milioane de euro. Paradoxal, această avalanșă de investiții vine într-un an în care dobânzile au scăzut constant şi nu reuşesc să acopere inflaţia.
Se adânceşte misterul în cazul dronei care s-a prăbuşit lângă o unitate militară din Argeş. Aparatul de zbor, dotat cu paraşută, nu are însemne după care să fie identificat proprietarul şi nici nu a apărut pe radarele armatei. Ancheta a fost preluată de DIICOT care trebuie să stabilească dacă drona era folosită pentru supraveghere sau pentru contrabandă.
Fostul preşedinte al CCR, despre referendumul cerut de Nicuşor Dan privind CSM: "Nu-i prevăzut de lege" # ObservatorNews
Justiţia din România a fost capturată de un sistem oligarhic format din unii lideri politici şi magistraţi de la vârful sistemului. Asta spun judecătorii şi procurorii care s-au întâlnit, azi, la Cotroceni, cu preşedintele. Consiliul Superior al Magistraturii a reacţionat şi a criticat dur referendumul anunţat de şeful statului. CSM susţine că acesta nu are bază legală şi, în consecinţă, nu poate avea nici urmări. Acţiunea preşedintelui a dat muniţie partidelor suveraniste, care strâng semnături în Parlament pentru suspendarea lui Nicuşor Dan.
Ministerul Educației introduce două opționale noi pentru gimnaziu. Ce abilităţi dobândesc elevii # ObservatorNews
Ministerul Educaţiei și Cercetării a aprobat programele școlare pentru două discipline opționale noi la gimnaziu: "Elemente de educație media digitală" pentru clasa a VI-a și "Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!" pentru clasele a V-a - a VII-a.
SURSE: PSD, de acord cu iniţiativa lui Nicuşor Dan privind CSM. Grindeanu nu susţine suspendarea preşedintelui # ObservatorNews
PSD susține demersul președintelui Nicușor Dan de a iniția o consultare în ianuarie în rândul magistraților, au declarat surse politice pentru Observator.
Șoferii care folosesc însemne ale Poliției, uniforme sau girofare, în vizorul autorităţilor. Ce pedepse riscă # ObservatorNews
Pe şosele au început să apară poliţişti falşi, cu uniformă şi echipamente de maşină care imită perfect înscrisurile oficiale. Unii încearcă în felul acesta să fenteze aglomeraţia, alţii merg însă mai departe şi chiar trag pe dreapta şoferi.
Locul în care sportul şi jocurile video se întâlnesc. Cât costă distracţia într-o arenă VR # ObservatorNews
Ce-ar fi dacă jocurile video te-ar pune efectiv în mișcare? În București există un loc unde realitatea virtuală nu înseamnă câteva ore petrecute pe scaun, ci alergat, coordonare și efort fizic real. Este vorba despre un concept care combină adrenalina jocurilor video cu dinamica unui meci de paintball, dar fără cabluri, fără rucsacuri și cu libertate totală de mișcare.
La doar 8 ani, joacă șah ca un profesionist. Finalist al campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # ObservatorNews
Săptămâna aceasta, la Observator, a început seria poveștilor care dau speranță și arată României că performanța nu are vârstă. Primul invitat a fost Aaron Drăgoi - finalist al campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2024, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.
Tradiţionalul cozonac, mai scump ca niciodată. Câţi bani trebuie să scoţi din buzunar anul acesta # ObservatorNews
Tradiţionalul cozonac de Crăciun pune la încercare bugetele românilor anul acesta. Prețurile sunt mult mai mari față de anul trecut, iar reprezentanţii industriei spun că majorările sunt justificate de scumpirile la energie şi combustibil. Şapte milioane de cozonaci vor ajunge pe mesele românilor de Crăciun. Asta doar din patiserii, fără să-i luăm în calcul pe cei făcuţi în casă.
De ce ni se schimbă starea de spirit în timpul solstiţiului de iarnă. Explicaţia psihologilor # ObservatorNews
Dacă în ultima vreme v-ați simțit mai obosiți, cu mai puțină energie sau poate somnul nu a fost unul de calitate, puteți da vina pe solstițiul de iarnă. Tocmai am trecut peste cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte, iar lipsa luminii ne poate afecta atât emoțional, cât și fizic. Vestea bună este, totuși, că începând de azi, puțin câte puțin, ziua va deveni mai lungă.
Cântărețul britanic Chris Rea, cunoscut la nivel internațional pentru hituri precum Driving Home For Christmas, a murit la vârsta de 74 de ani. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al familiei artistului.
Formula 1 debutează în 2026 cu schimbări majore - cele mai mari din istoria competiției. Șasiurile vor fi mai mici, motoarele adaptate, iar depășirile vor fi făcute cu "ajutoare" noi. Un lucru nu se schimbă: Grand Prix-urile se vor vedea, în continuare, pe Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPlay.
Un bărbat din Ilfov avea acasă 32 de arme airsoft, care ar fi fost modificate pentru a trage cu gloanțe letale # ObservatorNews
Polițiștii au descoperit luni la percheziții în București și Ilfov că o persoană deține arme care ar fi fost modificate ilegal. În locuința acestuia, anchetatorii au găsit 32 de arme de tip airsoft, care ar fi fost transformate pentru a putea trage cu gloanțe.
Moţiunea împotriva ministrului Justiţiei a fost respinsă în plenul Camerei Deputaţilor # ObservatorNews
Moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, a fost respinsă luni în plenul Camerei Deputaţilor. Moţiunea, intitulată "Dreptate pentru România. Justiția trebuie să devină cu adevărat un serviciu public în slujba românilor" a fost depsă de deputaţii AUR.
Scandal cu nuduri generate cu AI într-o școală din SUA. O elevă de 13 ani, suspendată după ce a reacționat # ObservatorNews
O elevă de 13 ani din SUA a fost suspendată temporar de la o școală de stat după ce a agresat un coleg implicat într-un caz de distribuire a unor imagini cu nuduri false, generate cu inteligență artificială. Ulterior, autoritățile au formulat acuzații penale împotriva adolescenţilor suspectați că au creat și răspândit imaginile.
China lovește industria lactatelor din UE, impunând cu taxe vamale de până la 42,7% # ObservatorNews
China a impus taxe vamale de până la 42,7% la unele produse lactate din Uniunea Europeană, acuzând că subvențiile europene au afectat industria locală. UE a condamnat măsura despre care a spus că este nejustificată. Franța și alte state exportatoare de produse lactate din UE sunt cele mai afectate. Decizia face parte dintr-un război comercial în escaladare între UE și China, început în 2024, când Bruxelles-ul a introdus tarife pe vehiculele electrice chinezești. În replică, China a aplicat tarife antidumping pe carnea de porc, coniac și acum lactate.
Fostul manager al SJU Ploieşti, trimis în judecată de DNA într-un dosar de corupţie. Ar fi luat 50000 lei mită # ObservatorNews
Fostul manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Bogdan Nica, trimis în judecată pentru fapte de corupţie, ar fi primit 50.000 de lei de la o firmă care a beneficiat de contracte cu spitalul, pentru achiziţia de echipamente medicale, preţurile fiind mult supraevaluate, susţin procurorii DNA. Prejudiciul cauzat astfel unităţii medicale este estimat la peste 28 milioane de lei, scrie News.ro.
Capitala este pregătită pentru primele ninsori din această iarnă. Potrivit ANM, primii fulgi de zăpadă sunt așteptați în noaptea de 24 spre 25 decembrie. Deși nu sunt anunțate ninsori abundente, autoritățile și operatorii de salubritate din toate cele șase sectoare au finalizat planurile de intervenție.
Cea mai inteligentă țară din lume, conform unui studiu internaţional. SUA şi UK, pe podium # ObservatorNews
O ţară europeană a fost desemnată cea mai inteligentă țară din lume, potrivit unei analize internaționale care a evaluat nivelul de educație, coeficientul de inteligență și numărul de nominalizări la Premiile Nobel. Marea Britanie se află pe locul al doilea, înaintea Statelor Unite.
Tânăr militar din Deva, găsit mort în unitate. S-ar fi sinucis în timpul serviciului, chiar înainte de Crăciun # ObservatorNews
Un militar în vârstă de 23 de ani, având gradul de sergent, a fost găsit decedat luni dimineață, 22 decembrie, în incinta Unității Militare 01794, din municipiul Deva, județul Hunedoara.
Consiliul Local Sector 1 a aprobat plata eşalonată a datoriilor istorice către operatorul de salubrizare # ObservatorNews
Consiliul Local Sector 1 a decis, luni, adoptarea planului pentru stingerea treptată a datoriilor istorice acumulate faţă de operatorul de salubrizare. Este vorba de o datorie de 134 de milioane de lei care provine din serviciile prestate în perioada 2020 - 2021 şi a fost confirmată de instanţe prin hotărâri judecătoreşti definitive.
Femeie de 30 de ani, găsită moartă într-un apartament din Hunedoara. Iubitul său ar fi bătut-o cu bestialitate # ObservatorNews
O femeie de 30 de ani a murit noaptea trecută, într-un apartament din Hunedoara. Primele date arată că aceasta ar fi fost agresată de concubinul său, un bărbat de aceeași vârstă. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului.
O groapă apărută din senin pe un canal navigabil din UK a înghiţit mai multe bărci: "Au crezut că e cutremur" # ObservatorNews
O "groapă de tasare" a apărut într-un canal din Shropshire, în vestul Angliei şi a "înghiţit" mai multe ambaracţiuni. Imaginile aurprinse arată că integritatea structurală a unei porțiuni din canalul navigabil din Whitchurch a cedat complet, ridicând astfel problema unei posibile inundații, scrie BBC.
Rusia și SUA neagă informațiile că Putin vrea în continuare să cucerească toată Ucraina și țări ex-sovietice # ObservatorNews
Kremlinul a respins luni informațiile publicate pe surse de Reuters, care a citat în weekend rapoarte ale serviciilor secrete americane, conform cărora președintele rus Vladimir Putin încă dorește să cucerească întreaga Ucraină și are inclusiv ambiții de a ocupa foste state sovietice aflate acum în NATO. Directoarea agenţiilor americane de informații, Tulsi Gabbard, a infirmat articolul Reuters, acuzând că încearcă să submineze eforturile președintelui Donald Trump pentru pace în Ucraina.
Actorul James Ransone s-a sinucis la 46 de ani. Era cunoscut pentru "The Wire" şi "It: Chapter Two" # ObservatorNews
Actorul James Ransone s-a sinucis, potrivit medicului legist din Los Angeles County. El avea 46 de ani, informează NBC News.
Călător din târg în târg. Episodul 2: Braşov. Ce poţi face şi cât costă un pahar de vin fiert ori un ciolan # ObservatorNews
Observatornews.ro te poartă într-o călătorie prin cele mai spectaculoase târguri de Crăciun organizate în această iarnă la noi în ţară. Vei afla cum poți să te distrezi, prețurile cazărilor și ponturi pentru a nu arunca banii pe fereastră. A doua oprire: Braşov. Unul dintre oraşele care primesc sute de mii de turişti pe timpul iernii, Braşovul se mândeşte cu un târg spectaculos. Primul episod al seriei, despre târgul de la Craiova, îl poţi vedea AICI.
Clubul de golf de unde se negociază cele mai grave conflicte mondiale: "Vineri, Gaza. Sâmbătă, Ucraina" # ObservatorNews
Delegații la nivel înalt din cel puțin nouă țări s-au adunat în același loc pentru negocieri paralele în acest weekend privind Ucraina și Gaza.
Carrefour România a anunțat modificări ale programului de funcționare pentru perioada Crăciunului. Pe 25 decembrie, totate magazinele vor fi închise. În Ajun şi a doua zi de Crăciun, magzinele vor funcţiona după un porgram modificat.
Cu toții trecem prin perioade în care simțim că nu mai avem resurse. Corpul obosește, mintea nu mai ține pasul, iar viața de zi cu zi devine o provocare. Aceste momente de suprasolicitare fizică și psihică apar atunci când cerințele sunt mai mari decât capacitatea noastră de a le face față.
O procuroare a confirmat, la Cotroceni, dezvăluirile Recorder privind dosarul lui Vanghelie # ObservatorNews
Procurorul Laura Deriuş a confirmat, luni, în discuţiile de la Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan, neregulile semnalate în ancheta Recorder privind dosarul de corupţie al fostului primar Marian Vanghelie, vorbind deschis despre schimbarea completurilor de judecată şi despre presiuni interne în DNA. Magistratul a susţinut că problemele din sistem au afectat instrumentarea unor dosare de mare corupţie şi a acuzat un control excesiv al conducerii asupra activităţii procurorilor.
În România va fi deschis al doilea cel mai mare centru logistic pentru livrările militare către Ucraina # ObservatorNews
Începând cu ianuarie 2026, în România va deveni operațional al doilea cel mai mare centru logistic NATO, care va coordona și asigura livrările de armament către Ucraina, relatează presa de la Kiev, citând o declaraţie preluată de Defense Romania a adjunctului comandamentului NATO pentru sprijinul acordat Ucrainei, Maik Keller.
Un microbuz plin cu copii a intrat în zidul unei case, în Sibiu. Zece victime, Planul Roşu activat # ObservatorNews
Planul roşu a fost activat în judeţul Sibiu după ce un microbuz plin cu copii a intrat în zidul unei case. Zece oameni, dintre care şapte minori au fost răniţi şi transportaţi la spital.
Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică numirea guvernatorului statului Louisiana, Jeff Landry, în funcţia de trimis special pentru Groenlanda.
Două persoane au ajuns la spital după o explozie urmată de incendiu într-un bloc din Focșani # ObservatorNews
Au fost momente de panică luni dimineaţă după ce o explozie puternică urmată de un incendiu a avut loc într-un bloc din Focşani. Mai mulţi locatari au fost evacuaţi, iar unii au suferit atacuri de panică. În urma deflagraţiei două femei au ajuns la spital, una dintre ele cu arsuri grave.
O reţea din care făceau parte 14 români a furat bunuri de 1 milion de dolari din mai multe magazine din Canada # ObservatorNews
Au venit, au văzut și, potrivit anchetatorilor, au furat tot ce nu era bătut în cuie. Poliţiştii canadieni au anunțat că au destructurat o bandă specializată în furturi din magazine "extrem de sofisticată", care ar fi operat în Ontario, Quebec și Columbia Britanică. O sursă din cadrul forțelor de ordine a declarat pentru The Toronto Sun că majoritatea presupuşilor membri ai grupării sunt refugiați români. Doi dintre cei 21 de suspecți au fugit deja din țară.
CSM-ul nu e de acord cu referemdumul propus de Nicuşor Dan: "Legea prevede modalități clare de demitere" # ObservatorNews
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis, luni, că nu va fi de acord cu 'eludarea' Constituției și a legilor care guvernează Justiția în cazul referendumului anunțat de președintele Nicușor Dan, adăugând că legea actuală prevede modalități clare de demitere a membrilor CSM.
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a anunţat în Parlament că iniţiază demersurile pentru a declanşa procedura de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan.
Curs BNR, 22 decembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 22 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.
Câţi bani a încasat Trump din taxele puse la începutul anului. Suma, făcută publică de Casa Albă # ObservatorNews
Casa Albă a declarat duminica aceasta că Trezoreria SUA a colectat 235 de miliarde de dolari din tarife de la începutul anului.
Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria, a apreciat premierul ungar Viktor Orbán într-un discurs pe care l-a susţinut în weekend la Szeged, în cadrul unui turneu naţional prin care vrea să-şi mobilizeze susţinătorii în vederea alegerilor.
De multe ori credem că dacă avem un abonament medical, suntem “acoperiți” în orice situație. Și e o confuzie absolut normală - pentru că nimeni nu ne-a explicat vreodată clar diferența dintre un abonament medical și o asigurare medicală.
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi # ObservatorNews
Începutul de iarnă a fost mai degrabă primăvăratic. Temperaturile au trecut frecvent de 10 grade Celsius în special la deal şi la munte, iar la câmpie am avut ceaţă din plin. De astăzi, însă am început oficial iarna pentru că solstiţiul a avut loc ieri.
