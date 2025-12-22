Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg

Suntem cu gândul la masa de Crăciun dar ne uităm cu atenţie şi la buget. Românii care vor să facă economii vânează oferte speciale, nu puţine în această perioadă. De la produse alimentare, băuturi şi până la jucării, preţurile sunt chiar şi cu 50% mai mici faţă de zilele trecute. Şi cine nu a împodobit bradul are şanse acum la un pom de Crăciun mai ieftin.

