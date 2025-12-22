Meciul Univ Craiova-Csikszereda: Robert Ilyeş - A fost un coşmar, din păcate! Trebuie să luăm nişte decizii dure
News.ro, 22 decembrie 2025 22:50
Robert Ilyeş, antrenorul echipei Csikszereda, crede că o parte dintre jucătorii săi au venit la Craiova cu gândul la vacanţă, nu la meci.
• • •
Vicepreşedintele JD Vance a prezentat o perspectivă sumbră asupra realităţii războiului dintre Rusia şi Ucraina, declarând că nu are „încredere” că va exista o soluţie paşnică la conflictul sângeros care ajunge în al patrulea an, scrie POLITICO.
Intervenţie a salvamontiştilor în zona greu accesbilă din Vişeul de Jos, unde o femeie acuza probleme medicale # News.ro
Salvamontiştii din Maramureş au fost solicitaţi, luni, pentru a transporta o femeie de 53 de ani cu probleme medicale grave din zona greu accesibilă a localităţii Vişeul de Jos.
Şi Marea Britanie are propriul caz „Pelicot”. Un bărbat este acuzat de 56 de infracţiuni sexuale împotriva fostei soţii căreia i-ar fi administrat sedative. Alţi cinci bărbaţi sunt, de asemenea, acuzaţi în acest dosar # News.ro
Un bărbat din Marea Britanie este acuzat - alături de alţi cinci bărbaţi - de comiterea de infracţiuni sexuale împotriva fostei sale soţii pe o perioadă de 13 ani. El este acuzat şi de administrarea unei substanţe cu intenţia de a o ameţi sau de a o imobiliza pe femeie pentru a permite activitatea sexuală, precum şi de voyeurism, deţinere de imagini indecente cu copii şi deţinere de imagini extreme, un caz ce aminteşte de celebrul dosar „Pelicot” din Franţa, relatează Sky News.
Ilie Bolojan afirmă că posibilă o fuziune cu Forţa Dreptei şi o alianţă cu REPER, după susţinerea acestor partide pentru Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei # News.ro
Liderul PNL, Ilie Bolojan, admite că este posibilă o fuziune cu Forţa Dreptei şi o alianţă cu REPER, el motivând că aceste partide l-au susţinut pe Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei şi că este nevoie de o majoritate în Consiliul General al Capitalei.
Preşedintele PNL nu crede în scenariul scoaterii USR de la guvernare: Nu cred că vom ajunge într-o atare situaţie, ştim care este aritmetica parlamentară. Înţelepciunea ar trebui să ne ducă către soluţii de compromis # News.ro
Preşedinyele PNL, premierul Ilie Bolojan, consideră că nu se va ajunge la situaţia în care USR să fie scos de la guvernare, motivând aritmetica parlamentară impune să se ajungă la soluţii de compromis.
UPDATE - Daniel David a demisionat din funcţia de ministru al Educaţiei / Cel mai probabil va fi înlocuit de rectorul Universităţii de Vest Timişoara / David: Cinstit este ca bugetul pe anul 2026 să fie făcut de ministrul care îl va administra # News.ro
Daniel David: Am ţinut traiectoria corectă când presiunea era mare şi am ales responsabilitatea în locul abandonului / Cinstit este ca bugetul pe anul 2026 să fie făcut de ministrul care îl va administra # News.ro
Ministrul demisionar al Educaţiei, Daniel David, explică, luni seară, că a decis să demisioneze pentru că sistemul de educaţie nu mai este într-un pericol iminent, iar România a scăpat de ameninţarea suspendării fondurilor europene şi a venit momentul să se întoarcă la peofesia sa de psiholog. În plus, David susţine că era corect ca bugetul pe anul 2026 să fie făcut de ministrul care îl va administra şi susţine că l-a anunţat din vară pe Ilie Bolojan că nu va mai rămâne mult în funcţie.
Superliga: Universitatea Craiova trece de FK Csikszereda cu 5-0 şi încheie anul pe primul loc al clasamentului # News.ro
Echipa Universitatea Craiova a învins luni seara, pe teren propriu, scor 5-0, gruparea ciucană FK Csikszereda, în ultimul meci al etapei a 21-a şi al anului din Superligă. Oltenii au trecut pe primul loc în clasament.
Un angajat al Palatului Élysée va fi judecat pentru furtul unor obiecte preţioase de veselă # News.ro
Un angajat cu funcţie înaltă al palatului prezidenţial francez va fi judecat pentru presupusul furt al unor obiecte de masă preţioase, printre care pahare de şampanie Baccarat şi farfurii din porţelan de Sèvres, relatează BBC.
Ilie Bolojan cataloghează ca fake news informaţia că ar vrea schimbarea protocolului coaliţiei: Nu am discutat niciodată. Ceea ce trebuie să facem este să ne respectăm înţelegerile # News.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că nu vrea să schimbe protocolul în coaliţie, dar afirmă că fiecare partid trebuie să respecte înţelegerile. Totodată, premierul consideră că PSD a încălcat protocolul coaliţiei votând moţiunea simplă iniţiată de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.
Echipa naţională a Africii de Sud, avându-l titular pe Siyabonga Ngezana, de la FCSB, a învins luni, la Marrakesch, echipa naţională a Angolei, scor 2-1, în grupa B a Cupei Africii pe Naţiuni (CAN)
Neymar, atacantul brazilian de la FC Santos, a fost supus unei intervenţii chirurgicale, care a decurs foarte bine, la genunchiul stâng, a anunţat luni clubul său prin intermediul unui comunicat.
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a demisionat, luni, din funcţie, potrivit unor surse politice.
POLITICO: Nicuşor Dan spune că economia bate morala în noua lume a lui Trump. El crede că preşedintele SUA are oarecum dreptate când afirmă că europenii sunt „slabi”. Ar fi o „problemă” dacă SUA ar încerca să influenţeze politica „în mod nedemocratic” # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a acordat un interviu, la Bruxelles, publicaţiei POLITICO în care vorbeşte despre relaţiile dintre Europa şi Statele Unite în mandatul lui Donald Trump, despre războiul din Ucraina, dar şi despre interferenţele Rusiei şi problemele din România, unde, a recunoscut şeful statului, „începând cu corupţia, nu am făcut prea multe”. El a dat însă asigurări că acest lucru se va schimba. Pentru Nicuşor Dan este „în regulă” ca politicienii americani să îşi exprime opiniile despre europeni şi întrucâtva îi dă dreptate lui Donald Trump când spune că ei sunt „slabi”. Dar ar fi o „problemă” dacă SUA ar încerca să „influenţeze” politica „în mod nedemocratic” - de exemplu, plătind media din ţările europene, „aşa cum fac ruşii”, a spus preşedintele român în interviul pentru POLITICO.
Baschet masculin: U BT Cluj, a şaptea victorie în Liga Adriatică, scor 105-87, cu KK Split # News.ro
Campioana U BT Cluj a învins luni, pe teren propriu, formaţia croată KK Split, scor 105-87 (54-38), în etapa a XI-a din grupa A a Ligii Adriatice. Este a şaptea victorie în grupa A pentru echipa lui Mihai Silvăşan, care nu va avea parte de zile libere de Crăciun, următorul meci fiind în 26 decembrie, cu SC Derby.
Prim-ministrul Ilie Bolojan admite că nu a fost un an uşor pentru români, dar afirmă că taxele nu vor creşte în 2026, dacă disciplina bugetară impusă în acest an va continua # News.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că taxele nu vor creşte anul viitor, dacă Parlamentul nu va interveni asupra măsurilor decise deja şi dacă disciplina bugetară va continua, el recunoscând că 2025 nu a fost un an uşor pentru români.
Diana Buzoianu: Un pas uriaş pentru lupta împotriva mafiei gunoaielor / Camioanele care intră în ţară cu deşeuri ilegale, scanate cu ajutorul unui utilaj care a costat peste 2 milioane de euro # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, luni seară, că România face un pas înainte în lupta ”împotriva mafiei gunoaielor”, iar camioanele care transportă deşeuri şi vor să intre în ţară vor putea fi scanate de o echipă mobilă a Gărzi Naţionale de Mediu. Acestea vor folosi un echipament care a costat 2 milioane de euro şi a fost achiziţionat prin PNRR.
Premierul Bolojan: În cursul anului viitor am stabilit să reducem cheltuielile în administraţie. Asta va implica în anumite locuri, inclusiv reduceri de personal # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, că anul viitor vor fi reduse cheltuielile în administraţie, iar asta va duce în unele locuri inclusiv la reduceri de personal.
Ilie Bolojan anunţă că grupul de lucru care propune modificări legislative în Justiţie se va întruni marţi într-o primă şedinţă / Vor fi supuse analizei coaliţiei # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că grupul de lucru care urmează să propună modificări legislative în domeniul Justiţiei va avea marţi prima şedinţă, el adăugând că Guvernul nu are competenţe directe, dar că vor fi analizate aspectele de administrare sau legislative care ţin de Executiv.
Actorul Jackie Chan a purtat luni torţa olimpică alergând pe străzile oraşului antic Pompei, transformat în ruine de o erupţie vulcanică.
Ilie Bolojan: Oamenii ar vrea ca la instanţe diferite, în speţe identice, să aibă sentinţe identice. Dacă sentinţele diferă de la o instanţă la alta senzaţia de nedreptate este mare # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni seară, că lipsa încrederii cetăţenilor în Justiţie este o problemă importantă, el apreciind că oamenii îşi doresc sentinţe care să nu difere de la instanţă la alta, pentru că altfel apare senzaţia de nedreptate.
Premierul Ilie Bolojan nu crede că se poate ajunge la suspendarea preşedintelui / Despre căderea Guvernului: Acest tip de folclor, de ştiri pe surse este unul din lucrurile care am observat că funcţionează # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni seară, că nu crede că se va ajunge la suspendarea preşedintelui, demers pentru care Opoziţia a anunţat că strânge semnături, după ce Nicuşor Dan a vobit despre iniţierea unui referendum în justiţie. În plus, premierul nu crede în căderea Guvernului şi afirmă că ”ştirile pe surse” care vorbesc aproape zilnic despre această posibilitate sunt ”folclor”.
Meciul dintre AC Milan şi Como, programat iniţial să se joace în ziua de 8 februarie 2026, la Perth, nu va avea loc în Australia, a anunţat luni Liga italiană, într-un comunicat în care sunt invocate „complicaţii de ultim moment”.
Procurorii italieni cer clasarea unui caz legat de zboruri suspecte ale dronelor ruseşti deasupra centrului de cercetare spaţială al UE # News.ro
Procurorii italieni care au anchetat zboruri suspecte ale unor drone ruseşti deasupra unui centru de cercetare spaţială al UE au ajuns la concluzia că suspiciunile lor erau nefondate şi au solicitat clasarea cazului, au declarat pentru Reuters două surse informate despre acest subiect.
Peste 56% dintre judecătorii din România au completat chestionarul referitor la problemele din sistemul judiciar / Aproape jumătate dintre ei au transmis părerea lor anonim # News.ro
Peste 56% dintre judecătorii din România au completat chestionarul referitor la problemele din justiţie, iniţiat de CSM după dezvăluirile din documentarul Recorder, iar aproape jumătate dintre aceştia au ales să-şi spună părerea anonim. CSM anunţă că a fost cea mai mare consultare, gradul de participare depăşindu-l pe cel din 2018, iar rezultatele vor fin prezentate în perioada următoare, după analiza răspunsurilor.
Miliardarul Larry Ellison garantează personal oferta Paramount pentru Warner Bros, într-o mişcare decisivă în lupta cu Netflix # News.ro
Cofondatorul Oracle, Larry Ellison, a intervenit personal pentru a susţine oferta Paramount Skydance de preluare a Warner Bros Discovery, oferind o garanţie financiară de 40,4 miliarde de dolari, potrivit unui document depus luni, transmite Reuters.
Prim-miniştrii Danemarcei şi Groenlandei au cerut respectarea frontierelor lor după ce Donald Trump a numit un trimis special pentru teritoriul danez autonom despre care preşedintele SUA a afirmat în repetate rânduri că ar trebui să se afle sub control american, relatează The Guardian.
Secţia pentru procurori a CSM: Nu poţi remedia pretinse încălcări ale legii prin alte încălcări ale legii / Legea actuală prevede modalităţi clare de demitere a membrilor Consiliului, referendumul nefiind printre acestea # News.ro
Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a reacţionat, luni seară, în legătură cu anunţul făcut de preşedintele Nicuşor Dan privind iniţierea unui referendum în rândul corpului magistraţilor. ”Nu poţi remedia pretinse încălcări ale legii prin alte încălcări ale legii”, transmis procurorii, precizând că legea actuală prevede modalităţi clare de demitere a membrilor Consiliului, referendumul nefiind printre acestea. Procurprii din CSM anunţă că sunt dispuşi să-şi depună mandatele dacă majoritatea alegătorilor ar cere-o.
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor # News.ro
O casetă metalică, în care se afla un plic ce conţinea două documente, a fost descoperită în timpul lucrărilor de restaurare, după demontarea Cavalerului de pe acoperişul Turnului Buzdugan, sub talpa sa.
Atacantul suedez Alexander Isak s-a accidentat sâmbătă, în meciul cu Tottenham, şi va lipsi câteva luni din echipa lui FC Liverpool, conform previziunilor presei engleze.
Ministrul Justiţiei, după respingerea moţiunii care l-a vizat: Voi continua sa susţin modernizarea şi consolidarea sistemului judiciar ca o componentă esenţială a statului de drept # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă, luni după-amiază, că parlamentarii au apreciat activitatea sa, motiv pentru care au respins moţiunea simplă care ăl viza. Marinescu precizează că va continua să susţină modernizarea şi consolidarea sistemului judiciar.
MOŢIUNEA ÎMPOTRIVA MINISTRULUI DE INTERNE- Nicoleta Pauliuc (PNL): Aceasta este, până acum, cea mai aberantă moţiune pe care am dezbătut-o în Senat. Aţi greşit timing-ul. Aţi întârziat cel puţin doi ani şi jumătate # News.ro
Senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL) a declarat, luni, în plenul Senatului, la dezbaterea moţiunii simple AUR împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, că aceasta este, până acum, cea mai aberantă moţiune pe care au dezbătut-o în Senat. ”Aţi greşit timing-ul. Aţi întârziat cel puţin doi ani şi jumătate”, a mai spus Pauliuc. Ea a mai spus că ”moţiunea aceasta nu e despre Cătălin Predoiu, nu e despre siguranţa românilor, nu e despre politici publice, nu e despre soluţii ci e despre un singur lucru: e despre încercarea opoziţiei de a arunca cu noroi în paşii înainte pe care i-a făcut România”.
Daniel Băluţă: Refacerea din temelii a Planşeului Unirii înseamnă punerea în siguranţă a centrului Bucureştiului, poate cea mai complexă zonă a oraşului / Se lucrează intens în trei dintre cele patru etape ale acestui proiect # News.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băşuţă, anunţă, luni după-amiază, că se lucrează în continuare intens la trei dintre cele patru etape ale proiectului de refacere a Planşeului Unirii. La noul planşeu, constructorii au finalizat deja două tronsoane şi armează alte zone, astfel încât, la începutul anului viitor, să poată trece la noi turnări de beton.
ASF: Valoarea totală tranzacţionată pe piaţa reglementată şi pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare a ajuns la 31,23 miliarde lei la finalul lunii septembrie # News.ro
Valoarea totală tranzacţionată pe piaţa reglementată şi pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) a ajuns la 31,23 miliarde lei la finalul lunii septembrie 2025, reprezentând o creştere de 22,57% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, arată Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
MOŢIUNEA ÎMPOTRIVA MINISTRULUI DE INTERNE - Moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, a fost respinsă de Senat # News.ro
Moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, a fost respinsă, luni, de Senat, cu 31 de voturi ”pentru şi 51 de voturi ”contra”.
Un militar din Hunedoara s-a împuşcat mortal în cap/ Anchetă a Parchetului Militar Timişoara # News.ro
Un sergent de la o unitate militară din Deva s-a împuşcat mortal, în cap, cu pistolul din dotare, în toaleta unităţii militare. Parchetul Militar Timişoara a deschis o anchetă şi face cercetări în acest caz.
AUR a atacat la Curtea Constituţională hotărârea Parlamentului cu privire la desemnarea membrilor Consiliilor de Administraţie ale Televiziunii Române şi Radioului Public # News.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) anunţă, luni, că a atacat la Curtea Constituţională a României hotărârea Parlamentului cu privire la desemnarea membrilor Consiliilor de Administraţie ale Televiziunii Române şi Radioului Public. Organizaţia reclamă că AUR a primit un singur loc în Consiliile de Administraţie ale SRTV şi SRR, în timp ce PNL, USR şi UDMR, formaţiuni politice cu o pondere parlamentară inferioară, au beneficiat de o reprezentare egală sau superioară în aceste structuri de conducere.
Primăria Capitalei anunţă că Bucureştiul este pregătit pentru primele ninsori: 512 utilaje şi aproape 2.500 de oameni, din toate sectoarele, vor asigura deszăpezirea în această iarnă # News.ro
Primăria Capitalei anunţă, luni, că autorităţile sunt pregătite pentru primele ninsori în Bucureşti, din această iarnă, după ce meteorologii au prognozat că va ninge în noaptea de 24 spre 25 decembrie. Potrivit PMB, chiar dacă nu va ninge abundent, operatorii de salubritate din toate cele şase sectoare sunt pregătiţi să intervină, în total, cu peste 500 de utilaje şi aproape 2.500 de oameni.
AOSR: În 2025, am taxat mai mult pe cei care produc, dar am evitat să reformăm serios modul în care cheltuie statul. Întrebarea-cheie pentru 2026 este cum facem ca povara să nu fie transferată din nou asupra populaţiei şi asupra mediului de afaceri # News.ro
Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOSR) consideră că în acest an a avut loc „o corecţie brutală, dar incompletă”, în condiţiile în care reforma statului a fost „din nou împinsă în viitor”, risipa fiind „tolerată”, iar ineficienţa administrativă „aproape intactă”. „Am taxat mai mult pe cei care produc, dar am evitat să reformăm serios modul în care cheltuie statul. Asta nu este disciplină fiscală, ci doar transfer de povară de la stat către cei care produc valoare”, afirmă AOSR. Potrivit sursei citate, în 2026, economia României nu va avea de ales între bine şi rău, ci „între un rău sigur şi un drum greu”, cel din urmă vizând „reforma statului, reducerea risipei şi reaşezarea cheltuielilor, care implică şi costuri politice, şi curaj”.
Ministerul Educaţiei anunţă două opţionale noi pentru elevii de gimnaziu / Una dintre discipline urmăreşte pregătirea pentru utilizarea responsabilă a tehnologiilor digitale # News.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă două opţionale noi pentru elevii de gimnaziu, acestea având rolul de a-i pregăti mai bine pentru viaţă. Una dintre discipline - ”Elemente de educaţie media digitală” - vizează formarea unor competenţe esenţiale, dat fiind că tinerii şi copiii sunt expuşi zilnic la un volum tot mai mare de informaţii din mediul digital, iar reţelele de socializare şi conţinuturile online le influenţează modul de a gândi, de a comunica şi de a înţelege lumea.
MOŢIUNEA ÎMPOTRIVA MINISTRULUI DE INTERNE - Predoiu: Infracţionalitatea stradală a scăzut. Am redus traficul de persoane, iar în materie de migraţie ilegală România este cea mai sigură ţară europeană în materie de protecţie a frontierelor naţionale # News.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat luni, la dezbaterea moţiunii simple care îl vizează, în Senat că infracţionalitatea stradală a scăzut în mandatul său şi a redus traficul de persoane, iar în materie de migraţie ilegală România este cea mai sigură ţară europeană în materie de protecţie a frontierelor naţionale. El a mai afirmat că s-a încheiat prima evaluare Schengen, după aderarea României la spaţiul Schengen, şi raportul arată rezultate fără precedent în operarea codurilor şi procedurilor Schengen.
MOŢIUNEA ÎMPOTRIVA MINISTRULUI DE INTERNE: Cătălin Predoiu: Să acuzaţi un ministru de justiţie, oricare, de calitatea anchetelor şi judecăţilor, este la fel de logic ca şi când aţi acuza un parlamentar de calitatea anchetelor # News.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat luni, în plenul Senatului, la dezbaterea moţiunii simple care îl vizează, că să acuzi un ministru de justiţie, oricare, de calitatea anchetelor şi judecăţilor, este la fel de logic ca şi când ai acuza un parlamentar de calitatea anchetelor. El a mai spus că e o premieră politică reproşul îndeplinirii unui program de guvernare, el precizând că ridicarea MCV a fost obiectiv al programului de guvernare, aprobat de Parlament.
Rusia nu are niciun plan să atace state UE şi NATO, ba chiar este ”pregătită să înscrie juridic acest lucru într-o posibilă soluţie la actuala criză, care să aibă la bază principiul securităţii egale şi indivizibile”, dă asigurări Riabkov la Clubul Vladai # News.ro
Moscova nu are niciun plan să atace state membre ale NATO şi Uniunii Europene (UE), dă asigurări luni adjunctul ministrului rus de Externe Serghei Lavrov, Serghei Riabkov şi anunţă, citându-l pe preşedintele rus Vladimir Putin, că Moscove ”este chiar pregătită să înscrie juridic acest lucru într-o posibilă soluţie la actuala criză, care să aibă la bază principiul securităţii egale şi indivizibile”, relatează agenţia oficială rusă de presă Tass.
Fanii rugbyului au votat timp de 11 zile „Superlativele anului 2025” în rugbyul românesc. Au fost 40.608 de voturi pentru 18 categorii, informează FR Rugby.
MOŢIUNEA ÎMPOTRIVA MINISTRULUI JUSTIŢIEI - Moţiunea împotriva ministrului Justiţei, Radu Marinescu, a fost respinsă / Ce au declarat ministrul şi reprezentanţii partidelor în timpul dezbaterilor # News.ro
Moţiunea împotriva ministrului Justiţei, Radu Marinescu, a fost respinsă, luni, de Camera Deputaţilor, doar 95 dintre cei 251 de deputaţi prezenţi la dezbatere votând ”pentru”.
UPDATE - Cântăreţul Chris Rea, cunoscut pentru piesele „Driving Home For Christmas” şi „The Road To Hell”, a încetat din viaţă # News.ro
Chris Rea, cunoscut pentru hituri precum „Driving Home For Christmas” şi „The Road To Hell”, a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani, potrivit unui purtător de cuvânt al familiei.
Preşedintele CJ Constanţa, Florin Mitroi, şi-a retras demisia anunţată săptămâna trecută şi îşi va continua mandatul # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, liberalul Florin Mitroi, a transmis, luni, că renunţă la demisia pe care o anunţase săptămâna trecută şi că vrea să ducă mai departe proiectele pentru judeţ. El a precizat că există garanţia că vor fi încheiate lucrările la Sala Polivalentă, că va fi făcut stadionul de fotbal şi va fi realizat Spitalul ”Mama şi copilul”.
