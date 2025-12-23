Ordonanța – trenuleț a fost pusă în dezbatere publică: Taxa pe stâlp va fi eliminată abia din 2027, impozitul minim pe cifra de afaceri se reduce la 0,5%
SportMedia, 23 decembrie 2025 01:20
Ministerul Finanţelor a pus în dezbatere publică așa-numita ordonanță – trenuleț, care prevede reducerea cheltuielilor, relansarea economică, susţinerea populaţiei vulnerabile şi sprijinul autorităţilor locale. Ministrul Alexandru Nazare a precizat că sunt măsuri agreate în coaliţie. "Pentru anul 2026, venim cu un pachet de măsuri agreate de coaliţia de guvernare pornind de la lucruri concrete: taxe …
Acum o oră
01:20
Ordonanța – trenuleț a fost pusă în dezbatere publică: Taxa pe stâlp va fi eliminată abia din 2027, impozitul minim pe cifra de afaceri se reduce la 0,5%
Ministerul Finanţelor a pus în dezbatere publică așa-numita ordonanță – trenuleț, care prevede reducerea cheltuielilor, relansarea economică, susţinerea populaţiei vulnerabile şi sprijinul autorităţilor locale. Ministrul Alexandru Nazare a precizat că sunt măsuri agreate în coaliţie. "Pentru anul 2026, venim cu un pachet de măsuri agreate de coaliţia de guvernare pornind de la lucruri concrete: taxe …
Acum 4 ore
23:20
Bolojan: Am stabilit să reducem cheltuielile în administrație. Asta va implica și reduceri de personal
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, că anul viitor vor fi reduse cheltuielile în administraţie, iar asta va duce în unele locuri inclusiv la reduceri de personal. "În cursul anului viitor am stabilit să reducem cheltuielile în administraţie. Asta va implica în anumite locuri, inclusiv reduceri de personal. Nu trebuie să ne ascundem de …
23:20
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a demisionat, luni, din funcţie. "Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitația de a deveni ministru al Educației și Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deși …
23:20
Horoscop zilnic pentru 23 decembrie 2025.
23:20
Ministrul Mediului anunță că România face un pas uriaș pentru lupta împotriva mafiei gunoaielor
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, luni seară, că România face un pas înainte în lupta "împotriva mafiei gunoaielor", iar camioanele care transportă deşeuri şi vor să intre în ţară vor putea fi scanate de o echipă mobilă a Gărzi Naţionale de Mediu. Acestea vor folosi un echipament care a costat 2 milioane de euro şi …
Acum 6 ore
21:20
AUR a atacat la CCR hotărârea Parlamentului prin care au fost numiți membrii CA din SRTV și SRR
Alianța pentru Unirea Românilor a atacat la Curtea Constituțională hotărârea Parlamentului cu privire la numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTV) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR) pentru că nu ar fi fost respectată ponderea parlamentară a AUR. "Sesizarea vizează încălcarea flagrantă a prevederilor Constituției României, în special ale art. 1 …
21:20
Peste 56% dintre judecătorii din România au completat chestionarul referitor la problemele din sistemul judiciar inițiat de CSM
Peste 56% dintre judecătorii din România au completat chestionarul referitor la problemele din justiţie, iniţiat de CSM după dezvăluirile din documentarul Recorder, iar aproape jumătate dintre aceştia au ales să-şi spună părerea anonim. CSM anunţă că a fost cea mai mare consultare, gradul de participare depăşindu-l pe cel din 2018, iar rezultatele vor fi prezentate …
21:20
Bolojan nu crede că se poate ajunge la suspendarea președintelui. Ce spune despre căderea Guvernului
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni seară, că nu crede că se va ajunge la suspendarea preşedintelui, demers pentru care Opoziţia a anunţat că strânge semnături, după ce Nicuşor Dan a vobit despre iniţierea unui referendum în justiţie. "Domnul preşedinte a făcut referere la ideea unei consultări, la un referendum care să vadă care este …
Acum 8 ore
19:20
Chris Rea, cunoscut pentru hituri precum „Driving Home For Christmas" şi „The Road To Hell", a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani. „Cu imensă tristeţe anunţăm moartea iubitului nostru Chris. El a trecut în nefiinţă astăzi, în pace, la spital, după o scurtă perioadă în care a fost bolnav, înconjurat de familie", …
19:20
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă două opţionale noi pentru elevii de gimnaziu, acestea având rolul de a-i pregăti mai bine pentru viaţă. Este vorba despre "Elemente de educaţie media digitală" (clasa a VI-a) şi "Educaţie pentru viaţă: alege! acţionează! inspiră!" (clasele a V-a – a VII-a). Potrivit datelor transmise de către reprezentanţii ministerului, programa pentru …
Acum 12 ore
17:20
Un liberal de frunte și fost manager al Spitalului Ploiești, trimis în judecată pentru șpăgi care au păgubit statul de 5,8 milioane de euro
Procurorii DNA au trimis în judecată mai multe persoane și o firmă, într-un dosar de corupție care vizează achiziții de echipamente medicale la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu" din Ploiești, cu un prejudiciu estimat la peste 28,7 milioane de lei. Principalul inculpat este Bogdan-Cristian Nica, fost manager al spitalului, acuzat de luare de …
17:20
Protest la Finanțe: Angajații ELCEN au vrut să intre cu forța peste ministrul Nazare și amenință că lasă Bucureștiul fără căldură de Crăciun (Video)
Angajații Electrocentrale București (ELCEN), compania de stat care furnizează energie termică pentru peste 2 milioane de bucureșteni și 5.000 de instituții publice, au protestat luni, în fața Ministerului Finanțelor. Protestul, care a durat aproximativ două ore, a fost organizat de Sindicatul Liber Independent din Sucursala Elcen (SLI-SEB) împreună cu Federația Națională a Energeticienilor din România …
17:20
MoziMap te ajută să optimizezi fiecare kilometru, pentru rute eficiente și consum redus # SportMedia
Gestionarea unei flote auto poate deveni o provocare. Costurile cresc rapid. Consumul este mare. Rutele nu sunt optimizate. Informațiile lipsesc. Managerii de parc auto simt presiunea în fiecare zi. De aceea, soluțiile moderne de monitorizare GPS sunt tot mai importante. MoziMap este una dintre cele mai eficiente platforme pentru firmele care vor control total și … The post MoziMap te ajută să optimizezi fiecare kilometru, pentru rute eficiente și consum redus appeared first on spotmedia.ro.
17:20
După Malcom Edjouma, FCSB a tăiat încă un jucător de pe lista neagră și îi mai dă o șansă. Roș-albaștrii au decis să îl păstreze pe Vlad Chiricheș până la finalul sezonului, după prestația din meciul cu Rapid. Chiricheș a intrat în ultimele minute și a închis jocul, iar FCSB a decis să-i mai ofere …
17:20
Acum, la sfârșit de an s-a acumulat multă oboseală, dar și stresul și-a spus cuvântul. Dureri de spate sau rigidități sunt cele care ne apasă pe cei mai mulți dintre noi. Inclusiv temperaturile scăzute de afară pot provoca diverse inflamații. Toate aceste neplăceri pot fi alungate cu un masaj terapeutic la Centrul Balneum din Cluj. … The post Scapă de griji și stres cu un masaj terapeutic, la Balneum din Cluj appeared first on spotmedia.ro.
17:20
Andreea Roseti, Humane World for Animals România: „Românii încep să înțeleagă că bunăstarea animalelor și sănătatea lor merg mână în mână"
Lansarea campaniei Humane World for Animals în România deschide o discuție necesară despre felul în care sunt tratate animalele din fermele industriale și despre impactul pe care alegerile noastre zilnice îl pot avea asupra acestora. Andreea Roseti, director de țară pentru România la Humane World for Animals explică motivele din spatele campaniei, reacțiile pe care …
17:20
Vremea de Crăciun și Revelion: Vine un val de aer polar și vom avea ninsoare chiar și la București
România va fi cuprinsă de un val de aer polar chiar în perioada Crăciunului, iar ninsorile sunt așteptate în mai multe regiuni, chiar şi la București, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Precipitațiile vor începe din 24 decembrie, iar meteorologii nu exclud depunerea unui strat de zăpadă. România se va afla la contactul dintre anticiclonul …
17:20
Starul brazilian Neymar, 33 de ani, legitimat la echipa de fotbal Santos, a călătorit duminică la Belo Horizonte pentru a fi supus unei intervenții chirurgicale artroscopice la genunchiul stâng, scrie L'Equipe. Operația va fi efectuată de medicul naționalei Braziliei, Rodrigo Lasmar, iar dacă totul decurge normal atacantul brazilian ar putea să-și prelungească contractul cu FC …
17:20
Comisia Europeană are în plan ca semnarea acordului comercial UE-Mercosur să aibă loc pe 12 ianuarie, în Paraguay, potrivit Euractiv, care citează doi diplomați europeni și un europarlamentar. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, nu a primit săptămâna trecută mandatul liderilor UE – reuniți în cadrul Consiliului European – de a semna acordul în Brazilia, …
17:20
Parlamentul are astăzi pe agendă dezbateri și voturi care îi vizează pe miniștrii Justiției și Internelor. După ce PSD a votat alături de AUR moţiunea împotriva ministrului său, va fi interesant de urmărit poziţia USR. Zi plină azi, în Parlament, unde sunt programate dezbateri și voturi pe moțiunile simple depuse de AUR. În Camera Deputaților …
15:20
Șeful Biroului Federal de Poliție Criminală din Germania (BKA), Holger Münch, a declarat că peste 1.000 de zboruri suspecte cu drone au fost înregistrate în Germania până la mijlocul lunii decembrie în acest an. Agenția a realizat o evaluare la nivel național a cazurilor suspecte de la începutul anului, pe baza tuturor datelor disponibile și …
15:20
Dragă lider de business, Știu că anul acesta ai pus pe listă mai puține dorințe. Știu și de ce. 2025 a venit cu taxe mai mari, impozite mai multe și calcule mai dificile. Nu îți scriu ca să te liniștesc. Îți scriu ca să te ajut. Am citit bugete. Am văzut cash-flow-uri tensionate. Am auzit … The post Scrisoare de la Moș Crăciun către liderii de business din România appeared first on spotmedia.ro.
15:20
Nici procurorii CSM nu sunt de acord cu referendumul lui Nicușor Dan, dar fac o precizare: Și-ar depune mandatele, dacă asta vrea majoritatea alegătorilor
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis, luni, că nu va fi de acord cu „eludarea" Constituției și a legilor care guvernează Justiția în cazul referendumului anunțat de președintele Nicușor Dan, adăugând că legea actuală prevede modalități clare de demitere a membrilor CSM. Secţia pentru procurori a CSM a făcut, luni, mai …
15:20
FCSB a făcut anunțul despre transferul lui Florinel Coman. Roș-albaștrii au anunțat că sunt gata să-l reprimească pe Florinel Coman, dacă își reziliază contractul în Qatar. Cei de la FCSB speră ca Al-Gharafa să îi ofere despăgubiri de 1 milion de euro, iar apoi jucătorul să accepte un salariu de 600 de mii de euro …
15:20
Economia mondială de 117 trilioane de dolari într-un singur grafic – Locul României în Top 50 Cele mai mari economii ale lumii
Economia SUA de 30,6 trilioane de dolari este mai mare decât cea a Chinei, Germaniei și Japoniei la un loc, PIB-ul real urmând să crească cu 2% în acest an. Prin comparație, economia Indiei este așteptată să crească cu 6,6%, printre cele mai rapide rate dintre cele mai mari economii ale lumii. Este depășită doar …
15:20
Ziua 1398 Tren deraiat de dronă, atac aerian la Odesa. Ucrainenii lovesc lângă podul lui Putin (Foto & Video). Președintele Finlandei: Suntem mai aproape ca oricând de un acord de pace
În ziua 1398 de război, Ucraina a fost din nou ținta unui atac aerian cu drone. Un tren de marfă a deraiat în regiunea Jîtomîr, după ce a fost lovit de o dronă. Mecanicii de locomotivă au fost răniți, iar mai multe trenuri de pe ruta afectată au avut întârzieri. În timpul nopții, forțele ruse …
13:20
Consultările de la Cotroceni. Avertisment de la judecătoarea care apare în
Andrea Chiș, fost judecător şi membru CSM care apare în documentarul Recorder, avertizează asupra unui potențial conflict de interese în contextul consultărilor de luni de la Palatul Cotroceni între președintele Nicușor Dan și magistrații înscriși la discuții. Nicușor Dan a început consultările publice cu magistrații care au acceptat să vorbească deschis despre disfuncțiile din sistemul … The post Consultările de la Cotroceni. Avertisment de la judecătoarea care apare în documentarul Recorder appeared first on spotmedia.ro.
13:20
FCSB are un acord total pentru transferul unui jucător. Hermannstadt a confirmat că a bătut palma cu FCSB pentru transferul fundașului stânga Kevin Ciubotaru. „A rămas că discută cu cei de la FCSB. Vedem dacă se înțeleg, este problema lor. Singura ofertă pentru Kevin Ciubotaru este de la FCSB, nu avem nimic din străinătate. Noi … The post FCSB, acord total pentru transfer: „Suntem înțeleși” appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Zi încărcată la Parlament: Moțiuni AUR împotriva miniștrilor Justiției și Internelor. Ce va face USR # SportMedia
Luni, Parlamentul are pe agendă mai multe momente tensionate, cu dezbateri și voturi care îi vizează pe miniștrii Justiției și Internelor. După ce PSD a votat alături de AUR moţiunea împotriva ministrului său, poziţia USR este interesant de urmărit. Iată programul: Ora 15:00 – În Camera Deputaților va fi dezbătută moțiunea simplă depusă de AUR … The post Zi încărcată la Parlament: Moțiuni AUR împotriva miniștrilor Justiției și Internelor. Ce va face USR appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Recuperare în ritmul tău: kinetoterapia la domiciliu în Cluj, o soluție sigură și confortabilă # SportMedia
Recuperarea după o intervenție chirurgicală, un accident sau o afecțiune cronică nu ar trebui să fie o povară suplimentară. Tocmai de aceea, pentru locuitorii din Cluj, kinetoterapia la domiciliu a devenit o opțiune tot mai căutată. Alegerea acestui tip de terapie nu înseamnă doar comoditate, ci poate face o diferență reală în progresul recuperării. Mulți … The post Recuperare în ritmul tău: kinetoterapia la domiciliu în Cluj, o soluție sigură și confortabilă appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Președintele Dan propune un referendum printre magistrați pentru a vedea câți reformiști sunt în sistem, în vreme ce premierul Bolojan începe lucrul asupra modificărilor legislative care să redreseze Justiția. LIVE VIDEO Ce vorbesc magistrații cu Nicușor Dan, la Cotroceni E o competiție între cei doi sau președintele și prim-ministrul încearcă să se completeze reciproc pentru … The post Reforma Justiției: Competiție între Nicușor Dan și Bolojan? appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Zâmbetul tău este o componentă importantă a stării de bine și a imaginii personale. Este adesea prima impresie într-o interacțiune și poate influența modul în care te percepi pe tine și pe ceilalți. Dacă ai simțit că dinții tăi nu reflectă pe deplin felul în care te simți, această percepție este frecvent întâlnită. Din fericire, … The post De la nuanță la formă: opțiuni actuale în estetica dentară appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Adrian Porumboiu a analizat fazele controversate de arbitraj de la FCSB – Rapid. Porumboiu a afirmat că FCSB a primit corect penalty, dar că Daniel Graovac trebuia eliminat pentru penalty-ul comis. „Sunt trei faze despre care trebuie să vorbim. Să le luăm în ordine cronologică. Mai întâi, penalty-ul acordat pentru FCSB. A fost. Nu sunt … The post Verdictul lui Adrian Porumboiu după arbitrajul controversat de la FCSB – Rapid appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și Programului Național Cantus Mundi au încheiat sezonul spectacolelor și concertelor de Crăciun 2025 cu peste 70 de evenimente desfășurate la nivel național și un public de peste 26.000 de spectatori. În mediul online, conținutul publicat de Corul Madrigal și Cantus Mundi în luna decembrie a înregistrat … The post Crăciun pentru români: 26.000 de spectatori la evenimentele Madrigal – Cantus Mundi appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Inspecția Judiciară a prezentat un raport detaliat, de 14 pagini, ca răspuns la materialul Recorder „Justiția Capturată”, arătând că majoritatea acuzațiilor privind DNA și instanțele de judecată au făcut deja obiectul verificărilor. Potrivit raportului, „în evidențele Inspecției Judiciare au fost identificate lucrări referitoare la o parte din aspectele relatate în materialul de presă”. Instituția subliniază … The post Inspecția Judiciară răspunde acuzațiilor din documentarul Recorder appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
11:20
Nicușor Dan, interviu în Politico despre lumea lui Trump: Am trecut de la un mod moral de a face lucrurile la unul pragmatic # SportMedia
Nicușor Dan afirmă că relația dintre Europa și Statele Unite traversează o perioadă de tranziție profundă, în care valorile au fost împinse în plan secund de calcule pragmatice. Într-un interviu acordat Politico, preşedintele român vorbește deschis despre dificultatea cooperării cu administrația Trump, despre riscurile intervenției americane în politica europeană, dar și despre slăbiciunile Uniunii Europene … The post Nicușor Dan, interviu în Politico despre lumea lui Trump: Am trecut de la un mod moral de a face lucrurile la unul pragmatic appeared first on spotmedia.ro.
11:20
CFR Cluj caută un atacant de careu, în condițiile în care Louis Munteanu va fi vândut în această iarnă. Totuși, cei de la CFR Cluj au transmis că Alibec nu reprezintă o țintă, deoarece are un salariu prea mare. ”Nu, Denis nu e una dintre variante. Cu siguranță nu e. Nu ne putem permite la … The post CFR Cluj, întrebată dacă îl transferă pe Denis Alibec: Răspunsul ardelenilor appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Pentru companiile de transport care operează la nivel european, TVA-ul plătit pentru motorină, taxe de drum sau alte servicii achiziționate în afara țării reprezintă sume importante blocate temporar. Recuperarea acestor bani poate avea un impact direct asupra lichidității și stabilității financiare a firmei. Totuși, procesul de rambursare a TVA-ului este adesea perceput ca fiind complicat, … The post Cum pot companiile de transport să obțină recuperare TVA motorină mai rapid appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Un general din Statul Major rus a fost ucis, după ce o bombă a explodat, luni dimineaţă, sub maşina lui, la sud de Moscova. Comitetul de Investigații al Rusiei analizează o pistă ucraineană, scrie Washington Post. Mașina a explodat în curtea unei case din sudul Moscovei, la scurt timp după ce șoferul s-a urcat și … The post General rus, ucis într-un atentat cu bombă la Moscova (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Președintele Nicușor Dan începe consultările anunțate cu magistrații care vor să vorbească deschis despre problemele din sistem, în timp ce, în fața sediului Administrației Prezidențiale, are loc un protest organizat de Comunitatea Declic, sub sloganul „Colindăm, Justiția să reparăm!”. Discuțiile de la Cotroceni și manifestația civică se desfășoară pe fondul dezvăluirilor recente despre blocarea și … The post LIVE VIDEO Ce vorbesc magistrații cu Nicușor Dan, la Cotroceni appeared first on spotmedia.ro.
11:20
AUR a cerut oficial declanșarea procedurilor pentru suspendarea președintelui României, Nicușor Dan, acuzându-l de încălcarea Constituției și de imixtiuni directe în funcționarea sistemului judiciar, în urma anunțului privind organizarea unui referendum în rândul magistraților. Într-un comunicat transmis public, AUR a solicitat președinților Camerei Deputaților și Senatului, prim-ministrului și şefei Consiliului Superior al Magistraturii să sesizeze … The post Nicușor Dan, amenințat cu suspendarea pentru inițiativa de a face curat în Justiție appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Americanul Learner Tien (nr. 28 mondial), principalul favorit, a câștigat turneul de tenis Next Gen ATP Finals, care a reunit la Jeddah (Arabia Saudită) cei mai buni opt jucători de 20 de ani și mai tineri din circuitul profesionist, impunându-se duminică în finală în trei seturi, 4-3 (7/4), 4-2, 4-1, în fața belgianului Alexander Blockx … The post S-a stabilit câștigătorul de la Next Gen ATP Finals appeared first on spotmedia.ro.
11:20
România are un foarte scăzut consum de fructe și legume, în condițiile în care aproape 75% dintre români nu consumă nici măcar o porție pe zi, arată datele Eurostat analizate de Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România (FES). Potrivit cercetării, doar 24% dintre respondenți declară că mănâncă zilnic între una și patru porții de fructe … The post România, cel mai scăzut consum de fructe și legume din UE. O comparație cu Polonia appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Simona Halep a încheiat anul 2025 pe primul loc într-un top important. Sportiva noastră este considerată cea mai importantă jucătoare de tenis care s-a retras în 2025. În topul realizat de TennisUpToDate, Simona ocupă prima poziție, peste Richard Gasquet, Eugenie Bouchard, Fernando Verdasco, Alizé Cornet, Petra Kvitova, Caroline Garcia, Diego Schwartzman, Fabio Fognini și Chris … The post Simona Halep încheie anul pe primul loc: Topul în care a fost inclusă pe prima poziție appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Dennis Man a fost ținta unui abuz verbal din partea unui coleg de la PSV Eindhoven în meciul cu Utrecht. Fotbalistul român a avut o evoluție ștearsă în prima repriză și a fost scos la pauză de antrenorul Peter Bosz. Evoluția slabă a fost taxată și de colegul Joey Vermaan, care l-a înjurat la foc … The post Decizia luată de PSV Eindhoven după ce Dennis Man a fost abuzat verbal de un coleg appeared first on spotmedia.ro.
09:20
FCSB a oferit noi detalii despre campania de transferuri pe care o va efectua în această iarnă. Roș-albaștrii l-au adus deja pe fundașul central Andre Duarte și au un acord semnat cu Hermannstadt pentru Kevin Ciubotaru. În plus, cei de la FCSB vor să mai aducă un mijlocaș portughez din străinătate, dar momentan au probleme … The post Transferuri la FCSB: Campioana a făcut anunțul după victoria cu Rapid appeared first on spotmedia.ro.
09:20
SUA și Ucraina au avut discuții „productive” la Miami, dar niciun progres major spre pace # SportMedia
Reprezentanții Statelor Unite și ai Ucrainei afirmă că discuțiile desfășurate la Miami au fost „productive și constructive”, însă fără să aducă un progres decisiv în eforturile de a pune capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. După trei zile de întâlniri cu aliați europeni, emisarul special al președintelui american, Steve Witkoff, și negociatorul-șef al Kievului, … The post SUA și Ucraina au avut discuții „productive” la Miami, dar niciun progres major spre pace appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Un tatuaj pe spate are un mic dezavantaj: nu-l vezi mereu, dar îl simți. Exact de asta îngrijirea în primele 24 de ore și după 7 zile contează mai mult decât “norocul” sau o cremă aleasă la întâmplare. Dacă primele zile sunt gestionate calm, pielea își face treaba fără dramă: se vindecă, păstrează conturul, iar … The post În primele 24h contează rutina, nu norocul – tatuaj pe spate și îngrijire fără stres appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Corupția Ucide acuză CSM de o „poziție incompatibilă cu o democrație matură”, după reacția la referendumul anunțat de Nicușor Dan # SportMedia
Asociația civică Corupția Ucide critică dur reacția Secției pentru judecători din cadrul CSM la inițiativa președintelui Nicușor Dan de a declanșa un referendum în Justiție, acuzând Consiliul că evită problemele reale semnalate de societate și că se refugiază într-o „reafirmare formală” a unor principii constituționale care nu sunt contestate de nimeni. Într-o scrisoare deschisă publicată … The post Corupția Ucide acuză CSM de o „poziție incompatibilă cu o democrație matură”, după reacția la referendumul anunțat de Nicușor Dan appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Reparații mașini de spălat în București și Ilfov – Când aparatul esențial din casă te lasă baltă # SportMedia
Dimineața începe ca de obicei: programezi mașina de spălat, pleci la serviciu și te gândești deja că seara vei avea rufele curate și gata de uscat. Însă când ajungi acasă, realitatea te lovește – mașina nu mai funcționează, apa stagnează în tambur, iar hainele sunt la fel de murdare ca atunci când le-ai pus înăuntru. … The post Reparații mașini de spălat în București și Ilfov – Când aparatul esențial din casă te lasă baltă appeared first on spotmedia.ro.
