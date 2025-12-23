Generalii ruși „înfrumusețează” rapoartele de pe front pentru Vladimir Putin: „Pierderile umane nu par să-l deranjeze prea mult”

21:50

Preşedintele Nicuşor Dan a discutat, luni, la Palatul Cotroceni, despre problemele din sistemul juridic, cu mai mulți magistraţi care au fost de acord să-și expună public criticile la adresa Justiției. După aceste discuții, șeful statului a vorbit cu un grup de 20 de magistrați care au cerut să se vadă fără presă. Surse Digi 24 au precizat că printre participanți s-au numărat și magistrați de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), dar președintele a purtat discuții și cu magistrați care spun că sistemul de justiție este pe calea cea bună, că nu există probleme. Una dintre temele de discuție a fost modalitatea în care se poate face consultarea printre magistrați, pentru a afla dacă CSM acționează în interes public.