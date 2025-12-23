Ce dorințe și-ar pune Trump și Netanyahu în „Căsuța poștală a lui Dumnezeu”?

17:00

Peste 1000 de amenzi după ce au fost instalate noile radare, în cursul zilei de 15 decembrie. Aparatele amplasate pe două bulevarde consacrate au înregistrat încălcări masive ale limitei de viteză. Autoritățile vizează îmbunătățirea siguranței rutiere prin noile măsuri, iar printre șoferii au făcut ravagii. Peste 1000 de amenzi pe zi, date după amplasarea celor […]