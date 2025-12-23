Ce dorințe și-ar pune Trump și Netanyahu în „Căsuța poștală a lui Dumnezeu”?
23 decembrie 2025
Imposibil de formulat o concluzie definitivă despre Orientul Mijlociu în 2025, înaintea întrevederii dintre președintele Donald J. Trump și premierul Benjamin Netanyahu, care va avea loc în 29 decembrie, la Mar-a-Lago. Abia după ce și unul, și celălalt își vor fi comunicat noile poziții (cu talentul pe care trebuie să li-l recunoaștem amândorura) vom ști ce […]
Vremea va fi mai rece decât în mod normal la începutul anului viitor. Prognoza meteo ANM pentru perioada 22 decembrie 2025 – 19 ianuarie 2026 # Libertatea
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 22 decembrie 2025 – 19 ianuarie 2026. Potrivit specialiștilor, finalul anului ar putea aduce un val de aer rece și ninsori în unele zone, începând cu data de 23 decembrie, iar 2026 va debuta cu temperaturi mai mici decât în mod normal. […]
Legăturile lui Ion Iliescu cu generalii din rețeaua „Corbii” racolați de Moscova. Cum a reușit URSS să-și mențină influența în Armata Română # Libertatea
După numirea în fruntea Armatei de către Ion Iliescu, generalul Nicolae Militaru a reactivat o serie de militari care fuseseră marginalizați de Ceaușescu pentru apartenența lor la serviciile secrete sovietice. Iar noua putere coagulată în jurul lui Ion Iliescu era organizată încă din anii ‘80 cu sprijinul serviciilor secrete sovietice. Aceste legături cu Moscova au […]
Prețul petrolului rusesc, în scădere accelerată: „Industria este în criză”. Rusia riscă un colaps economic chiar din 2026 # Libertatea
Prețul barilului la țițeiul Ural, produsul emblematic al Rusiei, a scăzut la aproximativ 34 de dolari pe fondul sancțiunilor impuse de Statele Unite împotriva companiilor petroliere Rosneft și Lukoil, în timp ce Kremlinul riscă să se confrunte cu un colaps economic. Potrivit Bloomberg, prețul barilului la țițeiul Ural a scăzut vineri la 34,82 de dolari […]
Majordomul șef de la palatul lui Emmanuel Macron, prins cu veselă furată de la Élysée și vândută pe Vinted # Libertatea
Majordomul șef de la Élysée ar fi fost prins cu veselă furată din palatul lui Emmaneul Macron, pe care ulterior ar fi pus-o la vânzare pe platforma Vinted. Majordomul șef și alte trei persoane ar fi furat vesela din Palatul Élysée Un scandal neașteptat a zguduit Palatul Élysée, reședința oficială a președintelui Franței. Majordomul șef […]
Vince Zampella, creator al seriei de jocuri Call of Duty, a murit într-un accident în apropiere de Los Angeles # Libertatea
Vince Zampella, un dezvoltator de jocuri video renumit pentru realizarea unor titluri de succes, a murit duminică, după un accident cu un Ferrari pe Angeles Crest Highway, în sudul Californiei. Zampella, în vârstă de 55 de ani, era liderul Respawn Entertainment, un studio de renume în industria jocurilor video. De asemenea, a fost CEO-ul Infinity […]
Dacă deții un iPhone 17 Pro Max, probabil că știi deja cât de avansată și intuitivă este această tehnologie. Totuși, ca orice alt dispozitiv sofisticat, acesta ascunde multiple funcții și setări care pot îmbunătăți semnificativ experiența de utilizare. Fie că este vorba de economisirea bateriei, ajustarea setărilor de confidențialitate sau automatizarea unor sarcini zilnice, vei […]
Te-ai întrebat vreodată cum reușesc vedetele să aibă mereu bucle impecabile la fiecare apariție publică? Secretul poate părea complicat, dar este mai accesibil decât crezi. Acest articol îți va dezvălui trucurile și tehnicile folosite de celebrități pentru a obține bucle perfecte care rezistă întreaga zi. De la selecția produselor de styling până la pașii esențiali […]
„Prea scump pentru clienții noștri”: Șeful Volkswagen recunoaște că gigantul german este obligat să dezvolte doar mașini electrice pentru oraș # Libertatea
Volkswagen renunță la motoarele termice pentru mașinile mici. Thomas Schäfer, directorul mărcii, a anunțat că noile norme de emisii fac imposibilă economic vânzarea acestor modele. Începând cu 2026-2027, modelele ID. Polo, ID. Cross și ID. Every1 vor fi complet electrice. „A oferi noi modele termice în segmentul Polo nu ar avea niciun sens. Ar fi […]
Noua fabrică din Craiova a unui gigant german se deschide anul viitor: planuri de a ajunge la 500 de angajați în România # Libertatea
O nouă fabrică a unui gigant german se deschide anul viitor la Craiova. Compania plănuiește să ajungă la 500 de angajați în România. Finanțare de 12,7 milioane de euro pentru construirea fabricii de la Craiova O companie germană din industria aviatică investește într-o nouă fabrică lângă Craiova, care ar urma să fie deschisă anul viitor […]
Cum îl mint generalii ruși pe Vladimir Putin, încercând să-l convingă că Ucraina pierde războiul # Libertatea
Generalul-colonel Serghei Kuzovlev, un bărbat masiv, cu părul gri, de aproape 50 de ani, i-a spus la sfârșitul lunii trecute liderului rus Vladimir Putin că trupele sale „au finalizat eliberarea orașului Kupiansk”, un oraș mic, dar important din punct de vedere strategic din regiunea ucraineană Harkov, relatează Financial Times. Ocuparea orașului Kupiansk, revendicată în mod […]
Medicii conspiraționiști vor fi sancționați pentru răspândirea de informații false în spațiul public # Libertatea
Senatul a aprobat, luni, un proiect de lege care prevede sancțiuni pentru medicii care răspândesc în spațiul public informații false sau contrare dovezilor științifice recunoscute, dacă aceste mesaje pot pune în pericol sănătatea publică. Medicii care răspândesc informații false vor fi sancționați Proiectul legislativ modifică Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, astfel încât […]
De ce și-a dat demisia Daniel David și cine i-ar putea lua locul în fruntea Ministerului Educației # Libertatea
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației, iar locul său ar putea fi luat de Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, scrie edupedu.ro. Acesta este considerat favorit pentru a prelua conducerea ministerului care se confruntă cu provocări majore din cauza măsurilor de austeritate impuse de Legea Bolojan. De ce și-a […]
Horoscop 23 decembrie 2025. Berbecii trebuie să tempereze înclinația către exagerări, inclusiv dorința de a demonstra ceva celor din familie # Libertatea
Horoscop 23 decembrie 2025. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 23 decembrie 2025: Ai parte de o zi care te va ajuta să temperezi înclinația către exagerări, inclusiv dorința de […]
Camioanele cu deșeuri ilegale vor fi scanate la intrarea în România, anunță Diana Buzoianu: „Un pas uriaș pentru lupta împotriva mafiei gunoaielor” # Libertatea
România face un pas important în combaterea importurilor ilegale de deșeuri, anunță Ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Camioanele care transportă deșeuri și vor să intre în țară vor putea fi scanate de o echipă mobilă a Gărzii Naționale de Mediu, folosind un echipament modern achiziționat prin PNRR. Scanerul cu raze X, în valoare de aproximativ 2 […]
Peste 56% din magistrații din România au completat chestionarul CSM privind problemele din sistem, dar aproape jumătate au ales să rămână anonimi # Libertatea
Peste 56% din magistrații din România au completat chestionarul lansat de CSM, privind problemele din sistem. Totuși, aproape jumătate dintre ei au ales să rămână anonimi. Din totalul de 2.583 de judecători participanți, 55,9% provin de la judecătorii, 24,8% de la tribunale, 16,8% de la curți de apel și 2,5% de la Înalta Curte de […]
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației, potrivit unor surse politice # Libertatea
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației, luni, 22 decembrie, conform unor surse politice. Informația nu a fost, momentan, confirmată oficial. Daniel David ar fi refuzat să facă alte tăieri de la Educație, așa cum ceruse premierul Ilie Bolojan. Daniel David spunea chiar duminică seară că se gândește să își dea […]
8000 de candidați pentru 187 de posturi la un singur examen, ținut pe o pistă de aterizare pentru avioane, în India | VIDEO # Libertatea
Peste 8.000 de candidați au participat la un examen de recrutare pentru Garda Națională în Odisha, India. Totul s-a petrecut pe pista aeroportului Jamadarpali din districtul Sambalpur. Candidații au scris testul direct pe suprafața pistei, fără mese sau saltele. Dronele au supravegheat locația pentru a menține ordinea. Deși calificarea minimă necesară era absolvirea clasei a […]
Riscurile unei confruntări între Rusia şi NATO rămân semnificative, amenință Serghei Riabkov # Libertatea
Regimul de la Moscova se află în ultimul timp într-o amplă campanie de dezinformare menită să le inducă europenilor ideea că nu reprezintă un pericol la adresa lor deși îi amenință în mod direct. Vladimir Putin și retorica victimizatoare agresivă pentru a impune o realitate distorsionată De câteva săptămâni încoace, liderul rus Vladimir Putin a […]
Un șofer a tras cu pistolul într-un grup de cicliști care se antrenau pe o șosea din Italia: „Drumul era liber, nu blocau pe nimeni” # Libertatea
Un șofer a atacat un grup de cicliști care se antrenau pe o șosea din Italia. Sportivii a trăit un adevărat coșmar în momentul în care bărbatul a început să tragă cu pistolul în ei. Martorii susțin că drumul era liber și că nu blocau pe nimeni. Cum s-a petrecut incidentul din Italia, unde șoferul […]
Ilie Bolojan, despre concedierile de la stat: „În cursul anului viitor, vor fi și oameni dați afară”. Premierul se declară „împăcat” cu măsurile luate în 2025 # Libertatea
Premierul Ilie Bolojan a făcut declarații la Antena 3 CNN, în cadrul emisiunii Top News, luni seară, de la ora 19:00. Acesta a avertizat că vor exista concedieri la instituțiile statului în 2026 și a vorbit și despre noua ordonanță „Trenuleț”. „O parte din români sunt supărați pe mine. Sunt împăcat” Ilie Bolojan a vorbit […]
Recomandări de mopuri de spălat pe jos în 2026 – criterii de alegere a unui mop profesional pentru spitale, instituții și magazine # Libertatea
Sursa foto: pexels.com În 2026, curățenia în spitale, clinici, instituții publice, școli și magazine este tratată ca un proces critic de siguranță, nu ca o simplă activitate de întreținere. Suprafețele sunt extinse, traficul este constant, iar riscurile microbiologice impun echipamente fiabile, ușor de standardizat și compatibile cu proceduri clare de igienizare. În acest context, cele […]
Coaliția a mai trecut un test: cele două moțiuni simple depuse de AUR împotriva lui Radu Marinescu și Cătălin Predoiu au fost respinse # Libertatea
Moțiunile simple împotriva miniștrilor Justiției și Internelor, dezbătute în Parlament, luni, au fost respinse. Moțiunile au fost depuse de AUR și au vizat activitatea miniștrilor Radu Marinescu și Cătălin Predoiu. În Camera Deputaților, de la ora 15.00, a fost dezbătută și respinsă moțiunea împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, cu titlul „Dreptate pentru România! Justiția trebuie să devină cu adevărat un serviciu […]
5 știri by Libertatea – Tech: Cele mai interesante gadgeturi pe care poți să le faci cadou de sărbători în 2025 # Libertatea
Crăciunul e în sfârșit aici, iar cei care nu au apucat încă să cumpere cadouri pentru cei dragi pot opta pentru câteva idei bune pe ultima sută de metri. Așadar, într-o ediție specială a 5 Știri by Libertatea – Tech, am aruncat o privire să vedem care sunt cele mai interesante gadgeturi pe care poți […]
Noi tarife la parcare în Cluj-Napoca: categoriile de locuitori care vor plăti mai multe pentru un loc în 2026 # Libertatea
Primăria Cluj-Napoca propune o creștere suplimentară de 5,6% a tarifelor de parcare pentru anul 2026, în plus față de indexarea cu rata inflației aplicată pentru 2025. Proiectul, aflat în consultare publică, va afecta atât locuitorii din cartiere, cât și pe cei din zona centrală. Cum ar urma să crească tarifele pentru locurile de parcare din […]
Un inginer mecanic construiește an de an satul lui Moș Crăciun din cărămizi Lego, în 50 de ore: „Am început cu două case și un tren” # Libertatea
Pasiunea pentru Lego a unui inginer mecanic s-a transformat într-un proiect impresionant de construcție care a crescut în ultimii opt ani. Totul a început cu un singur set Lego și de atunci, Johnny nu s-a mai uitat înapoi. Acest hobby a luat naștere în urma unei situații nefericite. Acum opt ani, Johnny a suferit o […]
O greșeală a unei companii aeriene i-a costat pe doi elvețieni aproape 2.500 de euro: „Nu vom mai zbura cu ei niciodată” # Libertatea
Doi elvețieni consideră că au fost victimele unei erori costisitoare din partea SWISS după o călătorie în Thailanda, în timpul căreia au fost nevoiți să acopere cheltuieli neprevăzute în valoare de 2.466 de euro de fiecare. Ei dau vina pe un simplu schimb de replici cu o însoțitoare de bord și solicită să li se […]
Autoritățile din București nu vor mai fi prinse nepregătite de zăpadă: PMB anunță cum va face față ninsorii de Crăciun # Libertatea
Autoritățile locale din București s-au pregătit pentru prima zăpadă din această iarnă. PMB a anunțat cum vor face față ninsorii de Crăciun și ce măsuri au luat pentru zilele în care meteorologii au anunțat că o să ningă. Primăria Municipiului București a anunțat cum va face față ninsorii de Crăciun Conform prognozei ANM, Bucureștiul se […]
Cum ne ajută imagistica modernă să prevenim complicațiile pulmonare în timpul sezonului rece # Libertatea
Anotimpul rece aduce, an de an, o creștere semnificativă a cazurilor de infecții respiratorii, de la viroze banale până la pneumonii bacteriene sau complicații postvirale. Chiar și atunci când simptomele par să se fi rezolvat, plămânii pot rămâne afectați, uneori silențios, prin leziuni reziduale care pot evolua în probleme serioase dacă nu sunt depistate la […]
Studiu: Bunăstarea animalelor se vede în farfuria noastră: ouă mai gustoase și mai sănătoase de la găini crescute liber # Libertatea
În România, milioane de găini ouătoare trăiesc în ferme industriale, în condiții care le limitează comportamentele naturale și bunăstarea. Libertatea de mișcare și de a-și manifesta comportamente specifice nu sunt doar condiții de bază pentru bunăstarea animalelor, ci influențează direct calitatea alimentelor, arată studiile: ouăle de la găini crescute liber sau ecologic au gust mai […]
Scandal de corupție la Spitalul Județean Ploiești: DNA l-a trimis în judecată pe fostul manager, Bogdan Nica, acuzat că a luat mită de 50.000 de lei # Libertatea
DNAsusțin că Bogdan Nica ar fi primit bani de la o firmă care a avut contracte cu unitatea medicală. Fostul manager al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” din Ploiești ar fi primit suma de 50.000 de lei la administratorii firmei. Nica și alte trei persoane au fost trimise în judecată. Fostul manager al […]
Andreea Marin a împlinit 51 de ani. Mesajul transmis de vedetă de ziua ei de naștere. „A fost cel mai greu an al meu” # Libertatea
Andreea Marin a împlinit astăzi 51 de ani, iar cu această ocazie, vedeta a transmis un mesaj, în care împărtășește cu fanii ei momentele mai puțin plăcute din viața ei. De ziua vedetei, fiica ei, Violeta, se va întoarce acasă, după o perioadă petrecută la studii peste Ocean. Andreea Marin are încredere că anul viitor […]
Un tânăr sergent din Deva a fost găsit mort în unitatea militară, în timpul serviciului de pază # Libertatea
Un militar în vârstă de 23 de ani, cu gradul de sergent, a fost găsit mort luni dimineață, 22 decembrie, în incinta Unității Militare 01794 din municipiul Deva, județul Hunedoara. Potrivit informațiilor oficiale, reprezentanții unității militare au fost cei care au alertat autoritățile. La fața locului a intervenit un echipaj medical de urgență, care a […]
Chris Rea a murit. Cântărețul britanic era cunoscut pentru hitul de sărbători „Driving home for Christmas” # Libertatea
Cântărețul britanic, Chris Rea, cunoscut pentru hitul „Driving home for Christmas”, a murit la vârsta de 74 de ani. Informația a fost confirmată pentru BBC de purtătorul de cuvânt al familiei sale. „Cu imensă tristeţe anunţăm moartea iubitului nostru Chris. El a trecut în nefiinţă astăzi, în pace, la spital, după o scurtă perioadă în […]
Foto: https://tiriacautorent.ro Vacanțele de iarnă în familie vin cu multe bagaje, echipamente de ski, copii și dorința de confort. În acest context, închirierea unei mașini spațioase pe termen scurt devine o soluție practică și eficientă. Mercedes V-Class – spațiu și confort pentru întreaga familie Pentru familii numeroase sau grupuri de prieteni, Mercedes V-Class este una dintre cele mai potrivite […]
Alături de cine își vor petrece Crăciunul Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică: „Să plouă cu fericire” # Libertatea
Sfârșitul de an o prinde pe Lavinia Pîrva atât pe scenă, cât și în casele românilor, datorită momentului pe care îl va avea pe micile ecrane la „Revelionul cel nebun”, emisiunea dintre ani prezentată de Antena 1, care începe pe 31 decembrie 2025, de la ora 20.00. Cu doar câteva zile înaintea ca Liviu Vârciu, […]
Balonare, arsuri, dureri abdominale? O consultație la gastroenterologie îți poate oferi răspunsurile căutate # Libertatea
În ultimii ani, afecțiunile gastroenterologice au devenit tot mai frecvente, indiferent de vârstă. Specialiștii în gastroenterologie observă tot mai des pacienți tineri care se confruntă cu balonare, arsuri gastrice, dureri abdominale sau tulburări de tranzit. Aceste simptome erau asociate în trecut mai degrabă cu vârste mai înaintate. Astăzi aceste afecțiuni sunt des întâlnite și necesită […]
Alegerea periei rotative perfecte poate transforma rutina de styling a părului într-o experiență plăcută și eficientă. Cu o varietate de opțiuni disponibile pe piață, decizia poate părea copleșitoare, mai ales când vrei ca peria să se potrivească perfect nevoilor tale specifice. Fie că ai părul lung, scurt, fin, des sau deteriorat, există o perie rotativă […]
Boacăna pe care fiul mijlociu al Mirelei Vaida a făcut-o. Ce s-a întâmplat cu portofelul vedetei: „Ține-mă, Doamne!” # Libertatea
Fiul mijlociu al Mirelei Vaida, Vladimir, i-a pregătit mamei sale o farsă neașteptată. I-a lipit portofelul de mobilier cu super glue, spre amuzamentul și… surprinderea vedetei. Mirela Vaida a avut parte de o surpriză pe cât de amuzantă, pe atât de… lipicioasă. Prezentatoarea „Acces Direct” a fost recent surprinsă de fiul ei mijlociu, Vladimir, care […]
Dacă te gândești să faci un pas important în carieră, probabil că ai auzit deja de MBA – Master of Business Administration. Dar nu toate programele MBA sunt la fel și nu toate se potrivesc fiecărui profesionist. În funcție de experiența ta, obiectivele pe termen lung și timpul disponibil, există mai multe opțiuni, fiecare cu […]
Rusia dezvoltă o armă împotriva sateliților Starlink ai lui Elon Musk. Scopul Kremlinului # Libertatea
Rusia dezvoltă o armă antisatelit cu intenția de a dezactiva rețeaua Starlink a lui Elon Musk, relatează The Associated Press (AP), care citează serviciile de informații ale două state membre NATO. Conform unui document consultat de AP, arma este concepută în așa fel încât să „bombardeze” constelația Starlink cu sute de mii de proiectile foarte […]
Profesorii și medicii vor putea încasa și pensie, și salariu. Daniel David: „Acești oameni acoperă lipsa resursei umane” # Libertatea
Cumulul pensie-salariu va fi permis pentru angajații din educație și cercetare până la sfârșitul anului 2026, transmite Ministerul Educației într-un comunicat publicat pe site-ul instituției. Daniel David: „Multe școli depind de profesorii pensionari” Ministerul Educației a anunțat luni, 22 decembrie, că profesorii vor beneficia în continuare de cumulul pensie-salariu, o măsură justificată de necesitățile specifice […]
Cum i-a răspuns Theo Rose unui fan, după ce acesta a spus că are buzele mici precum are bustul. „Nu mă zăpăciți” # Libertatea
Theo Rose a fost întotdeauna deschisă cu cei care o urmăresc în mediul virtual, chiar dacă uneori, întrebările venite din partea acestora au fost incomode. Recent, unul dintre fani a întrebat-o de ce nu a făcut anumite modificări la modul în care arată, acestea fiind legate, în special, de buzele și de sânii vedetei. Un […]
Noi beneficii pentru clienții ING „la pachet”. Modificările vizează comisioanele, dobânzile și cursul valutar # Libertatea
ING Bank România a anunțat o schimbare majoră în oferta sa de servicii bancare, trecând de la conceptul clasic de cont curent la pachete de cont curent. Banca introduce trei noi opțiuni – ING Go, ING More și ING Extra – care aduce beneficii suplimentare atât clienților existenți, cât și celor viitori. Aceste pachete de […]
1500 de amenzi pe zi: doar patru radare noi, instalate pe șosele, au făcut ravagii printre șoferi # Libertatea
Peste 1000 de amenzi după ce au fost instalate noile radare, în cursul zilei de 15 decembrie. Aparatele amplasate pe două bulevarde consacrate au înregistrat încălcări masive ale limitei de viteză. Autoritățile vizează îmbunătățirea siguranței rutiere prin noile măsuri, iar printre șoferii au făcut ravagii. Peste 1000 de amenzi pe zi, date după amplasarea celor […]
Consiliul Concurenței încearcă să afle de ce carnea de porc de la fermierii români nu mai ajunge pe rafturi: „Analizăm întregul lanț” # Libertatea
Consiliul Concurenței a inițiat un studiu important pentru a examina barierele care împiedică fermierii români să acceseze piața de procesare și comercializare a cărnii de porc, conform unui anunț făcut de autoritatea de concurență. Această investigație are ca scop identificarea potențialelor probleme din sector care ar putea afecta concurența și, în consecință, consumatorii. Studiul se […]
Ce vârstă metabolică are Răzvan Simion după ce și-a făcut analizele: „Unde mai găsești așa ceva?”. Câți ani vrea să mai facă matinalul de la Antena 1 # Libertatea
Ajuns la 45 de ani, vârstă pe care a împlinit-o în vara acestui an, Răzvan Simion este, fără doar și poate, unul dintre cei mai cunoscuți, apreciați și longevivi oameni de televiziune din România. Prezentator al emisiunii „Neatza cu Răzvan & Dani”, difuzată în fiecare dimineață, mai puțin sâmbăta, de Antena 1, Răzvan Simion a […]
Donald Trump a numit un emisar special pentru Groenlanda: „Va face parte din SUA”. Reacția Danemarcei # Libertatea
Donald Trump l-a numit pe guvernatorul statului Louisiana, republicanul Jeff Landry, în postul de emisar special al Statelor Unite pentru Groenlanda, un teritoriu danez vast râvnit de președintele american, relatează AFP. Donald Trump insistă că apartenența Groenlandei la Statele Unite va asigura supraviețuirea aliaților „Am plăcerea să anunţ că-l numesc pe MARELE guvernator al Louisianei Jeff […]
