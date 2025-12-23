Ministerul Finanţelor a publicat ordonanţa cu măsuri fiscale şi bugetare pentru 2026
Bursa, 23 decembrie 2025 07:50
Ministerul Finanţelor anunţă publicarea ordonanţei de urgenţă care reglementează un set de măsuri necesare pentru elaborarea bugetului pe anul 2026, cât şi o serie de măsuri strategice pentru anul următor - având drept scop stimularea economiei României, sprijinirea angajaţilor vulnerabili, reducerea de cheltuieli bugetare, consolidarea disciplinei financiare şi sprijinirea autorităţilor publice locale prin acordarea de împrumuturi din trezorerie.
