El este militarul găsit mort în unitatea din Deva! Alin avea doar 23 de ani și nimeni nu se aștepta să recurgă la gestul extrem
Cancan.ro, 23 decembrie 2025 10:50
Tragedie în Deva! Alin, un tânăr militar de numai 23 de ani, s-a stins din viață. Acesta a fost găsit împușcat în cap în baia unității. Din primele informații, tânărul și-a folosit arma din dotare […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 15 minute
11:10
Vești proaste pentru pensionari! Aceștia nu vor începe anul 2026 cu dreptul, asta pentru că pensiile vor intra cu o întârziere foarte mare, indiferent de modul în care aceștia au ales să le primească: prin […]
11:10
Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 7000 de euro. Este construită după 1977 # Cancan.ro
În timp ce în marile orașe ale țării prețurile locuințelor continuă să crească, există încă zone din România unde o garsonieră poate fi cumpărată la un preț aproape incredibil pentru piața actuală. Un astfel de […]
Acum 30 minute
11:00
TOP 10 trucuri utile pentru masa de Crăciun. Decor, preparate speciale și secrete de organizare # Cancan.ro
Cina de Crăciun este mai mult decât o simplă masă. Este o ocazie de a crea amintiri prețioase și de a reuni persoanele dragi pentru a sărbători împreună. De la aranjarea perfectă a mesei până […]
Acum o oră
10:50
El este militarul găsit mort în unitatea din Deva! Alin avea doar 23 de ani și nimeni nu se aștepta să recurgă la gestul extrem # Cancan.ro
Tragedie în Deva! Alin, un tânăr militar de numai 23 de ani, s-a stins din viață. Acesta a fost găsit împușcat în cap în baia unității. Din primele informații, tânărul și-a folosit arma din dotare […]
10:50
Lovitură dură pentru familia lui Tzancă Uraganu. Cumnatul cântărețului a fost prins, după ce fusese dat în urmărire generală # Cancan.ro
Cumnatul manelistului Tzancă Uraganu, dat în urmărire internațională de Curtea Supremă din Irlanda, a fost capturat în România. Încarcerat în Arestul Central, el urmează să fie extrădat, fiind acuzat de mai multe infracțiuni comise cu […]
10:40
O româncă de 75 de ani cerșește în Germania pentru a-și întreține familia: „Am plecat din România în 2020 după ce a murit soțul meu.” # Cancan.ro
Dacă vârsta de 75 de ani ar trebui să fie cea la care stai liniștit în căminul tău după o viață întreagă de muncă, te joci cu nepoții și îți petreci timpul cu copiii tăi, […]
10:30
Cât costă să îți lași animalul de companie la un hotel pentru câini și pisici? Ce prețuri sunt de Crăciun și Revelion # Cancan.ro
Perioada sărbătorilor de iarnă aduce, pentru mulți proprietari de animale de companie, provocarea de a găsi un loc sigur și confortabil pentru patrupedele care nu pot însoți familia în vacanță. În București și Ilfov există […]
Acum 2 ore
10:20
Moartea Mălinei Guler, jurnalista de 27 de ani din Oradea, a stârnit un val de reacții în spațiul public. Tânăra a fost găsit în fața blocului în care locuia, după ce s-ar fi aruncat de […]
10:10
Cât a plătit un client din București pe o cursă până în Brașov, pe 23 decembrie 2025? Suma e formată din 4 cifre # Cancan.ro
Românii sunt din ce în ce mai dezamăgiți de cursele de Bolt sau alte aplicații asemănătoare. Acesta este și cazul Anei, o bucureșteancă care a vrut să vadă cât ar trebui să scoată din buzunar […]
10:00
Călătoria cu autobuzul de la Râmnicu Vâlcea la București este mai mult decât un simplu traseu; este o poartă deschisă către o lume plină de contrast. Pe parcurs, vei descoperi frumusețea peisajului montan din Oltenia, […]
09:40
Cum să alegi un cadou de Crăciun, pe ultima sută de metri. Soluții salvatoare și idei last minute # Cancan.ro
Zilele din luna decembrie par să treacă mai repede, iar mulți oameni ajung să caute cadouri de Crăciun în ultimul moment. Pentru cei care nu au reușit încă să finalizeze cumpărăturile, există numeroase variante care […]
09:40
Motivul real pentru care a demisionat Daniel David de la Ministerul Educației. Ce l-a deranjat pe fostul ministru # Cancan.ro
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia pe data de 22 decembrie 2025. Vestea a fost confirmată chiar de el prin intermediul blogului său personal. Care este motivul real pentru care a luat această decizie? […]
09:30
Cum se distrează în Dubai soția lui Dan Petrescu, în timp ce antrenorul face chimioterapie? Și-a sărbătorit ziua fără el # Cancan.ro
În timp ce în spațiul public au apărut informații despre boala gravă cu care Dan Petrescu a fost diagnosticat, soția lui, Adriana Petrescu, și-a sărbătorit ziua de naștere în Dubai, fără antrenor. În ultima perioadă, […]
Acum 4 ore
09:10
În ce stare se află Dan Petrescu, după ce a fost diagnosticat cu boala cumplită? ”Delicat” # Cancan.ro
Gino Iorgulescu a provocat agitație în fotbalul românesc după ce a afirmat public că Dan Petrescu ar suferi de o afecțiune gravă și ar urma un tratament pe bază de chimioterapie. Declarațiile sale au generat […]
09:10
Tradiții stranii de Crăciun din lumea întreagă de care sigur nu ai auzit! Multe sunt bizare, dar merg și în România # Cancan.ro
Tradiții stranii de Crăciun din lumea întreagă de care sigur nu ai auzit! Multe sunt bizare, dar merg și în România, cu puțin efort. De la rața la cuptor a reginei Elisabeta I, la Moș […]
08:40
Programul TV pentru marți, 23 decembrie 2025. CANCAN.RO a realizat grila completă a zilei, care se anunță una bogată în opțiuni pentru toate preferințele. Posturile au intrat în programul special dedicat Crăciunului și le oferă […]
08:40
Mălina Guler și-a luat viața? Mesajul macabru trimis iubitului: ”I-a spus că nu o să o mai vadă” # Cancan.ro
Moartea fulgerătoare a Mălinei Guler a îndoliat întreaga comunitate din România. Tânăra de 27 de ani a căzut de la etajul 7 al unui bloc din Oradea, iar rudele și apropiații se gândesc la cel […]
08:20
Concert cu Ducu Bertzi în Piața Constituției. Programul evenimentelor culturale pe 23 decembrie 2025 # Cancan.ro
Ajunși aproape de Crăciun, bucureștenii au de ales între scene clasice, spectacole contemporane, muzică live și atmosfera festivă a Târgului de Crăciun. Ziua de 23 decembrie vine cu o ofertă culturală bogată, pentru toate gusturile […]
08:20
Vedeta TV, la Terapie Intensivă după ce a suferit mai multe stopuri cardiace. Starea ei este critică # Cancan.ro
Mickey Lee (35 de ani), concurenta din sezonul 27 al emisiunii Big Brother, se află în stare critică după ce a suferit mai multe stopuri cardiace. Femeia se află internată pe secția de terapie intensivă, […]
08:20
Planul Roșu de intervenție a fost pus în aplicare marți, în județul Sibiu, după un accident rutier produs pe autostrada A1, în zona Săliște. Evenimentul a avut loc pe sensul de mers Deva – Sibiu […]
08:00
Iubita lui Tudor Chirilă, apariție rară în finala Vocea României. Puțini și-au dat seama că e chiar ea # Cancan.ro
Tudor Chirilă a bifat încă o performanță în cariera sa de antrenor la „Vocea României”, câștigând pentru a opta oară trofeul competiției. Finala din 19 decembrie 2025 a adus în prim-plan nu doar succesul său […]
08:00
Actrița care arată ca la 20 de ani, deși are aproape 40. Care este secretul celei mai frumoase femei a anului 2025 # Cancan.ro
Ana de Armas a fost numită cea mai frumoasă actriță din 2025, într-un clasament realizat de mii de utilizatori Ranker. Și nu este de mirare. Deși au existat voci care au susținut că actrița născută în […]
08:00
ANM a emis avertizări meteo în lanț. Zonele afectate de fenomene meteo severe, în următoarele ore # Cancan.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo actualizată. Este cod galben de vreme severă în mai multe regiuni din țară. Care sunt zonele afectate de fenomenele meteo severe, în următoarele ore. Administrația Națională […]
07:40
Rețeta pentru Pomana Porcului a lui Radu Anton Roman. Ingredientele secrete care o fac ca la mama acasă! # Cancan.ro
În părțile Prahovei, rânduiala ce se face la Ignat poartă numele de praznic, nu de pomană, cuvânt care întărește vechea înțelesire a zilei ca jertfă și ofrandă. Tăierea porcului nu este doar lucrare gospodărească, ci […]
Acum 6 ore
07:20
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Un bărbat se duce la farmacie să îi cumpere iubitei sale absorbante. Vezi în ce situație amuzantă ajunge. – Nu mă mai duc în viața […]
07:10
Horoscop rune 23 decembrie 2025. Dorințele și impulsurile de moment sunt greu de stăpânit astăzi, iar runa Nauthiz ne avertizează! # Cancan.ro
Horoscop rune 23 decembrie 2025. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci ghidări […]
07:00
În fiecare an, odată cu apariția colindelor și cu luminile care apar timid în oraș, vedetele se pregătesc de împodobirea casei și, desigur a bradului de Crăciun. Luminițe care de care mai colorate, decorațiuni superbe […]
06:50
Calendar ortodox 23 decembrie 2025. Pomenirea celor zece mucenici care au pătimit în Creta # Cancan.ro
În fiecare zi, CANCAN.RO îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău. Un ritual scurt, dar profund, menit […]
06:40
Cartea zilei, Nouă de Monede, vorbește despre abundență, independență și bucuria de a trăi rezultatele muncii tale. Este o zi în care stabilitatea, confortul și încrederea în propriile forțe devin esențiale. Cartea de tarot 23 […]
06:30
Curs valutar BNR, 23 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro, cu 2 zile înainte de Crăciun # Cancan.ro
Astăzi, vineri, 23 decembrie 2025, Banca Națională a României va publica cursul oficial al principalelor valute străine. Acesta este actualizat în fiecare zi lucrătoare, la ora 13:00, și servește drept referință pentru tranzacțiile financiare și […]
06:20
Macaulay Culkin, din nou copil de Crăciun. Actorul din „Singur acasă” a mers la Disneyland # Cancan.ro
Macaulay Culkin și partenera sa, Brenda Song, au fost surprinși la Disneyland, în timp ce se bucurau de o zi romantică înainte de Crăciun. Actorul din „Singur acasă” și partenera sa sunt împreună din 2017, […]
06:10
Horoscop chinezesc 23 decembrie 2025. Iepurele are parte astăzi de o zi în care calmul și intuiția sunt cele mai puternice atuuri. Ritmul este mai lent decât de obicei, dar tocmai această încetinire îți permite […]
06:00
Oana Mizil a fugit din țară cu fetița! Unde se ascunde acum fosta iubită a lui Marian Vanghelie # Cancan.ro
Scandalul dintre Oana Mizil și Marian Vanghelie, care mocnea de ani buni în spatele unei despărțiri aparent amiabile, a explodat din nou, iar de data aceasta cu o noutate majoră: Oana Mizil a plecat din […]
05:50
Infecțiile care macină organismul, potrivit dr. Cezar. Problemele dentare pot evolua fără semne vizibile # Cancan.ro
„Există numeroase studii care arată că problemele cavității orale nu sunt doar locale, ci pot deveni factori implicați în apariția infarctului miocardic”, avertizează Dr. Cezar. Afirmația scoate la lumină o realitate pe care mulți pacienți […]
05:40
Prognoza meteo pentru marți, 23 decembrie 2025. Vreme preponderent închisă, frig și umitidate accentuată # Cancan.ro
Marți aduce în România o vreme preponderent închisă, cu temperaturi pozitive în timpul zilei în majoritatea regiunilor, dar cu senzație de frig accentuată de umiditate. Vestul și sud-vestul țării vor fi cele mai blânde zone […]
Acum 12 ore
00:50
Răscoala minerilor care a zguduit Valea Jiului. Cum fierbea Complexul Energetic Hunedoara acum 10 ani și de ce a ajuns astăzi în faliment # Cancan.ro
Cu un deceniu în urmă, Complexul Energetic Hunedoara fierbea la propriu. Mii de mineri se revoltau împotriva conducerii, ocupau sediul companiei și cereau demisii, acuzând încălcarea drepturilor și pericolele mortale din subteran. Astăzi, aceeași companie […]
00:40
Cum era Crăciunul în comunism, de fapt: de la Moș Crăciun la Moș Gerilă și tradiția hainelor noi de Revelion # Cancan.ro
Pentru generația de astăzi, Crăciunul este asociat cu vacanță, familie, colinde, filme tematice și cadouri. În România comunistă, această sărbătoare a fost treptat eliminată din viața publică. Nu a fost interzisă explicit prin lege, dar […]
00:20
Horoscop 23 decembrie 2025. Află zodia care are șanse mari să fie cerută în căsătorie de partener, dar și ce au prezis astrele pentru restul nativilor din zodiacul european. Berbec (21 martie – 19 aprilie) […]
00:00
Actorul celebru care a ajuns să trăiască pe străzi. Imaginile dureroase au devenit virale în întreaga lume # Cancan.ro
Imaginile care au circulat recent în mediul online au readus în atenția publicului o realitate dureroasă din spatele faimei de odinioară. Un fost actor îndrăgit dintr-un serial emblematic al anilor 2000 a ajuns într-o situație […]
00:00
Globul de zăpadă, invenția care a apărut dintr-o greșeală: cum o idee pentru sălile de operație a devenit simbolul Crăciunului # Cancan.ro
Puțini știu că globul de zăpadă, una dintre cele mai îndrăgite decorațiuni de iarnă din lume, nu a fost creat pentru a aduce bucurie copiilor sau nostalgie adulților, ci a apărut accidental, dintr-un experiment destinat […]
22 decembrie 2025
23:50
S-a năruit imperiul de milioane de euro! Partajul a declanșat ”Jihadul” în online-ul din România # Cancan.ro
Cutremur în culisele uneia dintre cele mai profitabile industrii din România! După 12 ani de căsnicie și un imperiu construit pas cu pas, patronii unuia dintre cele mai cunoscute studiouri de videochat din țară, Alina […]
23:50
Primăria Cluj-Napoca pregătește o majorare suplimentară a tarifelor de parcare pentru anul 2026, care se adaugă la ajustările deja efectuate în funcție de rata inflației pentru 2025. Iată despre ce este vorba! Modificările vizează locurile […]
23:40
„Avatar 3”, start modest în SUA. Nici primele 2 filme nu au avut lansări explozive înainte de Crăciun # Cancan.ro
CANCAN îți aduce în fiecare zi cea mai fierbinte știre din lumea entertainmentului – tot ce mișcă în film, seriale, muzică, streaming și cultura pop, servit rapid și fără ocolişuri. De la premiere care rup […]
23:30
Pentru Andreea Marin (51 ani), 2025 a venit cu încercări, lecții de răbdare și momente care au cerut multă forță interioară. În prag de sărbători, vedeta vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre despre echilibru, credință, […]
23:20
Povestea de dragoste dintre Lucian Viziru și Tania Budi. Motivul pentru care au pus capăt relației într-un timp foarte scurt # Cancan.ro
Există fotografii care, privite înapoi, par să anunțe despărțiri mai clar decât orice comunicat oficial. Imaginea cu Lucian Viziru și Tania Budi, surprinsă la nunta fratelui lui Lucian cu Oana Mareș, e una dintre ele: […]
23:10
Oksana Ionașcu, primele declarații după ce a născut acasă. Motivul real pentru care a ținut sarcina ascunsă # Cancan.ro
Oksana Ionașcu a devenit mamă pentru a șaptea oară chiar în preajma sărbătorilor de iarnă, aducând pe lume un băiețel, evenimentul având loc într-un cadru intim, la domiciliu. Soția lui Cezar Ionașcu a ales să […]
23:10
„Tatăl” Braiconf, cu lățosul în poale! După tentativa de răpire, „Lagerfeld de România” a înăsprit măsurile de securitate # Cancan.ro
Doamnelor și domnilor, vă prezentăm imagini rare din viața unuia dintre cei mai discreți magnați ai României! Milionarul din spatele uneia dintre cele mai vechi fabrici de textile din țară a fost surprins în ipostaze […]
23:00
Actrița iubită de români, de nerecunoscut! Motivul dureros din cauza căruia a ajuns să slăbească enorm # Cancan.ro
Actrița Kate Beckinsale (52 de ani) a ajuns de nerecunoscut după ce în ultima perioadă a slăbit extrem de mult. Fanii ei sunt îngrijorați și chiar i-au atras atenția pe rețelele sociale că a slăbit […]
22:50
Poza zilei | Cum arăta Andra Măruță în urmă cu 20 de ani: moda anilor 2000 n-a iertat pe nimeni # Cancan.ro
O fotografie din arhivă, surprinsă într-un night club cu aer de bar de striptease, reaprinde discuțiile despre începuturile Andrei. Outfitul e atât de încărcat, încât te întrebi dacă asistai la un show, la karaoke sau […]
22:40
Oksana Ionașcu, primele declarați după ce a născut acasă. Motivul real pentru care a ținut sarcina ascunsă # Cancan.ro
Oksana Ionașcu a devenit mamă pentru a șaptea oară chiar în preajma sărbătorilor de iarnă, aducând pe lume un băiețel, evenimentul având loc într-un cadru intim, la domiciliu. Soția lui Cezar Ionașcu a ales să […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.