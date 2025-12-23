Veste proastă pentru Cristi Chivu înainte de derby-ul cu Atalanta: românul rămâne cu un „crater” în echipă
Sport.ro, 23 decembrie 2025 11:40
Cristi Chivu traversează un moment delicat pe banca lui Inter, chiar înainte de finalul anului 2025.
Miami Albiceleste. Inter Miami negociază transferul celui de-al zecelea jucător argentinian!
Campioana din MLS i-a creat un adevărat cocon hispanic starului Leo Messi.
Selecționerul echipei naționale s-a întors, la Dubai, după FIFA Arab Cup 2025, competiție în care a obținut cel mai bun rezultat al Emiratelor în această întrecere: medalia de bronz.
Arne Slot, managerul lui Liverpool, se confruntă cu probleme serioase de lot într-o perioadă foarte aglomerată a echipei.
Davide Ancelotti (36 de ani), fiul celebrului Carlo Ancelotti (66), a rămas liber de contract în urmă cu câteva zile, după ce a fost demis de Botafogo.
Florinel Coman (27 de ani) a fost printre cei mai buni jucători de pe teren, în meciul Al-Gharafa – Al-Wahda din etapa a 6-a din Champions League.
Dezastru pentru „boierul" Zouma: cota i-s-a prăbușit incredibil după patru meciuri la CFR Cluj
Kurt Zouma (31 de ani), fundașul central adus ca un superstar în Gruia la începutul lunii septembrie, a suferit o cădere șocantă în decembrie 2025, ajungând să valoreze mai puțin de jumătate din suma la care era cotat la sosirea în România.
„Faraonul" Salah, debut exploziv în Cupa Africii: golul său la ultima fază a salvat Egiptul de o rușine
Starul lui Liverpool, în mijlocul unui scandal cu echipa sa de club, a reușit să dea uitării acestui episod pentru moment și să-și facă datoria pentru naționala țării sale.
Țeapa anului pentru Gigi Becali! Cifrele dezastrului în afacerea Musi - Politic. Dinamo jubilează
Dinamo a câștigat detașat duelul de la distanță cu FCSB în urma schimbului spectaculos realizat în vara lui 2025, când Alexandru Musi a ajuns în „Ștefan cel Mare”, iar Dennis Politic a făcut pasul spre campioană.
Mutare de ultim moment la Juventus! Omul care l-a lansat pe Radu Drăgușin a bătut palma cu „Bătrâna Doamnă"
Marco Ottolini a ajuns la un acord verbal cu Juventus pentru a prelua funcția de director sportiv, la finalul lunii decembrie 2025, marcând o revenire spectaculoasă la clubul torinez.
Aproape de tragedie: zambianul Patson Daka, la un pas să-și fractureze gâtul la bucuria de după gol!
Un meci din Cupa Africii pe Națiuni, competiție aflată în desfășurare în Maroc, a fost pe punctul de a furniza o accidentare gravă și destul de stupidă.
Gigi Becali a anunțat că FCSB va mai transfera cel puțin încă trei jucători în această iarnă.
Andrei Vlad (26 de ani), fostul portar de la FCSB, a petrecut acest an în Kazahstan, la Aktobe.
Formația din Bănie a încheiat anul pe primul loc al Superligii. Această reușită i-a făcut pe fani să viseze cu ochi deschiși. Pentru că, la precedenta performanță de acest gen, echipa a pus fotbalul românesc la respect.
Reacția presei maghiare după ce Csikszereda a fost umilită de Craiova: „Noroc că oltenii au încetinit"
Jurnaliștii maghiari au analizat fără menajamente eșecul drastic suferit de FK Csikszereda, scor 0-5, pe terenul Universității Craiova, în partida disputată luni seară, recunoscând superioritatea netă a oltenilor care au încheiat anul 2025 pe primul loc în Superliga.
Monica Roșu, dublă campioană olimpică la gimnastică, e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit detalii despre ultimele investiții ale clubului.
Dan Șucu, stăpân absolut la Genoa! Decizia instanței italiene care validează preluarea clubului de către român
Dan Șucu a primit o veste excelentă marți dimineață din Italia, după ce Tribunalul din Genova a decis clasarea dosarului penal deschis de foștii creditori împotriva conducerii clubului, validând astfel definitiv majorarea de capital din decembrie 2024 prin care omul de afaceri român a preluat 77% din acțiunile „Grifonului”.
Coman, show în Champions League: a lovit bara, a scos penalty și l-a distrus pe portarul advers
Florinel Coman (27 de ani) a profitat de problemele din lotul celor de la Al-Gharafa și a prins primul 11 într-un meci crucial cu Al-Wahda din Emirate.
Cristi Borcea (55 de ani), fostul conducător de la Dinamo, a comentat parcursul formației sub comanda lui Zeljko Kopic și șansele ca echipa sa de suflet să câștige titlul.
Radu Drăgușin, tot mai aproape de Serie A! TMW anunță condițiile în care s-ar putea face mutarea
Radu Drăgușin (23 de ani) a revenit în lotul lui Tottenham după aproape un an de pauză cauzată de o accidentare gravă, însă viitorul stoperului român pare tot mai legat de Serie A, acolo unde a mai evoluat pentru Juve și Genoa.
Stoperul roș-albaștrilor e fără vacanță, în această perioadă. Pentru că de două zile, în Maroc, a început cea mai importantă competiție fotbalistică interțări de pe continentul negru.
Supercomputerul s-a pronunțat: cum va arăta play-off-ul din Superliga și principala favorită la titlu
Luni seară s-a disputat ultimul meci de Superliga din 2025, Universitatea Craiova - Csikszereda 5-0. Oltenii au încheiat anul pe primul loc, cu nouă etape rămase din sezonul regulat.
Echipa care pregătește transferul lui Radu Drăgușin: "Împrumut cu obligație de cumpărare"
Radu Drăgușin (23 de ani) a fost inclus pentru prima oară în acest sezon în lotul lui Tottenham, după accidentarea care l-a ținut departe de gazon un an de zile.
Răspunsul lui Adrian Mutu cu privire la posibilitatea de a o prelua pe Fiorentina în calitate de antrenor principal.
Fostul fotbalist de Barcelona s-a retras la doar 32 de ani.
Filipe Coelho face apel la echilibru din partea jucătorilor săi: "Nimeni nu câștigă titlul în decembrie"
Meciul dintre Universitatea Craiova și Csikszereda Miercurea Ciuc (5-0) a închis ultima etapă din 2025 a Superligii României.
Start lansat pentru Ngezana la Cupa Africii! Africa de Sud a câștigat dramatic primul meci din grupă
Siyabonga Ngezana, titular la debut Africii de Sud la Cupa Africii pe Națiuni.
Imagini-horror în Premier League! Și-a fracturat degetul, dar ce a urmat a șocat pe toată lumea
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
„Văd calitate la el!" Fotbalistul Craiovei care l-a surprins pe Basarab Panduru la ultimul meci din 2025
Basarab Panduru a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui David Matei, după ce puștiul de 19 ani a marcat primele sale goluri în Superliga în victoria clară a Universității Craiova, 5-0 cu Csikszereda.
Robert Ilyeș, pachet de nervi după 0-5 în Bănie: „Un coșmar! Trebuie să luăm decizii dure"
Robert Ilyeș, antrenorul celor de la FK Csikszereda, a răbufnit luni seară, imediat după eșecul drastic suferit în fața Universității Craiova, scor 0-5.
Meciul dintre Universitatea Craiova și Csikszereda s-a încheiat cu scorul de 5-0.
Florinel Coman (27 de ani) a fost protagonistul unui moment bizar luni seară, în partida dintre Al-Gharafa o și Al-Wahda din Liga Campionilor Asiei.
Așa s-a încheiat Superliga în 2025! Universitatea Craiova e lider, după ce a "zdrobit" Csikszereda
Meciul dintre Universitatea Craiova și Csikszereda Miercurea Ciuc (5-0) a închis ultima etapă din 2025 a Superligii României.
Real Madrid pune la cale un transfer spectaculos pentru perioada de mercato din iarnă.
Dumitru Dragomir, mesaj direct pentru Talpan: „Dacă era în tabăra lui Gigi Becali, era făcut de mult general"
Dumitru Dragomir a intervenit luni, 22 decembrie 2025, în interminabila dispută dintre FCSB și CSA Steaua, oferind o perspectivă inedită asupra situației lui Florin Talpan.
Neymar a trecut printr-un moment extrem de important la Santos.
Eduard Florescu (28 de ani) a plecat de la Unirea Slobozia, echipă cu care a semnat în vară.
David Matei, primele goluri din Superliga în Universitatea Craiova - Csikszereda! Puștiul oltenilor a făcut spectacol în prima repriză
Universitatea Craiova - Csikszereda reprezintă un meci extrem de important pentru David (19 ani).
MM Stoica a făcut anunțul în privința transferului despre care Gigi spunea că e caz închis: „Mâine vorbim!"
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a anunțat luni seară că negocierile pentru transferul lui Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt vor avea loc marți.
Zeljko Kopic face anunțul momentului pentru Dinamo: "Am clarificat totul și vom lucra la asta"
Dinamo a încheiat anul 2025 cu o înfrângere, scor 2-0 cu UTA Arad.
Cine sunt vecinele României în clasamentul FIFA + Top 10 naționale din lume.
Andrei Nicolescu, discurs dur la adresa lui Adrian Mazilu după decizia neașteptată luată de jucător
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, l-a certat public pe Adrian Mazilu după partida cu UTA Arad, scor 0-2, ultimul meci al anului 2025.
Andrea Mikloș, semifinalista României la Mondiale, mesaj puternic către autorități: „Suntem lăsați în voia sorții"
Mesajul de impact transmis de către atleta Andrea Mikloș, în exclusivitate pentru Sport.ro, despre slaba implicare a statului român în susținerea sportivilor.
Universitatea Craiova ar putea da lovitura! Profit uriaș de pe urma atacantului adus gratis în Bănie
Universitatea Craiova este pregătită să realizeze o afacere extrem de profitabilă în această iarnă.
Meciurile din Premier League sunt LIVE pe VOYO.
FCSB, cea mai în formă echipă din România! Cum arată clasamentul Superligii din ultimele 10 etape
Campioana en-titre FCSB reprezintă echipa cu cea mai bună formă din Superliga României. Clasamentul ultimelor 10 runde.
Coșmar pentru Maxim și Sorescu în Turcia! Pasă de gol pentru mijlocaș, dar echipa a fost spulberată de Basaksehir
Alexandru Maxim și Deian Sorescu au trăit o seară neagră luni, la Istanbul, unde echipa lor, Gaziantep, a fost învinsă fără drept de apel de Basaksehir, scor 1-5, în runda a 17-a din SuperLig.
Chivu îi aduce înlocuitor lui De Vrij! Inter forțează transferul iernii din Serie A. Vrea un fost jucător al lui Juve
Cristi Chivu a identificat soluția ideală pentru defensiva lui Inter Milano în perioada de mercato din ianuarie 2026, scrie Gazzetta.
Adrian Neaga a elogiat o echipă din Superligă: „Cel mai bun lot din Liga 1". Răspunsul direct despre calificarea FCSB în play-off
Adrian Neaga a vorbit, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, despre șansele celor de la FCSB de a intra în play-off și de a se bate ulterior la campionat.
