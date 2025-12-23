Andrei Nicolescu s-a interesat în direct chiar de la Mihai Stoica de transferul fotbalistului! Răspunsul oficialului de la FCSB
Fanatik, 23 decembrie 2025 12:50
Andrei Nicolescu l-a întrebat în direct pe Mihai Stoica care este situația unui fotbalist din Superliga României. „Trebuie să vorbim cu jucătorul. Gigi hotărăște”
Acum 10 minute
13:20
Universitatea Craiova e campioană de toamnă după 35 de ani, iar Sorin Cârțu visează la un sezon ca cel din ’90/’91: „Ne trebuie doar asta!“ # Fanatik
Într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, Sorin Cârțu a făcut paralela cu anii ’90/’91, a vorbit despre pofta de fotbal a oltenilor și a anunțat lucrul de care mai este nevoie pentru ca titlul să ajungă în Bănie.
Acum 30 minute
13:10
Victor Angelescu a venit cu replica imediat după ce Gâlcă a spus că Rapid nu are lot de titlu. Câte transferuri sunt pregătite. Exclusiv # Fanatik
Costel Gâlcă a răbufnit după înfrângerea cu FCSB și a declarat că lotul lui Rapid nu este destul de puternic pentru a se bate la campionat. Cum a replicat Victor Angelescu
Acum o oră
12:50
Andrei Nicolescu s-a interesat în direct chiar de la Mihai Stoica de transferul fotbalistului! Răspunsul oficialului de la FCSB # Fanatik
Andrei Nicolescu l-a întrebat în direct pe Mihai Stoica care este situația unui fotbalist din Superliga României. „Trebuie să vorbim cu jucătorul. Gigi hotărăște”
12:40
Concert de colinde al Grupului Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale la Ministerul Finanțelor. Un moment magic oferit de ANAF angajaților, de Crăciun. Video # Fanatik
Magia Crăciunului a fost adusă printr-un concert de colinde, organizat la iniţiativa ministrului finanțelor, Alexandru Nazare și a președintelui ANAF, Adrian Nicuşor Nica.
12:30
Apariție rară a fiicei antrenorului român căsătorită cu un profesor universitar din America de Sud # Fanatik
Singura fiică a celui mai bun antrenor român din 2025 este căsătorită și are trei copii cu un luptător activ împotriva discriminării rasiale
Acum 2 ore
12:10
Firma fiului lui Liviu Dragnea, amenințată cu falimentul. Ce s-a decis în dosarul în care penalitățile erau de 13 milioane de euro # Fanatik
Valentin, fiul fostului lider PSD Liviu Dragnea, controlează firma Nutrelo Group SA, care a acumulat datorii uriașe la o altă companie. Aceasta din urmă a apelat la instanță pentru achitarea restanțelor.
12:10
Dezastru pentru fotbalistul român de națională! Echipa lui n-a mai câștigat un punct de trei luni # Fanatik
Situație înfiorătoare pentru atacantul român, care a plecat în această vară de la Universitatea Craiova și a ales cea mai slabă formație din campionat
12:00
Jan Leslie a plecat de la Dunărea Brăila! Fostul selecționer al României e gata să îi ia locul! # Fanatik
Schimbare importantă la Dunărea Brăila. Conducerea a decis să îl demită pe antrenorul danez Jan Leslie. Cine va pregăti echipa din iarnă. Planul clubului.
11:40
Adi Mutu, amintiri de la golul fantomă marcat în meciul cu Celta Vigo: „Ilie Dobre nu a văzut că s-a anulat. Ne-au rupt ăia!” # Fanatik
Adi Mutu și-a amintit la Fanatik de golul fantomă marcat în meciul cu Celta Vigo: „Ne-au rupt ăia!”
11:30
Cine e tânărul gimnast de la Steaua care a dat Germania pe România. Sacrificiile pe care le face la doar 12 ani # Fanatik
Cum se numește campionul de la Steaua care reprezintă România în defavoarea Germaniei. Cum arată programul copilului care face performanță la numai 12 ani.
Acum 4 ore
11:10
Unde merge David Popovici de Sărbători. Este locul în care se simte cel mai bine. Ce planuri are pentru 2026 # Fanatik
David Popovici vine cu detalii despre sărbătorile de iarnă și ce face în luna decembrie. Ce planuri are, de fapt, campionul olimpic pentru anul 2026.
11:00
Fostul internaţional al României surprinde: „Mi-aş fi dorit să jucăm cu Italia, nu cu Turcia! Aia e adevărata finală” # Fanatik
Dănuț Lupu (58 de ani) a comentat tragerea la sorți a semifinalelor barajului de calificare la CM 2026. România va înfrunta Turcia, un adversar deloc pe placul fostului internațional
10:40
10:40
Povestea celui mai rapid om din România este una de-a dreptul impresionantă. FANATIK a stat de vorbă cu Valentin Tănase, iar sportivul a prezentat greutățile prin care a trecut până a ajuns să facă performanță.
10:30
Andrei Vlad schimbă din nou echipa! Fostul portar de la FCSB nu a reușit nici în Kazahstan # Fanatik
„Messi al portarilor” rămâne fără echipă! Andrei Vlad nu mai are viitor în Kazahstan. Aktobe a adus deja înlocuitor pentru fostul goalkeeper de la FCSB.
10:10
De 36 de ani, între 16 și 25 decembrie, poporul român intră în acea perioadă de povestiri ceaușiste. ''Ceaușescu și fotbalul'' a însemnat un spectacol aparte, iar cel mai mult îmi plac poveștile pe care le spun Mitică Dragomir și Cornel Dinu.
10:00
Supercomputerul a dat verdictul! Cum va arăta playoff-ul SuperLigii: marea favorită la titlu și pe ce loc termină FCSB # Fanatik
După mii de simulări, analiștii au venit cu un verdict. Cum va arăta lupta la titlu în Superliga României. Pe loc vor termina FCSB, U Craiova, Rapid sau Dinamo.
09:40
Ghetele purtate de Kobe Bryant în meciul de Crăciun împotriva echipei Miami Heat, scoase la licitație. Suma fabuloasă care a fost cerută # Fanatik
Încălțămintea folosită de Kobe Bryant în partida cu Miami Heat, în urmă cu 15 ani, a fost scoasă la vânzare. Prețul care a fost solicitat de casa de licitații.
Acum 6 ore
09:20
CSM Bucureşti dă lovitura! A transferat-o pe Rebeca Necula, una dintre cele mai curtate jucătoare din naţionala României. Exclusiv # Fanatik
CSM Bucureşti a reuşit o lovitură importantă pe piaţa transferurilor. FANATIK a aflat că "tigroaicele" au luat-o pe Rebeca Necula, una dintre cele mai curtate jucătoare în această perioadă de mercato.
09:10
Marius Șumudică nu a avut milă de jucătorul pe care Gigi Becali a plătit un milion de euro pentru a-l aduce la FCSB. Transferul pe care antrenorul îl sugerează.
08:50
Fotbalistul cu 18 trofee în palmares, fost la Barcelona, Inter și PSG, se lasă de fotbal la 32 de ani # Fanatik
Campionul olimpic cu naționala Braziliei a decis să agate ghetele în cui, din cauza accidentărilor repetate care nu-i mai permit să joace la un nivel înalt
08:40
Pe ce loc a terminat România anul 2025 în clasamentul FIFA! Cum stă Turcia, adversara din barajul pentru Cupa Mondială # Fanatik
Clasamentul FIFA pe luna decembrie nu a suferit foarte multe modificări ținând cont că nu s-au mai jucat prea multe meciuri. Cum încheie România anul 2025.
08:20
Mamă pentru a patra oară! Fostul sex-simbol al tenisului feminin a născut din nou la 44 de ani # Fanatik
Una dintre cele mai râvnite femei din lume și soțul ei, un cântăreț de renume mondial, au devenit din nou părinți, familia lor mărindu-se înainte de Crăciun
08:10
David Popovici, numit sportivul anului în România. Cine îl elogiază în cei mai frumoși termeni # Fanatik
David Popovici este catalogat drept sportivul cu cele mai importante performanțe din România, pe parcursul lui 2025. Campioana care îl laudă pentru reușitele sale.
07:40
Gama fabricată de compania Dacia care i-a uimit pe gazetarii din Marea Britanie. Aceștia susțin că este vorba de un autoturism cu un preț mic de achiziție.
Acum 8 ore
06:40
Moment ireal la Cupa Africii pe Națiuni! Aproape de o accidentare fatală după ce a marcat în prelungiri # Fanatik
Cupa Africii pe Națiuni a început, iar momentele incredibile au și apărut. Un fotbalist a fost la un pas de o accidentare groaznică după ce a marcat un gol decisiv.
05:50
Câți bani aduc la buget locuințele de protocol ale statului. Sume în scădere pentru instituția care gestionează un patrimoniu de două miliarde de euro # Fanatik
Ce sume aduc la bugetul de stat casele și clădirile de protocol, deținute de statul român. Rezultatele instituției ce administrează un patrimoniu de două miliarde de euro
Acum 12 ore
00:30
Seara „dublelor“ pe Oblemenco! Detaliul inedit de la finalul meciului care a făcut-o pe Universitatea campioana de toamnă în SuperLigă # Fanatik
Universitatea Craiova a defilat cu Csikszereda și s-a „încoronat“ campioană de toamnă în SuperLigă într-o seară a „dublelor“. Cine s-a evidențiat în ultimul meci al anului.
Acum 24 ore
23:50
Dorinel Munteanu, primul transfer la FC Hermannstadt. Fostul jucător al Universității Craiova a fost prezentat oficial # Fanatik
FC Hermannstadt îi aduce primele întăriri la echipă lui Dorinel Munteanu! Fostul fotbalist de la Universitatea Craiova a fost prezentat oficial de sibieni
23:40
Episod uluitor de la ședința tehnică a derby-ului FCSB – Rapid 2-1. „Vrem să-i mulțumim lui FCSB că a pregătit sărbătoarea pentru noi”. Ce s-a întâmplat după meci # Fanatik
Gafa făcută de un oficial de la Rapid la ședința tehnică! MM Stoica a dezvăluit ce s-a întâmplat înainte de derby-ul de pe Arena Națională, câștigat de FCSB.
23:20
Cui a dedicat golurile puștiul care a urcat Universitatea Craiova pe locul 1: ”E un cadou de Crăciun pentru ei” # Fanatik
David Matei a făcut cel mai bun joc al său de la sosirea la Universitatea Craiova. Ce a spus puștiul minune după ce a marcat două goluri cu Csikszereda.
23:00
Filipe Coelho s-a inflamat la flash-interviu când a fost întrebat de Nsimba: „De ce mă întrebi asta?” # Fanatik
Filipe Coelho a răbufnit când a fost întrebat după Universitatea Craiova - Csikszereda despre Steven Nsimba, care a rămas doar pe banca de rezerve. Ce se întâmplă cu atacantul francez
22:40
Biletul zilei la pariuri, marți, 23 decembrie 2025. Câștig de 285 lei cu două meciuri de la Cupa Africii pe Națiuni # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de marți, 23 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 285 lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Cupa Africii pe Națiuni
22:40
Robert Ilyeș, discurs furibund după Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0: ”Nu am trăit așa o umilință. Unii joacă din gleznă” # Fanatik
Dezamăgit de înfrângerea usturătoare din meciul Universitatea Craiova - Csikszereda 5-0, Robert Ilyeș a avut un discurs virulent la adresa jucătorilor săi.
22:10
Campioana olimpică, dezamăgită de poporul român care nu a susținut-o. Are legătură cu aurul pierdut la Jocurile Olimpice de la Beijing # Fanatik
O celebră sportivă a fost criticată dur de români pentru că nu a luat aurul la Jocurile Olimpice de la Beijing. Cum a simțit această reacție din partea oamenilor.
21:40
Denis Drăguș încă este marcat de eliminarea din meciul cu Bosnia: ”Nu mă așteptam la acest scenariu”. Cum vede barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială. Video # Fanatik
Denis Drăguș a fost eliminat în partida cu Bosnia, iar România a terminat pe locul 3 în grupa din preliminariile pentru Cupa Mondială. Acea eroare îl urmărește și acum pe atacantul naționalei.
21:20
Accidentare horror în Universitatea Craiova – Csikszereda! Urletul său de durere s-a auzit în tot stadionul # Fanatik
Accidentare ce i-ar putea pune capăt sezonului în Universitatea Craiova - Csikszereda! Fotbalistul s-ar putea confrunta cu o ruptură a ligamentului încrucișat anterior
21:10
Flori pentru Nicușor Dan, la orice oră din zi și din noapte. Cine sunt florarii de la Palatul Cotroceni și câți bani primesc # Fanatik
Administrația Prezidențială pune la bătaie zeci de mii de euro pe an pentru flori, dar puțini florari îndeplinesc condițiile pentru a deveni furnizori ai Palatului Cotroceni
21:00
Universitatea Craiova, campioană de toamnă după 35 de ani! Oltenii au câștigat ultimul titlu după ce au încheiat anul 1990 pe locul 1 # Fanatik
Universitatea Craiova încheie anul 2025 pe primul loc în clasamentul SuperLigii. Oltenii sunt campioni de toamnă după 35 de ani și visează cu ochii deschiși la titlu.
20:50
Pep Guardiola, control „la sânge” de Crăciun la Manchester City. Avertisment pentru vedetele „cetățenilor”: „Cine vine gras, rămâne acasă” # Fanatik
Premier League nu se oprește în perioada sărbătorilor, iar Pep Guardiola pregătește un control „la sânge” pentru jucătorii săi. Ibericul și-a cântărit toți jucătorii înaintea Crăciunului
20:40
Louis Munteanu, dorit de alte două echipe din Spania! Atacantul de la CFR Cluj ar putea fi vândut în La Liga în această iarnă. Ce cluburi îl monitorizează.
20:20
Recuperat după accidentare, Radu Drăgușin ar putea reveni în Serie A. Ce echipe de top din Italia au pus deja ochii pe fundașul central al lui Tottenham Hotspur
20:00
„Hai să le facem ăstora ce ne-a făcut Dinamo nouă”. Acestea au fost cuvintele cu care jucătorii FCSB au ieșit din vestiar! Exclusiv # Fanatik
Cum a reușit să ia FCSB cele 3 puncte din derby-ul cu Dinamo. Cheia meciului perfect făcut de echipa lui Elias Charalambous pe Arena Națională duminică seară.
19:40
Orașul din Europa în care se afla Giovanni Becali când a început Revoluția din decembrie 1989.“Luaţi-l de aici, că se droghează!” # Fanatik
Giovanni Becali a rememorat perioada din preajma Revoluției din 1989 și o discuție fabuloasă pe care a avut-o cu tatăl lui Gigi Becali.
19:20
Cadoul perfect pentru micii sportivi! Editura FRF lansează al doilea volum – „Academia”, despre povestea fabuloasă a unui tânăr ce visează să devină fotbalist # Fanatik
În pragul sărbătorilor, Editura FRF lansează al doilea ei volum - „Academia”, care poate fi cadoul perfect pentru tinerii fotbaliști. Cum și de unde se poate achiziționa cartea
19:10
Fanatik Dinamo, marți, 23 decembrie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de top alături de Constantin ”Tică” Dănilescu # Fanatik
Ediția de marți, 23 decembrie, ora 13:30, ultima pe anul 2025, a emisiunii FANATIK DINAMO îl va avea ca invitat pe celebrul conducător Constantin ”Tică” Dănilescu.
19:10
Cel mai dur atac la adresa președintelui Nicușor Dan după scandalul din Justiție: „E o tâmpenie!” # Fanatik
Tensiunile din Justiție au provocat reacții extrem de dure, iar președintele Nicușor Dan se află în centrul unui val de critici și acuzații. Declarații tranșante ale lui Mitică Dragomir.
18:50
Starul de la Galatasaray și-a arătat recunoștința pentru Gheorghe Hagi! Replica „Regelui” i-a înnebunit pe fanii turci # Fanatik
Un fotbalist care evoluează pentru Galatasaray a scris recent un mesaj incredibil adresat lui Gheorghe Hagi. „Regele” a reacționat acum, iar internauții nu au trecut cu vederea această apreciere dintre cei doi.
18:30
Locul de vis unde a plecat în concediu Adelina, soția lui Cristi Chivu. A imortalizat un apus superb # Fanatik
Destinația de vacanță unde se află zilele acestea Adelina, partenera de viață a celebrului antrenor Cristi Chivu. Imaginile cu care i-a cucerit pe internauți.
18:00
Denis Alibec a răbufnit după ce a aflat că nu mai este dorit de Gigi Becali la FCSB: ”Nu mă așteptam să fie așa rău” # Fanatik
Denis Alibec este un capitol închis la FCSB. Pus pe lista plecărilor de Gigi Becali, atacantul a vorbit despre relația cu patronul și despre planurile de viitor.
