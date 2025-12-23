Un bărbat s-a deghizat în livrator de mâncare şi a intrat într-o locuinţă din Cluj-Napoca, de unde a furat un seif cu 40.000 de euro. El şi complicele său, arestaţi preventiv
HotNews.ro, 23 decembrie 2025 17:20
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce, la începutul lunii noiembrie, s-a deghizat în livrator de mâncare şi a intrat într-o locuinţă din municipiul Cluj-Napoca, de unde a furat un seif în care se…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 15 minute
17:50
Italia a făcut o ușoară modificare în imnul său național, eliminând un „Si!” („Da!”) plin de emfază, care venea în completarea unui apel la mobilizare pentru țară, au declarat surse guvernamentale, marți, pentru Reuters. O…
17:50
Giorgia Meloni și-a îndemnat angajații de la guvern să se odihnească de Crăciun. „Nu vă faceți, anul viitor va fi și mai greu” # HotNews.ro
Şefa guvernului italian Giorgia Meloni şi-a îndemnat marţi angajaţii de la biroul premierului de la Palazzo Chigi din Roma să se odihnească bine în timpul sărbătorilor de Crăciun, deoarece vor avea nevoie de odihnă, având…
Acum o oră
17:30
Dosarul tragediei de la „Ferma Dacilor” a fost trimis la instanță. Patronul Cornel Dinicu va fi judecat alături de alte două persoane # HotNews.ro
Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a anunţat, joi, finalizarea cercetărilor în dosarul „Ferma Dacilor” cu privire la împrejurările în care a avut loc incendiul din data de 26 decembrie 2023, în urma căruia au…
17:20
Un bărbat s-a deghizat în livrator de mâncare şi a intrat într-o locuinţă din Cluj-Napoca, de unde a furat un seif cu 40.000 de euro. El şi complicele său, arestaţi preventiv # HotNews.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce, la începutul lunii noiembrie, s-a deghizat în livrator de mâncare şi a intrat într-o locuinţă din municipiul Cluj-Napoca, de unde a furat un seif în care se…
17:10
HARTĂ Românii au cele mai aglomerate case din UE. Peste 40% dintre noi stau în case cu prea mulți oameni pentru confort # HotNews.ro
În 2024, 16,9% dintre persoanele din Uniunea Europeană locuiau în gospodării supraaglomerate, o ușoară scădere față de 18,1% în 2014. Peste 30% dintre persoane trăiau în gospodării supraaglomerate în 5 state membre ale UE. România…
Acum 2 ore
17:00
Reportaj CNN în România. Cum își riscă viața ucrainenii în Munții Maramureșului fugind din calea războiului # HotNews.ro
Viktor Pinhasov zâmbește întruna. Tocmai a reușit să fugă din Ucraina după ce a rătăcit singur timp de cinci zile prin Munții Carpații, scriu jurnaliștii CNN care au venit în România ca să scrie despre…
17:00
VIDEO Filme de Crăciun, recomandate de Irina Margareta Nistor. „Acolo chiar îl vezi pe adevăratul Moș Crăciun” # HotNews.ro
Criticul de film Irina Margareta Nistor a făcut câteva recomandări pentru această perioadă, marți, la Digi24, și a dezvăluit și care sunt producțiile pe care intenționează să le revadă în aceste zile. Unul dintre filmele…
17:00
Noi documente publicate din dosarul lui Jeffrey Epstein conțin indicii că Trump a zburat de mai multe ori cu avionul privat al infractorului sexual # HotNews.ro
Într-unul dintre zboruri, singurii trei pasageri erau Epstein, Trump și o femeie de 20 de ani al cărei nume a fost cenzurat, potrivit documentelor citate de Reuters. Departamentul de Justiție al SUA a publicat marți…
16:40
Greta Thunberg a fost arestată la Londra în timpul unui protest. Activista susținea deținuții Palestine Action # HotNews.ro
Militanta suedeză pentru climă Greta Thunberg a fost arestată marți la Londra în timpul unei manifestații de susținere a grupării interzise Palestine Action, au anunțat în comunicate asociațiile Defend Our Juries și Prisoners for Palestine,…
16:20
Un tânăr de 20 de ani, care în decembrie 2024 l-a înjunghiat mortal pe un elev în vârstă de șapte ani și a rănit alte patru persoane la o școală din Zagreb, a fost condamnat…
16:10
[P] Meatology: brandul românesc super premium cu un model de business bazat pe expertiză medicală și formulare responsabilă # HotNews.ro
Meatology este un nou brand românesc de hrană super premium pentru câini și pisici, lansat într-un context de maturizare accelerată a pieței locale de hrană pentru animalele de companie. Poziționarea brandului răspunde unei tendințe clare:…
Acum 4 ore
16:00
ANAF a început executarea silită a Gabriel Resources pentru a recupera 46 milioane de lei # HotNews.ro
Gabriel Resources are de achitat statului român suma de 46.779.769 de lei (peste 9 milioane de euro). Datoria reprezintă cheltuielile efectuale de statul român în arbitrajul internațional deschis de Gabriel Resources după ce România a…
15:50
Tavan prăbușit peste piscina unui hotel din Sibiu. Opt persoane au fost scoase de sub dărâmături. A fost declanșat Planul roşu de intervenţie # HotNews.ro
ISU Sibiu a declanşat, marţi, Planul roşu de intervenţie, după ce tavanul de la piscina interioară a unui hotel s-a prăbuşit. Cel puțin opt persoane, dintre care trei copii, au fost scoase din piscină, potrivit…
15:40
Federația Patronală a Energiei critică Ordonanța – trenuleț / “Aceste inițiative încalcă principiile bunei guvernări” # HotNews.ro
Măsurile propuse în proiectul Ordonanței – trenuleț au fost elaborate în lipsa unei consultări transparente, fără timp suficient pentru analiză și fără un dialog social autentic cu reprezentanții mediului economic, a transmis, marți, Federația Patronală…
15:40
Comitetul pentru analiza legislației din justiție „a agreat un calendar” pentru „soluții legislative” / A fost discutată și realizarea unui audit independent privind repartizarea dosarelor # HotNews.ro
Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției a stabilit, marți, că va avea o nouă întâlnire în 5 ianuarie, „iar un act normativ urmează să fie redactat până la începerea noii sesiuni parlamentare,…
15:30
Acuzații de cenzură, după ce un reportaj CBS despre migranții expulzați din SUA a fost „amânat” în ultimul moment / Cum a ajuns materialul să fie totuși difuzat # HotNews.ro
Un reportaj din emisiunea „60 Minutes”, care evidențiază condițiile dure cu care se confruntă migranții deportați din SUA într-o închisoare din El Salvador, a fost difuzat luni în Canada și a fost distribuit pe rețelele…
15:20
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis, marți, un mesaj de sărbători, în care a îndemnat oamenii să întâmpine Crăciunul cu „credință, speranță și iubire darnică”, pentru a aduce pace în lumea întreagă. „Pentru a dărui…
15:20
Ludovic Orban critică referendumul anunțat de Nicușor Dan: „Este un demers inutil, care poate deveni chiar contraproductiv” # HotNews.ro
Ludovic Orban, fost consilier al lui Nicușor Dan, a sugerat că președintele nu are o bază constituțională și legală pentru a-i face pe magistrați să participe la referendumul pe care a anunțat că îl va…
15:20
„Bonusul” pentru „audodeportarea” din SUA, triplat. Câte mii de dolari primesc migranții care pleacă de bunăvoie. „Vă vom cumpăra și biletul de avion” # HotNews.ro
Guvernul Statelor Unite a triplat stimulentul financiar acordat migranților ilegali care aleg să părăsească benevol țara înainte de 31 decembrie, a anunțat Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), care va achita și costurile pentru zborurile lor…
15:20
Birourile permanent reunite ale celor două Camere ale Parlamentului au adoptat, marţi, diminuarea cu 10% a cuantumului sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare, începând din 2026, informează News.ro. Pe ordinea…
15:10
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a transmis marți că abia în luna februarie formațiunea va avea o situație clară a numărului de parlamentari care vor susține inițiativa de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Deputatul AUR…
15:10
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat marți că a verificat târgurile de Crăciun, în perioada 15-19 decembrie, aplicând amenzi de peste 230.000 de lei după verificarea a peste 80 de operatori economici din…
15:10
STB anunță o schimbare importantă privind circulația autobuzelor din cauza ninsorilor anunțate pentru București # HotNews.ro
Societatea de Transport București (STB) a anunțat că va schimba circulația autobuzelor din cauza vremii severe prognozată pentru Capitală în următoarele zile. Compania a precizat că începând cu data de 24 decembrie 2025, autobuzele nu…
15:00
Economia Rusiei în fața unui an crucial. „Nu vreau să mă gândesc la continuarea războiului” # HotNews.ro
Economiştii spun că poziţia Rusiei este mai slabă ca niciodată, pe măsură ce Kremlinul cheltuie cea mai mare parte a rezervelor de numerar şi a fondurilor împrumutate, informează agenţia de presă Ukrainski Nationalni Novini (UNN)…
14:50
Cine a scornit legenda Bisericii lui Bucur, ciobanul care ar fi fondat Bucureștiul. Monumentul cu acoperiș în formă de căciulă și marea sa poveste # HotNews.ro
Despre legenda lui Bucur și schitul său „înălțat pe un deluț” de lângă râul Dâmbovița există numeroase și frumoase plăsmuiri, dar niciuna mai veche de anul 1729, când Johann Filstich, un istoric sas, a binevoit…
14:40
După ce au răpit în miez de noapte 50 de săteni, soldații ruși au atacat „brusc” localitatea Hrabovske # HotNews.ro
Aproximativ 100 de soldați ruși au intrat în satul Hrabovske din regiunea Sumî și au încercat să avanseze spre așezarea Riasne, a declarat Viktor Tregubov, șeful departamentului de comunicații al Forțelor Comune, pentru postul public…
14:30
Ora oficială a SUA a rămas în urmă din cauza unei căderi de curent. O întârziere mică, însă cu consecințe importante # HotNews.ro
O puternică furtună care a lovit statul american Colorado săptămâna trecută a întrerupt alimentarea cu energie electrică a peste o duzină de ceasuri atomice responsabile de menţinerea orei oficiale a Statelor Unite, provocând o întâziere…
14:20
Cât au crescut prețurile RCA în primele nouă luni din an. Ce bani au încasat și câte despăgubiri au plătit asigurătorii # HotNews.ro
Prima medie RCA anualizată, calculată ca raportul dintre veniturile din primele brute subscrise și numărul anualizat de contracte încheiate, s-a situat în jurul valorii de 1.328 de lei în primele nouă luni din acest an,…
14:10
Modificări legislative pe piața lucrătorilor străini. Guvernul vrea o platformă unică pentru forța de muncă adusă din alte țări # HotNews.ro
Guvernul a lansat, marți, în dezbatere publică, un proiect de ordonanță de urgență privind angajarea lucrătorilor străini. Principala prevedere este digitalizarea completă a proceselor prin platforma națională WorkinRomania.gov.ro, care va deveni punct unic de interacțiune…
14:10
WhatsApp se plânge de restricții impuse în Rusia și „se angajează să lupte” pentru utilizatorii săi / Moscova invocă „acte teroriste și fraude” # HotNews.ro
Aplicația de mesagerie WhatsApp s-a plâns marți, într-un comunicat, de restricțiile impuse serviciului său din Rusia, acuzând autoritățile că încearcă să priveze peste 100 de milioane de ruși de dreptul la comunicații private înainte de…
Acum 6 ore
14:00
Noul tronson din Autostrada Moldovei, închis temporar la scurt timp de la darea în folosință. Ce s-a întâmplat # HotNews.ro
Patru persoane au fost transportate la spital, marţi după-amiază, după ce un TIR, o autoutilitară şi un autoturism s-au ciocnit pe tronsonul nou-deschis al autostrăzii A7, în apropiere de Adjud. Traficul rutier este oprit pe…
13:40
În pragul sărbătorilor, Kaufland România vine în sprijinul clienților cu o promoție fulger: între 18 și 31 decembrie 2025, utilizatorii Kaufland Card pot obține vouchere de până la 250 de lei, în funcție de valoarea…
13:40
De la un startup de vitezometre la singurul producător de locomotive electrice din România. Povestea fabricii care a realizat trenurile Hyperion și locomotivele care merg către Cercul Polar # HotNews.ro
În urmă cu 25 de ani, pe platforma industrială de vest a Craiovei, lua naștere Softronic – un startup care își propunea să realizeze componente electronice (vitezometre) pentru locomotivele aflate în exploatare. StartupCafe a filmat…
13:30
Trafic de influență pentru angajări în Poliție și la Pompieri. Un bărbat din Arad a fost trimis în judecată # HotNews.ro
Un bărbat din Arad a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă, după ce ar fi promis unor persoane diverse posturi la stat, în cadrul unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, iar pentru…
13:20
Dr. Ionuț Leahu: „În abordarea One Health, stomatologul poate fi primul medic care îți salvează viața” # HotNews.ro
Când a început în 2010, dr. Ionuț Leahu era unul din cei patru stomatologi din echipă. Cu muncă multă, pasiune și spirit antreprenorial, medicul a reușit să transforme profesia sa într-un concept de sănătate integrată,…
13:20
Șase giganți din domeniul tehnologiei, dați în judecată de către un reporter de la cel mai influent ziar din SUA, pentru „piratare” de cărți # HotNews.ro
Un reporter de investigație cunoscut pentru dezvăluirea fraudei comise de start-upul Theranos din Silicon Valley, firmă specializată în teste de sânge, a dat în judecată luni compania xAI a miliardarului Elon Musk, precum și companiile…
13:20
Chefi la cuțite 23 decembrie 2025. Eliminări supriză înainte de semifinală. Cine sunt bucătarii rămași în concurs # HotNews.ro
Sezonul 16 din emisiunea Chefi la cuțite a intrat pe turnantă. Show-ul culinar de la Antena 1 se va termina chiar în Ajunul Crăciunului. Episodul 21 al sezonului 16 Chefi la cuțite din 22 decembrie…
13:10
Schimbare importantă la G4Media la patru luni după ce publicația a fost cumpărată de omul de afaceri Radu Budeanu # HotNews.ro
Publicația G4media a renunţat de tot la menţiunea de la finalul articolelor în care se scria că nu acceptă publicitate guvernamentală sau de la partide politice și nici de la industrii prrecum cea a pariurilor,…
13:10
Noii miniștri ai Apărării și Economiei depun astăzi jurământul în fața președintelui. Vor merge apoi la Guvern # HotNews.ro
Radu Miruță și Irineu Darău sunt astăzi, la ora 15.00, investiți oficial în funcțiile de ministru al Apărării și al Economiei. Cei doi miniștri USR vor participa, de la ora 18.00, și la ședința de…
13:00
Mandat de arestare împotriva lui Garry Kasparov. Acuzațiile formulate de justiția din Rusia împotriva disidentului # HotNews.ro
O instanţă rusă a ordonat marţi arestarea în lipsă a şahistului şi disidentului Garry Kasparov, acuzat de justificarea terorismului ca urmare a criticilor sale la adresa războiului din Ucraina, informează EFE, preluată de Agerpres. „Instanţa…
12:50
Eșec cu repetiție pentru China. Long March 12A, salt ratat în cursa pentru rachete reutilizabile # HotNews.ro
Prima treaptă a rachetei reutilizabile chineze Long March 12A nu a fost recuperată cu succes, marți, în timpul zborului inaugural, potrivit dezvoltatorului său, în timp ce autoritățile de la Beijing încearcă să reducă decalajul Chinei…
12:50
Tradițional servită în special în sezonul rece și de sărbători, piftia de porc sau răcitura este un preparat emblematic, apreciat pentru textura gelatinoasă și gustul bogat de usturoi. Cea mai veche rețetă de piftie se găsește…
12:50
Kremlinul spulberă orice optimism privind un acord de pace în Ucraina. Anunțul omului lui Vladimir Putin # HotNews.ro
Dacă oficialii SUA au avut un discurs prudent sau chiar optimist după negocierile de la Miami, purtătorul de cuvânt al Kremlinului s-a arătat mult mai clar în evaluările sale, spunând că nu vede un progres,…
12:40
„Un atac înainte de Crăciun”. Aproape toată Ucraina, în beznă, după bombardamentul combinat al rușilor, cu 30 de rachete și 650 de drone # HotNews.ro
Rusia a bombardat marți Ucraina cu rachete și drone într-un nou atac aerian combinat, au anunțat autoritățile de la Kiev, ucigând cel puțin trei persoane, inclusiv un copil, și provocând întreruperea de urgență a alimentării…
12:40
Legea care limitează retragerea banilor din fondurile private de pensii, adoptată de Parlament. Principalele modificări aduse # HotNews.ro
Proiectul de lege care prevede că beneficiarii de pensie privată pot retrage 30% din bani într-o singură tranșă, iar restul lunar timp de 8 ani a fost adoptat de Camera Deputaților, for decizional. Au fost…
12:30
Una dintre companiile aviatice cele mai folosite de către români a primit o amendă uriașă. „O vom contesta, e viciată juridic” # HotNews.ro
Ryanair amendată cu 256 de milioane de euro pentru „strategia abuzivă” de limitare a vânzărilor de bilete de către agențiile de turism online Autoritatea italiană pentru concurență afirmă că compania aeriană irlandeză a implementat obstacole…
12:30
Ordonanța – trenuleț înăsprește regulile pentru companiile de stat. Proiectul prevede și sancțiuni de până la 60.000 de lei pentru conducere # HotNews.ro
În proiectul Ordonanței – trenuleț sunt o serie de prevederi care fac referire la companiile de stat. Noile prevederi introduc termene-limită stricte pentru aprobarea bugetelor, condiționează finanțarea publică, extind obligațiile de restructurare pentru companiile cu…
12:20
După ce o serie de furtuni puternice au lovit nordul Californiei, meteorologii americani au avertizat luni că un sistem cauzat de „un râu atmosferic” se intensifică şi se deplasează spre sud, aducând cu sine vânturi…
Acum 8 ore
12:00
Ordonanța-trenuleț. Guvernul decide în această seară ce taxe și impozite modifică pentru 2026. „Sunt anumite prevederi care au fost amânate de la un an la altul, din păcate trebuie să continuăm această amânare” # HotNews.ro
Guvernul se reuneşte marţi în şedinţa din această săptămână, având în vedere zilele libere de Crăciun. Şedinţa este programată să înceapă la ora 18:00, scrie Agerpres. Premierul Ilie Bolojan a anunţat luni seara, într-o emisiune…
11:50
Prima declarație a lui Marilen Pirtea, după ce a confirmat că i s-a propus să conducă Ministerul Educației # HotNews.ro
Marilen Pirtea a confirmat, marți, că i s-a propus preluarea conducerii Ministerului Educației și Cercetării, după demisia lui Daniel David, și a anunțat când va lua o decizie. Rectorul Universității de Vest Timișoara spune că…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.