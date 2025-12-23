Ministerul Educației a publicat noile variante de programe pentru Limba și literatura română – clasa a IX-a
SportMedia, 23 decembrie 2025 19:20
Ministerul Educaţiei a publicat, marţi, variantele revizuite de programe pentru Limba şi literatura română, clasa a IX-a. A fost extinsă lista de autori români recomandaţi prin includerea unor autoare care au avut un rol în iniţierea unor genuri publicistice (cazul Mariei Rosetti, care introduce cronica dramatică în spaţiul publicistic din secolul al XIX-lea) sau în …
• • •
19:20
Ministerul Educației a publicat noile variante de programe pentru Limba și literatura română – clasa a IX-a
Ministerul Educaţiei a publicat, marţi, variantele revizuite de programe pentru Limba şi literatura română, clasa a IX-a. A fost extinsă lista de autori români recomandaţi prin includerea unor autoare care au avut un rol în iniţierea unor genuri publicistice (cazul Mariei Rosetti, care introduce cronica dramatică în spaţiul publicistic din secolul al XIX-lea) sau în …
19:20
Avocații se opun „categoric” intenției Executivului de a elimina indexarea anuală a onorariilor din oficiu # SportMedia
Uniunea Națională a Barourilor din România a transmis că se opune "categoric" intenției Guvernului de a elimina din lege mecanismul de indexare anuală a onorariilor din oficiu, subliniind că acestea nu sunt un "beneficiu" acordat avocaților, ci instrumentul prin care statul își îndeplinește obligația de a garanta dreptul efectiv la apărare. UNBR solicită retragerea imediată …
19:20
Ordonanța trenuleț: IMM România solicită păstrarea sumei neimpozabile de 300 de lei și după 1 iulie 2025 # SportMedia
IMM România susţine cota de 1% pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, însă solicită păstrarea sumei neimpozabile de 300 de lei şi după 1 iulie 2025, argumentând că reducerea acesteia reprezintă o creştere mascată a fiscalităţii pe forţa de muncă. "Solicităm păstrarea sumei de 300 de lei neimpozabile (pentru care nu se datorează impozit pe venit …
19:20
Horoscop zilnic pentru 24 decembrie 2025.
17:20
Tavanul piscinei de la hotelul Hilton din Sibiu s-a prăbușit peste turiști. Plan roșu de intervenție # SportMedia
Tavanul unei piscine interioare s-a prăbușit, marți după-amiază, la hotelul Hilton (de 5 stele) din Sibiu, incidentul determinând autoritățile să activeze Planul Roșu de Intervenție. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, opt persoane – cinci adulți și trei copii – au fost scoase din piscină de către echipele de salvare. „Din fericire nu avem …
17:20
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video) # SportMedia
Moscova a lansat un videoclip de propagandă, în care arată că europenii au multe probleme și trăiesc mai prost, dar sunt mințiți de liderii lor, care le transmit că de vină este Vladimir Putin. Russia Today (RT), canalul de propagandă al Kremlinului, vizează din nou Europa, de data aceasta cu un videoclip de Crăciun. Materialul …
17:20
Statisticienii au analizat șansele concrete pe care echipele din Superliga le au la câștigarea titlului. Conform statisticienilor de la Football Meets Data, play-off-ul din Superliga din acest sezon ar urma să fie format din Universitatea Craiova, Rapid, FCSB, Dinamo, FC Botoșani și Universitatea Cluj. Cu nouă etape rămase în sezonul regulat și zece în play-off, …
17:20
Documentarul Recorder „Justiție capturată", publicat în urmă cu două săptămâni, nu le-a dat multor români speranța că lucrurile se vor schimba în bine. Un sondaj post-electoral realizat în București arată că majoritatea respondenților sunt sceptici în privința impactului real al dezvăluirilor asupra funcționării statului. Potrivit datelor publicate de Agenția de Rating Politic, 44,3% dintre participanții …
17:20
Prima întrunire la Guvern pentru reforma din Justiție: Ce propun ONG-urile și ce calendar s-a stabilit # SportMedia
Marți a avut loc, la Palatul Victoria, prima întrunire a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției, la care au participat și organizațiile Funky Citizens și Declic, care au înaintat mai multe propuneri. Comitetul a agreat un calendar care prevede formularea, de către membrii săi, a unor soluții legislative concrete. La întâlnirea de …
17:20
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat procedurile de recuperare a unor creanțe bugetare în valoare totală de 46.779.769 de lei (aproximativ 9 milioane de euro) de la compania canadiană Gabriel Resources Limited, cunoscută pentru proiectul minier de la Roșia Montană. Potrivit unui comunicat ANAF remis marţi spotmedia.ro, autoritățile fiscale au început măsurile de …
17:20
Imaginile zilei: Macron face flotări, tracțiuni, abdomene și aleargă cu soldații francezi, JD Vance a fost la pregătire cu Navy SEALs (Foto & Video) # SportMedia
Preşedintele francez Emmanuel Macron, care a împlinit duminică 48 de ani, a făcut o şedinţă de sport împreună cu militarii francezi desfășurați în Emiratele Arabe Unite. În schimb, vicepreședintele american JD Vance a participat la o sesiune de antrenament cu militarii din forțele speciale ale Marinei SUA. Macron a făcut flotări, tracţiuni şi abdomene într-o …
17:20
Antrenorul sârb Dejan Stankovic a revenit la echipa de fotbal Steaua Roșie Belgrad, pe care a mai pregătit-o în perioada 2019-2022, informează site-ul TuttoMercatoWeb. La fel ca în urmă cu șase ani, Dejan Stankovic îl înlocuiește la cârma Stelei Roșii pe tehnicianul Vladan Milojevic. Cu acesta la cârmă, gruparea din capitala Serbiei a învins-o pe …
15:20
Parlamentarii și-au adoptat bugetele pentru 2026. USR: Cheltuieli mai mari, în plină austeritate # SportMedia
Bugetele celor două Camere ale Parlamentului pentru anul 2026 au fost adoptate în plen. În timp ce bugetul Camerei Deputaților a stârnit critici dure din partea USR, care reclamă o creștere nejustificată a cheltuielilor, bugetul Senatului este prezentat de conducerea instituției drept unul „temperat", cu reduceri la cheltuielile de personal. Camera Deputaților: buget contestat de …
15:20
Fotografie la nivel profesional cu iPhone 17: Cameră principală îmbunătățită și fotografie nocturnă # SportMedia
Descoperă cum noul model iPhone 17 redefinește experiența fotografiei mobile prin intermediul camerei sale principale îmbunătățite, de ultimă generație. Acest smartphone este proiectat să ridice standardele fotografiei la un nou nivel, prin funcții avansate care facilitează capturarea detaliilor fine, chiar și în condiții de lumină scăzută. Cu opțiuni captivante pentru fotografie nocturnă și tehnologie de …
15:20
Suspendarea lui Nicușor Dan… poate prin februarie. AUR mai caută 35 de semnături de la suveraniștii fugiți din SOS și POT # SportMedia
AUR nu are semnăturile necesare pentru a demara suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, din cauza rupturii din Parlament din cadrul partidelor SOS România şi POT. Deputatul Ştefăniţă Avrămescu (foto) a precizat că în acest moment se bazează pe aproximativ 120 de semnături, iar până în februarie pot să spere că vor strânge cele 155 necesare pentru …
15:20
Cum îți dezvolți creativitatea în bucătărie și transformi gătitul într-o experiență personală # SportMedia
Gătitul nu este doar despre a urma rețete și a obține un rezultat corect. Pentru tine, poate deveni un spațiu de explorare, de exprimare și chiar de relaxare. Într-o lume în care multe activități sunt standardizate și grăbite, bucătăria rămâne unul dintre puținele locuri în care poți crea liber, adapta și experimenta în ritmul tău. …
15:20
Horațiu Moldovan este aproape de despărțirea de Real Oviedo, la mai puțin de șase luni după ce a semnat cu echipa nou-promovată în LaLiga. Spre deosebire de perioada petrecută la Sassuolo, unde a fost titular constant, portarul român nu a reușit să se impună la Oviedo, fiind preferat Aaron Escandell. În acest sezon, Moldovan a …
15:20
Cum îți poți susține sistemul nervos și energia zilnică într-un stil de viață solicitant # SportMedia
Trăiești într-o perioadă în care ritmul alert a devenit o normalitate. Zilele tale sunt pline de responsabilități, notificări, termene limită și decizii rapide. Chiar dacă reușești să faci față provocărilor, corpul tău resimte presiunea acumulată. Oboseala persistentă, tensiunea musculară, stările de neliniște sau dificultățile de somn sunt semne clare că sistemul tău nervos are nevoie …
15:20
Perioada imediat următoare sărbătorilor de iarnă poate fi epuizantă. După săptămâni întregi de pregătiri, vizite la rude, mese copioase și programul încărcat ce precede revelionul, corpul și mintea au nevoie de o pauză adevărată. O mini-vacanță planificată strategic poate fi exact soluția de care ai nevoie pentru a începe anul cu energie reînnoită și o …
15:20
Principalele caracteristici de luat în considerare în alegerea unei mașini de tocat electrice # SportMedia
Alegerea unei mașini de tocat electrice potrivite poate transforma experiența gătitului dintr-o sarcină obositoare într-o reală plăcere. Într-o piață atât de diversificată, unde opțiunile sunt numeroase, este esențial să știi ce caracteristici trebuie să prioritizezi pentru a face cea mai bună achiziție. Fie că ești un bucătar pasionat sau doar un amator care dorește să …
15:20
Taxa pentru turiștii din București: Cine câștigă și cine pierde din trecerea la 10 lei pe noapte # SportMedia
La propunerea lui Ciprian Ciucu, Consiliul General a adoptat modificarea taxei pe care fiecare turist trebuie să o achite, pentru fiecare noapte de cazare în București. Mai exact, modul de calcul al taxei se schimbă. Acum, ea era în cuantum de 1% din valoarea cazării. În 2026, va fi 10 lei/noapte, indiferent de locul și …
13:20
Ziua 1399 Atacuri la granițele cu România și Polonia. Flăcări la o uzină petrochimică din Rusia. Șeful armatei germane crede că Putin nu vrea război cu NATO # SportMedia
Ziua 1399 de război a început cu un atac aerian masiv al Rusiei, vizând în principal infrastructura energetică din regiunile extrem vestice ale Ucrainei. Explozii s-au auzit în orașul Rivne și în localitățile Burștin și Rohatîn, situate în regiunea Ivano-Frankivsk, precum și la periferia orașului Cerkasî. Atacul s-a soldat cu victime și daune importante în …
13:20
Taxele pentru locurile de parcare de reședință cresc, în 2026, cu aproape 5,6%. Nu e o majorare explozivă, dar contează, în condițiile în care se va adăuga tuturor celorlalte creșteri de cheltuieli pentru bucureșteni. Nivelul taxei depinde de zona în care se află locuința și locul de parcare de reședință. În 2025 – potrivit HCGMB …
13:20
Înainte să plece de la minister, Miruță schimbă regulile pentru târgurile de turism: 2 milioane de euro pe an se duceau către cine trimitea primul e-mail # SportMedia
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că a modificat ordinul care reglementează participarea la târgurile internaționale de turism pe bani publici. Măsura, luată cu puțin timp înainte ca Miruță să plece de la Economie la Apărare, vizează eliminarea unui sistem pe care ministrul îl descrie drept netransparent și arbitrar, în care accesul la fonduri publice …
13:20
Numele lui Marilen Pirtea a fost vehiculat pentru a prelua Ministerul Educaţiei, după demisia lui Daniel David. Rectorul Universității de Vest Timișoara, care este şi deputat PNL, spune că va reflecta asupra propunerii de a prelua portofoliul lui Educației și Cercetării. Pirtea deţine funcţia de rector din 2012 şi este, de asemenea, consilier onorific al …
13:20
Se înțelege din surse bine informate că nici premierul nu era foarte mulțumit de ministrul Educației, Daniel David, și nici ministrul de complicațiile funcției, cărora nu a știut mereu să le răspundă adecvat. Daniel David susține că s-a retras din funcția de ministru al Educației fiindcă nu-și dorește o carieră politică, fiindcă acum un an …
13:20
Românii cu mașini hibrid vor achita impozite mai mari în 2026: 990 de lei pentru un motor de 2,5 litri # SportMedia
Dacă sunteți posesorul unei mașini cu motor hibrid, pregătiți-vă să achitați taxe mai mari, de anul viitor. Impozitul se va calcula în funcție de puterea motorului. Primăriile vor putea acorda o reducere de cel mult 30% pentru mașinile hibrid și nu de 95%, așa cum se întâmplă în prezent. Mai mult decât atât, pentru prima …
13:20
Polițiștii din Ilfov au făcut, marți, percheziții la locuința din județul Ilfov în care a locuit Rodica Stănoiu, la aproximativ o săptămână după exhumarea cadavrului fostului ministru al Justiției. Acțiunea are loc în cadrul unei anchete deschise pe fondul unor suspiciuni privind împrejurările decesului acesteia. Potrivit unor surse judiciare, citate de News.ro, perchezițiile sunt coordonate …
13:20
Legea pensiilor private a fost pusă în acord cu decizia CCR. Nici bolnavii de cancer nu mai pot retrage suma integral # SportMedia
Camera Deputaților a adoptat marți, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind plata pensiilor private, care prevede că beneficiarii pot retrage cel mult 30% din suma acumulată într-o singură tranșă, iar restul banilor vor fi plătiți
13:20
Radu Miruță și Irineu Darău (amândoi de la USR) vor depune astăzi jurământul de învestitură ca miniștri ai Apărării și ai Economiei. Evenimentul are loc la Palatul Cotroceni, de la ora 15:00, anunță Administrația Prezidențială. Vinerea trecută, cei doi au fost validați pentru aceste funcții de Comitetul Politic al USR. Radu Miruță este deputat USR … The post Noii miniștri USR de la Apărare și Economie depun azi jurământul appeared first on spotmedia.ro.
13:20
FCSB a stabilit viitorul lui Dennis Politic, după ce jucătorul adus de la Dinamo nu s-a impus. Chiar și așa, cei de la FCSB au transmis că Politic va continua și din iarnă. „Cum să dăm noi jucătorii? Eu am nevoie de jucători care sunt deja pe listă. Ce luăm acum, nu putem să punem … The post FCSB a stabilit viitorul lui Dennis Politic appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Reuters: China a încărcat peste 100 de rachete balistice intercontinentale în silozuri – raport de la Pentagon # SportMedia
China ar fi amplasat și încărcat probabil peste 100 de rachete balistice intercontinentale în cele trei mari complexe de silozuri pe care le deține, potrivit unui proiect de raport al Pentagon, consultat de Reuters. Documentul evidențiază ritmul accelerat al consolidării militare a Beijingului și lipsa de interes a Chinei pentru negocieri privind controlul armamentului nuclear. … The post Reuters: China a încărcat peste 100 de rachete balistice intercontinentale în silozuri – raport de la Pentagon appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Radu Drăgușin și-a făcut revenirea în lotul lui Tottenham după aproape un an de absență cauzată de o accidentare serioasă. Cu toate acestea, viitorul fundașului central român pare tot mai legat de Italia, unde a mai evoluat pentru Juventus și Genoa. Inițial, planul clubului englez părea să fie reintegrarea treptată a lui Drăgușin în echipă, … The post Radu Drăgușin, asaltat cu oferte appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Trump lansează „Flota de aur”: Nave de război gigant, cu AI și arme nucleare, la care va lucra personal ca să nu fie urâte (Video) # SportMedia
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat lansarea unei noi clase de nave de război de mari dimensiuni, prezentate drept cele mai puternice construite vreodată de Marina americană. Proiectul, integrat într-un plan mai amplu denumit „Flota de aur”, vizează revitalizarea capacităților navale ale SUA și înlocuirea unei flote descrise de Trump ca fiind „veche, uzată și … The post Trump lansează „Flota de aur”: Nave de război gigant, cu AI și arme nucleare, la care va lucra personal ca să nu fie urâte (Video) appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo și o atenționare de tip cod galben, valabile în perioada Crăciunului, care anunță o răcire accentuată a vremii, ninsori, vânt puternic și depuneri semnificative de zăpadă în mai multe regiuni ale țării. Informarea meteo este valabilă de marţi, ora 18:00, până pe vineri, 26 decembrie, … The post Ninge de Crăciun. ANM a emis cod galben de frig, viscol și zăpadă de 25 cm appeared first on spotmedia.ro.
11:20
FCSB ar putea finaliza marți al doilea transfer din această iarnă. Roș-albaștrii au anunțat că astăzi vor negocia cu fundașul stânga Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt. „Marți o să vorbim. O să vedem. Din punctul meu de vedere noi suntem acoperiți acolo. Gigi este cel care hotărăște. Dacă aș lua eu decizia, nu aș mai … The post Zi decisivă la FCSB: Negocieri finale pentru al doilea transfer al iernii appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Bilanț 2025: Populația a creditat statul cu peste 47 miliarde de lei în acest an – adică 30% din finanțarea internă. Ținta Guvernului pe 2026 # SportMedia
În 2025, populația a împrumutat statul cu 47,2 miliarde de lei, o valoare record cu o pondere de aproximativ 18% în totalul creditelor luate de Guvern, până la data de 12 decembrie, pentru acoperirea necesarului de finanțare din acest an, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor. În totalul împrumuturilor contractate de pe piața internă, până … The post Bilanț 2025: Populația a creditat statul cu peste 47 miliarde de lei în acest an – adică 30% din finanțarea internă. Ținta Guvernului pe 2026 appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Primul oraș din lume protejat integral de un sistem integrat Patriot: „Amenințările sunt prea aproape” # SportMedia
Polonia a atins nivelul maxim de pregătire operațională a sistemului său de apărare aeriană Patriot, un pas major în strategia națională de apărare aeriană și antirachetă. Odată cu această etapă, Varșovia devine primul oraș din lume acoperit complet de un sistem integrat de apărare aeriană bazat pe tehnologia Patriot produsă în SUA, potrivit Radio Polonia. … The post Primul oraș din lume protejat integral de un sistem integrat Patriot: „Amenințările sunt prea aproape” appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Louis Munteanu ar putea fi protagonistul unui transfer spectaculos în prima ligă din Spania. Jurnalistul Ekrem Konur susține că Girona îl are în vizor pe internaționalul român și analizează posibilitatea de a-l aduce în această perioadă de mercato. Sezonul este unul complicat pentru Girona, care ocupă în prezent locul 18 în La Liga. În aceste … The post Destinație neașteptată pentru Louis Munteanu appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Rapid a făcut public numele jucătorului pe care îl dă afară în această iarnă. Giuleștenii se vor despărți de atacantul Antoine Baroane, conform președintelui Victor Angelescu. „Noi nu acceptăm anumite lucruri și mi-e greu să cred că vom ajunge la un consens. Nu cred că se mai bazează Costel pe el”, a spus Angelescu la … The post Primul jucător pe care Rapid îl dă afară: „Nu acceptăm anumite lucruri” appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Cum arată stațiunea de lux din Coreea de Nord inaugurată de dictatorul Kim Jong Un (Video) # SportMedia
Liderul nord-coreean Kim Jong Un, însoțit de fiica sa, a inaugurat o nouă stațiune montană de lux, prezentată de presa de stat drept un spațiu de agrement „confortabil”, cu restaurante cu grătar și jacuzzi. Informația a fost difuzată marți de mass-media oficială, citată de France24. Stațiunea este amplasată în Samjiyon, în nordul muntos al țării, … The post Cum arată stațiunea de lux din Coreea de Nord inaugurată de dictatorul Kim Jong Un (Video) appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Un jucător de la FCSB a primit un ultimatum public. Perioada de pregătire din această iarnă va fi decisivă pentru Octavian Popescu. Acesta își joacă locul la FCSB după un sezon dezamăgitor. „Tavi Popescu a fost accidentat, a avut niște dureri la coapsă. E momentul ca în ianuarie să își dea un restart. Noi nu … The post Ultimatum public pentru un jucător de la FCSB: „Nu o să mai fie problema noastră” appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Știi că, în medie, aparatul dentar trebuie purtat între 12 și 36 de luni. Dar de unde vine această diferență? Durata poate varia semnificativ de la un pacient la altul. Ba mai mult, unii pacienții pot purta aparatul dentar chiar și mai bine de 3 ani. Sunt mulți factori care fac diferența aici – de … The post Durată tratament ortodontic cu aparat dentar appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Când vine iarna și zăpada acoperă munții, mulți părinți se întreabă cum ar putea transforma vacanța copiilor într-o experiență memorabilă. Taberele de schi pentru copii oferă exact acest lucru: o combinație perfectă între aventură, învățare și dezvoltare personală. Nu este vorba doar despre a învăța să cobori o pârtie, ci despre a descoperi curajul, prietenia … The post Tabere de schi pentru copii – unde pasiunea pentru munte începe cu prima coborâre appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Proteza dentară fixă sau mobilă? Dr. Lupu explică de ce tot mai mulți pacienți aleg varianta fixă pe implanturi # SportMedia
Dacă ai început să cauți soluții pentru înlocuirea dinților lipsă, probabil ai observat că există două direcții principale: proteza mobilă, clasică, și proteza fixă pe implanturi. De multe ori, prima reacție este să te gândești la varianta mobilă, fiind cunoscută și folosită de zeci de ani. Totuși, realitatea din cabinete arată clar un lucru: majoritatea … The post Proteza dentară fixă sau mobilă? Dr. Lupu explică de ce tot mai mulți pacienți aleg varianta fixă pe implanturi appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Guvernul începe revizuirea legilor Justiției, după consultările de la Cotroceni. Prima ședință a comitetului, astăzi la 10:00 # SportMedia
Guvernul face primul pas concret spre revizuirea legilor Justiției, pe fondul nemulțumirilor tot mai puternice din sistem și al consultărilor declanșate de președintele României cu magistrații. De la ora 10:00, la Palatul Victoria are loc prima ședință a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției, organism consultativ creat recent. Reuniunea vine la o … The post Guvernul începe revizuirea legilor Justiției, după consultările de la Cotroceni. Prima ședință a comitetului, astăzi la 10:00 appeared first on spotmedia.ro.
09:20
FCSB beneficiază de o revenire spectaculoasă în cantonamentul din această iarnă. Din lotul FCSB va face parte și fundașul central Mihai Popescu. Accidentat la echipa națională, acesta ar fi trebuit să nu mai joace niciun meci din acest sezon. Totuși, cei de la FCSB îl vor lua în cantonament și îl așteaptă pe teren la … The post Revenire spectaculoasă la FCSB: Jucătorul care bate toate așteptările appeared first on spotmedia.ro.
07:20
Consultarea magistraților privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), anunțată de președintele Nicușor Dan, ar urma să se desfășoare după un mecanism similar votului prin corespondență, potrivit unor surse oficiale citate de News. Concret, magistrații ar urma să primească, la instanțele unde activează, plicuri care conțin întrebarea referitoare la activitatea CSM. După completare, răspunsurile vor … The post Cum ar urma să fie consultați magistrații, în referendumul privind activitatea CSM appeared first on spotmedia.ro.
07:20
Bolojan: Bucureștiul se află într-o situație bugetară gravă. Ajutorul Guvernului, condiționat de reforme # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan avertizează că Primăria Capitalei se află într-o situație bugetară „gravă” și spune că sprijinul financiar de la Guvern va veni doar dacă administrația locală își asumă reforme consistente. Întrebat, luni seară, la Antena 3, cât de serioase sunt problemele bugetare ale Bucureștiului, după întâlnirea de lucru avută duminică, la Guvern, cu primarul … The post Bolojan: Bucureștiul se află într-o situație bugetară gravă. Ajutorul Guvernului, condiționat de reforme appeared first on spotmedia.ro.
07:20
Premieră ING: pachete de cont curent care îți protejează banii, sănătatea și călătoriile # SportMedia
ING Bank România face un pas important de la „contul curent clasic” către pachete de cont curent, gândite să răspundă mai bine modului în care oamenii folosesc banca în viața de zi cu zi. Din 17 decembrie 2025, clienții pot alege între trei pachete distincte – ING Go, ING More și ING Extra – fiecare … The post Premieră ING: pachete de cont curent care îți protejează banii, sănătatea și călătoriile appeared first on spotmedia.ro.
