Petrecerea de Revelion care îi încântă pe copii și le oferă părinților timp pentru ei, petrecută altfel

Luni a fost ziua consultărilor dintre Nicuşor Dan şi magistraţi la Palatul Cotroceni. Doar 11 dintre ei au acceptat să fie filmaţi, ceilalţi 40 - împărţiţi în două grupuri - au decis că e mai indicat să nu fie văzuţi. În primele patru ore de discuţii, cele transmise pe canalul oficial al Palatului Cotroceni, Nicuşor Dan a fost informat că justiţia din România a fost capturată de un sistem oligarhic, format din unii lideri politici şi magistraţi de la vârful sistemului. Mai mult, au spus că există abuzuri ale Inspecţiei Judiciare, structură de control din cadrul CSM, cu privire la judecătorii incomozi. Noi am analizat întreaga situaţie alături de Cristian Andrei, consultant politic.