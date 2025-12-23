ANAR: Barajul Paltinu funcționează în condiții de siguranță structurală; instituția va continua monitorizarea permanentă

Financial Intelligence, 23 decembrie 2025 22:20

Barajul Paltinu funcționează în condiții de siguranță structurală, iar instituția va continua monitorizarea permanentă și va comunica transparent, […] The post <b>ANAR:</b> Barajul Paltinu funcționează în condiții de siguranță structurală; instituția va continua monitorizarea permanentă appeared first on Financial Intelligence.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 30 minute
22:20
ANAR: Barajul Paltinu funcționează în condiții de siguranță structurală; instituția va continua monitorizarea permanentă Financial Intelligence
Barajul Paltinu funcționează în condiții de siguranță structurală, iar instituția va continua monitorizarea permanentă și va comunica transparent, […] The post ANAR: Barajul Paltinu funcționează în condiții de siguranță structurală; instituția va continua monitorizarea permanentă appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Ministrul Sănătății: Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026 Financial Intelligence
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți seara că valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei, cu […] The post Ministrul Sănătății: Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026 appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Guvernul a adoptat aşa-numita ”Ordonanţă-trenuleţ” Financial Intelligence
Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, aşa-numita ”Ordonanţă-trenuleţ”, care reduce anumite cheltuieli, amână altele şi reglementează aspecte […] The post Guvernul a adoptat aşa-numita ”Ordonanţă-trenuleţ” appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
19:30
Acționarii Hidroelectrica, convocați pentru aprobarea parteneriatului pentru centrala de acumulare prin pompaj Tarniţa şi pentru dezvoltarea centralei Frasin-Pângăraţi (Neamţ) de 300 MW Financial Intelligence
Hidroelectrica convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) in data de 27 ianuarie 2026, potrivit unui raport transmis Bursei […] The post Acționarii Hidroelectrica, convocați pentru aprobarea parteneriatului pentru centrala de acumulare prin pompaj Tarniţa şi pentru dezvoltarea centralei Frasin-Pângăraţi (Neamţ) de 300 MW appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
17:40
Economia SUA, cel mai rapid ritm de creştere din ultimii doi ani Financial Intelligence
Ritmul de creştere al economiei SUA a accelerat în trimestrul trei din 2025, pe fondul redresării cheltuielilor de […] The post Economia SUA, cel mai rapid ritm de creştere din ultimii doi ani appeared first on Financial Intelligence.
17:10
IMM România: Solicităm păstrarea sumei de 300 de lei neimpozabile (pentru care nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii) și după data de 1 iulie 2025; Solicităm eliminarea accizei din calculul cifrei de afaceri nu doar la producători/ importatori, ci pe întregul lanț comercial Financial Intelligence
Ministerul de Finanțe a prezentat proiectul OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea […] The post IMM România: Solicităm păstrarea sumei de 300 de lei neimpozabile (pentru care nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii) și după data de 1 iulie 2025; Solicităm eliminarea accizei din calculul cifrei de afaceri nu doar la producători/ importatori, ci pe întregul lanț comercial appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Soarta Groenlandei se decide pe insulă, afirmă premierul teritoriului autonom danez Financial Intelligence
Deciziile privind viitorul Groenlandei se iau în acest teritoriu autonom danez, a declarat marţi prim-ministrul insulei, în contextul […] The post Soarta Groenlandei se decide pe insulă, afirmă premierul teritoriului autonom danez appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Dan ARMEANU (vicepreședinte ASF): Legea privind plata pensiilor private a primit votul de încredere al Parlamentului și urmează să fie transmisă spre promulgare Financial Intelligence
Autor: Dan Armeanu, vicepreședinte ASF Adoptarea legii privind plata pensiilor private reprezintă un moment istoric pentru sistemul de […] The post Dan ARMEANU (vicepreședinte ASF): Legea privind plata pensiilor private a primit votul de încredere al Parlamentului și urmează să fie transmisă spre promulgare appeared first on Financial Intelligence.
16:50
CC Tax Advisory: masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025 Financial Intelligence
O analiză realizată de CC Tax Advisory arată că, pentru o familie care gătește acasă, cumpără un brad […] The post CC Tax Advisory: masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
16:40
Gazprom negociază cu MOL vânzarea participaţiei sale deţinute la NIS (preşedintele Serbiei) Financial Intelligence
Gazprom negociază cu compania petrolieră ungară MOL o posibilă vânzare a participaţiei sale majoritare deţinută la NIS – […] The post Gazprom negociază cu MOL vânzarea participaţiei sale deţinute la NIS (preşedintele Serbiei) appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Rusia și SUA au discutat despre ‘aspectele iritante’ din relațiile bilaterale Financial Intelligence
Viceministrul de externe rus Serghei Riabkov a anunțat marți că diplomați americani și ruși au purtat discuții despre […] The post Rusia și SUA au discutat despre ‘aspectele iritante’ din relațiile bilaterale appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Tavanul de la piscina interioară a hotelului Hilton din municipiul Sibiu s-a prăbuşit peste persoanele aflate în apă/ A fost declanşat Planul Roşu de Intervenţie Financial Intelligence
Autorităţile din Sibiu au declanşat, marţi după-amiază, Planul Roşu de Intervenţie, după ce tavanul de la piscina interioară […] The post Tavanul de la piscina interioară a hotelului Hilton din municipiul Sibiu s-a prăbuşit peste persoanele aflate în apă/ A fost declanşat Planul Roşu de Intervenţie appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Rompetrol Rafinare, compania care operează rafinăriile Petromidia și Vega, va opri în februarie cele două unități de producție, timp de o lună (Surse)  Financial Intelligence
Rompetrol Rafinare, compania care operează rafinăriile Petromidia și Vega, va opri în luna februarie cele două unități de […] The post Rompetrol Rafinare, compania care operează rafinăriile Petromidia și Vega, va opri în februarie cele două unități de producție, timp de o lună (Surse)  appeared first on Financial Intelligence.
16:10
ANAF a demarat acțiunile de recuperare a creanțelor bugetare de la Gabriel Resources Limited Financial Intelligence
Agenția Naționalǎ de Administrare Fiscalǎ (ANAF) a demarat acțiunile de recuperare o creanțelor bugetare, în cuantum de 46.779.769 […] The post ANAF a demarat acțiunile de recuperare a creanțelor bugetare de la Gabriel Resources Limited appeared first on Financial Intelligence.
16:10
FPE reclamă modificări fiscale fără consultare și fără termen de analiză: “Mediul de afaceri, din nou ignorat” Financial Intelligence
Într-un climat economic și social profund instabil, Federația Patronală a Energiei (FPE) atrage atenția că măsurile propuse în […] The post FPE reclamă modificări fiscale fără consultare și fără termen de analiză: “Mediul de afaceri, din nou ignorat” appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Consiliul Concurenţei supune dezbaterii publice angajamentele propuse de Grupul Schwarz pentru a putea prelua La Cocoş Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei (CC) supune dezbaterii publice angajamentele propuse de Project Brazil Beta GmbH (grupul Schwarz) pentru a înlătura […] The post Consiliul Concurenţei supune dezbaterii publice angajamentele propuse de Grupul Schwarz pentru a putea prelua La Cocoş appeared first on Financial Intelligence.
15:20
STAR RESIDENCE INVEST S.A. – HOTĂRARILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE si EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR din 20.11.2025 Financial Intelligence
Nr. 46//21.11.2025 Data:20 noiembrie 2025 Denumirea societăţii: STAR RESIDENCE INVEST S.A. Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 119, […] The post STAR RESIDENCE INVEST S.A. – HOTĂRARILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE si EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR din 20.11.2025 appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti investeşte în centrala fotovoltaică pentru consumul propriu al Aeroportului Henri Coandă Financial Intelligence
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a început implementarea unui proiect strategic de producere a energiei electrice din surse […] The post Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti investeşte în centrala fotovoltaică pentru consumul propriu al Aeroportului Henri Coandă appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
14:40
4 tendințe care vor defini turismul în 2026 (J’Info Tours) Financial Intelligence
Anul 2025 a confirmat o orientare a românilor  către circuite în destinații exotice, îndepărtate și produse turistice premium. […] The post 4 tendințe care vor defini turismul în 2026 (J’Info Tours) appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Decretele de numire în funcţie a noilor miniştri de la Apărare şi Economie, publicate în Monitorul Oficial Financial Intelligence
Decretele de numire în funcţie a noilor miniştri de la Apărare – Radu Miruţă şi Economie – Irineu […] The post Decretele de numire în funcţie a noilor miniştri de la Apărare şi Economie, publicate în Monitorul Oficial appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Mark Rutte avertizează că securitatea Europei depinde de forţa Ucrainei Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la continuarea sprijinului pentru Ucraina pe măsură ce anul 2025 […] The post Mark Rutte avertizează că securitatea Europei depinde de forţa Ucrainei appeared first on Financial Intelligence.
14:30
SUA cresc la 3.000 de dolari stimulentul pentru migranții care pleacă benevol înainte de sfârșitul anului Financial Intelligence
Guvernul Statelor Unite a triplat stimulentul financiar acordat migranților ilegali care aleg să părăsească benevol țara înainte de […] The post SUA cresc la 3.000 de dolari stimulentul pentru migranții care pleacă benevol înainte de sfârșitul anului appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Camera Deputaţilor: Elevii vor beneficia de transport gratuit şi pe perioada examenelor de bacalaureat şi evaluare naţională Financial Intelligence
Elevii vor beneficia de transport gratuit şi pe perioada examenelor de bacalaureat şi evaluare naţională, potrivit unui proiect […] The post Camera Deputaţilor: Elevii vor beneficia de transport gratuit şi pe perioada examenelor de bacalaureat şi evaluare naţională appeared first on Financial Intelligence.
14:10
China: Preşedintele Xi Jinping numeşte noi comandanţi militari responsabili de teatrele de operaţiuni pentru Beijing şi Taiwan Financial Intelligence
Preşedintele Chinei, Xi Jinping, i-a numit pe noii comandanţi ai teatrelor de operaţiuni Central şi Estic ale armatei, […] The post China: Preşedintele Xi Jinping numeşte noi comandanţi militari responsabili de teatrele de operaţiuni pentru Beijing şi Taiwan appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Banca de Investiții și Dezvoltare are o nouă conducere interimară Financial Intelligence
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) intră în anul 2026 într-o nouă etapă de dezvoltare instituțională, marcată de […] The post Banca de Investiții și Dezvoltare are o nouă conducere interimară appeared first on Financial Intelligence.
10:30
2025 – anul relansării investițiilor în Europa Centrală și de Est (Andrei Rădulescu) Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Climatul macroeconomic s-a ameliorat în țările din Europa Centrală și de Est în 2025, un […] The post 2025 – anul relansării investițiilor în Europa Centrală și de Est (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Banca Comercială Română listează a doua emisiune de euroobligațiuni la Bursa de Valori București, în valoare de 500 milioane de euro Financial Intelligence
Banca Comercială Română (BCR), unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, listează astăzi, 23 decembrie, o […] The post Banca Comercială Română listează a doua emisiune de euroobligațiuni la Bursa de Valori București, în valoare de 500 milioane de euro appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Profitul brut al ING Bank s-a stabilizat la 1,3 miliarde lei, în primele nouă luni ale anului 2025 Financial Intelligence
Veniturile ING Bank s-au majorat cu 6,1%, în primele nouă luni ale anului 2025, față de aceeași perioadă […] The post Profitul brut al ING Bank s-a stabilizat la 1,3 miliarde lei, în primele nouă luni ale anului 2025 appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Profit record pentru fondurilor de pensii private, în primele 11 luni ale anului: 26,66 miliarde de lei (desprepensiiprivate.ro) Financial Intelligence
Activele totale ale fondurilor de pensii private ajung în noiembrie la 202 miliarde lei (creștere de 29% în […] The post Profit record pentru fondurilor de pensii private, în primele 11 luni ale anului: 26,66 miliarde de lei (desprepensiiprivate.ro) appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a Kievului şi a întregii Ucraine Financial Intelligence
Rusia a atacat infrastructura energetică a Kievului şi a întregii Ucraine marţi dimineaţa, declanşând întreruperi de urgenţă şi […] The post Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a Kievului şi a întregii Ucraine appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
09:20
Câștigătorii și perdanții pieței energetice în 2026 (Dumitru Chisăliță) Financial Intelligence
Autor: Dumitru Chisăliță, Președinte AEI Transformări rapide ale piețelor de energie din Europa Centrală și de Est, accelerate […] The post Câștigătorii și perdanții pieței energetice în 2026 (Dumitru Chisăliță) appeared first on Financial Intelligence.
09:20
ANALIZĂ XTB: Dulciurile de Crăciun, la fel de scumpe. Prețurile mai mici la zahăr și cacao nu se reflectă și la raft Financial Intelligence
Pe măsură ce se apropie Crăciunul, consumatorii se pregătesc de cheltuieli suplimentare, deși speră ca dulciurile și produsele […] The post ANALIZĂ XTB: Dulciurile de Crăciun, la fel de scumpe. Prețurile mai mici la zahăr și cacao nu se reflectă și la raft appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Preşedintele Donald Trump insistă că SUA au nevoie de Groenlanda din motive de “securitate naţională” Financial Intelligence
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că ţara sa are nevoie de Groenlanda din motive de […] The post Preşedintele Donald Trump insistă că SUA au nevoie de Groenlanda din motive de “securitate naţională” appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Suedia opreşte temporar un reactor nuclear din cauza unei defecţiuni Financial Intelligence
Un reactor de la centrala nucleară Forsmark, la nord de Stockholm, a fost oprit temporar din cauza unei […] The post Suedia opreşte temporar un reactor nuclear din cauza unei defecţiuni appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Cumpărătorii de case au o nouă bătaie de cap: fotografiile înșelătoare realizate cu ajutorul inteligenței artificiale Financial Intelligence
Modificarea cu inteligența artificială a anunțurilor imobiliare  și dificultatea de a distinge ce este real și ce nu […] The post Cumpărătorii de case au o nouă bătaie de cap: fotografiile înșelătoare realizate cu ajutorul inteligenței artificiale appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Aurul și argintul au atins maxime record, pe măsură ce ce metalele prețioase se îndreaptă spre cel mai bun an din 1979 Financial Intelligence
Aurul și argintul au fost doi dintre cei mai mari câștigători de pe piețele financiare în acest an, […] The post Aurul și argintul au atins maxime record, pe măsură ce ce metalele prețioase se îndreaptă spre cel mai bun an din 1979 appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Lion Capital – Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22 decembrie 2025 Financial Intelligence
RAPORT CURENT conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de […] The post Lion Capital – Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22 decembrie 2025 appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Proiectul OUG Trenuleț confirmă: dezastru total RO E-TVA (expert) Financial Intelligence
Autor: Cosmin Dumitrașcu, antreprenor, expert contabil & fondator ABS Group Romania Proiectul Ordonanței Trenuleț, pus în dezbatere noaptea […] The post Proiectul OUG Trenuleț confirmă: dezastru total RO E-TVA (expert) appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Cambodgia cere Thailandei să poarte discuțiile pe teren neutru Financial Intelligence
Cambodgia a solicitat Thailandei ca discuțiile prevăzute miercuri pentru a încerca să pună capăt disputei transfrontaliere să se […] The post Cambodgia cere Thailandei să poarte discuțiile pe teren neutru appeared first on Financial Intelligence.
07:50
SUA: Trump anunţă o nouă clasă de nave de război care îi poartă numele Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni lansarea unei noi clase de nave de război mari care îi […] The post SUA: Trump anunţă o nouă clasă de nave de război care îi poartă numele appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Amazon anunţă că a blocat 1.800 de aplicaţii nord-coreene frauduloase Financial Intelligence
Gigantul american Amazon a anunţat că a blocat peste 1.800 de aplicaţii din partea nord-coreenilor, în timp ce […] The post Amazon anunţă că a blocat 1.800 de aplicaţii nord-coreene frauduloase appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Comitetul pentru analiza legilor Justiției se reunește marți, la Palatul Victoria Financial Intelligence
Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției se reunește marți, la Palatul Victoria. Întâlnirea este programată […] The post Comitetul pentru analiza legilor Justiției se reunește marți, la Palatul Victoria appeared first on Financial Intelligence.
00:00
Schimbările preconizate prin Ordonanța Trenuleț Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor anunță publicarea ordonanței de urgență care reglementează un set de măsuri necesare pentru elaborarea bugetului pe […] The post Schimbările preconizate prin Ordonanța Trenuleț appeared first on Financial Intelligence.
22 decembrie 2025
23:20
Daniel David: I-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia Financial Intelligence
Daniel David a demisionat din fruntea Ministerului Educației. Acesta a transmis: “Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un […] The post Daniel David: I-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia appeared first on Financial Intelligence.
23:10
Ministerul Finanțelor publică Ordonanța trenuleț Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor anunță publicarea ordonanței de urgență care reglementează un set de măsuri necesare pentru elaborarea bugetului pe […] The post Ministerul Finanțelor publică Ordonanța trenuleț appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
21:10
Administraţia Trump suspendă toate proiectele de parcuri eoliene offshore din Statele Unite (comunicat) Financial Intelligence
Guvernul american a anunţat luni că suspendă toate proiectele majore de parcuri eoliene offshore aflate în construcţie în […] The post Administraţia Trump suspendă toate proiectele de parcuri eoliene offshore din Statele Unite (comunicat) appeared first on Financial Intelligence.
21:10
Bolojan: În 2026 nu mai trebuie crescute taxele, dacă păstrăm măsurile stabilite şi respectăm disciplina bugetară Financial Intelligence
Anul viitor nu vor mai creşte taxele dacă Guvernul şi Parlamentul păstrează măsurile stabilite la nivelul coaliţiei şi […] The post Bolojan: În 2026 nu mai trebuie crescute taxele, dacă păstrăm măsurile stabilite şi respectăm disciplina bugetară appeared first on Financial Intelligence.
21:10
Bolojan: Anul viitor, reducerea cheltuielilor în administraţie va implica, în anumite locuri, inclusiv reduceri de personal Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a afirmat luni seara că, anul viitor, măsurile convenite pentru reducerea cheltuielilor în administraţie vor […] The post Bolojan: Anul viitor, reducerea cheltuielilor în administraţie va implica, în anumite locuri, inclusiv reduceri de personal appeared first on Financial Intelligence.
21:10
Daniel David a demisionat din fruntea Ministerului Educației (Hotnews) Financial Intelligence
Daniel David și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației, au declarat surse guvernamentale pentru HotNews. Înainte de […] The post Daniel David a demisionat din fruntea Ministerului Educației (Hotnews) appeared first on Financial Intelligence.
21:00
Documentele de bază ale unui plan de pace elaborat de Ucraina şi SUA sunt finalizate, afirmă Zelenski Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este pregătit setul de documente de bază referitoare la un […] The post Documentele de bază ale unui plan de pace elaborat de Ucraina şi SUA sunt finalizate, afirmă Zelenski appeared first on Financial Intelligence.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.