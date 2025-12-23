Rusia refuză să-și retragă tot personalul și să predea clădirea fostului său consulat din Gdansk, în Polonia. Imobilul este folosit ilegal ca un bun propriu

16:20

Sunt filmulețe populare pe rețele în care vreun tip pe un iaht sau vreo tipă prin Dubai se filmează și spun „ia uitați doamna profesoară, ați spus că nu o să ajung nicăieri dacă nu învăț!”. Ăsta a fost David. Și așa sunt mulți funcționăruși cu aere de intelectual pe la noi. Deși păreau inofensivi, […]