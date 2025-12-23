Rusia refuză să-și retragă tot personalul și să predea clădirea fostului său consulat din Gdansk, în Polonia. Imobilul este folosit ilegal ca un bun propriu
Libertatea, 23 decembrie 2025 23:50
Statul polonez se confruntă cu o situație neașteptată în momentul în care a decis să închidă Consulatul Rusiei la Gdansk ca răspuns la sabotajele pe linia feroviară orchestrate de serviciile secrete ale Kremlinului. Ministerul rus de Externe a avut ca termen data de 23 decembrie pentru a-și evacua tot personalul din fostul său consulat din […]
• • •
Acum 30 minute
23:50
23:50
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu # Libertatea
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a anunţat marţi seară, după şedinţa de Guvern, că unul din ministere a plătit toate facturile restante şi intră în 2026 fără arierate. Este vorba despre Ministerul Dezvoltării. Ioana Dogioiu a subliniat că acesta acordă o importanţă deosebită investiţiilor finanţate pentru anul 2026. „Vreau să vă semnalez […]
Acum o oră
23:30
Angajații unui celebru târg de Crăciun din Elveția, îndemnați să „lupte” cu cerșetorii: „Nu trebuie să le dăm mărunțiș” # Libertatea
Angajații târgului de Crăciun Bô Noël din Lausanne au făcut publice acuzații privind discriminarea oamenilor fără adăpost și condițiile de muncă precare. Mai mulți angajați au depus o scrisoare anonimă prin care condamnă practicile considerate „șocante” și „îngrijorătoare”. Fondatorii târgului resping acuzațiile, susținând că acestea sunt nefondate. Angajații ar fi primit noi directive care vizează […]
23:20
Cum poți să speli bradul artificial de Crăciun: detaliul la care trebuie să fii atent imediat după ce l-ai clătit # Libertatea
Bradul artificial a înlocuit treptat brazii naturali pentru Crăciun, însă oricât de simplă poate păre depozitarea sau montarea lor, nu trebuie să uităm că este bine să îi spălăm înainte să îi punem în suport și să îi decorăm cu globulețe. Câteva trucuri pe care să le pui în aplicare te-ar putea ajuta să speli […]
Acum 2 ore
22:50
Stanislav Orlov, fondatorul și comandantul Brigăzii neonaziste Española, încorporată între timp în armata rusă și desființată oficial, a fost omorât în vila în care a locuit în ultimele luni în orașul Sevastopol, situat în peninsula Crimeea, anexată de Rusia în primăvara anului 2014, relatează The Insider și Vot Tak. Propaganda Kremlinului se încurcă în minciuni […]
22:30
Reclama de Crăciun „Lupul neiubit” a devenit cea mai bună din istoria televiziunii franceze | VIDEO # Libertatea
Lanțul francez de supermarketuri Intermarché a lansat o reclamă de Crăciun, „Lupul neiubit”, care a obținut un scor de 5.0 stele pe platforma System1. Aceasta este cea mai mare notă primită vreodată de o reclamă franceză de la începutul testărilor. Un scor de 5.0 sau mai mare este considerat „excepțional” Rating-ul System1 măsoară potențialul de […]
22:30
Serele și solariile fermierilor nu vor fi impozitate în 2026: „A fost modificat Codul Fiscal” # Libertatea
Clădirile utilizate ca sere, solarii și silozuri vor fi scutite de impozit, conform unei decizii guvernamentale din 23 decembrie 2025. Ministrul Agriculturii a anunțat că Executivul a luat decizia pentru anul 2026. Serele și solariile românilor vor fi scutite de impozite în 2026 Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că, în ședința de Guvern de […]
22:20
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor” # Libertatea
Europarlamentarul italian Sandro Ruotolo, cunoscut în Europa pentru implicarea în apărarea libertății presei și aflat sub protecția Poliției după ce a fost amenințat de Mafie pentru investigațiile din vremea când era jurnalist, a acordat un interviu pentru Libertatea, în Parlamentul European de la Strasbourg, despre situația din București. Mai exact, despre decizia premierului Ilie Bolojan […]
Acum 4 ore
22:10
Horoscop 24 decembrie 2025. Leii trebuie să se ocupe de nevoile lor, în special de starea de sănătate, care cere acum mai multă atenție și grijă # Libertatea
Horoscop 24 decembrie 2025. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 24 decembrie 2025: Atmosfera devine mai rece și în interior, nu doar în afară. Tentația principală vine de la dorința […]
21:10
Soldații ruși urcă pe cai și atacă liniile ucrainene apărate de drone: „Nu îi ajută. E o nebunie!” # Libertatea
Brigada 92 de Asalt Separată, parte a Batalionul 5 de Asalt din cadrul armatei ucrainene, a detectat doi soldați ruși care atacau pozițiile sale în câmp deschis, urcați pe cai, și au făcut publice imaginile, relatează Kyiv Post. „Ocupanții ruși pierd echipamentele atât de repede în timpul «atacurilor lor brutale» încât sunt nevoiți să se […]
21:10
Un italian a condus 240 de kilometri pentru a-l ajuta pe Vasile, românul cu doar 7 euro în cont, a cărui afacere a dat faliment # Libertatea
Un gest impresionant a avut loc la Ancona, chiar înainte de sărbători. Un italian a condus peste 200 de kilometri pentru a-l ajuta pe Vasile, românul care a mai rămas cu doat 7 euro în cont, a căruia afacere a dat faliment în acest an. Italianul a mers 240 de kilometri ca să îi dea […]
21:00
Administratorii „Fermei Dacilor”, trimiși în judecată în urma incendiului în care opt oameni au murit. Concluziile procurorilor # Libertatea
Administratorii fostului complex turistic „Ferma Dacilor” din Tohani, judeţul Prahova, au fost trimişi în judecată sub control judiciar pentru distrugere din culpă, în urma unui incendiu devastator din 26 decembrie 2023, care a dus la moartea a opt persoane, inclusiv unul dintre fiii patronului pensiunii. Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a informat, marţi, că […]
20:30
Referendumul din Justiție: spectacolul care poate fisura hotărârile definitive. Cotroceniul, transformat în sală de așteptare # Libertatea
În ultimele zile, Palatul Cotroceni a devenit o sală de audiență extinsă. Magistrați primiți la discuții, „dosare” de sesizări, acuzații de „justiție capturată” și, peste toate, ideea unui referendum în interiorul profesiei. Imaginea este una de implicare. Problema este că, în justiție, imaginea nu ține loc de competență și nici de procedură. Discuția reală nu […]
20:20
Crăciunul este una dintre cele mai așteptate sărbători din an și este un prilej minunat pentru a trimite mesaje, gânduri bune și urări oamenilor dragi din viața noastră, prietenilor, colegilor sau colaboratorilor. Fie că îți plac urările creștine sau cele mai haioase, ori unele pline de recunoștință, iată o listă de mesaje de Crăciun din […]
20:20
Noile impozite şi taxe locale din București, majorate semnificativ din 2026. Unele cresc cu 80%. Lista deciziilor din ședința CGMB # Libertatea
Locuitorii din București vor plăti impozite și taxe locale semnificativ mai mari începând cu anul 2026, după ce Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat, marți, noile tarife, ajustate cu inflația, a cărei rată a fost de 5,6%. Cele mai mari creșteri se înregistrează la impozitele pe clădiri, unde majorările sunt aproape duble față […]
20:20
Donald Trump i-a cerut lui Nicolas Maduro să renunțe la putere: „Va fi ultima oară când va face pe durul”. Răspunsul liderului venezuelean # Libertatea
Preşedintele american Donald Trump l-a avertizat deschis pe liderul venezuelean Nocolas Maduro să renunțe la putere, în contextul în care armata americană îşi intensifică acțiunile în largul Venezuelei, relatează AFP. Întrebat de un jurnalist dacă obiectivul lui este să-l oblige pe Maduro să abandoneze puterea, Donald Trump răspuns că liderul regimului de la Caracas „este cel care […]
Acum 6 ore
20:00
Sfaturile unei experte în protocolul regal pentru a pregăti mesele cu rudele de sărbători # Libertatea
Pregătirea mesei perfecte de sărbători poate fi un adevărat stres, mai ales atunci când vine vorba de mulți invitați care vă vor călca pragul. Totuși, există câteva trucuri cheie care vor face acest mult mai ușor. Un expet în protocol regal a dezvăluit regula de aur pe care gospodinele o pot urma pentru un Crăciun […]
19:40
Varianta finală a programei la Limba și literatura română pentru clasa a IX-a, publicată de Ministerul Educației. Rămân cronicarii, este eliminat Anton Pan și introdus Balzac # Libertatea
Ministerul Educației și Cercetării a prezentat marți, 23 decembrie 2025, varianta revizuită a programei școlare de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a. Documentul, rezultat din procesul de consultare publică, a fost subiectul celor mai multe controverse dintre cele peste 100 de proiecte dezbătute în noiembrie. Principalele modificări ale proiectului Ministerul Educației și Cercetării […]
19:40
Proiectul care modifică legislația pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, adoptat de Senat. Ce schimbări presupune # Libertatea
Proiectul legislativ L485/2025, care aduce modificări importante în legislația privind prevenirea și combaterea violenței domestice, a fost adoptat în Senat și urmează să fie supus votului decisiv în Camera Deputaților. Deputatul PNL Alina Gorghiu, unul dintre inițiatorii acestui proiect, a anunțat marți, printr-o postare pe Facebook, că legea propune măsuri concrete pentru o protecție mai […]
19:10
Momentul în care Vince Zampella, creatorul Call of Duty, face accident și Ferrari-ul lui ia foc: el a murit pe loc, pasagerul a fost proiectat din mașină # Libertatea
Momentul în care Vince Zampella (55 de ani), creatorul seriei de jocuri Call of Duty, face accident și bolidul lui Ferrari ia foc a fost surprins de o cameră de supraveghere. Potrivit imaginilor, Vince Zampella a pierdut controlul Ferrari-ului său la ieșirea dintr-un tunel, după care bolidul s-a izbit de o barieră și a luat […]
19:00
Rezumatul Superligii: Etapa 21 separă echipele cu pretenții de cele care intră în iarnă cu emoții # Libertatea
Runda cu numărul 21 din Superligă a fost ultima din 2025 și s-a săvârșit cu schimbări de clasament. Craiova a redevenit lideră, FCSB și CFR Cluj continuă cursa spre play-off, iar Dinamo a pierdut o oportunitate importantă. Universitatea Craiova vs Csikszereda 5-0 a fost un meci fără istoric, cu oltenii dezlănțuiți să-și ofere șansa de […]
19:00
„Nu furi așa ceva din întâmplare”: o bandă de hoți din Franța a plecat cu o stație de epurare de 400 de kilograme din curtea unei întreprinderi # Libertatea
O bandă de hoți din Franța a furat o întreagă stație de epurare de aproximativ 400 de kilograme. Bandiții au reușit să o sustragp din curtea unei întreprinderi. Val de spargeri și jafuri în Franța, înainte de sărbătorile de iarnă O serie de furturi și tentative de spargeri au atras atenția locuitorilor din zona Pays […]
18:40
18:40
O singură lovitură a Rusiei ar putea distruge sarcofagul centralei nucleare de la Cernobîl: „Nimeni nu garantează că va rezista” # Libertatea
Adăpostul antiradiaţie de la centrala nucleară din Cernobîl, în prezent oprită, este fragil și se poate prăbuși în cazul unui atac aerian, chiar și în apropiere, a avertizat într-un interviu acordat pentru AFP directorul instalației din nordul Ucrainei, Serhii Tarakanov. „Dacă o rachetă sau o dronă îl atinge în mod direct sau cade undeva în […]
Acum 8 ore
18:10
Jumătate din populația lumii va suferi de miopie în 2050: greșeala „catastrofală” pe care o facem, explicată de oftalmologi # Libertatea
Problema miopiei, caracterizată prin dificultatea de a vedea clar obiectele aflate la distanță, afectează întreaga planetă. Milioane de oameni se confruntă cu această afecțiune oculară, care a devenit o problemă globală de sănătate publică. În prezent, aproape 40% din populația globală suferă de miopie Miopia era considerată în trecut un simplu defect de vedere, ușor […]
18:10
18:00
18:00
Ce provocări are Anghel Damian ca tată! Dezvăluiri emoționante despre fiul lui, Sasha. „Eu nu cred în calități și defecte” # Libertatea
Anghel Damian și Theo Rose s-au căsătorit anul trecut într-un cadru intim și asta pentru că artista nu și-a dorit o nuntă fastuoasă. Au împreună un băiețel, pe Sasha, și una dintre cele mai admirate căsnicii. Recent, în cadrul unui interviu, actorul a făcut declarații emoționate despre fiul lui, în vârstă de 2 ani. Anghel […]
18:00
Trei dintre bărbații care l-au bătut până a intrat în comă pe un livrator nepalez din Cluj vor fi judecați pentru tentativă de omor # Libertatea
Trei bărbaţi au fost trimişi în judecată pentru tentativă de omor calificat şi tentativă de tâlhărie calificată, conform unui comunicat transmis marţi de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ). Aceştia sunt acuzaţi de agresarea a doi cetăţeni nepalezi în Cluj-Napoca, în vara acestui an. Unul dintre cei atacaţi a ajuns […]
17:50
Surpriza lui Dan Negru pentru ziua de Crăciun, 25 decembrie. Prezentatorul TV va surprinde pe toată lumea # Libertatea
După ce pe 24 decembrie, în Ajun de Crăciun, este alături de copii în platoul de la „Jocul cuvintelor”, în prima zi de Crăciun, pe 25 decembrie, de la 23:00, Dan Negru ne invită să petrecem alături de cei mari, în platoul emisiunii-fenomen. În calmul Sărbătorilor de iarnă, rudele se adună de această dată, în […]
17:50
17:50
Marina americană va avea nave de război din clasa Trump. „Vor fi de o sută de ori mai puternice”, spune președintele american # Libertatea
Donald Trump a dezvăluit luni o nouă clasă de nave de război, intitulată după numele lui de familie. Potrivit președintelui american, viitoarele nave vor fi mai mari, mai rapide și de „o sută de ori mai puternice” decât actualele din dotarea Forțelor Navale ale Statelor Unite, care sunt, în opinia sa, „vechi, uzate și depășite”, […]
17:40
17:40
17:40
17:20
Românii și internetul în 2025. Pe ultimul loc la interacțiunea cu autoritățile și la folosirea AI, fruntași la utilizarea rețelelor sociale # Libertatea
România continuă să înregistreze cea mai mică rată la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește interacțiunea digitală a cetățenilor cu autoritățile publice. Raportul Eurostat, făcut public pe 16 decembrie 2025, mai arată că românii sunt printre europenii care folosesc cel mai puțin aplicații de inteligență artificială și sunt pe ultimul loc în UE în […]
17:20
Program de Crăciun la Kanal D. Ce ediții speciale pot urmări telespectatorii de sărbători # Libertatea
Telespectatorii se pot bucura de un program special de Crăciun la Kanal D, cu ediții festive și surprize dedicate sărbătorilor, perfecte pentru momente de familie în zilele de iarnă. Iată ce ediții speciale au fost pregătite. Teo Trandafir și Ilinca Vandici aduc la „Follow us!” emoţia Crăciunului în trei ediții de colecţie În perioada 24-26 […]
17:20
Greta Thunberg, arestată în baza legii antiteroriste la un protest din Londra: „Mă opun genocidului” # Libertatea
Activista de mediu Greta Thunberg a fost arestată marți la Londra, în baza legii antiteroriste. Totul s-a petrecut în timpul unui protest pro-Palestina, la care participa celebra activistă de mediu. Greta Thunberg, arestată marți la un protest din Londra Activista de mediu a fost arestată marți, 23 decembrie 2025, la Londra. Greta Thunberg se afla […]
17:20
Cine este Marilen Pirtea, posibil ministru al Educației: un politician activ, implicat în elaborarea „Legii Bolojan”, care a îngropat învățământul # Libertatea
Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, propus pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării, este deputat din partea Partidului Național Liberal. Spre deosebire de predecesorul său, Daniel David, Pirtea îmbină cariera universitară cu cea politică, scrie edupedu. Cine este Marilen Pirtea, posibil ministru al Educației Marilen Pirtea a obținut doctoratul în economie […]
17:00
17:00
Cine gătește în casa lui Sorin Bontea de Crăciun și ce preparate vor avea pe masă: „Ca toată lumea! Cam asta e mâncarea” # Libertatea
Devenit cunoscut datorită show-ului MasterChef România, difuzat de PRO TV în fiecare an, Sorin Bontea a avut o perioadă de câțiva ani când a fost și jurat la „Chefi la cuțite”, după care a revenit la emisiunea care l-a făcut celebru. Imediat după finala MasterChef România 2025, Libertatea a stat de vorbă cu juratul din […]
17:00
17:00
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale informează că, în aceste zile, transferă suma de 263,5 milioane de lei în conturile fermierilor care beneficiază de ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură, prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), […]
17:00
Cum alegi produse menstruale sigure? Checklist-ul pe care fiecare femeie ar trebui să-l știe # Libertatea
Menstruația este un proces firesc, repetat în medie de peste 450 de ori în viața unei femei. Cu toate acestea, produsele menstruale rămân printre cele mai puțin înțelese și verificate categorii de îngrijire personală. Pentru mulți ani, femeile nu au avut acces la informații clare despre compoziția lor, despre modul în care interacționează cu corpul […]
16:40
Cum a câștigat Ciprian Ciucu Primăria București: un sondaj ARP arată că a „rupt” voturi de la toți ceilalți candidați # Libertatea
Un sondaj realizat după alegerile din București arată un lucru clar: mulți alegători nu știau cu cine să voteze nici măcar cu câteva zile înainte de urne. Ciprian Ciucu a câștigat Primăria București, iar datele ARP rată că a „rupt” voturi de la toți ceilalți candidați intrați în cursă. Cei mai mulți dintre alegătorii au […]
16:40
Carnea de porc este nelipsită de pe masa românilor în ziua de Crăciun. Fie că este sub formă de friptură, cârnați sau preparate tradiționale, precum caltaboș sau tobă. Mulți preferă carnea la garniță, dar dacă preferi o friptură delicioasă sau o ceafă de porc la grătar, atunci trebuie să știi cum marinezi carnea de porc. […]
16:40
Emmanuel Macron s-a antrenat și a mâncat împreună cu soldați francezi desfășurați în Emiratele Arabe Unite # Libertatea
Emmanuel Macron, care a împlinit duminică 48 de ani, a făcut un antrenament împreună cu militari francezi desfăşuraţi în Emiratele Arabe Unite. Ședința, care a constat din flotări, tracţiuni, abdomene și alte exerciții, a fost condusă de infuencerul specializat în culturism Tibo InShape, relatează CNews și 20minutes. Îmbrăcat într-un tricou alb şi pantaloni scurţi ai […]
16:20
Sunt filmulețe populare pe rețele în care vreun tip pe un iaht sau vreo tipă prin Dubai se filmează și spun „ia uitați doamna profesoară, ați spus că nu o să ajung nicăieri dacă nu învăț!”. Ăsta a fost David. Și așa sunt mulți funcționăruși cu aere de intelectual pe la noi. Deși păreau inofensivi, […]
Acum 12 ore
16:00
Amenzi și produse retrase după controale ANPC în târgurile de Crăciun din țară. Ce nereguli s-au găsit # Libertatea
Controalele efectuate de comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor la târgurile de Crăciun din România s-au soldat cu sancțiuni financiare consistente și retragerea unor produse de la vânzare, relatează News.ro. În urma verificărilor, au fost aplicate amenzi care depășesc 230.000 de lei, iar produse neconforme, în valoare de peste 22.000 de lei, au fost eliminate […]
16:00
Cum poti lua un credit de nevoi personale în câteva minute: „Întregul proces se întâmplă în ritmul fiecărui client” # Libertatea
Aproximativ 71% dintre clienții ING Bank România care vor un credit de nevoi personale aplică online, utilizând aplicația mobilă HomeBank, mai ales că nu au nevoie de adeverințe de venit sau alte drumuri la bancă. În plus, banca a modernizat acum sistemul de creditare. O treime dintre românii clienți ING care fac creditul încep demersul […]
